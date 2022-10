Tek bir diziyle TV dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en zengin kadÄ±nÄ± olmuÅŸtu: 12 yÄ±l, 264 bÃ¶lÃ¼m ve sonuÃ§ milyonlar

Haberin Devamı

ÇOK SAYIDA YAPIMDA OYNADI, EN ÇOK O DİZİYLE HAFIZALARA KAZINDI

İşte bunlardan biri de 96 yaşını bitirmesine sadece beş gün kala uykusunda, huzur içinde son nefesini veren oyunu Angela Lansbury. Her ne kadar uzun kariyeri boyunca çok sayıda tiyatro oyunu, sinema filmi ve dizide oynasa da Lansbury, farklı kuşaklar tarafından tek bir diziyle hatırlanıyor en çok: Cinayet Dosyası ya da orijinal adıyla Murder She Wrote.

Angela Lansbury, bu dizi sayesinde bir dönem TV dünyasının en zengin kadını olmuştu. Aslında ekran serüvenine 1984 yılında başlayan bu polisiye dizide ilk dönemde bölüm başına 40 bin dolar alıyordu. Sonra bu rakam 200 bin dolara çıktı. Bunun en önemli nedeni de zaman içinde Lansbury'nin, dizinin sadece oyuncusu olarak kalmaması. Aynı zamanda yapımcısı haline de geldi. Ayrıca dizinin yayınlandığı kanalla yan gelirler konusunda da sıkı bir pazarlık yaptı.

REKLAM VERENLERİN DE GÖZDESİYDİ

Bu arada hemen hatırlatalım, Cinayet Dosyası (Murder She Wrote) sadece seyirci için kısa sürede popüler hale gelmedi. Aynı zamanda reklam verenler için de tercih edilen bir diziydi. Yani özetle hatırı sayılır bir kazanç elde edildi bu diziden. Yine ilginç bir not... Angela Lansbury, bu diziyle tam 18 kez TV dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Emmy'ye aday gösterildi. Fakat bütün ödül törenlerinden eli boş döndü. Yine de 1984 ile 1996 arasında yayınlanan bu dizi sayesinde Lansbury, bir dönem TV dünyasının en zengin kadını unvanını eline geçirdi ve uzun süre de kimseye kaptırmadı.

'ÇALIŞIRKEN YAŞIMIN FARKINDA DEĞİLİM'

Angela Lansbury'nin bir başka dikkat çeken yanı da çalışkanlığı oldu. Her ne kadar son iki yıldır sağlığı el vermediği ve yaşı çok ilerlediği için kameralardan uzaklaşsa da 90'lı yaşlarının ilk yarısında bile çalışmayı sürdürdü. Çok sayıda yaşıtı gibi emekli olmayı tercih etmedi. Bunun nedenini de yıllar önce bir röportajında şöyle anlatmıştı. "Çalışırken asla yaşımın farkında olmam. Bu, bisiklete binmek gibi bir şey... Sadece ayaklarımı pedala koyuyorum ve yola devam ediyorum."

O ROLÜ ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Lansbury, bir dizide en uzun süre rol alan oyunculardan biri olarak da hatırlanıyor. Tabii ki bu dizi Cinayet Dosyası. Lansbury, tam 12 uzun yıl boyunca hiç aksatmadan bu dizi için kamera karşısına geçti. Bunun yanı sıra bazı çok iddialı hatta belki kariyerine farklı bir yön verecek rolleri de elinin tersiyle geri çevirdi. Bunlardan biri de Milos Forman'ın yönettiği One Flew Over the Cuckoo's Nest (Guguk Kuşu) filminde Louise Fletcher'ın oynadığı ve bir de Oscar kazandığı Hemşire Ratched rolüydü.

USTA YÖNETMENİN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Hem yönetmen Forman, hem de kocası onun bu rolü oynamasını çok istese de Lansbury teklifi geri çevirdi. Nedenini de şöyle anlattı: "Bu harika bir rol ama, ben oynayamam. Bu kadın korkunç, şeytani bir kadın." Onu tanıyanlara göre Lansbury, seyircinin kendisini sevmesini isterdi. O yüzden de Hemşire Ratched gibi kötücül bir karakteri oynamayı istemedi.

UÇAKTA BOMBA PANİĞİ

Angela Lansbury'nin mesleğine yaklaşımıyla ilgili bir çarpıcı örnek daha verelim. 1991 yılında büyük bir başarı kazanan Beauty and the Beast (Güzel ve Çirkin) adlı animasyonda Lansbury, Mrs. Potts karakterine sesini veriyordu. Bu karakter için de bir şarkı seslendirmesi gerekiyordu. İşte bu seslendirme için New York'a giderken uçakta bir bomba paniği yaşandı. Uçak gökyüzünde süzülürken bir bomba ihbarı yapıldı ve tüm yolcular elbette Angela Lansbury de ölümün nefesini ensesinde hissetti. Sonunda bu ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı ve uçak hedefine vardı.

ŞARKIYI TEK SEFERDE SESLENDİRDİ: Angela Lansbury, uçaktan indikten sonra soluğu stüdyoda aldı ve seslendirdiği karakterin şarkısını söyledi. Aslında herkes onun bomba ihbarı nedeniyle korkunç anlar geçirdikten sonra girdiği stüdyoda bunu kolayca yapamayacağını sanıyordu. Ama Lansbury zoru başardı ve tek seferde şarkıyı seslendirdi. Hiçbir tekrar gerekmedi. Bu durum filmde onunla birlikte çalışanların hafızasında unutulmaz bir anı olarak yer aldı.

İKİ KEZ EVLENDİ

Angela Lansbury, uzun hayatı boyunca iki kez evlendi. İlk evliliğini 1945 ile 1946 arasında Richard Cromwell ile yaptı. Çok kısa süren bu evliliğin ardından 1949 ile 2003 arasında Peter Shaw ile evli kaldı. Bu yukarıdaki kare ise çiftin evlendiği günden.

Lansbury, 2003'teki ölümüne kadar evli kaldığı kocasından iki çocuk sahibi oldu. Oyuncunun, Anthony adında bir oğlu ile Deirdre adında bir kızı bulunuyor. Angela Lansbury bir dönem şu anda 69 yaşında olan kızı Deidre'yi, Charles Manson'ın elinden kurtarmasıyla da konuşulmuştu. O dönemde anlattığına göre Lansbury'nin kızı, 1960'larda Manson'ın takipçileri arasına katılmıştı. Aynıca annesinin ününü kullanarak tarikat için gerekli alışverişi yapmaya başlamıştı.

Charles Manson ve tarikatı, ırklar arası savaşı başlatmak için 1969 yılının ağustos ayında iki gece art arda işledikleri cinayetlerde aralarında yönetmen Roman Polanski'nin hamile karısı Sharon Tate'in de bulunduğu yedi kişiyi öldürmüştü.

O sırada Angela Lansbury'nin hem kızı hem de oğlu ağır uyuşturucular da kullanıyordu. Lansbury ve kocası Peter Shaw, iki çocuklarını bu korkunç hayattan kurtarmak için yaşadıkları California'dan İrlanda'ya taşındılar. O süreçte Angela Lansbury'nin gözü kariyerini bile görmedi. Fakat oyuncu ve kocasının bu kararı iki çocuklarının da kötü alışkanlıklarından kurtulmasını sağladı.

Lansbury, kariyeri süresince defalarca aday gösterilmesine rağmen hiç BAFTA ya da Oscar ödülü kazanamadı. Fakat 2013 yılında mesleki başarıları nedeniyle Onur Oscar'ına değer görüldü. 2002'de de BAFTA'da Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sahibi oldu. Bu arada oyuncunun, 2014 yılında İngiltere'de saygın unvanlardan biri olan Dame unvanına değer görüldüğünü de hatırlatalım.

YENİ YAŞINA GİRMESİNE BEŞ GÜN KALMIŞTI

16 Ekim 1925'te Londra'da dünyaya gelen Angela Lansbury, yeni yaşına girmesine beş gün kala hayata veda etti. Ailesinin açıklamasına göre oyuncu, Los Angeles'taki evinde, uykusu sırasında son nefesini verdi.

BROADWAY'DEN HOLLYWOOD'A

İngiltere'den ABD'ye taşınan Landbury, Feagin Dramatik Sanat Okulu’na girdi. 1942 yılında katıldığı bir partide dikkat çekti. İki yıl sonra, Gaslight adlı yapım için kamera karşısına geçti. Daha sonra yolu Broadway'e oradan da Hollywood'a düştü.

HOLLYWOOD'UN ALTIN ÇAĞI'NIN HAYATTA KALAN SON TEMSİLCİSİYDİ

Angela Lansbury aynı zamanda Hollywood'un Altın Çağı olarak adlandırılan dönemin hayatta kalan tek yıldızıydı.

KRALİÇE GİBİ 96 YAŞINDA ÖLDÜ

Angela Lansbury'ye 15 Nisamn 2014'te İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından Dame unvanı verilmişti. Oyuncu, tıpkı o gün kendisine ödülünü veren Elizabeth gibi 96 yaşında hayata veda etti.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, AFP, AP