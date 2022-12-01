Annem ve babam ünlü olmasaydı yüzüme bile bakmazlardı

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ONLARA "NEPOTİZM BEBEKLERİ" DİYORLAR

Şöyle bir özetlemek gerekirse, sinema, müzik ve moda dünyasındaki bu genç kuşak ünlülerin soyadları size de çok ama çok "tanıdık" gelmiyor mu zaman zaman? Son günlerde işte bu konu çok gündemde. Gösteri dünyasındaki "nepotizm" yani "akraba kayırmacılığı" konusu son haftalarda Johnny Depp ile Vanessa Paradis'nin kızı model ve oyuncu Lily Rose Depp'in açıklamalarıyla bir kez daha dikkat çekti. Elle dergisine verdiği röportajda Lily Rose Depp "Biliyorum, benim çocukluğum diğer herkesin çocukluğuna benzemiyordu. Ve bu benim açımdan başa çıkılması gereken en özel ayrıntıydı. Ama aynı zamanda bildiğim tek şeydi" diye konuşmuştu. Sonra da birilerinin hakkında ileri sürdüğü "soyadı yüzünden" yani anne ve babası ünlü olduğu için bugünkü yerine gelebildiği yolundaki eleştirilerin kendisine "saçma" geldiğini ekledi. Bu arada 23 yaşındaki Lily Rose'un, konuyu özetlemek için kullanılan "nepotizm bebeklerinin" önde gelen örneklerinden biri olarak görüldüğünü hatırlatalım.

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ANNESİ VANESA PARADIS, BABASI JOHNNY DEPP

Lily Rose Depp'in bu sözlerine bir başka ünlü çiftin çocuğu olan ve tıpkı anne- babası gibi gösteri dünyasında kariyer papan Ireland Baldwin'den bir çıkış geldi. Bin dönemin en gözde Hollywood çiftlerinden biri olan Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın, çoktan tarihe gömülen aşkının meyvesi olan Ireland, bu konuda Lily Rose gibi düşünmüyor. Anne ve babaları ünlü olduğu için kendileri de aynı alanda ünlü olan ve bu yüzde "nepotizm bebekleri" olarak anılan genç kuşak ünlülerden biri olarak tanımlanan Ireland Baldwin bu konudaki görüşlerini sosyal medyada paylaştığı bir dizi video ile dile getirdi.

'ANNEM VE BABAM OLMASAYDI BEN MODEL OLAMAZDIM'

Genellikle gündemi meşgul eden konularda yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Ireland Baldwin'in konuya yaklaşımı Lily Rose'dan daha farklı. 27 yaşındaki Ireland Baldwin, ünlü anne ve babası sayesinde daha rahat bir kariyer yolu çizdiği eleştirilerini reddeden Lily Rose'un "model olmak için yeteneği ve gerekli özellikleri olduğunu kabul ederek sözlerine başladı Baldwin. Genç meslektaşının birçok açıdan kendini kanıtladığını da sözlerine ekledi. Fakat kendisiyle ilgili sarf ettiği cümleler oldukça çarpıcıydı: "Eğer annem ve babam olmasaydı ben model olamazdım." Ireland Baldwin bu sayede babası Alec Baldwin ve annesi Kim Basinger'ın şöhreti sayesinde kendine gösteri dünyasında bir kariyer yolu açılmış olduğunu itiraf etti.

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'İNSANLAR BENİ ANNEMİN GENÇLİĞİNE BENZETİYOR'

Ireland Baldwin "Eğer ailem olmasaydı olduğum yerde olamazdım. Buraya gelemezdim ve bundan sonra da yapabileceklerimi yapamazdım" dedi. Bu konuda asıl yanlış olanın bunu inkar etmek olduğunu da söylemeden geçmedi. 1.88 santimlik boyuyla gösteri dünyasının en uzun genç kuşak üyelerinden biri olan Ireland Baldwin, modellik kariyeri konusunda "İnsanlar, annesi Kim Basinger'ın gençlik yıllarına benzerliğini kendisinde gördükleri için moda dünyasında kariyer yapma yolu açıldığını" savundu.

'ELEŞTİRİLER BİRAZ YUMUŞATILMALI'

Genç model, yine de Lily Rose Depp'e ve onun gibi kendileri de aynı alanda kariyer yapan ünlü çocuklarına yönelik eleştirileri hatırlatarak sosyal medya kullanıcıları başta olmak üzere herkesi, bu konuda görüşlerini açıklarken biraz daha sakin davranmaya, eleştirileri yumuşatmaya çağırdı.

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'İNSAN BÜTÜN BUNLARDAN UZAKLAŞMAK İSTİYOR'

Ireland Baldwin, bazı durumlarda, ünlü ebeveyni yüzünden yaşadığı zorlukları da saklamadı. "İnsan ailesiyle ilgili soruları yanıtlarken bazen gerçekten çok yorulduğunu hissediyor. Bazen tüm bunlardan uzak olmayı istiyor. Özellikle de halkın gözü önünde bir kariyer seçmişsen" dedi.

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Şimdi gelelim "annem ve babam olmasaydı ben de burada olamazdım" diyen Ireland Baldwin'e. 27 yaşındaki Baldwin'in babası, soyadından da anlaşılacağı üzere Alec Baldwin, annesi ise Kim Basinger. Çift, 1993 yılında evlendi. Olaylı ve kızları Ireland'ın velayleti yüzünden epey olaylı olan boşanmaları 2002 yılında tamamlandı. Alec Baldwin'in 8 çocuğundan en büyüğü olan Ireland'ın annesi Basinger, bir döneme damgasını vurmuştu.

ANNESİ KIM BASINGER, UNUTULMAZ FİLMLERDE OYNAMIŞTI

Başrolü Mickey Rourke ile paylaştığı Dokuz Buçuk Hafta başta olmak üzere birçok filmde oynayan Basinger, modellikten sinamaya geçmişti. Alec Baldwin ile evliliğinden dünyaya gelen tek kızı Ireland kendi gençliğinde olduğu gibi modellik alanında kariyer yapıyor. Bu arada hatırlamak gerekir ki Ireland'ın sadece babası değil amcaları Daniel ve Stephen de Hollywood'da kariyer sahibi. Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin de son dönemdeki yaygın tanımlama ise "nepotizm bebeklerinin" bir örneği olarak görülüyor. Son dönemin gözde modellerinden biri olan Hailey, Justin Bieber ile evliliğiyle de gündemin ilk sıralarında.

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Kim Basinger 'ın Dokuz Buçuk Hafta filmindeki bu sahnesi, sinema tarihine geçti.





Aslında gösteri dünyasında tanınmış bir soyadına sahip olmak yani ünlü bir anne-babanın çocuğu olmak ya da çoğu üyesi aynı alanda isim yapmış bir ailenin üyesi olmak, kariyer anlamında olumlu bir durum. Fakat tıpkı Liloy Rose Depp gibi "nepotizm bebeği" olarak anılan ama bundan hiç hoşlanmayan başka ünlü çocukları da var. Bunlardan biri de Madonna'nın kızı Lourdes Leon. Madonna'nın, spor eğitmeni Carlos Leon ile ilişkisinden dünyaya gelen 26 yaşındaki Lourdes Leon.

'BİR ŞEYLERİ KENDİM HAK ETMİŞ GİBİ HİSSETMEK İSTİYORUM'

The Cut dergisine röqortaj veren Lourdes Leon, "Bana bir şeyler verilmiş gibi değil, ben kendim bir şeyleri hak etmişim gibi hissetmek istiyorum" diyerek bu konudaki görüşünü anlatmıştı. Annesi sayesinde sahip olduğu ayrıcalığı inkar etmeyeceğini belirten Lourdes Leon "Bunun farkındayım ve bunu fark etmemek de aptallık olur zaten." Aile yüzünden ayrımcılık görmenin korkunç bir durum olduğunu belirten Lourdes Leon "Annem ve babam beni bundan çok daha akıllı olacak şekilde yetiştirdiler" diye konuşmuştu.

Nepotizm bebekleri denile genç kuşak, son dönemde moda dünyasında çok dikkat çekiyor. Bunun en çarpıcı iki örneğini verelim hemen: Heidi Klum'ın kızı Leni (sağda)ve Kate Moss'un kızı Lila. Bu genç kızların her ikisi de annelerinin mesleğini seçip model olmaya karar verdi. Sık sık da anneleriyle birlikte hem podyuma çıkıyorlar hem de reklam filmleri için kamera karşısına geçiyorlar.

TAHTINI KIZINA DEVRETTİ

Onlara yakın kuşaktan Kaia Gerber de yine bir dönemin ünlü modellerinden Cindy Crawford ile Rande Gerber'in kızı. Kaia'nın en çok ilgi çeken yanı annesi Cindy'nin gençlik yıllarına kopyası kadar benzemesi.

PODYUMDAKİ ÜNLÜ SOYADI

Aynı meslekte sürüp giden çok ünlü bir soyadı daha var: Hadid! Siz belki en çok genç kuşaktan Gigi Hadid ile Bella Hadid'i tanıyor olabilirsiniz ama en küçük kardeşleri Anwar da podyumda boy gösteriyor. Üç kardeşin "bayrağı" devraldığı kişi ise bir dönem modellik yapan anneleri Yolanda Hadid. Elbette bu Hadid soyadı babaları Mohamed sayesinde iş dünyasında da çok ünlü.

NICOLA'NIN KOCASI

Gelelim "nepotizm bebekleri" diye anılan kuşağın belki de en ünlüsü olan ve en çok tartışılan üyesi Brooklyn Beckham'a. Soyadından da anlaşılacağı üzere Brooklyn; David ve Victoria Beckham'ın oğlu. Aslında belirli bir işi ve sağlam bir eğtimi yok. Son dönemde Amerikalı milyarder Peltz ailesinin üyesi olan ve oyuncu olarak tanınan Nicola Anne Peltz ile evliliği, ailesiyle yaşadığı gerilimle gündemde. Bir dönem moda çekimlerinde fotoğrafçılık yapan Brooklyn son yıllarda hem sosyal medyada hem de ekranda şef aşçılığa soyundu. Yani hiç durmadan yemek tarifleri veriyor. Onun bazı çevreleri kızdıran özelliği de bu işte. Bazı kişilere göre hiçbir eğitimi ve niteliği olmadığı halde anne ve babasının ünü sayesinde belki de gerçekten bu işleri hak edenlerin yerini alıyor.

SOYADI DA ÜNLÜ GÖRÜNTÜSÜ DE

Gelelim Maya Hawke'ye, Evet... Bildiniz, zaten soyadı her şeyi açık ediyor ama bir de fiziksel görünümü yani annesine olan benzerliği bu durumu "ikiye katlıyor". Oyuncu Ethan Hawke ile Uma Thurman'ın kızı Maya son dönemin en çok aranan yıldızlarından biri. Ama şunu da söyleyelim ki her ne kadar ünlü soyadı ona bir kariyer yolu açsa da genellikle kamera karşısındaki performansıyla olumlu eleştiriler alıyor.

SON DÖNEMDEKİ BÜTÜN FİLMLERİN BAŞROLÜNDE ONUN ADI VAR

Hollywood'un son dönemdeki en yeni gözdelerinden biri Timothee Chalamet. 26 yaşındak aktör yıllardır o kadar çok filmde oynadı ki, daha kariyerinin başlarında olmasına rağmen seyirci onun yüzünü kelimenin tam anlamıyla ezberledi. Öte yandan Chalamet soyadı çok da tanıdık değil. Ama onun anne ve babası da gösteri dünyasına tamamen uzak tanınmamış kişiler de değil. Yani sektörü çok iyi biliyorlar. Annesi Nicole Fender bir Broadway dansçısı. Dedesi ise kendi döneminde bilinen bir yapımcı ve senaryo yazarıydı. İddialara göre Timothee'nin bu kadar göz önünde olmasının nedenlerinden biri de bu. Ama yine de biz tıpkı Maya Hawke gibi onun yeteneğini ve karizmasını da yabana atmayalım.

TÜM AİLESİ SİNEMA DÜNYASINDAN, BAŞKA SEÇENEĞİ YOKTU

"Nepotizm bebeği" diye adlandırılan ünlü çocuklarından bir Dakota Johnson. Babası Don Johnson, annesi Melanie Griffith, büyük annesi ise Tippi Hedren. Yarni Dakota için sinema kariyeri yapmak dışında çok fazla seçenek yokmuş gibi görünüyor.

BABASI MÜZİK DÜNYASININ YAŞAYAN EFSANELERİNDEN

Son dönemde bir dijital platformda yayınlanan diziyle adını duyuran Lily Collins ise Genesis grubunun efsane solisti Phil Collins'in kızı.

BAŞKA ÖRNEKLER DE VAR: Bunlar ilk anda akla gelen, en çok göz önünde olan örnekler. Biraz daha eski kuşaklarda anne ve baba mesleğini seçenlerin uzun listeler oluşturabilecek kadar çok örneği var. Birkaç tane sayıp konuyu şimdilik bitirelim... Angelina Jolie'nin babası Jon Voight, Hollywood'un bir dönemine damga vuran ve hala aktif kariyerini sürdüren bir oyuncu Gwyneth Paltrow'un babası Bruce nüfuzlu bir yapımcıydı. Annesi Blythe Danner, Hollywood'un eski kuşak tanınmış yıldızlarından biri. Oynadığı dizilerle adını duyuran Tori Spelling'in babası Aaron, hayattayken TV dünyasının en zengin yapımcılarından biri olarak tanınıyordu.





GÜNDEMİ MEŞGUL EDECEKLER

Elbette bütün bunlar, anne ve baba mesleğini sürdüren kişilerin yeteneksiz olduğu ve sadece ünlü ebeveynleri sayesinde bazı yerlere geldiklerini tek başına kanıtlayamaz. Ama görünüşe göre ve son dönemdeki tartışmalara bakılırsa bu "NEPOTİZM bebekleri" konusu daha uzun süre gündemi meşgul edecek gibi görünüyor.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS, INSTAGRAM