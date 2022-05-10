Ünlü müzisyenin büyük trajedisi: Yedi yıl arayla ikinci oğlunu da kaybetti

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ACI HABERİ KENDİSİ DUYURDU

Önümüzdeki ağustos ayında Türkiye'deki hayranlarının İstanbul konserinde buluşmaya hazırlandığı Nick Cave, 31 yaşındaki oğlu Jethro Lazenby'in hayata veda ettiğini duyurdu. Cave, yaptığı sosyal medya paylaşımında "Büyük bir üzüntüyle oğlum Jethro'nun vefat ettiğini doğrularım" dedi. Ardından da aile mahremiyetine saygı istedi.

RUHSAL SORUNLARI VARDI

Nick Cave ile Avustralyalı model Beau Lazenby'nin ilişkisinden dünyaya gelen Jethro Lazenby, modellik ile oyunculuğun yanı sıra müzisyenlik de yapıyordu. Ünlü moda markalarının tanıtım yüzü olarak podyuma çıkan Jethro Lazenby'in avukatı, genç adamın bir süredir ruh sağlığıyla ilgili sorunlar yaşadığını ve şizofreni tedavisi gördüğünü açıkladı. Lazenby, bir dönem annesine bir dönem de eski sevgilisine şiddet uyguladığı için gözaltına alınmıştı. Jethro Lazenby'in, son olarak annesine şiddet uyguladığı için demir parmaklıklar ardında olduğu sonra kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

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SON DÖNEMDE MÜZİĞE İLGİ DUYMAYA BAŞLAMIŞTI

7 yaşına gelinceye kadar babası Nick Cave'i tanımadığı belirtilen Jethro Lazenby, Balenciaga, Versace gibi ünlü moda firmalarının tanıtım yüzü olarak podyuma çıkmıştı. Bu arada 2007 tarihli Corroboree ve 2011 yapımı My Little Princess adlı filmlerde de kamera karşısına geçmişti. Son dönemde ise babası Nick Cave'in izinden gidip müzik projeleri de hazırlıyordu.

ARALARINDA SADECE 10 GÜN VARDI

Jethro Lazenby ile Nick Cave, genç adam yedi yaşına gelinceye kadar birbirleriyle tanışmamıştı. Lazenby, gerçek babasının kim olduğunu o döneme kadar bilmiyordu. Bunun nedeni de Jethro Lazenby'nin annesi Beau ile babası Nick Cave'in ilişkisinin uzun süreli olmamasıydı. Jethro dünyaya geldiği sırada Nick Cave Brezilyalı gazeteci Viviane Carneiro ile evliydi. Hatta Cave ile Carneiro'nun oğlu Luke ile Jethro'nun doğumu arasında sadece 10 gün vardı.

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'ÜNLÜ BİRİNİN OĞLU OLMAK O KADAR DA FAYDALI BİR ŞEY DEĞİL'

Çocukluğu ve ilk gençliği Avustralya'da gelen Jethro Lazenby daha sonra Londra'ya gitti. Ünlü babasına rağmen cebinde parası olmayan Jethro, sonradan anlattığına göre bir arkadaşının kanepesinde konakladı o dönemde. Buna rağmen de ünlü babasını aramadı. Modellik kariyeri sırasında genellikle babasının soyadını kullanan Jethro, "Ünlü birinin oğlu olmak o kadar da faydalı bir şey değil" diye konuşmuştu.

Nick Cave ile oğlu Jethro'nun ilişkisi genel olarak inişli çıkışlıydı. Ünlü müzisyen bu konuda Rolling Stone dergisine 2008 yılında verdiği bir röportajda "oğluyla karmaşık bir ilişkileri olduğunu, ancak her şeyin yoluna girmeye başladığını" anlatmıştı. Kendisi İngiltere'de yaşarken dünyanın diğer ucunda Avustralya'da doğup büyüyen oğlu Jethro ile daha erken iletişim kurmamasının kendisi için "sonsuz bir pişmanlık" olduğunu da sözlerine eklemişti Nick Cave.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Jethro Lazenby'nin hayatı da karmaşıktı aslına bakılırsa. 2018 yılında o dönemdeki kız arkadaşına şiddet uyguladığı için yasalarla başı derde giren Lazenby ölümünden kısa bir süre önce de annesine saldırdığı için tutuklanmıştı. Genç adam ölümünden iki gün önce kefaletle serbest bırakılmıştı.

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'KARANLIKLAR PRENSİ' OLARAK ANILIYOR

The Bad Seeds adlı grubuyla birlikte yaptığı çalışmalarla müzik dünyasının unutulmazları arasına giren Nick Cave'in, çalkantılı hayatında başka trajediler de var. Biraz da bu yüzden "Karanlıklar Prensi" olarak anılan Nick Cave, henüz 19 yaşındayken bir trajik kazasında babasını kaybetti. Birçok uzmana göre Avustralya doğumlu olan Nick Cave'in karamsar bakış açısı bu olaydan kaynaklanıyor. Müzisyen hala da hayatının gençlik döneminde yaşadığı baba kaybından yani bu büyük acıdan ilham alıyor.

İKİZ OĞULLARI DÜNYAYA GELDİ

Nick Cave'in üç farklı kadından dört tane çocuğu bulunuyor. Cave ilk eşi Brezilyalı gazeteci Vivianne Carneiro ile Sao Paolo'ya taşındıktan sonra tanıştı. Ondan Luke adı verilen bir oğlu dünyaya geldi. İşte 1991'de Luke'un dünyaya gözlerini açmasından sadece 10 gün önce, Nick Cave'in model Beua Lazenby ile ilişkisinden Avustralya'da da Jethro Lazenby dünyaya geldi. Nick Cave'in daha sonra evlendiği İngiliz model Susie Bick'ten de Arthur ve Earl adını verdikleri ikizleri dünyaya geldi. İkizlerden Arthur 2015 yılında hayata veda etti. Onun henüz 15 yaşındaki ölümü Nick Cave'in 2016 tarihli Skeleton ve 2019 tarihli Ghostseet adlı albümlerine de ilham verdi.

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Nick Cave bir dönem de meslektaşı P.J Harvey ile yaşadığı ilişkiyle gündemin ilk sıralarında yer alıyordu. Cave, müzikal anlamda da geride unutulmaz eserler bırakan bu ilişkiyi kendisinin değil Harvey'in bitirdiğini açıkla anlatmıştı.

YAŞASAYDI 30 YAŞINA GİRECEKTİ

Takvimler 2009 yılını gösteriyordu. Hollywood'un ünlü çifti iki çocuklarını da yanlarına alıp, tatil için Bahamalar'daki sayfiye evlerine gitmişti. Bütün aile, günlük hayatın koşturmacasından uzakta biraz dinlenmeyi, birlikte güzel vakit geçirmeyi hayal ediyordu. Fakat o cuma günü bütün planları bozuldu. O gün, yaşadıkları süre boyunca asla iyileşmeyecek bir yara açıldı yüreklerinde.

O sırada 16 yaşında olan oğulları sayfiye evinin banyosundaydı. Orada bir sara krizi geçirdi ve bilincini kaybetti....Düşerken de başını sert bir şekilde çarptı. Delikanlıyı banyoda bulduklarında artık çok geçti. İlkyardım ekiplerini çağırdılar, genç adamı hastaneye götürdüler, ama olmadı! Ailesini bırakıp gitti genç adam, hastane odasında son nefesini verdi. Otopsi sonucu sara nöbeti geçirdiği belirlenen genç adam yaşasaydı bugün 30 yaşına girecekti. Ünlü babası onu hiç unutmadı ve doğum gününü dokunaklı bir sosyal medya mesajıyla kutladı.

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AİLE TATİL KÂBUSA DÖNDÜ

Bu gerçek ve son derece acı hayat öyküsünün kahramanları, ünlü oyuncu John Travolta ve iki yıl önce hayata veda eden eşi Kelly Preston. 2009 yılının ocak ayında oğulları Jett Travolta'yı, dinlenmek için gittikleri Bahamalar'daki sayfiye evlerinde kaybetti ünlü çift. Sonradan bir çocuk daha dünyaya getirseler de henüz 16 yaşında ellerinin arasından kayıp giden Jett'in acısı hiç dinmedi. 2020 yılında henüz 57 yaşında hayata veda eden Preston da bu büyük kaybın acısını yüreğinde taşıyarak gitti bu dünyadan.

'KELİMELERİN İFADE EDEBİLECEĞİNDEN ÇOK DAHA FAZLA ÖZLÜYORUM'

Bir insanın yaşayabileceği en büyük iki acıyı yaşayan Travolta, geride kalan çocuklarıyla hayatını sürdürüyor. Travolta, kaybettiği oğlunun doğum gününü bir Instagram paylaşımıyla kutladı. Jett ile çekilen eski bir fotoğrafını paylaşan Travolta "Benim değerli Jett'im seni, kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazla özlüyorum. Her gün seni düşünüyorum. Doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum. Baban" mesajını da ekledi. Travolta'nın bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda mesaj geldi. Ünlü oyuncunun sosyal medya takipçileri de Jett'in 30'uncu doğum gününü kutladı. Travolta'nın takipçileri arasında Jett'in iki yıl önce ölen annesi Kelly Preston ile buluştuğunu yazanlar da oldu.

BİR ERKEK ÇOCUKLARI DAHA OLDU

Jett Travolta'nın ölümünden sonra John Travolta ve Kelly Preston bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi. Çiftin, Benjamin adını verdiği oğlu şu arda 11 yaşında. Travolta ve Preston'ın Ella Bleu adında 22 yaşında bir de kızları bulunuyor. Çiftin 16 yaşında hayata veda eden oğlu Jett ise 1992 doğumluydu.

JETT'İN ANNESİ 2020 YILINDA HAYATA VEDA ETTİ

John Travolta'nın, kendisi gibi oyuncu olan eşi Kelly Preston 2020 yılının Temmuz ayında, göğüs kanseriyle iki yıldır sürdürdüğü mücadeleyi kaybetti. ABD’li oyuncu John Travolta, sosyal medya hesabından üzücü bir haber verdi. Travolta, “Üzülerek söylemek isterim ki güzel eşim Kelly, 2 yıldır mücadele ettiği göğüs kanseriyle savaşını kaybetti” dedi. elly Preston, hastalık sürecini kamuoyuna duyurmadı. Bir süredir ailesinin ve yakın arkadaşlarının desteğiyle tedavi görüyordu. Çift, The Experts filminin çekimleri sırasında tanışmış, 5 Eylül 1991’de Paris’te evlenmişti.

49'UNCU KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Eric Clapton, küçük oğlu Connor'ı trajik bir şekilde kaybetti. Henüz 4 yaşında olan Connor, evde çalışan bir hizmetlinin açık bıraktığı pencereden düştü. Korkunç bir talihsizlik sonucu evlerinin bulunduğu 49'uncu kattan düşen Connor, çok erken yaşta hayatını kaybetti. Clapton'ın onun anısına yazdığı Tears in Heaven (Cennetteki Gözyaşları) adlı şarkı ise bu büyük kaybın simgesi olarak hafızalarda yer aldı.

BENZER BİR TRAJEDİ

Eric Clapton'ın oğlunun geçirdiğine benzer bir kaza sonucu evlat acısı yaşayan ünlülerden biri de bir dönemin ünlü Sinema yıldızı Romy Schneider oldu. Schneider'in 14 yaşındaki oğlu David, bahçe çitlerinden tırmanmaya çalıştı. İşte o sırada geçirdiği korkunç kaza sonucu hayatını yitirdi. Schneider oğlunun ölümünden sadece 1 yıl sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.

RAMBO'NUN BÜYÜK ACISI

Bugün Jennifer Flavin ile evli ve üç kız babası olan Sylvester Stallone de hayatının en büyük acılarından birini oğlu Sage'i kaybettiğinde yaşadı. Stallone'nin Sasha Czack ile birlikteliğinden dünyaya gelen Sage, 36 yaşında kalp hastalığı nedeniyle hayata veda etti.

İLK EŞİ DE AYNI HASTALIKTAN ÖLDÜ

Sinemanın en yakışıklı James Bond'larından biri olarak tanınan Pierce Brosnan da kızı Charlotte'u 42 yaşında yumurtalık kanserinden kaybetti. Aslında Charlotte, Brosnan'ın ilk eşi Cassandra'nın eski evliliğinden dünyaya gelmişti. Fakat Brosnan ona kendi öz babası gibi baktı ve büyüttü. Kaderin acı bir oyunu ki Brosnan'ın ilk eşi Cassandra da aynı hastalıktan hayatını kaybetti.

OĞLU ZATÜRREE NEDENİYLE ÖLDÜ

Son yıllarda dünya çapında yarattığı olaylarla gündemde olan Gerard Depardieu da evlat acısı yaşayan ünlülerden. Oğlu Guillaume, henüz 37 yaşındayken zatürree'ye yenildi. Geride boynu bükük bir kız çocuğu kaldı.

HENÜZ 20 YAŞINDAYDI

Bir dönemin en ünlü yıldızlarından Anne Nicole Smith'in oğlu Daniel, 20 yaşındayken hayata veda etti. Smith de oğlunun ölümünden sonra fazla yaşamadı. 2007 yılında bir otel odasında cansız bedeni bulundu. Öldüğünde 39 yaşındaydı.

KIZINI KAYBETTİ

Woody Allen'ın eski eşi Mia Farrow, ünlü besteci Andre Previn ile evliyken evlat edindiği kızı Lark'ı 35 yaşında zatürree nedeniyle kaybetti. Lark Previn iki çocuk annesiydi.

BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALAMADAN KAYBETTİ

Keanu Reeves ve Jennifer Syme, bu kazadan kısa bir süre önce, adını Ava olarak belirledikleri kızlarını daha doğmadan kaybetmişlerdi. Sekiz aylık hamile olan Syme, bir gün karnındaki bebeğin tekmelerini hissetmediğini söyleyince çift doktora gitti. İşte acı gerçek o zaman ortaya çıktı. Ava, daha doğmadan anne karnında ölmüştü. Bu olaydan sonra Reeves ile Syme'nin ilişkisi bozuldu. Reeves'den ayrılan Syme, iki yıl sonra bir Trafik kazasında öldü. Reeves eski sevgilisinin cenaze törenine katıldı ve onun tabutunu taşıdı.

EFSANE OYUNCU DA EVLAT ACISI YAŞADI

Bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Marlon Brando'nun kızı Cheyenne de kendi canına kıydı. Genç kız henüz 25 yaşındaydı.

KENDİ PROGRAMINDA AÇIKLADI

Ünlü oyuncu ve TV sunucusu Nick Cannon, beş aylık bebeğini yitirdiğini kendi programında gözyaşlarıyla açıkladı. Mariah Carey'nin eski eşi olan Cannon, model Alyssa Scott'tan dünyaya gelen oğlu Zen'in son anlarını onunla birlikte geçirdiğini, hatta onu ölmeden önce kucağına alıp son bir kez sahile götürdüğünü anlattı. Cannon, hayatının bu en acı deneyimini The Nick Cannon Show adlı programında seyircisiyle paylaştı. O anlarda da gözyaşlarını tutamadı.

MİNİCİK BEBEĞİN ÖLÜM YOLCULUĞU

Son dönemde yaşadıkları evlat acısıyla çok konuşulan çiftlerden biri de eski futbolcu ve TV ünlüsü Ashley Cain ile sevgilisi Safiyya Vorajee oldu. Çiftin minik kızı Azaylia, henüz 8 aylıkken löseminin nadir ve saldırgan bir türü nedeniyle yaşamını kaybetti. Çift, kızlarının tedavi ve hastalık sürecini, hayata vedasını sosyal medya üzerinden paylaştı.

EN BÜYÜK KORKUSUYLA YÜZLEŞTİ

Gösteri dünyasında bu büyük acıyı en son yaşayan kişi ünlü şarkıcı Sinead O'Connor. Müslüman olduktan sonra Shuhada David adını alan şarkıcının 17 yaşındaki oğlu Shane, kendi canına kıydı. Bir süredir kayıp olan Shane'in cansız bedeni polis tarafından bulundu. Bu olayın ardından O'Connor; intihar tehlikesi nedeniyle gözlem altında tutulan Shane'i koruyamadığı için İrlanda yetkililerini suçladı.

2020'DE OĞLUNU KAYBETTİ

1980'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran model Stephanie Seymour, geçen yıl 17 Ocak'ta, henüz 24 yaşındaki oğlunu son yolculuğuna uğurladı. 53 yaşındaki Amerikalı modelin, Peter Brant ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğundan ortancası olan Harry Brant, 17 ocak 2021'de hayata veda etmişti. Seymour, kendisi gibi moda dünyasına adım atan ve model olarak tanınmaya başlayan oğlu Harry'nin bir dizi fotoğrafına Instagram sayfasında yer verdi. Oğlunun ardından neler hissettiğini de Donna Ashworth'ten yaptığı alıntıyla ifade etti. Seymour'un oğlu için paylaştığı o şiirsel metin "Bugün seni özledim, ama bu yeni değil. Seni dün de milyonlarca kez özledim" diye başlıyor. Sonra da şöyle devam ediyor: "Sana yeni haberleri anlatmak için telefonu elime aldım, ama sonra bir kez daha fark ettim ki sana mesaj yazamam."





O DA EVLAT ACISIYLA SARSILDI

Oyuncu Michael Madsen de geçtiğimiz ocak ayında evlat acısıyla sarsıldı. Birçok unutulmaz filmde oynayan ama en çok Quentin Tarantino'nun yönettiği Rezervuar Köpekleri filmiyle hafızalara kazınan Michael Madsen, evlat acısıyla sarsıldı. Madsen'ın 26 yaşındaki oğlu öldü. Madsen'in oğlu Hudson'ın cansız bedeni eşiyle birlikte yaşadığı Hawai'nin Oahu adasındai evinde bulundu. Hudson Lee Madsen, başından vurulmuş olarak bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis durumu "şüpheli intihar" olarak nitelendirdi. Michael Madsen'ın beş çocuğundan biri olan Hudson Madsen, eşi Carlie ile birlikte Hawai'de yaşıyordu. Genç yaşta hayatını kaybeden Hudson Madsen'ın Facebook paylaşımlarına bakılırsa genç adam ABD ordusunda hizmette bulunduğu sırada bir süre Afganistan'da bulunmuştu.