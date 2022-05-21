Tom'un boyu bir anda nasÄ±l uzadÄ±? 1.75'lik Kate'in yanÄ±nda bile...

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HOLLYWOOD'UN EN KISA ERKEK OYUNCULARINDAN BÄ°RÄ°

BunlarÄ±n hepsi Tom Cruise'u tanÄ±mlamak iÃ§in kullanÄ±labilecek ayrÄ±ntÄ±lar. Fakat baÅŸka bir nokta var ki kimse Tom Cruise'u o ÅŸekilde tanÄ±mlamaz: Uzun boylu bir oyuncu!

ESKÄ° EÅžLERÄ° DE ONDAN UZUN BOYLUYDU

Her ne kadar dÃ¼zgÃ¼n bir fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼me sahip olsa da Cruise, Hollywood'un kÄ±sa boylu erkek oyuncularÄ±ndan biri. Bu Ã¶zelliÄŸi eski eÅŸleri Katie Holmes ve Nicole Kidman'Ä±n yanÄ±ndayken de Ã§arpÄ±cÄ± bir ÅŸekilde gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriliyordu zaten.

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PEÅž PEÅžE Ä°KÄ° IÅžILTILI GALA

Tom Cruise, Ã¶nceki gÃ¼n Ã¶nemli rollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi Top Gun: Maverick filminin, birbiri ardÄ±na dÃ¼zenlenen iki galasÄ±nda da kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±. Ã–nce 75'inci Cannes Film Festivali'nde ardÄ±ndan da filmin Londra galasÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±nÄ±n en Ã§ok dikkat Ã§eken konuÄŸu oldu Cruise.

GECENÄ°N UNUTULMAZ ANI OLDU

Filmin, Londra Leicester Square'daki galasÄ±nda Cambridge DÃ¼kÃ¼ Prens William ile eÅŸi Cambridge DÃ¼ÅŸesi Catherine ya da basÄ±ndaki adÄ±yla Kate Middleton'a bile "ev sahibi" gibi davranmasÄ±yla dikkat Ã§ekti Cruise. Ã–zellikle de kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±dan, filmin gÃ¶sterileceÄŸi salona girerken Kate Middleton'Ä±n elini tutup merdivenleri Ã§Ä±kmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olduÄŸu anlar gecenin en unutulmaz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ olarak hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±. Ä°ÅŸte Cruise ile Kate Middleton'Ä±n yan yana geldiÄŸi anlarda da bir ayrÄ±ntÄ± gÃ¶zden kaÃ§madÄ±. Hatta sosyal medyada gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸti.

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KATE TOPUKLU AYAKKABI GÄ°YDÄ°ÄžÄ° HALDE BOY FARKI 'GÃ–RÃœNMEZ' OLDU

O ilginÃ§ ayrÄ±ntÄ±ya gelelim... Kate Middleton, bilindiÄŸi gibi ailenin uzun boylu Ã¼yelerinden biri. 1. 75 santim boyunda olan Middleton, gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nda pek tercih etmese de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ±lar giyiyor. Bu ÅŸekilde de boyu 1.91 santim olan eÅŸi Prens William ile aralarÄ±ndaki boy farkÄ± dengeleniyor. Durum bÃ¶yleyken nasÄ±l oldu da 1. 75 santimlik Kate Middleton ile 1.70 santim boyundaki Tom Cruise'un boylarÄ± arasÄ±ndaki fark, gala gecesinin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda bir anda "gÃ¶rÃ¼nmez" oldu...

BU NASIL OLDU?

Ãœstelik Kate Middleton'Ä±n, gala gecesi yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ± giydiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m. Ä°ÅŸte gala gecesi dikkatli gÃ¶zlerden kaÃ§mayan ve anÄ±nda sosyal medyada gÃ¼ndem olan konu da bu. Tom Cruise'un nasÄ±l olup da topuklu ayakkabÄ±yla olduÄŸundan daha uzun hale gelen Kate Middleton ile neredeyse aynÄ± boyda gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼.

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'YÃœKSELTÄ°CÄ° TABAN' Ä°DDÄ°ASI

Bu tartÄ±ÅŸmalarla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir iddia gÃ¼ndemde. Buna gÃ¶re Tom Cruise, ayakkabÄ±larÄ±nÄ±n iÃ§ine, boyunu olduÄŸundan daha uzun gÃ¶stermesine yardÄ±mcÄ± olan yÃ¼kseltici bir taban yerleÅŸtiriyor. Gala gecesinde olduÄŸu gibi giydiÄŸi ayakkabÄ±lar biraz da topuklu olunca yanÄ±ndaki kiÅŸilerle arasÄ±ndaki boy farkÄ± da kapanÄ±yor.

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O TABAN BOY FARKINI AZALTIYOR

AslÄ±nda Cruise ile ilgili bu iddia yÄ±llardÄ±r gÃ¼ndeme geliyor. Bunun Ã§eÅŸitli Ã¶rnekleri de var Ã¼stelik. 2010 yÄ±lÄ±nda Cameron Diaz ile birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± Knight and Day adlÄ± filmin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda rol arkadaÅŸÄ±yla neredeyse aynÄ± boyda gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu Cruise. Bu arada Cameron Diaz'Ä±n boyunun 1,74 santim olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m. Ä°ddialara gÃ¶re yan yana geldiklerinde Cruise ile Diaz arasÄ±ndaki boy farkÄ±nÄ± azaltan hatta fotoÄŸraf aÃ§Ä±larÄ±na gÃ¶re kapatan da oyuncunun ayakkabÄ±larÄ±nÄ±n iÃ§ine yerleÅŸtirdiÄŸi o yÃ¼kseltici taban.

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Tom Cruise'un eski eÅŸleri Katie Holmes ve Nicole Kidman da Hollywood'un hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r uzun boylu oyuncularÄ±ndandÄ±. Katie Holmes 1.75 santim. 1.80 boyundaki Nicole Kidman ise sinema dünyasÄ±nÄ±n en uzun boylu kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri.

BAZEN DAHA UZUN BAZEN DAHA KISA

Cruise, eski eÅŸlerinin yanÄ±nda zaman zaman gerÃ§ekten onlardan daha kÄ±sa gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu, tÄ±pkÄ± doÄŸal haliyle olduÄŸu gibi. Ama zaman zaman da aradaki boy farkÄ± kapanÄ±yordu. Sosyal medyada yeniden gÃ¼ndeme gelen iddialara gÃ¶re bunun nedeni de Tom Cruise'un ayakkabÄ±larÄ±nÄ±n iÃ§ine yerleÅŸtirdiÄŸi o taban.

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YÃœKSEK TOPUKLU AYAKKABIYI SEYREK GÄ°YÄ°YORDU

Tom Cruise, Nicole Kidman ile evliyken birlikte katÄ±ldÄ±klarÄ± galalarda Kidman'Ä±n yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ±larÄ± Ã§ok tercih etmediÄŸi bunun yerine alÃ§ak topuklu ayakkabÄ± giydiÄŸi de o dÃ¶nemde basÄ±na sÄ±k sÄ±k yansÄ±yordu.

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FOTOÄžRAFIN Ã‡EKÄ°M AÃ‡ISI DA BAÅžKA BÄ°R AYRINTI

Her ne kadar kendisi bÃ¼tÃ¼n bu iddialar hakkÄ±nda hiÃ§bir aÃ§Ä±klama yapmasa da Tom Cruise'un, Top Gun: Maverick'in galasÄ±nda topuklu ayakkabÄ± giyen Kate Middleton'Ä±n yanÄ±nda Ã§ok da kÄ±sa gÃ¶rÃ¼nmemesi iÅŸte ayakkabÄ±larÄ±nÄ±n iÃ§ine giydiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len o yÃ¼kseltici tabana baÄŸlanÄ±yor. Tabii bu konuda bir baÅŸka gÃ¶rÃ¼ÅŸ daha var. O da Kate Middleton ile Tom Cruise arasÄ±ndaki boy farkÄ±nÄ± kapatan ayrÄ±ntÄ±nÄ±n, yan yana geldikleri fotoÄŸraflarÄ±n Ã§ekim aÃ§Ä±sÄ±.

BunlarÄ±n hangisi gerçek bilinmez ama kabul edilen bir gerçek daha var. O da gala gecesi kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da diÄŸer herkesi gölgede bÄ±rakan Kate Middleton ile Tom Cruise'un birbirine uyumlu kimyasÄ±. Bu da sosyal medyada gündem olan bir baÅŸka konu. Middleton ve Cruise'un aynÄ± mesleÄŸi yapmalarÄ± ve birlikte bir filmde oynamalarÄ± halinde perdede de gayet uyumlu görünecekleri de sosyal medyada çok konuÅŸuldu. Hatta Kate Middleton'Ä±n eÅŸi Prens William'Ä±n bu ikilinin yanÄ±nda sönük kaldÄ±ÄŸÄ± da sosyal medyada konuÅŸulanlar arasÄ±ndaydÄ±. BazÄ±larÄ± durumu biraz daha ileri götürüp "William, galaya gitmeseydi de kimse farkÄ±na varmazdÄ±" yorumunda bile bulundu.

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PRENS'Ä°N AYAKKABILARI DA KONUÅžULDU

Bu arada "ayakkabÄ±" demiÅŸken Prens Wililam'Ä±n gecede giydiÄŸi ayakkabÄ±larÄ± da hatÄ±rlayalÄ±m. WilliamÂ gala iÃ§in Ã¼zerinde filmin konusuna uygun bir ÅŸekilde uÃ§ak iÅŸlenmiÅŸ bir Ã§ift ayakkabÄ± giydi.Â

ONLAR ARASINDAKÄ° BOY FARKI YILLARCA GÃœNDEMDEYDÄ°

DÃ¼nyanÄ±n, aralarÄ±ndaki boy farkÄ± nedeniyle Ã§ok gÃ¼ndeme gelen Ã§iftlerinden biri Fransa'nÄ±n eski CumhurbaÅŸkanÄ± Nicolas Sarkozy ile bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ modellerinden olan eÅŸi Carla Bruni'ydi. 1.66 santim boyundaki Sarkozy ile 1.75 santimlik Bruni'nin bu Ã¶zelliÄŸi basÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminden hiÃ§ dÃ¼ÅŸmedi. Carla Bruni, bir dÃ¶nem bu yÃ¼zden kocasÄ±nÄ±n yanÄ±nda topuklu ayakkabÄ± yerine babet ayakkabÄ± giydi. O arada Sarkozy'nin normalinden yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ±larÄ± da sÄ±k sÄ±k basÄ±na malzeme oluyordu. Bu ayakkabÄ±larÄ±n, bir FransÄ±z firmasÄ± tarafÄ±ndan Nicolas Sarkozy iÃ§in Ã¶zel olarak Ã¼retildiÄŸi de basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

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