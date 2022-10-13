Bu pozları tartışma yarattı: 18 yaşına gelir gelmez kızını teşhir ettin!

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KIZIYLA İÇ ÇAMAŞIRI TANITIMI İÇİN OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ

Son örneklerden birini de ilerleyen yıllara rağmen mesleğindeki yerini kimseye kaptırmayan model Heidi Klum oldu. 49 yaşındaki Klum, en büyük kızı Leni ile birlikte bir iç çamaşırı firmasının tanıtımı için objektif karşısına geçti. Bir süre önce moda dünyasında kariyer yapmaya başlayan 18 yaşındaki Leni'nin annesiyle birlikte verdiği bu pozlar da tartışma konusu oldu.

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İlk bakışta Heidi Klum, olumlu puan topladı. Dört çocuk dünyaya getiren modelin, 50 yaşına merdiven dayayıp hala formunu koruyor olması hayranlarından "alkış" aldı. Ama eleştiri konusu olan başka bir ayrıntı daha vardı: Klum'un kızını da bu çekime ortak etmesi. Bu durum, kimine göre son derece normal. Aynı sektörde çalışan anne ile kızı işbirliği yapabilir. Diğer yandan Klum, gencecik kızını iç çamaşırlarıyla poz vermeye cesaretlendirdiği için eleştiri de aldı.

BAZILARI RAHATSIZ EDİCİ BULDU

Firmanın sosyal medya sayfasında yer verdiği pozlara birbirinden farklı yorumlar geldi. Heidi Klum ile Leni'nin pozlarını değerlendiren bir kullanıcı "Kızını 18 yaşına girer girmez bir cinsel objeye dönüştürmek tuhaf" diye yorum yaptı. Bir başka kullanıcı, Leni'nin yer aldığı pozları "Rahatsız edici" diye nitelendirdi.

'KENDİMİ İLERİ GÖRÜŞLÜ SANIYORDUM: Klum ile kızının pozlarını eleştiren bir başka sosyal medya kullanıcısı da "Bu konularda ileri görüşlü olduğumu sanıyorum. Ama yine de anne ve kızını bu iç çamaşırları içinde bu pozlarda görmek beni rahatsız etti" cümleleriyle görüşünü ifade etti.

'SÜREKLİ AYNI YÜZLERİ GÖRMEKTEN SIKILMIŞTIM'

Ama Heidi Klum ile Leni'nin pozlarını beğenenler de azınlıkta değildi. Böyle düşünenlerden biri "Harika bir anne ve kızı" diyerek pozlardan hoşlandığını belirtti. Bir başkası "Nihayet bir anne ile kızı sosyal medya şöhretlerinin yerini aldı. Sürekli aynı yüzleri görmekten sıkılmıştım" diye yazdı.

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ANNE VE KIZIN POZLARINI MASAYA YATIRDI

Heidi Klum ile kızı Leni'nin bu pozlarını masaya yatıranlardan biri de İngiliz TV ünlüsü ve köşe yazarı Ulrika Jonnson oldu. Geçen hafta Victoria Beckham ile gelini Nicola Anne Peltz arasındaki gerilimi köşesine taşıyan Jonnson bu kez de Heidi Klum ile Leni'nin pozlarını değerlendirdi.

'KIZLARINI TEŞHİR EDİYORLAR': Jonnson, "Heidi Klum, en az kendisi kadar güzel görünen kızıyla bu tür pozlar veren ilk ünlü değil. Son kişi de olmayacak" diye yazdı. Sonra da Cindy Crawford ile model kızı Kaia''yı, Kate Moss ile yine modellik yapan kızı Lila'yı örnek verdi. Ünlü annelerin bu yaptığını da "kızlarını teşhir etmek" olarak nitelendirdi.

'NE KADAR GÜZEL ÇOCUKLARI OLDUĞUNU GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Sonra da bu durumu Jane Austen romanlarında olup bitenlerin modern versiyonu olarak değerlendirdi. Austen'ın romanlarını kaleme aldığı yüzyılda, aileler evlilik çağına gelen kızlarını topluma tanıştırmak için onları güzel giysilerle giydirip süsleyerek toplumla tanıştırırlardı. İşte Jonnson'ın ifadesine göre Heidi Klum'un yaptığı da bunun çağımıza uygun bir versiyonu. Ulrika Jonsson Klum'un "Bakın ben ne yaptım" diyerek kızını gözler önüne serdiğini ileri sürdü. Makalesinde "ünlülerin özellikle de kız çocuklarını sergilediklerini ve tüm dünyaya onların ne kadar güzel olduklarını ispatlamaya çalıştıklarını savundu.

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Heidi Klum'un en büyük çocuğu olan Leni, ünhlü modelin iş insanı Flavio Briatore ile ilişkisinden dünyaya geldi. Fakat Briatore ile Klum ayrılınca Leni annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Heidi Klum, 2005 yılında İngiliz şarkıcı Seal ile evlendi. Gerçek adı Henry Olusegun Adeola Samuel olan Seal, Leni'yi kendi nüfusuna geçirdi. Bu arada Klum ile Seal'ın evliliklerinden üç tane çocukları olduğunu hatırlatalım.Heidi Klum, gösteri dünyasıın özel hayatıyla da çok ilgi çeken ünlülerinden biri. İlk evliliğini 1997’de saç tasarımcısı Ric Pipino ile yaptı. Bu evlilik, 2002’de bitti. Heidi Klum, boşandıktan sonra bir süre iş insanı Flavio Briatore ile aşk yaşamıştı. Fakat Briatore ve Klum'un ilişkileri resmiyete geçmeden bitmişti. Klum 2005 yılında evlendiği Seal ile birlikteliğini 2014'te bitirdi. Heidi Klum, bir dönem koleksiyoner ve sanat taciri Vito Schnabel ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Heidi Klum, 2019 yılından bu yana müzisyen Tom Kaulitz ile evli.

KATE MOSS KIZIYLA İŞBİRLİĞİ YAPTI

Kendi mesleğini sürdüren çocuklarıyla ortak çalışmalara imza atan başka ünlü modeller de var. Bunlardan biri Kate Moss. Modellik mesleğini seçen kızı Lila, annesiyle birlikte bazen bir dergi kapağına poz verdi bazen de giyim firmalarının tanıtım yüzü olarak objektif karşısına geçti.

Yine bir döneme damgasını vuran Cindy Crawford da model olan kızı Kaia Gerber ile birlikte objektif karşısına geçti.

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Sinema ve TV dünyasında da anne- kız işbirliğinin örnekleri var. Bunlardan birini de tecrübeli oyuncu Andie MacDowell ile kızı Margaret Qualley sergiledi. İkili, bir dönem çok konuşulan Maid adlı dizide birlikte rol aldı ve geçinemeyen bir anne ile kızını canlandırdı.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY, INSTAGRAM