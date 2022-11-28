Her gün aynı adamın yanında uyanmak nasıldır, bilemezsiniz

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UZUN EVLİLİKTE OLUP BİTENLERİ ANLATTI
Aslında daha evlilikleri başlamadan önce dünyanın meraklı bakışlarını üzerine çeken ve kısa süre önce 22 yılı geride bırakan bu çift Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones. 2000 yılında gösterişli bir düğünle evlenen Douglas ve Zeta Jones, kısa bir süre önce yıl dönümlerini kutladı. 53 yaşındaki Galler doğumlu Catherine Zeta Jones, The Telegraph gazetesine evliliği ve eşiyle ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Gelin, 22 yıllık bu evliliğin perde arkasında neler olup bittiğine, iki çocuk annesi Catherine Zeta Jones'un penceresinden bir bakalım.
'EVLİLİĞİ SEVİYORUM AMA BU ÇILGIN BİR DURUM'
Ünlü oyuncunun, evliliğiyle ilgili olarak söylediği en çarpıcı ve gerçekçi cümle şöyle: " Eğer her gün aynı kişiyle yaşayıp sabahları onunla uyanıyorsanız ilişkinizde inişler, çıkışlar olmaması imkansız." Yani başka bir deyişle Zeta Jones, uzun süren bir birliktelik yaşayan herkesin durumunu bu sözleriyle özetledi. Sonra da konuşmasını şöyle sürdürdü: " Ben neredeyse 25 yıldır Mike ile birlikte uyanıyorum. Evli olmayı seviyorum ama üzerinde düşündüğünüz zaman bu gerçekten çılgın bir durum. "
'SERVET ÖDEDİĞİM LÜKS BİR ÇANTA GİBİ:' Catherine Zeta Jones sonra da ünlü bir moda markasının ismini vererek şu ilginç cümleyi kurdu: "Ama sonra bir servet harcadığınız lüks bir markaya ait çantayı düşünüyorsunuz. Ben artık ondan hoşlanmıyorum ve tekrar satışa sunacağım."
'25 YAŞ BÜYÜK OLDUĞUNU HİSSETMİYORUM'
Zeta Jones, ilişkilerinin inişli çıkışlı dönemlerine rağmen Michael Douglas ile evliliklerinin iyi gittiğini ve birbirleriyle iyi geçindiklerini söyledi. "Birbirimizle gayet iyiyiz. Birbirimize saygı duyuyoruz. Ve ben asla onun benden 25 yaş daha büyük olduğunu hissetmiyorum bile. " Bu yaş konusu, Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'ın ilişkilerinin başından bu yana gündemde olan bir ayrıntı. Zeta- Jones dünyaya geldiğinde Michael Douglas, 25 yaşındaydı ve kariyerine çoktan başlamıştı. Ama bu yaş farkı Zeta Jones için çok da önemli değil: "Hatırlıyorum da insanlar bana 'Sen 50 yaşındayken, o, 75 olacak' diyordu. Tamam... Bu sadece bir matematik!"
25 YIL ARAYLA AYNI GÜN DÜNYAYA GELDİLER: Bu arada ünlü çiftle ilgili başka ilginç bir ayrıntı var. Bu da geçtiğimiz ay sosyal medya üzerinden paylaştıkları kutlama fotoğraflarında bir kez daha gündeme gelmişti. Her ikisi de aynı gün dünyaya geldi. Elbette 25 yıl arayla. Douglas'ın doğum tarihi 25 Eylül 1944. Catherine Zeta Jones ise 25 Eylül 1969'da dünyaya gözlerini açtı.
HER İKİSİ DE KENDİ HASTALIĞIYLA MÜCADELESİNİ VERDİ
Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones'un uzun evliliklerinin en zor dönemi 2013 yılında yaşandı. O dönemde Michael Douglas gırtlak kanserine yakalanmıştı. Catherine Zeta Jones ise aynı süreçte, bazı psikolojik sorunlarla uğraşıyordu. Douglas, zorlu kemoterapi ve radyoterapi seanslarında mücadele ederken Zeta Jones da kendi savaşını veriyordu. Güzel oyuncu uzun süre sadece çok yakınlarının bildiği bipolar bozuklukla savaşını sürdürdü. Sonra bu durum basına da yansıdı.
CİNSEL ALIŞKANLIKLARININ KANSERE NEDEN OLDUĞUNU İLERİ SÜRMÜŞTÜ: Bu arada Michael Douglas, gırtlak kanserine yakalanma nedieinin, tütün ürünleri ve alkollü içki tüketimi olduğunu söylese de sağlığına kavuştuktan sonra bu konuda yaptığı açıklamayla gündeme damgasını vurmuştu. Douglas, cinsel alışkanlıklarının bir sonucu olarak bulaşan bir virüs nedeniyle hastalığın kendisinde oluştuğunu söylemişti.
BU GÜNLERE GELMELERİ KOLAY OLMADI
Sonuç olarak hem Michael Douglas için hem de Catherine Zeta Jones için kötü günler geride kaldı. Çift, şimdi 22 yaşındaki Dylan ve 19 yaşındaki Carys ile birlikte uyumlu ve mutlu bir evlilik sürdürüyor. Durum böyle... Ama onların tanışmaları ve evlilikleri de bir öneme damgasını vuran ayrı bir hikaye! Kısaca hatırlamak gerekirse Douglas, Catherine Zeta Jones ile evlenebilmek için uzun süre evli olduğu eski eşi Diandra'ya, o döneme göre servet sayılan bir tazminat ödemişti. Gelin kısaca o döneme de bir bakalım.
GÖSTERİŞLİ DÜĞÜN
Bundan tam 22 yıl önce, 2000'nin kasım ayında çok konuşulan bir törenle hayatlarını resmen birleştiren Douglas ve Zeta Jones, geçen hafta evlilik yıldönümlerini kutladı. Genellikle böyle önemli yıl dönümlerinde mutluluklarını sosyal medya üzerinden de paylaşan çift, bu konudaki geleneği yine bozmadı. Michael Douglas, eşi ve iki çocuğunun annesi Catherine Zeta Jones ile evlilik yıl dönümünü Instagram hesabından kutladı. 2000 yılında gerçekleşen düğün töreninde çekilen iki tane fotoğrafı paylaşan Douglas "Yıl dönümümüz kutlu olsun benim sevgili Catherine'im. Seni çok seviyorum" mesajını yazdı. Onun bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda kutlama mesajı ve beğeni geldi.
ZORRO FİLMİNDE GÖRDÜ BİR DAHA UNUTAMADI
Galler doğumlu Catherine Zeta Jones, 1998 yılında yönetmenliğini Martin Campbell'ın üstlendiği Zorro adlı filmde kamera karşısına geçti. O sırada 29 yaşında olan Zeta Jones'un kariyeri için bu Film önemli bir dönüm noktası oldu. Aynı zamanda özel hayatının ve geleceğinin şekillenmesinde de önemli bir rol oynadı bu film.
'10 YIL ÖNCE BU EVLİLİĞİ BİTİRMELİYDİK'
Fakat Michael Douglas, Catherine Zeta Jones ile evlenebilmek için sadece tazminat ödemekle yetinmedi. Avusturyalı bir diplomatın kızı olan Diandra Luker, evli olukları sırada çekilen ve başrolünü Douglas'ın oynadığı Wall Street: Money Never Sleeps adlı filminden de alacağı olduğunu ileri sürerek dava açtı. Michael Douglas tüm bu olaylar sırasında "Aslında evliliğimizi sekiz ya da 10 yıl öne bitirmeliydik" diye konuşmuştu.
GÖSTERİŞLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENDİLER
Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones, 18 Kasım 2000 günü New York'taki ünlü Plaza Otel'de evlendi. Zeta Jones, o dönemde 100 bin sterlin değeri olduğu ileri sürülen bir gelinlik giydi. Michael Douglas'ın da yeni karısına düğün hediyesi olarak bir yat hediye ettiği haberi basına yansıdı. Douglas ve Zeta Jones'un parmaklarına ise toplam değeri milyon dolarla ölçülen alyanslar taktığı da konuşuldu. Çift evlendiği sırada düğünden üç ay önce dünyaya gelen oğulları Dylan da törendeydi. Şu anda 22 yaşında olan Dylan, anne ve babasının düğün töreninde anneannesinin kucağında oturdu. Çiftin, Dylan'ın yanı sıra Carys adında bir de kızı bulunuyor.
DOUGLAS'IN ESKİ EŞİNDEN OLAN OĞLU SAĞDIÇLIĞINI YAPTI: Michael Douglas'ın eski eşi Diandra ile evliliğinden dünyaya gelen ve o sırada 21 yaşında olan oğlu Cameron, babasının sağdıçlığını yaptı.