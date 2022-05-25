Ve beklenen tanık konuştu: Kate Moss, Johnny Depp ile ilgili gerçeği anlattı

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'BENİ MERDİVENLERDEN İTMEDİ'

90'lı yıllarda Johnny Depp ile büyük bir aşk yaşayan Kate Moss, İngiltere'den video bağlantı ile duruşmaya katıldı ve tanıklık yaptı. Moss, Johnny Depp'i kast ederek "Beni asla itmedi, tekme atmadı ve merdivenlerden düşmeme neden olmadı" diye konuştu.

'BAĞIRDIM ÇÜNKÜ BANA NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Kate Moss, Amber Heard'ün avukatının sorusu üzerine Karayipler'deki tatil sırasında yaşananları şöyle anlattı: "Otel odasından ayrılıyorduk. Johnny benden önce odadan çıkmıştı. Dışarıda fırtına vardı ve yağmur yağıyordu. Odadan çıkarken merdivenlerden aşağıya kaydım ve sırtımı incittim. Bağırdım, çünkü bana ne olduğunu bilmiyordum ve canım yanıyordu."

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'BENİ ODAYA KADAR GÖTÜRDÜ'

Kate Moss, eski sevgilisi Johnny Depp'in yanına geldiğini, onu odaya kadar taşıdığını ve tıbbi yardım almasını sağladığını da sözlerine ekledi.

HEAR, ONU DA MERDİVENLERDEN İTTİĞİNİ İLERİ SÜRMÜŞTÜ

Amber Heard, Johnny Depp'in eski sevgilisi Kate Moss'a da şiddet uyguladığını ve onu merdivenlerden ittiğini ileri sürmüştü.

'BU BEBEĞİN BABASI DA SENSİN' DİYE BAĞIRDI

Bütün dünyanın "yüksek bütçeli bir Hollywood yapımı" gibi takip ettiği Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki karalama davasıyla ilgili olarak şoke eden bir gelişme yaşandı. Bu tuhaf gelişme dün duruşmaya verilen ara sırasında yaşandı. Salonun arka sıralarında bulunan bir kadın aniden ayağa kalktı ve Johnny Depp'e "Seni seviyorum. Bizim ruhlarımız birbiriyle bağlantılı" diye bağırdıktan sonra bebeğini gösterip "Bu bebek senin" diye ekledi. Bu beklenmedik gelişme bir anda herkesin donup kalmasına neden oldu. Fakat işin aslı sonradan ortaya çıktı.

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'JOHNNY, SENİ SEVİYORUM'

Herkes nefesini tutup Kate Moss'un anlatacaklarını beklerken dün duruşmaya verilen ara sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Davaya bakan yargıç Penny Azcarete'in salondan çıkmasının ardından genç bir kadın, kucağına bebeğini de alarak arka sıralardan kalktı ve Johnny Depp'e seslendi: "Johnny! Seni seviyorum" diyen kadın ardından da "Bizim ruhlarımız birbiriyle bağlantılı" sözlerini ekledi. Fakat genç kadının, herkesi şoke eden eylemi, bebeğini Johnny Depp'e gösterip "Bu çocuk senin" demesi oldu.

O anlarda Depp duruşmalar boyunca kendisine sevgi gösterisinde bulunan hayranlarına yaptığı gibi döndü, kadına el salladı ve sonra da öpücük gönderdi. Adı açıklanmayan kadın, görevliler tarafından salondan çıkarıldı. Herkesi şaşırtan bu olayın ardından Depp'e "Bu bebek senin" diye bağıran kadın merak konusu oldu. Law and Crime adlı sitenin belirttiğine göre söz konusu kadın bu olayın ardından sorgulandı. Genç kadın o sırada şaka yaptığını söyledi. Bu tuhaf olay da Johnny Depp ve Amber Heard davasının unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

EFSANE AŞKI DA TANIKLIK YAPACAK

Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki dava sürerken şimdi bütün gözler en önemli tanıklardan biri olan top model Kate Moss'a çevrildi. 1990'larda Depp ile Moss, aradan geçen zaman içinde bile hayranları tarafından hiç unutulmayan bir aşk yaşamıştı. Moss'un tanıklığı, video bağlantısıyla gerçekleşecek. Her ne kadar Amber Heard, Depp'in birliktelikleri sırasında Moss'u merdivenlerden ittiğini iddia etse de Moss , eski sevgilisi lehine tanıklık yapacak.

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Depp ile Moss, 1994 yılında birlikte olmaya başladılar. Bu aşk döneme damgasını vurdu. Çift, 1997 yılında yollarını ayırdı.

BÜYÜK AŞKLARINDAN BİRİ

Depp en çok konuşulan ilişkilerinden birini de Winona Ryder ile yaşadı. İkili, 1989'da bir film galasında tanışı. Bir yıl sonra da Edward Scissorhands filminde birlikte kamera karşısına geçtiler. O sırada da aşkları başladı. Ama ilişkileri 1993 yılına kadar sürdü.

Jennifer Grey, Sherilyn Fenn, Depp'in eski sevgilileri arasında. Bu arada aktörün ilk evliliğini 1983 yılında Lore Anne Allison ile yaptığını hatırlatalım.

14 YILLIK İLİŞKİ

Depp, Amber Heard ile tanışmadan önce Fransız oyuncu ve şarkıcı Vanessa Paradis ise 14 yıl süren bir ilişki yaşadı. Bu ilişkiden iki tane çocuğu oldu. Fakat Amber Heard'e aşık olunca bu ilişki sona erdi.

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ÖNCEDEN KAYDEDİLMİŞ VİDEO İLE DAVAYA DAHİL OLDU

Depp'in eski sevgililerinden biri olan Ellen Barkin de geçen hafta davada tanık olarak dinlendi. Johnny Depp'in eski sevgilisi Ellen Barkin'in önceden kaydedilmiş bir videosu duruşma salonunda katılımcılara izlettirildi. Davada Amber Heard'ün tanığı olarak dinlenen 68 yaşındaki Barkin'in bu ifadesinin 22 Kasım 2019 tarihinde kaydedildiğini de hatırlatalım. Depp ile Barkin, birlikte rol aldıkları 1997 tarihli Fear and Loathing in Las Vegas (Vegas'ta Korku ve Nefret) adlı filmin çekimleri sırasında yakınlaşmıştı.

ARKADAŞLIKTAN AŞK İLİŞKİSİNE

Bir dönem Hollywood'un gözde yıldızlarından biri olan Barkin, ifadesinde Johnny Depp ile ilişkisinin başlangıcını ve gelişimini anlattı. Ellen Barkin, video kaydında, Depp ile yakınlığının nasıl başladığını anlattı. 10 yıl boyunca birbirlerini tanıdıklarını, önce arkadaş olduklarını ama sonra ilişkilerinin romantik bir boyuta taşındığını söyledi. Onun ifadesine göre 90'ların başında tanışan Barkin ile Depp'in ilişkisi 1994'te romantik bir hale dönüştü.

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'BUNU CİNSEL OLARAK DEĞİŞTİREBİLİR MİSİNİZ?' Barkin, Johnny Depp ile ilişkisinin saf, platonik bir arkadaşlıktan romantik bir birlikteliğe dönüştüğünü söyledi. Kaydın burasında ilginç anlar da yer aldı. Ellen Barkin bu cümlenin ardından "Bunu 'cinsel' olarak değiştirebilir misiniz? Teşekkür ederim" dedi.

Ellen Barkin'in anlattığına göre Depp ile birlikteliği birkaç ay sördü. O süreçte ikili bazen Depp'in evinde bazen de Barkin'in evinde haftada üç ya da dört kez buluşuyorlardı. Ellen Barkin yakın oldukları dönemde Johnny Depp'in çok fazla içtiğinin her zaman farkında olduğunu söyledi. Barkin şöyle konuştu: "Her zaman, çoğunlukla, hep sarhoştu." Bir dönemin ünlü oyuncusu Barkin, Depp'in alkollü içeceklerin yanı sıra uyuşturucu ve halusinatif madde kullandığını da ileri sürdü.

ALKOL ŞİŞESİ FIRLATTI

Kayıtta Amber Heard'ün bir avukatı Ellen Barkin'e "Bay Depp'in sizinle ilişkisinde kontrolü kaybettiği zamanlar oldu mu?" sorusuna Barkin "Evet, Bay Depp bir keresinde Las Vegas'ta Korku ve Nefret adlı filmi çekerken otel odasında bir alkollü içki şişesi fırlattı." Barkin o sırada Depp'in otel odasında arkadaşlarıyla tartışmakta olduğunu sözlerine ekledi. Oyuncu "Şişeyi neden fırlattığını bilmiyorum" dedi.