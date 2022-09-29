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Kraliçe Elizabeth'in ölüm sebebi belli oldu

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#Kraliçe Elizabeth#Ölüm Sebebi#Ölüm Belgesi
Kraliçe Elizabethin ölüm sebebi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 17:14

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth’in ölüm sertifikası bugün yayınlandı. Ölüm sertifikasında Kraliçe'nin ölüm sebebinin 'yaşlılık' olduğu belirtildi.

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8 Eylül tarihinde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm sertifikası yayınlandı.

ÖLÜM SEBEBİ: YAŞLILIK

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe'nin ölüm sebebinin 'yaşlılık' olduğu öğrenildi.

İskoçya Ulusal Kayıtları (NRS) tarafından yayınlanan ölüm sertifikasına göre 96 yaşındaki Kraliçe İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 8 Eylül Perşembe günü saat 15:10'da hayatını kaybetti. Kraliçenin ölümü yaklaşık 3 buçuk saat sonra dünyaya ilan edildi.

Kraliçenin ölüm belgesini kızı Prenses Anne'nin imzaladığı öğrenildi.

Kraliçe Elizabethin ölüm sebebi belli oldu

KOCASININ YANINA GÖMÜLMÜŞTÜ

Kraliçe için cenaze töreni 19 Eylül Pazartesi günü yapıldı.

Kraliçe 2. Elizabeth, Westminister Kilisesi ve Windsor Kalesi’nde düzenlenen törenlerden sonra Nisan 2021’de hayatını kaybeden eşi Prens Philip’in yanına gömüldü.

Kraliçe Elizabethin ölüm sebebi belli oldu

MEZARINI ZİYARET ETMEK İÇİN KUYRUĞA GİRDİLER

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Öte yandan Windsor Kalesi'ndeki St George Şapeli’ne defnedilen Kraliçe'nin mezarı bugün halk ziyaretine açıldı. Binlerce kişi Kraliçe'ye saygılarını sunmak için sıraya girdi.

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