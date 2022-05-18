Seni parÃ§alarÄ±na bÃ¶lmek, yutmak ve tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak istiyorum... AÅŸk gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nden satÄ±rlar

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'AÅžK NOTLARI'

Johnny Depp ile eski eÅŸi Amber Heard'Ã¼n ABD'nin Virginia kentinde gÃ¶rÃ¼len iftira davasÄ± devam ediyor. GÃ¼nler, haftalar ilerledikÃ§e de Depp ve Heard'Ã¼n Ã¶zel hayatlarÄ±nÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ± da ortaya seriliyor. DÃ¼n de bunlara Ã§iftin ortak tuttuÄŸu gÃ¼nlÃ¼k ve oraya yazÄ±lan "aÅŸk notlarÄ±" ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

EN Ã–ZEL SATIRLAR MAHKEME HEYETÄ°NÄ°N KARÅžISINDA OKUNDU

DavanÄ±n dÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmasÄ±nda Johnny Depp ile Amber Heard'Ã¼n birlikte tuttuklarÄ±, el yazÄ±sÄ±yla kaleme aldÄ±klarÄ± gÃ¼nlÃ¼kten satÄ±rlarÂ okundu. TanÄ±k kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nde oturan Heard'Ã¼n eski eÅŸi hakkÄ±nda o dÃ¶nemdeki duygularÄ± da bu ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Amber Heard, dÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmada Ã§apraz sorgudaydÄ±. Depp'in avukatÄ± Camille Vasquez'in sorularÄ±na yanÄ±t verdi. Vasquez; salondakilere Amber Heard'un eski eÅŸiyle birlikte tuttuÄŸu gÃ¼nlÃ¼ÄŸe yazdÄ±ÄŸÄ± satÄ±rlarÄ± yÃ¼ksek sesle okudu.

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'TADINA VARMAK Ä°STÄ°YORUM'

Bunlardan biri Heard'Ã¼n 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda yani daha yeni evli olduklarÄ± dÃ¶nemde yazdÄ±ÄŸÄ± satÄ±rlardÄ±. Deftere el yazÄ±sÄ±yla ÅŸunlarÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ± Heard: "GerÃ§ek aÅŸk, sadece tutkunun Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da huzurun verdiÄŸi gÃ¼veni seÃ§mekle ilgili deÄŸil. Bu, her ikisine de sahip olmakla ilgili. Ben sende dostluÄŸu ve saygÄ±yÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Ama hÃ¢lÃ¢ seni parÃ§alarÄ±na ayÄ±rmayÄ±, yutmayÄ± ve tadÄ±na varmayÄ± istiyorum."

Bu satÄ±rlarÄ±n okunmasÄ±ndan sonra Johnny Depp'in avukatÄ± Camilla Vasquez'in sorularÄ±na Amber Heard bu satÄ±rlarÄ±n eski eÅŸine yazÄ±lmÄ±ÅŸ bir "aÅŸk notu" olduÄŸunu söyleyerek yanÄ±t verdi.

'BENÄ°M KOCAM, BENÄ°M MUTLU BALAYIM'

Amber Heard, Ã¶nceki gÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmada Johnny Deppp'in balayÄ±nda bile kendisine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Fakat buna tezat olarak Heard'Ã¼n, 22 Temmuz'da gÃ¼nlÃ¼ÄŸe "Benim kocam, benim mutlu balayÄ±m" yazdÄ±ÄŸÄ± satÄ±rlar da duruÅŸmada hem gÃ¶sterildi hem okundu.Â Â Eski Ã§iftin birlikte tuttuÄŸu gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼n 1 AÄŸustos 2015 tarihli sayfasÄ±nda da Heard'Ã¼n "Sana ne kadar bÃ¼yÃ¼k hayranlÄ±k duyduÄŸumu sÃ¶ylemek iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum. Daha muhteÅŸem bir balayÄ± hayal edemezdim" satÄ±rlarÄ± yer alÄ±yor.

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BÃœYÃœK KAVGADAN SONRA

Ortak gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼n sayfalarÄ±na yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir de fotoÄŸraf yer alÄ±yor. Ã‡iftin Avustralya'da olduÄŸu sÄ±rada Ã§ekilen bu fotoÄŸrafta Heard ile Depp bir teknede birbirlerine sarÄ±lmÄ±ÅŸ olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. O karede Depp'in parmaÄŸÄ±ndaki sargÄ± da dikkat Ã§ekiyor. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle bu fotoÄŸraf, Depp'in parmaÄŸÄ±nÄ± yaraladÄ±ÄŸÄ± o bÃ¼yÃ¼k kavga sonrasÄ±nda Ã§ekilmiÅŸ.Â

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'ARAMIZDAKÄ° BARIÅžI BESLEMENÄ°N BÄ°R YOLU'

GÃ¼nlÃ¼kteki satÄ±rlarÄ±n okunmasÄ±ndan sonra avukat Vasquez, Heard'e bunun bir "aÅŸk gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼" olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. O da bu soruya "evet" diyerek yanÄ±t verdi. Amber Heard bu gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ aÅŸkÄ±nÄ±n ifadesi olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iletiÅŸimlerinin bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu ama daha da Ã¶nemlisi kendisi iÃ§in kocasÄ±yla arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸÄ± beslemenin bir yolu olduÄŸunu ekledi.

'KAVGADAN SONRA Ã–ZÃœR DÄ°LEMEK Ã–NEMLÄ°'

Avukat Vasquez, Heard'e bu gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼, aynÄ± zamanda yaptÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden Johnny Depp'ten Ã¶zÃ¼r dilemenin bir yolu olarak gÃ¶rÃ¼p gÃ¶rmediÄŸini de sordu. Heard de buna karÅŸÄ±lÄ±k olarak "Kavgalardan sonra Ã¶zÃ¼r dilemenin Ã¶nemli olduÄŸunu" sÃ¶yleyerek yanÄ±t verdi.

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'SONSUZA KADAR SANA BAÄžLIYIM' YAZMIÅžTI AMA...

GÃ¼nlÃ¼kte Heard'Ã¼n 17 AÄŸustos 2015'te deftere yazdÄ±ÄŸÄ± "Lanet olsun, seni seviyorum Johnny... Sonsuza kadar sana baÄŸlÄ±yÄ±m. Bunu dÃ¼zeltmeme izin ver, bunu hak ediyorsun. Sana ihtiyacÄ±m var. Sen benim kÃ¶ÅŸe taÅŸÄ±msÄ±n, benim kalbim, her ÅŸeyimsin. Kavga etmemizden nefret ediyorum. Seni her ÅŸeyden Ã§ok seviyorum, seni seviyorum, sana ihtiyacÄ±m var" satÄ±rlarÄ± da yer alÄ±yor.Â

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