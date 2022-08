Ünlü şarkıcıdan acı itiraf: Oğlumun ölümü yüzünden beni yargılayanlar oldu

Haberin Devamı

TEK OĞLUNU 27 YAŞINDA KAYBETTİ

İşte bunlardan biri de şöhretinin zirvesindeyken hayata veda eden babasının soyadını, gösteri dünyasında sürdüren Lisa Marie Presley. Rock müziğin ve sinemanın efsane isimlerinden Elvis Presley ile Priscilla Presley'in tek çocuğu olan 54 yaşındaki Lisa Marie Presley, 2020 yılının temmuz ayında tek oğlu Benjamin Keough'u 27 yaşındayken kaybetti. Uzun süre kendine gelemeyen Presley, aradan geçen iki yılın ardından yaşadıklarını bir makalede ifade etti.

ÖLÜM ACISIYLA DOKUZ YAŞINDA TANIŞTI

Presley, Ulusal Yas Farkındalık Günü için yazdığı makalesinde, insanın sevdiği birini, özellikle de evladını yitirmesinin yarattığı duygusal dalgalanmaları ve büyük acıyı dile getirdi. Babasını 1977 yılında kaybettiğini hatırlatan Lisa Marie Presley, ölüm acısıyla,9 yaşından bu yana "tanıdık" olduğunu vurguladı. Presley, makalesinde çok sevdiğini birini kaybetmenin kendisine öğrettiklerini anlattı.

'ACI BİTMİYOR, ACI BİR YERE GİTMİYOR'

"Ölüm, hoşlanın ya da hoşlanmayın hayatın bir parçası.. Ve acı verici. Bu konuda öğrenilecek ve anlayacak çok şey var. Ama bu konuda bildiklerim şunlar: Birincisi, acı bitmiyor ve bir yıl ya da yıllar da geçse bir yere gitmiyor. Ölüm acısı ve keder, toplumsal kültürün inanmamızı istediği şeye rağmen, hayatınızın geri kalanında taşımak zorunda kalacağınız bir durum. Onun üstesinden gelmiyorsun, onunla başa çıkamıyorsun" diye yazdı.

'ACI YALNIZDIR: Presley satırlarını şöyle sürdürdü: "İkincisi... Acı yalnızdır. Kayıp yaşadığınızda, olayın sıcaklığıyla hemen yanınıza koşan insanlara rağmen... Onlar kısa bir süre sonra kendi hayatlarına dönüyor ve sizin de aynısını yapmanızı bekliyorlar. Özellikle de kaybın üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra. Buna aile de dahil! Eğer inanılmayacak kadar şanslıysanız bir avuç kadar insan, ilk bir ay ya da daha sonraki süreçte sizinle iletişimini koparmıyor. Bu yüzden, eğer bir yakınını kaybetmiş birilerini tanıyorsanız, bunun ne kadar zaman önce olduğunun önemi yok, onları arayın, ziyarete gidin. Size sandığınızdan çok daha minnettar olacaklardır."

'BİR EBEVEYN, BAŞKALARI TARAFINDAN YARGILANIYOR'

Lisa Marie Presley, makalesinde, kaybedilen kişinin daha genç ve ölümün erken olduğu durumların ise daha farklı olduğunu belirtti üçüncü madde olarak. Bu durumda bir ebeveynin, kaybın neden meydana geldiği konusunda kendini damgalanmış ve yargılanmış hissettiğini belirtti. Presley, bu durumun özellikle hayata veda eden kişinin ebeveynleri için geçerli olduğunu vurguladı.

'HER GÜN KENDİMİ SUÇLADIM'

Presley, oğlunun ölümünden sonra her gün kendini suçladığını ve bunun, birlikte yaşanması güç bir duygu olduğunu belirtti. Presley buna ek olarak bir de başka insanlar tarafından yargılandığını ve suçlandığını itiraf etti. Presley, evladını yitirmiş bir ebeveynin arkasından konuşmanın olup biten her şeyden çok daha acı verici olduğunu da satırlarına ekledi. Şarkıcı, böyle bir durumla başa çıkmanın tek yolunun benzer deneyimler yaşayanlarla iletişimde bulunmak olduğunu da vurguladı. Bu tür gruplara katıldığını hatta bazen onları evine davet ettiğini de yazdı.

'KIZLARIM İÇİN DEVAM EDİYORUM'

Böylesine büyük bir kaybın ardından hayatına devam etmenin zorlu bir seçim olduğunu da ekledi Lisa Marie Presley. Sonra da kızları için devam ettiğini belirtti. Oyuncu, bu konudaki görüşlerini şöyle ifade etti: "Devam ediyorum çünkü, oğlum son anlarında, kız kardeşlerine bakmanın ve onları korumanın kendi zihninde ön sıralarda yer aldığını söylemişti. Oğlum, kız kardeşlerine hayrandı, onlar da oğluma."

DÖRT ÇOCUK ANNESİ, TEK OĞLUNU KAYBETTİ: Henüz 27 yaşındayken ateşli silahla canına kıyan Benjamin Keough, Lisa Marie Presley'in Danny Keough ile evliliğinden dünyaya geldi. Presley'in "aşkım" diye tanımladığı Benjamin'in Riley adında 33 yaşında bir ablası bulunuyor. Lisa Marie Presley, Michael Lockwood ile evliliğinden 14 yaşında Finley Aaron Love ve 13 yaşında Harper Vivienne Ann adında iki kızı bulunuyor.

'KALBİM VE RUHUM SENİNLE BİRLİKTE GİTTİ'

Lisa Marie Presley, tek oğlu Benjamin'in ölümünün ardından uzun süre hayatla bağlarını kesti. Onun ölümünden üç ay sonra 28 yaşına gireceği doğum gününde de sosyal medya sayfasından dokunaklı bir mesaj paylaştı. Mesajına "Benim güzel, güzel meleğim... Senin üzerinde yürüdüğün toprağa tapındım, bu dünyada ve şimdi de cennette" diyerek başlayan Presley sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Benim kalbim ve ruhum seninle birlikte gitti. Sensiz geçen her gün ve her an, acımın derinliği boğucu ve dipsiz. Lütfen beni bekle aşkım. Ve ben küçük kardeşlerini korumaya ve büyütmeye devam ederken, lütfen elimi tut. Bunu isterdin, biliyorum. Mutlu yıllar benim tatlı, tatlı oğlum. Sen bu dünya için çok fazla iyiydin."

İLK EVLİLİĞİNİ MICHAEL JACKSON İLE YAPTI

Lisa Marie Presley, bugüne kadar dört kez evlenip boşandı. Presley, ilk evliliğini pop müziğin ikonlarından Michael Jackson ile yaptı. 1994'te evlenen çift, iki yıl sonra boşandı.

CAGE İLE İKİNCİ EVLİLİK

Presley daha sonra 2002 ile 2004 arasında Nicolas Cage ile bir evlilik yaptı.

ÜÇÜNCÜ EVLİLİKTEN İKİ ÇOCUK

Presley'in Danny Keough ile yaptığı üçüncü evliliğinden Riley adında bir kızı ile canına kıyan Benjamin adlı oğlu dünyaya geldi.

BU EVLİLİKTEN İKİ KIZI DÜNYAYA GELDİ

Lisa Marie Presley son evliliğini ise 2006 ile 2016 arasında müzisyen Michael Lockwood ile yaptı.





ROCK MÜZİĞİN KRALI

Lisa Marie Presley'in babası Elvis Presley, dünya çapında Rock'n Roll'un kralı ya da kısaca kral olarak tanınıyor. Kilise müziğinden, popüler müziğe; Rock'n Roll'dan Blues tarzına kadar çok çeşitli türlerde eserler verdi. It's Now or Never gibi opera tarzında yakın parçalar seslendirdi. My Way gibi bazı cover çalışmalarının şöhreti asıllarını dahi geride bıraktı.

42 YAŞINDAYKEN HAYATA VEDA ETTİ

Presley, 1977 yılında henüz 42 yaşındayken hayata veda etti. Yaşamı boyunca her türlü şöhret, unvan ve zenginliği yaşayan Presley'in şöhreti hayata gözlerini kapatmasından bu yana on yıllar geçmesine rağmen hiç azalmadı.