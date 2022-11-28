Ünlü dizide oynarken kamera karşısında büyümüştü: Kanserin saldırgan bir türüne yakalandı

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KÖTÜ HABERİ KENDİSİ DE DOĞRULADI

Rol aldığı Neighbours (Komşular) adlı televizyon dizisiyle genç yaşta adını duyuran Kate Keltie'nin, dördüncü evre meme kanseri olduğu ortaya çıktı. Bu konuda bir süredir ortalarda dolanan söylentileri Keltie kendisi de doğruladı. 1999 ile 2003 arasında Neighbours dizisinde Michelle Scully karakterini canlandıran Keltie, hastalığın vücudunun farklı bölgelerine yayıldığını da açıkladı. Keltie için, yardım amacıyla bir GoFundMe sayfası açıldı.

HASTALIK VÜCUDUNA YAYILMIŞ DURUMDA

Sayfayı hazırlayan Ebony Gilbert, sitede yer alan açıklamasında "Bizim güzel Katie'miz, hayal bile edilemeyeni yaşıyor. O, dördüncü evre meme kanseri teşhisi aldı. Yakalandığı kanser son derece saldırgan ve bedeninin başka bölümlerine de yayıldı" diye yazdı. Gilbert'in mesajına göre Kate Keltie'nin hastalığı lenflerine, kanına ve kalça kemiğine de sıçramış durumda.

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TEDAVİ SÜRESİNCE ÇALIŞABİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

GoFundMe sayfasında yer alan bilgiye göre doktoru, Keltie'nin, tedavi süresince çalışabilmesinin mümkün olmadığı konusunda kendisini bilgilendirdi. Ebony, genç yıldıza yardım toplamak için oluşturduğu sayfada Kate Keltie'nin, tedavisi nedeniyle saçlarını kaybedeceğini ve gelecekte hamile kalmasının tehlikeye girdiğini belirtti. Yine aynı mesajda Kate Keltie'nin ailesinde meme kanseri öyküsü bulunmadığı bilgisi de yer aldı. Keltie'nin, kemoterapinin yanı sıra radyoterapi tedavisi göreceği ve bir operasyon geçireceği de belirtildi.

25 BİN DOLAR HEDEFLENİYOR: Adına açılan GoFundMe sayfası aracılığıyla, çalışamayacağı için gelir elde edemeyecek olan Keltie'nin ev kirası ve faturalarını ödeyip tedavilerin yanı sıra peruk ve cilt bakım ürünleri alabilmesi için gereken paranın toplanması amaçlanıyor. Genç oyuncu için 25 bin dolar toplanması hedefleniyor.





'KALBİMİN DERİNLİKLERİNDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Bu arada Kate Keltie de kendisi için açılan sayfadan sosyal medya kullanıcılarına seslendi. Bir mesaj paylaşan Keltie "Herkese merhaba... Size kişisel olarak teşekkür etme fırsatı bulamadığım için üzgünüm. Benimle kalın, ben orada olacağım" diye yazdı. Keltie, kendisine verilen destek, gönderilen mesajlar ve telefon aramaları için de herkese teşekkür etti. Birçok güzel insanın yanında olduğunu bilmenin kendisi için harika bir durum olduğunu ekledi. Bir süre önce Covid 19 geçirdiğini ekleyen Kate Keltie "Kalbimin derinliklerinden hepinize teşekkür ediyorum" diyerek bitirdi mesajını.

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DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Kate Keltie'nin mesajına onu ekranda izleyenlerin yanı sıra adını bile duymayan kişilerden de destek mesajları geldi. Neighbours dizisinin izleyicilerinden biri "Dizideki Scully ailesinin en küçük ferdi olarak bize bıraktıkların için teşekkür etmek istiyorum. Size iyilik diliyorum ve dua ediyorum. irlanda'dan kucaklıyorum" diye yazdı.

'DİZİ ARKADAŞLARI DA YARDIMCI OLACAKTIR'

Neighbours dizinin bir başka hayranı da, diziyi ilk bölümden itibaren izlediğini ve Keltie'nin canlandırdığı Michelle Scully karakterinin kalbinde ayrı bir yeri olduğunu belirtti. Dizideki arkadaşlarının da Keltie'ye destek olacaklarından emin olduğunu satırlarına ekledi.

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'HİÇ TANIMIYORUM AMA İYİ DİLEKLERİMİ GÖNDERİYORUM'

Diziyi hiç izlemediğini Kate Keltie'yi tanımadığını belirten başka bir kullanıcı ise "Kanser hastalığının duygusal ve finansal olarak nelere mal olduğunu biliyorum. En iyi dileklerimi gönderiyorum" diye yazdı.

KÜÇÜK YAŞTA REKLAM FİLMLERİNDE OYNAMAYA BAŞLADI

1986 doğumlu olan Kate Keltie, Avustralya'da ekrana gelen ve uzun soluklu bir yapım olan Neighbours ile tanındı. Melbourne'da dünyaya gelen Keltie, kariyerine reklam filmleriyle başladı. Henüz üç yaşındayken Blue Heelers adlı polisiye dramada kamera karşısına geçti. 1999'dan 2000'e kadar Thunderstone adlı yapımda rol aldı.

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DİZİYE TEKRAR DÖNDÜ

Kate Keltie, asıl ününü Neighbours adlı dizide canlandırdığı Michelle Scully karakterine borçlu. 1999'da 13 yaşındayken kadrosuna katıldığı diziden 2003 yılında ayrıldı. Ondan sonra eğitimine ağırlık verdi ve bazı sinema filmlerinde rol aldı. Her ne kadar Neighbours dizisinden ayrılmış olsa da bir yıl sonra tekrar döndü.