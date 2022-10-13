Tek bir diziyle TV dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en zengin kadÄ±nÄ± olmuÅŸtu: 12 yÄ±l, 264 bÃ¶lÃ¼m ve sonuÃ§ milyonlar

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Ã‡OK SAYIDA YAPIMDA OYNADI, EN Ã‡OK O DÄ°ZÄ°YLE HAFIZALARA KAZINDI

Ä°ÅŸte bunlardan biri de 96 yaÅŸÄ±nÄ± bitirmesine sadece beÅŸ gÃ¼n kala uykusunda, huzur iÃ§inde son nefesini veren oyunu Angela Lansbury. Her ne kadar uzun kariyeri boyunca Ã§ok sayÄ±da tiyatro oyunu, sinema filmi ve dizide oynasa da Lansbury, farklÄ± kuÅŸaklar tarafÄ±ndan tek bir diziyle hatÄ±rlanÄ±yor en Ã§ok: Cinayet DosyasÄ± ya da orijinal adÄ±yla Murder She Wrote.

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Angela Lansbury, bu dizi sayesinde bir dÃ¶nem TV dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en zengin kadÄ±nÄ± olmuÅŸtu. AslÄ±nda ekran serÃ¼venine 1984 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan bu polisiye dizide ilk dÃ¶nemde bÃ¶lÃ¼m baÅŸÄ±na 40 bin dolar alÄ±yordu. Sonra bu rakam 200 bin dolara Ã§Ä±ktÄ±. Bunun en Ã¶nemli nedeni de zaman iÃ§inde Lansbury'nin, dizinin sadece oyuncusu olarak kalmamasÄ±. AynÄ± zamanda yapÄ±mcÄ±sÄ± haline de geldi. AyrÄ±ca dizinin yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± kanalla yan gelirler konusunda da sÄ±kÄ± bir pazarlÄ±k yaptÄ±.

REKLAM VERENLERÄ°N DE GÃ–ZDESÄ°YDÄ°

Bu arada hemen hatÄ±rlatalÄ±m, Cinayet DosyasÄ± (Murder She Wrote) sadece seyirci iÃ§in kÄ±sa sÃ¼rede popÃ¼ler hale gelmedi. AynÄ± zamanda reklam verenler iÃ§in de tercih edilen bir diziydi. Yani Ã¶zetle hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir kazanÃ§ elde edildi bu diziden. Yine ilginÃ§ bir not... Angela Lansbury, bu diziyle tam 18 kez TV dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en saygÄ±n Ã¶dÃ¼llerinden biri olan Emmy'ye aday gÃ¶sterildi. Fakat bÃ¼tÃ¼n Ã¶dÃ¼l tÃ¶renlerinden eli boÅŸ dÃ¶ndÃ¼. Yine de 1984 ile 1996 arasÄ±nda yayÄ±nlanan bu dizi sayesinde Lansbury, bir dÃ¶nem TV dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en zengin kadÄ±nÄ± unvanÄ±nÄ± eline geÃ§irdi ve uzun sÃ¼re de kimseye kaptÄ±rmadÄ±.Â

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'Ã‡ALIÅžIRKEN YAÅžIMIN FARKINDA DEÄžÄ°LÄ°M'

Angela Lansbury'nin bir baÅŸka dikkat Ã§eken yanÄ± da Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± oldu. Her ne kadar son iki yÄ±ldÄ±r saÄŸlÄ±ÄŸÄ± el vermediÄŸi ve yaÅŸÄ± Ã§ok ilerlediÄŸi iÃ§in kameralardan uzaklaÅŸsa da 90'lÄ± yaÅŸlarÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda bile Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Ã‡ok sayÄ±da yaÅŸÄ±tÄ± gibi emekli olmayÄ± tercih etmedi. Bunun nedenini de yÄ±llar Ã¶nce bir rÃ¶portajÄ±nda ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±. "Ã‡alÄ±ÅŸÄ±rken asla yaÅŸÄ±mÄ±n farkÄ±nda olmam. Bu, bisiklete binmek gibi bir ÅŸey... Sadece ayaklarÄ±mÄ± pedala koyuyorum ve yola devam ediyorum."

O ROLÃœ ELÄ°NÄ°N TERSÄ°YLE Ä°TTÄ°

Lansbury, bir dizide en uzun sÃ¼re rol alan oyunculardan biri olarak da hatÄ±rlanÄ±yor. Tabii ki bu dizi Cinayet DosyasÄ±. Lansbury, tam 12 uzun yÄ±l boyunca hiÃ§ aksatmadan bu dizi iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Bunun yanÄ± sÄ±ra bazÄ± Ã§ok iddialÄ± hatta belki kariyerine farklÄ± bir yÃ¶n verecek rolleri de elinin tersiyle geri Ã§evirdi. Bunlardan biri de Milos Forman'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi One Flew Over the Cuckoo's Nest (Guguk KuÅŸu) filminde Louise Fletcher'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± ve bir de Oscar kazandÄ±ÄŸÄ± HemÅŸire Ratched rolÃ¼ydÃ¼.

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USTA YÃ–NETMENÄ°N TEKLÄ°FÄ°NÄ° GERÄ° Ã‡EVÄ°RDÄ°

Hem yÃ¶netmen Forman, hem de kocasÄ± onun bu rolÃ¼ oynamasÄ±nÄ± Ã§ok istese de Lansbury teklifi geri Ã§evirdi. Nedenini de ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Bu harika bir rol ama, ben oynayamam. Bu kadÄ±n korkunÃ§, ÅŸeytani bir kadÄ±n." Onu tanÄ±yanlara gÃ¶re Lansbury, seyircinin kendisini sevmesini isterdi. O yÃ¼zden de HemÅŸire Ratched gibi kÃ¶tÃ¼cÃ¼l bir karakteri oynamayÄ± istemedi.

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UÃ‡AKTA BOMBA PANÄ°ÄžÄ°

Angela Lansbury'nin mesleÄŸine yaklaÅŸÄ±mÄ±yla ilgili bir Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶rnek daha verelim. 1991 yÄ±lÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± kazanan Beauty and the Beast (GÃ¼zel ve Ã‡irkin) adlÄ± animasyonda Lansbury, Mrs. Potts karakterine sesini veriyordu. Bu karakter iÃ§in de bir ÅŸarkÄ± seslendirmesi gerekiyordu. Ä°ÅŸte bu seslendirme iÃ§in New York'a giderken uÃ§akta bir bomba paniÄŸi yaÅŸandÄ±. UÃ§ak gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde sÃ¼zÃ¼lÃ¼rken bir bomba ihbarÄ± yapÄ±ldÄ± ve tÃ¼m yolcular elbette Angela Lansbury de Ã¶lÃ¼mÃ¼n nefesini ensesinde hissetti. Sonunda bu ihbarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ± ve uÃ§ak hedefine vardÄ±.

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ÅžARKIYI TEK SEFERDE SESLENDÄ°RDÄ°: Angela Lansbury, uçaktan indikten sonra soluÄŸu stüdyoda aldÄ± ve seslendirdiÄŸi karakterin ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± söyledi. AslÄ±nda herkes onun bomba ihbarÄ± nedeniyle korkunç anlar geçirdikten sonra girdiÄŸi stüdyoda bunu kolayca yapamayacaÄŸÄ±nÄ± sanÄ±yordu. Ama Lansbury zoru baÅŸardÄ± ve tek seferde ÅŸarkÄ±yÄ± seslendirdi. Hiçbir tekrar gerekmedi. Bu durum filmde onunla birlikte çalÄ±ÅŸanlarÄ±n hafÄ±zasÄ±nda unutulmaz bir anÄ± olarak yer aldÄ±.

Ä°KÄ° KEZ EVLENDÄ°

Angela Lansbury, uzun hayatÄ± boyunca iki kez evlendi. Ä°lk evliliÄŸini 1945 ile 1946 arasÄ±nda Richard Cromwell ile yaptÄ±. Ã‡ok kÄ±sa sÃ¼ren bu evliliÄŸin ardÄ±ndan 1949 ile 2003 arasÄ±nda Peter Shaw ile evli kaldÄ±. Bu yukarÄ±daki kare ise Ã§iftin evlendiÄŸi gÃ¼nden.

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Lansbury, 2003'teki Ã¶lÃ¼mÃ¼ne kadar evli kaldÄ±ÄŸÄ± kocasÄ±ndan iki Ã§ocuk sahibi oldu. Oyuncunun, Anthony adÄ±nda bir oÄŸlu ile Deirdre adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor.Â Angela Lansbury bir dÃ¶nem ÅŸu anda 69 yaÅŸÄ±nda olan kÄ±zÄ± Deidre'yi, Charles Manson'Ä±n elinden kurtarmasÄ±yla da konuÅŸulmuÅŸtu. O dÃ¶nemde anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Lansbury'nin kÄ±zÄ±, 1960'larda Manson'Ä±n takipÃ§ileri arasÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AynÄ±ca annesinin Ã¼nÃ¼nÃ¼ kullanarak tarikat iÃ§in gerekli alÄ±ÅŸveriÅŸi yapmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.Â

Charles Manson ve tarikatÄ±, Ä±rklar arasÄ± savaÅŸÄ± baÅŸlatmak için 1969 yÄ±lÄ±nÄ±n aÄŸustos ayÄ±nda iki gece art arda iÅŸledikleri cinayetlerde aralarÄ±nda yönetmen Roman Polanski'nin hamile karÄ±sÄ± Sharon Tate'in de bulunduÄŸu yedi kiÅŸiyi öldürmüÅŸtü.

O sÄ±rada Angela Lansbury'nin hem kÄ±zÄ± hem de oÄŸlu aÄŸÄ±r uyuÅŸturucular da kullanÄ±yordu. Lansbury ve kocasÄ± Peter Shaw, iki Ã§ocuklarÄ±nÄ± bu korkunÃ§ hayattan kurtarmak iÃ§in yaÅŸadÄ±klarÄ± California'dan Ä°rlanda'ya taÅŸÄ±ndÄ±lar. O sÃ¼reÃ§te Angela Lansbury'nin gÃ¶zÃ¼ kariyerini bile gÃ¶rmedi. Fakat oyuncu ve kocasÄ±nÄ±n bu kararÄ± iki Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan kurtulmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

Lansbury, kariyeri sÃ¼resince defalarca aday gÃ¶sterilmesine raÄŸmen hiÃ§ BAFTA ya da Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazanamadÄ±. Fakat 2013 yÄ±lÄ±nda mesleki baÅŸarÄ±larÄ± nedeniyle Onur Oscar'Ä±na deÄŸer gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. 2002'de de BAFTA'da YaÅŸam Boyu BaÅŸarÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼n sahibi oldu. Bu arada oyuncunun, 2014 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiltere'de saygÄ±n unvanlardan biri olan Dame unvanÄ±na deÄŸer gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de hatÄ±rlatalÄ±m.

YENÄ° YAÅžINA GÄ°RMESÄ°NE BEÅž GÃœN KALMIÅžTI

16 Ekim 1925'te Londra'da dÃ¼nyaya gelen Angela Lansbury, yeni yaÅŸÄ±na girmesine beÅŸ gÃ¼n kala hayata veda etti. Ailesinin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re oyuncu, Los Angeles'taki evinde, uykusu sÄ±rasÄ±nda son nefesini verdi.

BROADWAY'DEN HOLLYWOOD'A

Ä°ngiltere'den ABD'ye taÅŸÄ±nan Landbury, Feagin Dramatik Sanat Okuluâ€™na girdi. 1942 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir partide dikkat Ã§ekti. Ä°ki yÄ±l sonra, Gaslight adlÄ± yapÄ±m iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Daha sonra yolu Broadway'e oradan da Hollywood'a dÃ¼ÅŸtÃ¼.

HOLLYWOOD'UN ALTIN Ã‡AÄžI'NIN HAYATTA KALAN SON TEMSÄ°LCÄ°SÄ°YDÄ°

Angela Lansbury aynÄ± zamanda Hollywood'un AltÄ±n Ã‡aÄŸÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lan dÃ¶nemin hayatta kalan tek yÄ±ldÄ±zÄ±ydÄ±.

KRALÄ°Ã‡E GÄ°BÄ° 96 YAÅžINDA Ã–LDÃœ

Angela Lansbury'ye 15 Nisamn 2014'te Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth tarafÄ±ndan Dame unvanÄ± verilmiÅŸti. Oyuncu, tÄ±pkÄ± o gÃ¼n kendisine Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ veren Elizabeth gibi 96 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.

FOTOÄžRAFLAR: ALAMY, AVALON, AFP, AP

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