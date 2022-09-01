Ünlü modelden itiraf... Kızım beni 'fırçaladı' : Anne, bu etek çok kısa!

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19 YAŞINDAKİ KIZININ HOŞUNA GİTMEMİŞ

Bugün 48 yaşında olan ve "yaşayan efsane" olarak nitelendirilen top model, işte o kıyafeti yüzünden 19 yaşındaki kızı tarafından 'fırçalandığını' itiraf etti.

VOGUE DERGİSİNE ANLATTI

Bu ünlü model, bir dönem sık değiştirdiği sevgilileri ve sürdürdüğü hızlı hayatla manşetlerden inmeyen Kate Moss. Fazla cüretkar kıyafeti nedeniyle onu azarlayan ise 19 yaşındaki kızı Lila Grace. Son yıllarda çok daha sakin bir hayat süren, eskisi kadar kamera karşısına çıkmayan 48 yaşındaki Moss, İngiliz Vogue dergisine çarpıcı bir itirafta bulundu.

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'ANNE... BU ETEK ÇOK KISA!'

Moss, kendisi gibi moda dünyasında kariyer yapmaya başlayan 19 yaşındaki kızı Lila Grace'in, yıllar önce bir defilede tanıttığı kıyafeti eleştirdiğini söyledi. Moss, 1993 yılında Vivienne Westwood'un koleksiyonunu tanıttığı defileye üstsüz olarak çıkmıştı. Giydiği tek şey ise kısacık bir etekti. İşte eski videoları izlerken kendisini gören kızı Lila Grace'in "Anne, bu etek çok kısa" dediğini anlattı.

Moss, 1993 yılında manşetlerden inmeyen o defileye çıkarken eline bir dondurma verildiğini ve kendisine "Bunu ye ve podyuma üstsüz çık" denildiğini anlatarak bunu kabul edip "Tamam, deneyeceğim" yanıtını verdiğini söyledi. Model, kızı Lila'nın da o defilede giydiği eteğin fazla kısa olmasından hoşlanmadığını sözlerine ekledi.

'O GECE TUVALETE BİLE GİDEMEDİ'

Kate Moss, kızı Lila Grace moda konusunda tavsiyelerde bulunduğunu da sözlerine ekledi. Röportaj sırasında bu yılın mayıs ayında birlikte katıldıkları MET Gala gecesindeki kıyafetlerine de değindi. Lila Grace o galada, ten rengi, yarı şeffaf bir kıyafet giymişti. Moss kızının kıyafeti hakkında "O gece tuvalete bile gidemedi, ama görünümünü çok sevdi" diye konuştu.

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Kate Moss'un Jefferson Hack ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lila Moss, 2022 yılındaki MET Gala gecesinde hem kıyafet seçimi hem de sağlık sorununu gizlememesi nedeniyle gündeme gelmişti. Tip 1 diyabet hastası olan genç kız, hastalığı nedeniyle birini kolunda diğerini de bacağında taşıdığı iki cihazı saklama gereği duymadı. Lila Moss, hastalığı nedeniyle sağ kolunda ve sol bacağında bir insülin pompası ve anlık kan şekeri ölçümü yapan bir monitör taşıyordu.

Gece için şeffaf bir elbise giyen Lila Moss, Tip 1 diyabet hastası olduğunu da bir kez daha kimseden saklama gereği duymadı. Moss, kimi zaman podyuma çıktığında da kan şekeri ölçen monitör ile insülin pompasını hiç çıkarmıyor.

HER YERDE KULLANIYOR

Lila Moss daha önce de bu konuda Vogue dergisinin Youtube kanalına konuk olmuş ve "Şeker tabletlerim var. Eğer kan şekeri dengem bozulursa onları kullanıyorum. Ben diyabetik biriyim ve bacağımdaki bu pompa da bana insülin sağlıyor" diye konuşmuştu. Genç kız bu iki cihazın her gittiği yerde kendisiyle birlikte olduğunu da sözlerine ekledi.

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TİP 1 DİYABET NEDİR? İnsülin hormonlarının eksikliği sonucu ortaya çıkan Tip 1 diyabet, sıklıkla çocukluk ve gençlik yaşlarında ortaya çıktığı için “Juvenil diyabet” adını da alır. Tip 1 diyabet, pankreasta bulunan ve insülin üreten beta hücrelerinin otoimmün bir süreç sonunda zedelenmesi ile meydana gelmektedir. Hastalar, mutlak veya göreceli bir insülin yetersizliği olduğundan ömür boyu insülin hormonunu dışardan (enjeksiyon yoluyla) almak zorundalar.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ

Lila Moss gibi Tip 1 diyabet hastası olan kişiler günde dört kereye varan ölçüde kan şekeri ölçümü yapmak zorunda kalırlar. Sonuca göre de kimi zaman insülin enjekte etmek zorunda kalıyorlar. Fakat Lila Moss'un kullandığı bu yüksek teknoloji ürünü insülin pompası ve mönitör, kişinin dışarıdan müdahalesine gerek kalmadan kan şekeri dengesini sağlar.

JOHNNY DEPP- AMBER HEARD DAVASINDA TANIKLIK YAPTI

Kate Moss geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Johnny Depp ile onun eski eşi Amber Heard arasında süren karalama davası nedeniyle de manşetlere çıkmıştı. Moss, Heard ve kız kardeşi tarafından ortaya atılan "Depp, eski sevgilisi Kate Moss'a da şiddet uyguladı" iddialarına karşı ifade verdi. Top model, Heard'ün bu iddialarının doğru olmadığını belirtip yaşananları mahkeme huzurunda anlattı.

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Moss, tanıklığı sırasında Amber Heard'ün "Depp tarafından merdivenlerden itildiği" iddiasını yalanladı. Model, Johnny Depp ile sevgili olduğu sırada tatile gittikleri Jamaika'daki Goldeneye Resort'ta yaşanan olayı şöyle anlattı duruşmada: "Odadan çıkmak üzereydik. Johnny benden önce çıkmıştı. Odadan çıktığım sırada merdivenlerde kayıp düştüm ve sırtımı incittim. Çığlık attım çünkü bana ne olduğunu bilmiyordum ve canım yanıyordu. O (Johnny) geldi ve bana yardım etti. Beni odaya taşıdı ve tıbbi yardım çağırdı. " Kate Moss duruşmada Johnny Depp'in kendisine asla tekme atmadığını, merdivenlerden itmediğini" tekrarladı. Model, eski sevgilisinin ilişkilerinin herhangi bir aşamasında kendisine şiddet uygulamadığını da belirtti.

SEVGİLİSİYLE FAZLA GÖZ ÖNÜNDE OLMAYAN BİR HAYAT YAŞIYOR

Kate Moss, hayatı boyunca hiç unutulmayan büyük aşkını Johnny Depp ile yaşadı. Ama özel hayatı özellikle bir dönem oldukça hareketliydi. Kızının babası Jefferson Hack'ın yanı sıra Pete Doherty'nin de aralarında bulunduğu birçok ünlüyle romantik ilişkiler yaşadı. 2011'de müzisyen Jamie Hince ile evlendi. Çift, resmi olarak 2016'da boşandı. Moss, beş yıldan fazla bir süredir fotoğrafçı Nikolai von Bismarck (yukarıda) ile birlikte.