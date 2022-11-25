Meghan Markle- Kate Middleton: Amerikalı elti 'başrolü' kaptırmak istemedi: Ailede kalsaydın sen de bu takıları takardın!

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ÇIKTIĞI BASAMAKLARI İNMEMEK İÇİN

Zaten sonra da o sahneden hiç inmedi. Ne yaptı, etti kendisinden söz ettirmenin bir yolunu buldu. Üstelik kocası Harry ile birlikte kraliyet ailesindeki görevlerini bırakıp ABD'ye taşındıkları halde. Özetle, içinde 'yıldız ruhu' barındırdığına inanan Meghan Markle, çıktığı basamakları tekrar inmemek için canını dişine takıp çabalıyor.

KRALİYET UZMANI DA İFADE EDİYOR: Özellikle İngiltere'den ayrılıp ABD'ye taşındıktan sonra Harry ile birlikte kraliyet ailesine yönelik çıkışlarıyla konuşulan Meghan Markle'ın bu durumu epeydir sosyal medya ortamlarında dile getiriliyordu. Bu kez bu durumu uzun yıllardır Mountbatten/ Windsor ailesini takip eden bir kraliyet uzmanı tarafından açık açık dile getirildi.

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Kraliyet uzmanı ve yazar Tina Brown'a göre Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesine katıldıktan sonra "başrolü" kimseye kaptırmak istemedi. Brown, özellikle Meghan ile Harry'nin, evlendikten hemen sonra çıktıkları Avustralya turunu incelediğinde bu sonuca vardığını söyledi. Tina Brown, Meghan Markle'ın o zamandan başlayıp günümüze uzanan davranışlarını şu çarpıcı sözlerle değerlendirdi: " Meghan Markle, kendisinin kraliyet ailesine ihtiyacı olduğunu değil, tam tersine kraliyet ailesinin kendisine ihtiyacı olduğunu düşünüyordu."

'KRALİYET AİLESİNİN KENDİSİNE İHTİYACI OLDUĞUNA İNANIYOR'

Kaleme aldığı The Palace Papers adlı kitabında Brown bu iddiasına geniş bir yer ayırdı. Kitaptaki satırlara göre Markle "kraliyet ailesinin kendisine ihtiyacı olduğu kanısına vardı. Gişe rekorları kıran bir yapıma eşdeğer bir "filmde" rol alıyordu. Başrolü de kimseye kaptırmak istemiyordu."

'YILDIZ RUHU' KRALİYET AİLESİNİ RAHATSIZ ETTİ

Harry ile Meghan, 2018 yılındaki düğünden sonra ilk uluslararası turlarında Avustralya, Yeni Zelanda, Tonga, Fiji'ye gerçekleştirdi. Genel olarak da tur gayet başarılıydı. Elbette bu durumda Meghan Markle ile Harry'nin yeni evli olmasının, insanların yeni geline olan merakının da büyük etkisi vardı. Brown'a göre, Meghan Markle özellikle de o turda kendini gerçekten bir başrol oyuncusu olarak hissetti. Ama içindeki "yıldız gücü" monarşinin yapmasına izin verdiklerinin çok ötesine geçiyordu.

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KATE İLE WILLIAM'DAN DAHA BAŞARILI

Tina Brown, o dönemde bu turu değerlendirirken, ailenin bir başka göz önündeki çifti Prens William ve Kate Middleton'ı karşılaştırmış ve şu yorumu yapmıştı. "Harry ile Meghan, halkın ilgisini çekme konusunda William ile Kate'ten daha başarılıydı." Fakat yine Brown'a göre Meghan aslında monarşi kuralları içinde yapmaması gereken bir şeyi yaptı. "Kendisi hakkında konuşmak istedi. Kraliyet ailesini temsil eden bir figür olarak kalmayı tercih etmedi. "

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KABUL EDİLMESİ ZOR HATTA İMKANSIZDI

Bu, Diana'dan başka hiçbir aile üyesinde görülmeyen bir durumdu. O nedenle de çift İngiltere'ye döndüğünde ailede gerçek bir hayal kırıklığı duygusu vardı. Çünkü Meghan'ın içindeki "yıldız gücünü" dışa vurması, kraliyet ailesinin beklediği bir durum değildi. Tabii ki kabul edilmesi zor hatta imkansızdı.

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AİLEDEN AYRILMA KARARI: Elbette aile arasında ne olup bittiğini ortaya atılan iddialar ve yorumlar dışında tam olarak bilmek mümkün değil. Fakat gerçek olan bir durum var ki, bu geziden sadece bir buçuk yıl sonra Harry ile Meghan, kıdemli kraliyet ailesi üyeliğinden ayrılma kararı verdi. Önce Kanada'ya sonra ABD'ye taşındılar. İki çocukları, Archie ve Lilibet ile birlikte hayatlarını orada sürdürüyorlar.





ABD'DE YENİ BİR KRALİYET AİLESİ KURDULAR

Fakat 2020'de aileden ayrılırken yaptıkları açıklamaya pek uydukları söylenemez. O dönemde özellikle Harry, basının aşırı ilgisinden ve karısına yönelik sert yorumlardan uzaklaşmak için böyle bir karar aldıklarını söylemişti. Ama görünen bu değil. Çift, İngiliz kraliyet ailesine yönelik "sivri dilli" eleştirilerini sürdürüyor. Katıldıkları etkinliklerle de gündemde kalmaya devam ediyor. Yani geçtiğimiz günlerde bu konudaki bir yorum Harry ile Meghan'ın durumuna gayet uygun: "Aileden ayrılmalarına rağmen, düğün hediyesi olarak Kraliçe tarafından verilen Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını koruyan çift, ABD'de kendilerine ait yeni bir kraliyet ailesi kurdular."

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İKİ ELTİ ARASINDA SAVAŞ BAŞLADI

Meghan Markle aileye katıldığında adının en çok birlikte anıldığı kişi eltisi Kate Middleton'dı. Durum öyle tuhaf bir hal aldı ki iki düşesin hayranları sosyal medya sayfalarının altındaki paylaşımlarda, Meghan ve Kate'in taraftarları hakaret içeren yorumlar yapmaya başladı. Bunları denetlemekle başa çıkamayan aile bu tür yorum yapanlar hakkında hukuksal yollara başvurulacağını açıklamak zorunda kaldı. Bu da kimseyi durduramayınca iki ailenin sosyal medya sayfaları ayrıldı. En sonunda yolları ve yaşadıkları ülkeler de ayrıldı zaten.

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İSTEDİĞİ BAŞROLÜ ALAMAYACAKTI

Başlarda Harry ile Meghan, ABD'ye taşındıktan sonra iki elti arasındaki rekabetin biteceği sanılıyordu. Fakat o durum da öyle olmadı. Kate ile Markle arasında hala bir rekabet var. Kraliçe'nin ölümü, Kate'in Galler Prensesi olmasından sonra daha farklı yorumlar yapılmaya başlandı. Tüm bunlar Tina Brown'ın yorumuna benzerdi üstelik. Buna göre Meghan ne yaparsa yapsın, aile içi hiyerarşi nedeniyle Kate'in gerisinde kalmak zorundaydı. Yani başrolü Kate'in elinden alamayacaktı. Zaten bu durumun böyle olacağını da görmüştü. Bu yüzden aileden uzakta durup rol çalmayı tercih etti.

REKABETİN SON DURUMU: Elbette Markle'ın zihnini okumak mümkün olmadığından bu yorumlardaki gerçeklik payını bilmek mümkün değil. Ama yine de yılların uzmanları bile ilk bakışta "kişisel sohbet" konusu gibi görünen bu yorumlara benzer sözler sarf ediyor bu konuda. İki elti arasındaki rekabetin aldığı durum işte böyle.





SANCILI MESAJ

Şimdi bu konudaki bir başka gelişmeye bakalım. Buna göre Galler Prensesi Catherine, Kraliçe'nin cenaze töreninde de geçen hafta yapılan Anma Günü'nde de kıyafeti ve özellikle takılarıyla eltisi Meghan Markle'e "sancılı" bir mesaj gönderdi. Bu yorumun nereden kaynaklandığına bir bakalım. Bu yorumun sahibi news.au adlı internet sitesinin kraliyet yazarı Daniella Elser. Ona göre Kate Middleton, hem Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde hem de Anma Günü etkinliklerinde taktığı takılarla özellikle de küpeleriyle Meghan Markle'a mesaj gönderdi.

KÜPELER ARASINDAKİ FARK

Elser'in yorumu şöyle: "Cenaze töreninde iki eltiye bir bakın. Özellikle de küpelerine... Kate'in kulağında Kraliçe'nin koleksiyonundanpırlantalı ve incili iri küpeler vardı. Meghan'ın kulağında da yine Kraliçe'nin hediyesi olan daha küçük bir çift küpe vardı." Buraya kadar tamam... Fakat Elser'ın bundan sonraki sözleri ilginç. Ona göre Kate ile Meghan'ın taktığı küpelerin "ne anlattığına" bakmak lazım: "İşte bu noktada küpelerin boyutları önemli."

AİLEDE KALSAYDI, GÖSTERİŞLİ TAKILARI KULLANABİLİRDİ

Elser'in örnek gösterdiği kişiler Kate'in yanı sıra Camilla ve ailenin diğer gelini Sophie. Onlar çeşitli törenlerde kraliyet koleksiyonundan, kullanımlarına izin verilen takılarla halkın karşısına çıkıyorlar. Elbette sonra tekrar o takıları koleksiyona iade etmek koşuluyla. Özetle Elser'ın yorumuna göre Kate hem cenaze töreninde hem de Anma Günü'ndeki takılarıyla Meghan'a "ailede kalsaydı kendisinin de bu gösterişli takıları kullanabileceği" mesajını verdi.

ACABA MEGHAN O TAKILARI İSTER MİYDİ?

Elser'in üzerinde durduğu bir başka nokta da Meghan Markle'ın o takıları takmayı isteyip istemediği. Yorumuna göre Meghan artık kendi takılarını kendisi alıp kimsenin iznine gerek duymadan kullanabilir.

Öyle ya da böyle kapalı kapılar arasında ne olursa olsun, İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini Kate Middleton ile Meghan Markle arasındaki 'gerilim', 'savaş" ya da 'rekabet' adına ne denilirse denilsin daha uzun yıllar boyunca bitmeyecek gibi görünüyor. Yani bir başka deyişle bitmeyecek bir öykü bu...

FOTOĞRAFLAR: AVALON, SPLASH NEWS