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'BU Ä°ÅžÄ°N BENÄ°M Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK KÃ–TÃœ BÄ°TECEÄžÄ°NDEN KORKUYORDUM'

Amber Heard, bu tanÄ±klÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda eÄŸer Johnny Depp ile evliliÄŸi sÃ¼rerse bu iÅŸten "canlÄ± Ã§Ä±kamayacaÄŸÄ±na" inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Heard "Bu iÅŸin benim iÃ§in Ã§ok kÃ¶tÃ¼ biteceÄŸinden korkuyordum" dedi ve duruÅŸmalarÄ±n ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde sÃ¶ylediÄŸi bir ayrÄ±ntÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± bir kez daha Ã§izdi: "GerÃ§ekten onu terk etmek istemiyordum. Onu gerÃ§ekten Ã§ok seviyordum."

BALAYINDA BÄ°LE ÅžÄ°DDET Ä°DDÄ°ASI

Amber Heard, eski eÅŸi Johnny Depp'in, 2015 yÄ±lÄ±nda evlendikten sonra Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± balayÄ±nda bile kendisine ÅŸiddet uygulamaktan Ã§ekinmediÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Ã‡ift, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Orient Express (Åžark Ekspresi) ile bir balayÄ± gezisine Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte Heard'Ã¼n iddiasÄ±na gÃ¶re Depp, evliliÄŸinin "cicim gÃ¼nlerinde" bile fiziksel olarak kendisini taciz etti. Onun ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Depp, yataklÄ± vagonda boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±ktÄ± ve kendisine vurdu. Heard, o anlarda eski eÅŸi Depp'in kendisini Ã¶ldÃ¼receÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve Ã§ok korktuÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

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'YUMRUK ATIP MOBÄ°LYALARA DOÄžRU FIRLATTI'

Amber Heard, Depp'in ilerleyen zaman iÃ§inde aÅŸÄ±rÄ± kÄ±skanÃ§ bir hale geldiÄŸini de ileri sÃ¼rdÃ¼. James Franco ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§eceÄŸi bir filmde oynamayÄ± kabul ettiÄŸinde de Depp'in kÄ±skanÃ§lÄ±k krizine girdiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Ä°ddiasÄ±na gÃ¶re Depp bunu Ã¶ÄŸrenince kendisine bir yumruk attÄ± ve evdeki mobilyalara doÄŸru fÄ±rlattÄ±.

'JOHNNY, KAVGALAR SIRASINDA KENDÄ°NE DE ZARAR VERÄ°YORDU'

TanÄ±klÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Heard'Ã¼n eski eÅŸiyle ilgili bir baÅŸka iddiasÄ± daha vardÄ±. TartÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Depp'in kendisine de zarar verdiÄŸini anlattÄ±: "Kavgalar sÄ±rasÄ±nda sÄ±k sÄ±k kollarÄ±nÄ± keserdi, bÄ±Ã§aÄŸÄ± gÃ¶ÄŸsÃ¼ne dayayÄ±p kendini kanatÄ±rdÄ±. AyrÄ±ca kendi bedeni Ã¼zerinde sigara sÃ¶ndÃ¼rÃ¼rdÃ¼."

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'YATAÄžA BEN YA DA ARKADAÅžLARIM PÄ°SLEMEDÄ°'

Johnny Depp ile Amber Heard arasÄ±nda yÄ±llardÄ±r sÃ¼ren bir baÅŸka konu da Ã§iftin evlerinde yaptÄ±klarÄ± en son tartÄ±ÅŸma sonrasÄ±nda "yataÄŸÄ± tuvalet gibi kullanma" olayÄ± oldu. Depp daha Ã¶nce Heard ya da arkadaÅŸÄ±nÄ±n birlikte yattÄ±klarÄ± yataÄŸa dÄ±ÅŸkÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸini ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Depp'in iddiasÄ±na gÃ¶re Heard, bu durumdan kÃ¶pekleri sorumlu tutmuÅŸtu. Fakat Depp de buna karÅŸÄ±lÄ±k olarak kÃ¶peklerin bÃ¶yle bir sorunu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸtu. Sonra da duyduklarÄ±na "sadece gÃ¼lebildiÄŸini "sÃ¶ylemiÅŸti. Bu konu yeniden gÃ¼ndeme gelince Heard "Bunun komik olduÄŸunu sanmÄ±yorum" dedi. Sonra da kÃ¶peklerden birinin baÄŸÄ±rsaklarÄ±yla ilgili bir problemi olduÄŸunu ve zaman zaman bu tÃ¼r "sÃ¼rprizlerle" karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.

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'O NEDEN BAHSEDÄ°YOR?'

TanÄ±klÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da bÃ¶yle bir ÅŸey yapmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Amber Heard bu konuda kendisinin suÃ§lanmasÄ±nÄ± da "Bu, 30 yaÅŸlarÄ±nda bir grup kadÄ±nÄ±n komik bulacaÄŸÄ± bir ÅŸey deÄŸil. O (Depp) neden bahsediyor?" diye sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

'DIÅžKIDAN SÃ–Z ETMEK Ä°STEDÄ°ÄžÄ°NE Ä°NANAMIYORDUM'

O dÃ¶nemde Johnny Depp'in bu olay Ã¼zerinde dumak istediÄŸini belirten Heard o sÄ±rada "konuÅŸmalarÄ± gereken konularÄ±n Ã¼zerinde durmak istediÄŸini belirtti. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "EvliliÄŸimiz gÃ¶zlerimizin Ã¶nÃ¼nde parÃ§alanÄ±yordu. Birbirimizi bir aydan fazladÄ±r gÃ¶rmemiÅŸtik ve annesi daha yeni Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Onun bu durumda dÄ±ÅŸkÄ± meselesinden sÃ¶z etmek istediÄŸine inanamÄ±yordum."

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YALANINI DA KENDÄ°SÄ° Ä°TÄ°RAF ETTÄ°: Bu arada duruÅŸma sÄ±rasÄ±nda Heard, kendisiyle ilgili en çok tartÄ±ÅŸÄ±lan konulardan birine de yanÄ±t verdi. BazÄ±larÄ±na göre yalan söylediÄŸini itiraf etti. Amber Heard, daha önce Depp'ten boÅŸandÄ±ktan sonra aldÄ±ÄŸÄ± 7 milyon dolar tazminatÄ±n 3.5 milyon dolarÄ±nÄ± ACLU (Amerikan Ä°nsan HaklarÄ± BirliÄŸi) adlÄ± yardÄ±m kuruluÅŸuna, diÄŸer yarÄ±sÄ±nÄ± da Los Angeles'taki Çocuk Hastanesi'ne baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Hatta Heard, Londra'da görülen davada ise bu baÄŸÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± yeminli ifadesinde belirtmiÅŸti. Bunu yapma nedenini de "Depp'in parasÄ±yla ilgilenmemesine" baÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Virginia'da görülen davada bu baÄŸÄ±ÅŸÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti Heard. Neden baÄŸÄ±ÅŸÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da "Çünkü Johnny bana 2019'un mart ayÄ±nda 50 milyon dolarlÄ±k dava açtÄ±" diye anlattÄ±.

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'PARASI UMURUMDA DEÄžÄ°L' DEDÄ° 7 MÄ°LYON DOLARI ALDI

Heard 'Ã¼n avukatÄ± Elaine Bredehoft ona neden Depp'ten 7 milyon dolar kabul ettiÄŸini sordu. Bunun Ã¼zeine Heard "Para umurumda deÄŸil. EÄŸer bir rakamÄ± kabul etmezsem her ÅŸeyin terse dÃ¶neceÄŸi, asla anlaÅŸamayacaÄŸÄ±mÄ±z sÃ¶ylendi bana. Sadece gÃ¼venliÄŸimi ve geleceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Onun beni rahat bÄ±rakmasÄ±nÄ± istedim" diye yanÄ±t verdi.

YENÄ° HALKLA Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER UZMANI DA SORUNLU Ã‡IKTI

Bu arada Amber Heard, duruÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda beklemediÄŸi baÅŸka bir sorunla da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya ABD basÄ±nÄ±ndaki iddialara gÃ¶re. DuruÅŸmalarÄ±n seyri nedeniyle halkla iliÅŸkiler ekibinin iÅŸine son veren Amber Heard, bu alanda tecrÃ¼beli bir kiÅŸi olan David Shane'in sahibi olduÄŸu Shane Communications ile anlaÅŸtÄ±. Fakat PR Gurusu olarak bilinen David Shane ile ilgili olarak da Heard'Ã¼n Ã§ok hoÅŸua gitmeyecek bazÄ± gerÃ§ekler ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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BAÄžIMLILIK VE CÄ°NSEL TACÄ°Z Ä°DDÄ°ALARI

ABD basÄ±nÄ±ndaki iddialara gÃ¶re Shane'in geÃ§miÅŸinde alkol ya da uyuÅŸturucu etkisi altÄ±nda yaptÄ±klarÄ± nedeniymle tutuklanmaktan cinsel taciz ididalarÄ±na kadar uzanan kabarÄ±k bir dosya var. Shane hakkÄ±nda eski model Hollie Doker'Ä±n iddialarÄ± da basÄ±na yansÄ±dÄ±. Bua gÃ¶re Shane bir gÃ¼n onun evine gitti ve saldÄ±rgan bir ÅŸekilde kendisiyle birlikte olmak istedi, Doker bunu kabul etmeyince de Shane'in saldÄ±rganlÄ±k dozu giderek yÃ¼kseldi. Halkla iliÅŸiler dÃ¼nyasÄ±nda David Shane'in Ã§ok da parlak bir Ã¼nÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ± basÄ±na yansÄ±yan haberler arasÄ±nda. David Shane'in alkol ve madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 2010 ve 2012 yÄ±llarÄ±nda iki Ã¼nlÃ¼ ÅŸirketteki Ã¼st dÃ¼zey iÅŸinden kovulduÄŸu belirtiliyor.

ELON MUSK Ä°LE NASIL TANIÅžTIÄžINI ANLATTI

Amber Heard, duruÅŸmada bir dÃ¶nem kÄ±sa sÃ¼re birliktelik yaÅŸadaÄŸÄ± Elon Musk ile nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlattÄ±. Heard'Ã¼n sÃ¶zlerine gÃ¶re ikili 2016 yÄ±lÄ±ndaki MET Gala'da tanÄ±ÅŸtÄ±. Planlara gÃ¶re o gece Amher Heard galaya eÅŸi Johnny Depp ile birlikte katÄ±lacaktÄ±.

KISA BÄ°R Ä°LÄ°ÅžKÄ° YAÅžADILAR

Ama onunla birlikte kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kmadÄ± Depp. O galaya Elon Musk da annesi Maye ile birlikte katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Olan biteni ÅŸÃ¶yle anlattÄ± Heard: "Musk annesiyle birlikte oradaydÄ±. Daha Ã¶nce tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± hatÄ±rlattÄ±. Bana gerÃ§ek bir beyefendi gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼. GerÃ§ekten Ã§ok hoÅŸtu. ArkadaÅŸ olduk. "

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NEDEN ESKÄ° EÅžÄ°NÄ°N YÃœZÃœNE HÄ°Ã‡ BAKMIYOR?

Johnny Depp ve Amber Heard'Ã¼n duruÅŸmasÄ±nda baÅŸka ilginÃ§ anlar da yaÅŸandÄ±. Bunlardan biri de 58 yaÅŸÄ±ndaki Depp'in avukatÄ± Camille Vasquez'in, Heard'e "DuruÅŸma boyunca Bay Depp'in neden size hiÃ§ bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorsunuz, deÄŸil mi?" sorusunu sorduktan sonra geÃ§en karÅŸÄ±lÄ±klÄ± konuÅŸmaydÄ±.

Ã‡APRAZ SORGUDA GÃœNDEME GELDÄ°

GeÃ§en nisan ayÄ±ndan bu yana devam eden duruÅŸmalar, dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda milyonlarca kiÅŸinin de bÃ¼yÃ¼k ilgisini Ã§ekiyor. Ä°ÅŸte o anlarda aslÄ±nda birÃ§ok kiÅŸinin dikkatini Ã§eken bir ayrÄ±ntÄ± vardÄ±. Amber Heard, tanÄ±klÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda zaman zaman Johnny Depp'e baktÄ±, fakat Depp bunu asla yapmadÄ±, yani ne anlatÄ±rsa anlatsÄ±n eski eÅŸine hiÃ§ bakmadÄ±. Ä°ÅŸte bu konu, aktÃ¶rÃ¼n avukatÄ± Vasquez'in de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§apraz sorgu sÄ±rasÄ±nda bir kez daha gÃ¼ndeme geldi.

'SÄ°Z ONA DEFALARCA BAKTINIZ, DEÄžÄ°L MÄ°?"

O anlarda Camille Vasquez ile Amber Heard arasÄ±nda ÅŸÃ¶yle bir konuÅŸma geÃ§ti. Avukat, Heard'e "Bay Depp, bÃ¼tÃ¼n duruÅŸma boyunca yÃ¼zÃ¼nÃ¼ze bir kere bakmadÄ±, deÄŸil mi? diye sordu. Bu soruya Heard "Dikkat ettiÄŸim bir ÅŸey deÄŸildi, hayÄ±r" diye yanÄ±t verdi. Bunun Ã¼zerine Camilla Vasquez "Siz ona defalarca baktÄ±nÄ±z, deÄŸil mi?" diye sorunca da Heard "Evet" dedi. Sonra Vasquez ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Bay Depp'in neden size bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kesin olarak biliyorsunuz, deÄŸil mi?" diye sorunca da Amber Heard bildiÄŸini sÃ¶yleyerek yanÄ±t verdi.

DEPP, SÃ–ZÃœNÃœ TUTTU

Bunun Ã¼zerine avukat Vasquez ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Size bir daha gÃ¶zlerini asla gÃ¶rmeyeceÄŸinize dair sÃ¶z verdi. Bu doÄŸru mu?" Amber Heard'Ã¼n avukatÄ±n bu sÃ¶zlerine yanÄ±tÄ± ÅŸÃ¶yle oldu:"Bunu sÃ¶ylediÄŸini hatÄ±rlamÄ±yorum."

'BÄ°R DAHA ASLA GÖZLERÄ°MÄ° GÖRMEYECEKSÄ°N': Onun bu sözlerinin ardÄ±ndan avukat; çiftin yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmadan önce yaptÄ±klarÄ± bir konuÅŸmayÄ± içeren ses kaydÄ±nÄ± hem Heard'e hem de salonda bulunan herkese dinletti. O ses kaydÄ±nda Heard, Johnny Depp'e kendisine veda etmek için son bir kez sarÄ±lmasÄ± için yalvarÄ±yor. Ses kaydÄ±na göre o buluÅŸmada Amber Heard, Depp'e sarÄ±lmak için bir giriÅŸimde bulunuyor. KayÄ±tta Heard'ün "Lütfen sana bir kez sarÄ±layÄ±m ve veda edeyim" dediÄŸi Depp'in de bunu reddettiÄŸi duyuluyor. Ses kaydÄ±na göre Depp "Ben senin için bir hiçim. Senin için daima bir hiç olacaÄŸÄ±m. Bir daha gözlerimi görmeyeceksin" diyor.

HEARD: 'BÄ°LDÄ°ÄžÄ°M KADARIYLA BANA BAKAMAZ'

Amber Heard o sÄ±rada Depp hakkÄ±nda aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ±na raÄŸmen 2016 yÄ±lÄ±nda San Francisco'da bir otel odasÄ±nda buluÅŸmayÄ± Ã¶nerdi. Depp de Heard'Ã¼n kendisi hakkÄ±nda ortaya attÄ±ÄŸÄ± yalanlarÄ± geri alacaÄŸÄ±na dair bir umutla bunu kabul etti. Ses kaydÄ±nÄ±n dinletilmesinden sonra avukat Camille Vasquez, Depp'in bir daha Amber Heard'e bakmamak Ã¼zere verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ hatÄ±rlatarak "O sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tuttu deÄŸil mi?" diye sordu. Heard de buna "BildiÄŸim kadarÄ±yla o bana bakamaz" diye yanÄ±t verdi. Amber Heard'Ã¼n bir sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ daha Ã¶nce "EÄŸer Johnny Depp hakkÄ±nda "Bayan Heard'Ã¼n yÃ¼zÃ¼ne bakacak cesareti yok" ÅŸeklinde bir aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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