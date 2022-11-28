Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Her gün aynı adamın yanında uyanmak nasıldır, bilemezsiniz

Güncelleme Tarihi:

#Catherine Zeta Jones#Michael Douglas#Hollywood
Her gün aynı adamın yanında uyanmak nasıldır, bilemezsiniz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 10:43

Onlar, gösteri dünyasının birbirine en bağlı, en uyumlu çiftlerinden biri... Aralarındaki 25 yaş farka rağmen tam 22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar. Bir dönem ikisi de sağlık sorunlarıyla boğuşurken evlilikleri sarsıntı geçirmiş olsa da toparlamayı ve yola birlikte devam etmeyi başardılar. Taraflardan biri bu uzun soluklu evlilikle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı: "O, benim bir servet ödeyerek satın aldığım lüks bir çanta gibi. Ama bilin ki onu yeniden satışa sunacağım. Her sabah onun yanında uyanmanın nasıl bir şey olduğunu bilemezsiniz..."

Haberin Devamı

UZUN EVLİLİKTE OLUP BİTENLERİ ANLATTI
Aslında daha evlilikleri başlamadan önce dünyanın meraklı bakışlarını üzerine çeken ve kısa süre önce 22 yılı geride bırakan bu çift Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones. 2000 yılında gösterişli bir düğünle evlenen Douglas ve Zeta Jones, kısa bir süre önce yıl dönümlerini kutladı. 53 yaşındaki Galler doğumlu Catherine Zeta Jones, The Telegraph gazetesine evliliği ve eşiyle ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Gelin, 22 yıllık bu evliliğin perde arkasında neler olup bittiğine, iki çocuk annesi Catherine Zeta Jones'un penceresinden bir bakalım.

Her gün aynı adamın yanında uyanmak nasıldır, bilemezsiniz

'EVLİLİĞİ SEVİYORUM AMA BU ÇILGIN BİR DURUM'
Ünlü oyuncunun, evliliğiyle ilgili olarak söylediği en çarpıcı ve gerçekçi cümle şöyle: " Eğer her gün aynı kişiyle yaşayıp sabahları onunla uyanıyorsanız ilişkinizde inişler, çıkışlar olmaması imkansız." Yani başka bir deyişle Zeta Jones, uzun süren bir birliktelik yaşayan herkesin durumunu bu sözleriyle özetledi. Sonra da konuşmasını şöyle sürdürdü: " Ben neredeyse 25 yıldır Mike ile birlikte uyanıyorum. Evli olmayı seviyorum ama üzerinde düşündüğünüz zaman bu gerçekten çılgın bir durum. "

Haberin Devamı

'SERVET ÖDEDİĞİM LÜKS BİR ÇANTA GİBİ:' Catherine Zeta Jones sonra da ünlü bir moda markasının ismini vererek şu ilginç cümleyi kurdu: "Ama sonra bir servet harcadığınız lüks bir markaya ait çantayı düşünüyorsunuz. Ben artık ondan hoşlanmıyorum ve tekrar satışa sunacağım."

Her gün aynı adamın yanında uyanmak nasıldır, bilemezsiniz

'25 YAŞ BÜYÜK OLDUĞUNU HİSSETMİYORUM'
Zeta Jones, ilişkilerinin inişli çıkışlı dönemlerine rağmen Michael Douglas ile evliliklerinin iyi gittiğini ve birbirleriyle iyi geçindiklerini söyledi. "Birbirimizle gayet iyiyiz. Birbirimize saygı duyuyoruz. Ve ben asla onun benden 25 yaş daha büyük olduğunu hissetmiyorum bile. " Bu yaş konusu, Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'ın ilişkilerinin başından bu yana gündemde olan bir ayrıntı. Zeta- Jones dünyaya geldiğinde Michael Douglas, 25 yaşındaydı ve kariyerine çoktan başlamıştı. Ama bu yaş farkı Zeta Jones için çok da önemli değil: "Hatırlıyorum da insanlar bana 'Sen 50 yaşındayken, o, 75 olacak' diyordu. Tamam... Bu sadece bir matematik!"

Haberin Devamı

25 YIL ARAYLA AYNI GÜN DÜNYAYA GELDİLER: Bu arada ünlü çiftle ilgili başka ilginç bir ayrıntı var. Bu da geçtiğimiz ay sosyal medya üzerinden paylaştıkları kutlama fotoğraflarında bir kez daha gündeme gelmişti. Her ikisi de aynı gün dünyaya geldi. Elbette 25 yıl arayla. Douglas'ın doğum tarihi 25 Eylül 1944. Catherine Zeta Jones ise 25 Eylül 1969'da dünyaya gözlerini açtı.

Her gün aynı adamın yanında uyanmak nasıldır, bilemezsiniz

HER İKİSİ DE KENDİ HASTALIĞIYLA MÜCADELESİNİ VERDİ
Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones'un uzun evliliklerinin en zor dönemi 2013 yılında yaşandı. O dönemde Michael Douglas gırtlak kanserine yakalanmıştı. Catherine Zeta Jones ise aynı süreçte, bazı psikolojik sorunlarla uğraşıyordu. Douglas, zorlu kemoterapi ve radyoterapi seanslarında mücadele ederken Zeta Jones da kendi savaşını veriyordu. Güzel oyuncu uzun süre sadece çok yakınlarının bildiği bipolar bozuklukla savaşını sürdürdü. Sonra bu durum basına da yansıdı.

CİNSEL ALIŞKANLIKLARININ KANSERE NEDEN OLDUĞUNU İLERİ SÜRMÜŞTÜ: Bu arada Michael Douglas, gırtlak kanserine yakalanma nedieinin, tütün ürünleri ve alkollü içki tüketimi olduğunu söylese de sağlığına kavuştuktan sonra bu konuda yaptığı açıklamayla gündeme damgasını vurmuştu. Douglas, cinsel alışkanlıklarının bir sonucu olarak bulaşan bir virüs nedeniyle hastalığın kendisinde oluştuğunu söylemişti.

Her gün aynı adamın yanında uyanmak nasıldır, bilemezsiniz

BU GÜNLERE GELMELERİ KOLAY OLMADI
Sonuç olarak hem Michael Douglas için hem de Catherine Zeta Jones için kötü günler geride kaldı. Çift, şimdi 22 yaşındaki Dylan ve 19 yaşındaki Carys ile birlikte uyumlu ve mutlu bir evlilik sürdürüyor. Durum böyle... Ama onların tanışmaları ve evlilikleri de bir öneme damgasını vuran ayrı bir hikaye! Kısaca hatırlamak gerekirse Douglas, Catherine Zeta Jones ile evlenebilmek için uzun süre evli olduğu eski eşi Diandra'ya, o döneme göre servet sayılan bir tazminat ödemişti. Gelin kısaca o döneme de bir bakalım.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Oyuncunun trajik sonu: Arkadaşı dolandırıp tüm birikimini çaldı, bakımevinde beş kuruşsuz öldüOyuncunun trajik sonu: Arkadaşı dolandırıp tüm birikimini çaldı, bakımevinde beş kuruşsuz öldüHaberi görüntüle

Her gün aynı adamın yanında uyanmak nasıldır, bilemezsiniz

GÖSTERİŞLİ DÜĞÜN
Bundan tam 22 yıl önce, 2000'nin kasım ayında çok konuşulan bir törenle hayatlarını resmen birleştiren Douglas ve Zeta Jones, geçen hafta evlilik yıldönümlerini kutladı. Genellikle böyle önemli yıl dönümlerinde mutluluklarını sosyal medya üzerinden de paylaşan çift, bu konudaki geleneği yine bozmadı. Michael Douglas, eşi ve iki çocuğunun annesi Catherine Zeta Jones ile evlilik yıl dönümünü Instagram hesabından kutladı. 2000 yılında gerçekleşen düğün töreninde çekilen iki tane fotoğrafı paylaşan Douglas "Yıl dönümümüz kutlu olsun benim sevgili Catherine'im. Seni çok seviyorum" mesajını yazdı. Onun bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda kutlama mesajı ve beğeni geldi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Ünlü şarkıcı mutluluğu genç sevgilide buldu: Aşk, matematik tanımaz... Ergenler gibi öpüşüyoruzÜnlü şarkıcı mutluluğu genç sevgilide buldu: Aşk, matematik tanımaz... Ergenler gibi öpüşüyoruzHaberi görüntüle

Her gün aynı adamın yanında uyanmak nasıldır, bilemezsiniz


ARALARINDA 25 YAŞ FARK VAR
Hollywood'un efsane isimlerinden Kirk Douglas ile Diana Douglas'ın evliliğinden dünyaya gelen Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'un aşkı, ilk dönemlerinde meydanın ilgi odağında yer almıştı. Bunun tek nedeni Catherine Zeta Jones'un, kariyer basamaklarını hızla tırmanan bir yıldız, Michael Douglas'ın da çoktan şöhretin zirvesine yerleşmiş tecrübeli bir oyuncu olması değildi. Çiftin arasında 25 yaş fark vardı. Üstelik Douglas, evli ve çocukluydu. Yani özetlemek gerekirse, dünyanın bu kadar gözü önünde olan çift, o ilk dönemde oldukça hareketli günler yaşadı. Gelin o günleri, çiftin nasıl tanıştığını, yılları nasıl birlikle geçirdiğini bir hatırlayalım.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Şok iddia: Kraliçe 2. Elizabeth kanserdi, yakında öleceğini biliyordu: Son dört gününü böyle geçirdiŞok iddia: Kraliçe 2. Elizabeth kanserdi, yakında öleceğini biliyordu: Son dört gününü böyle geçirdiHaberi görüntüle

Her gün aynı adamın yanında uyanmak nasıldır, bilemezsiniz

ZORRO FİLMİNDE GÖRDÜ BİR DAHA UNUTAMADI
Galler doğumlu Catherine Zeta Jones, 1998 yılında yönetmenliğini Martin Campbell'ın üstlendiği Zorro adlı filmde kamera karşısına geçti. O sırada 29 yaşında olan Zeta Jones'un kariyeri için bu Film önemli bir dönüm noktası oldu. Aynı zamanda özel hayatının ve geleceğinin şekillenmesinde de önemli bir rol oynadı bu film.

Gözden Kaçmasın

Daha bir gün önce sosyal medyada öldüğü söylentisi yayılmıştı... Kötü şaka gerçek olduDaha bir gün önce sosyal medyada öldüğü söylentisi yayılmıştı... Kötü şaka gerçek olduHaberi görüntüle

Her gün aynı adamın yanında uyanmak nasıldır, bilemezsiniz


'ÇOCUKLARINIZIN BABASI OLABİLİR MİYİM?'
Çiftin birlikte olmaya başladıkları ilk dönemde basına yansıyanlara göre, o sırada Diandra Douglas (eski soyadıyla Lucker) ile evli olan Michael Douglas, filmi izledi ve Zeta Jones'tan çok etkilendi. Kısa süre sonra da aktör Danny DeVito bir davette onları tanıştırdı. Michael Douglas, evli ve bir çocuk babası olmasına rağmen Catherine Zeta Jones'a "Çocuklarınızın babası olabilir miyim? diye sordu. Elbette onun evli olduğunu bilen Zeta Jones, aktörü tersledi.

Her gün aynı adamın yanında uyanmak nasıldır, bilemezsiniz


O DA DOUGLAS'A HAYRANDI
Fakat farklı bir ayrıntı daha vardı. Zeta Jones, tanıştıkları sırada 50'li yaşlarının başında olan Michael Douglas'ı çocukluğundan beri çok beğenirdi. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarında onun filmlerini ve dizilerini izleyen Catherine Zeta Jones, ısarlara dayanamadı ve onun buluşma teklifini geri çevirmedi. Sonrasında da çift birlikte olmaya başladı. Sonunda 2000 yılında gösterişli bir törenle evlendiler. O sırada oğulları Dylan da üç aylıktı.

Her gün aynı adamın yanında uyanmak nasıldır, bilemezsiniz


ESKİ EŞİNE YÜKLÜ BİR TAZMİNAT ÖDEDİ
Michael Douglas, sonuç olarak Catherine Zeta Jones ile evlendi ama bunun için de eski eşi Diandra ile bir hukun mücadelesine girişti. 23 yıllık evli olan çift, Douglas'ın Diandra'ya 45 milyon dolar tazminat ödemesi şartıyla boşandı. Bu arada o dönemde bu miktarın çok yüksek olduğunu ve Michael Douglas ile Diandra Lucker'a ödediği tazminat nedeniyle bunun "Hollywood'un en pahalı boşanma davaları" arasına girdiğini de hatırlatalım.

Her gün aynı adamın yanında uyanmak nasıldır, bilemezsiniz

'10 YIL ÖNCE BU EVLİLİĞİ BİTİRMELİYDİK'
Fakat Michael Douglas, Catherine Zeta Jones ile evlenebilmek için sadece tazminat ödemekle yetinmedi. Avusturyalı bir diplomatın kızı olan Diandra Luker, evli olukları sırada çekilen ve başrolünü Douglas'ın oynadığı Wall Street: Money Never Sleeps adlı filminden de alacağı olduğunu ileri sürerek dava açtı. Michael Douglas tüm bu olaylar sırasında "Aslında evliliğimizi sekiz ya da 10 yıl öne bitirmeliydik" diye konuşmuştu.

Her gün aynı adamın yanında uyanmak nasıldır, bilemezsiniz

GÖSTERİŞLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENDİLER
Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones, 18 Kasım 2000 günü New York'taki ünlü Plaza Otel'de evlendi. Zeta Jones, o dönemde 100 bin sterlin değeri olduğu ileri sürülen bir gelinlik giydi. Michael Douglas'ın da yeni karısına düğün hediyesi olarak bir yat hediye ettiği haberi basına yansıdı. Douglas ve Zeta Jones'un parmaklarına ise toplam değeri milyon dolarla ölçülen alyanslar taktığı da konuşuldu. Çift evlendiği sırada düğünden üç ay önce dünyaya gelen oğulları Dylan da törendeydi. Şu anda 22 yaşında olan Dylan, anne ve babasının düğün töreninde anneannesinin kucağında oturdu. Çiftin, Dylan'ın yanı sıra Carys adında bir de kızı bulunuyor.

DOUGLAS'IN ESKİ EŞİNDEN OLAN OĞLU SAĞDIÇLIĞINI YAPTI: Michael Douglas'ın eski eşi Diandra ile evliliğinden dünyaya gelen ve o sırada 21 yaşında olan oğlu Cameron, babasının sağdıçlığını yaptı.

Her gün aynı adamın yanında uyanmak nasıldır, bilemezsiniz

İKİNCİ HAMİLELİKTE OSCAR SEVİNCİ: Catherine Zeta Jones, 2008 yılında Chicago filmindeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazandı. O sırada kızı Carys'e hamileydi.

Her gün aynı adamın yanında uyanmak nasıldır, bilemezsiniz
HOLLYWOOD EFSANELERİNDEN BİRİNİN OĞLU: Michael Douglas, Hollywod'un efsanelerinden biri olarak kabul edilen Kirk Douglas'ın oğlu.

Her gün aynı adamın yanında uyanmak nasıldır, bilemezsiniz


DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMLARI ÇOK KONUŞULMUŞTU
Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones, geçen eylül ayında doğum günlerini de birlikte kutlamıştı. O mutluluğu, her ikisi de sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu arada hemen hatırlatalım. Douglas ve Zeta Jones, kaderin bir oyunu olarak 25 yıl arayla aynı gün, yani 25 Eylül'de dünyaya gözlerini açtılar. Tam 25 yıl arayla aynı günde dünyaya gözlerini açan bu ünlü çift, Michael Douglas ile eşi Catherine Zeta Jones'tan başkası değil. Hollywood'un efsane oyuncularından Kirk Douglas'ın oğlu olan Michael ile Galler doğumlu Catherine Zeta Jones, geçtiğimiz 25 Eylül'de paylaştıkları doğum günlerini kutladılar. O anlarda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı ünlü çift.

Her gün aynı adamın yanında uyanmak nasıldır, bilemezsiniz

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, INSTAGRAM

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Catherine Zeta Jones#Michael Douglas#Hollywood

BAKMADAN GEÇME!

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi?

#Sağlık
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen

BAKMADAN GEÇME!

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi?

#Sağlık
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen