Kraliçe Elizabeth'in ölüm sebebi belli oldu

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8 Eylül tarihinde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm sertifikası yayınlandı.
ÖLÜM SEBEBİ: YAŞLILIK
İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe'nin ölüm sebebinin 'yaşlılık' olduğu öğrenildi.
İskoçya Ulusal Kayıtları (NRS) tarafından yayınlanan ölüm sertifikasına göre 96 yaşındaki Kraliçe İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 8 Eylül Perşembe günü saat 15:10'da hayatını kaybetti. Kraliçenin ölümü yaklaşık 3 buçuk saat sonra dünyaya ilan edildi.
Kraliçenin ölüm belgesini kızı Prenses Anne'nin imzaladığı öğrenildi.
Kraliçe için cenaze töreni 19 Eylül Pazartesi günü yapıldı.
Kraliçe 2. Elizabeth, Westminister Kilisesi ve Windsor Kalesi’nde düzenlenen törenlerden sonra Nisan 2021’de hayatını kaybeden eşi Prens Philip’in yanına gömüldü.
Öte yandan Windsor Kalesi'ndeki St George Şapeli’ne defnedilen Kraliçe'nin mezarı bugün halk ziyaretine açıldı. Binlerce kişi Kraliçe'ye saygılarını sunmak için sıraya girdi.