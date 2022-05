Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi? 'Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı'

Haberin Devamı

Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki karşılıklı hakaret ve karalama davası yaklaşık 1 aydır devam ediyor. Bu süreçte önce Depp ve tanıkları ardından da Heard ve tanıkları kürsüye çıktı. Bütün dünya tarafların ifadelerindeki akılalmaz detaylar nedeniyle şoktan şoka sürüklendi.

Sosyal medyaya bakılırsa davanın kesin kazananı Depp gibi görünüyor aktöre verilen destek çığ gibi büyüyor. Ancak ABD basınına konuşan hukukçular 7 kişilik jürinin kararının sosyal medyadaki eğilimleri yansıtacağından şüpheli.

Geçmişte savcılık yapmış olan YouTuber Emily D. Baker, Insider'a yaptığı açıklamada, jüriye "Davayla ilgili hiçbir şeyi okumayın, izlemeyin, dinlemeyin. Sadece duruşma salonunda önünüze dökülen kanıtlarla karar verin" uyarısı yapıldığını ancak mahkeme salonunun önündeki Depp hayranlarının Heard'ü yuhaladığını gören jüri üyelerinin, aktrise daha empatik yaklaşabileceğini belirtti.

Haberin Devamı

Davanın asıl odağının Heard'ün 2018'de Washington Post'ta yayımlanan makalesi olduğunu da hatırlatan Baker şöyle devam etti: "Eğer bu makale kadınların güçlü erkekler karşısında seslerini yükselttiklerinde başlarına gelenler hakkındaysa, jüri şu an yaşanmakta olan şeyleri Heard'ün satırlarının bir kanıtı olarak görebilir. 'Şu an buna şahit oluyorum' diye düşünebilirler. 'Makalesinde yazdıkları yüzde 100 yanlış değilmiş demek ki...' diyebilirler."

FARKLI STRATEJİLER BENİMSEDİLER

Dava danışmanı Jill Huntley Taylor da Entertainment Weekly'e yaptığı açıklamada, "Jüri üyeleri ilişkideki şiddetin karşılıklı olduğuna hükmederlerse, Heard'ün yazdığı makaleyi teknik olarak doğru kabul edebilirler. Ancak Heard'ün gerçeğin sadece bir yarısını yazdığını ve dolayısıyla amacının kandırma olduğunu da düşünebilirler" diye konuştu. Huntley Taylor makalenin kendisinin de değerlendirileceğini belirterek, "Heard'ün başlangıçta yazıda Depp'in adının geçmesini istediğine dair tanıklık, kötü niyete işaret edebilir. Ayrıca makalenin yayımlanma tarihinin Heard'ün filminin vizyona girmesine denk gelmesi, asıl amacının kendine fayda sağlamak olduğunu gösterebilir" diye konuştu.

Haberin Devamı

Huntley Taylor iki oyuncunun kürsü performanslarını kıyaslayarak, Heard'ün ifadesinin olası etkilerine de değindi. Şöyle ki duruşmaların ilk günlerinde Depp, Heard'ün kendisine yumruk attığı ya da sözle saldırdığı olaylarla ilgili çok spesifik şeyler anlatmış ve hakkındaki suçlamalara ilişkin çok ayrıntılı açıklamalar yapmıştı. Heard ise ifadesinde Depp'ten daha farklı bir strateji benimsedi. Aktörün günler süren uyuşturucu alemleri yaptığını, kendisini sık sık dövdüğünü belirten Heard, bu saldırılar sonucu yaşadığı yaralanmaları da ayrıntılarıyla ortaya koydu.

Önümüzdeki günlerde Heard'ün avukatlarının bu suçlamaların altını kanıtlarla doldurması gerekiyor. Aksi takdirde jürinin Heard'ü güvenilir bulmaması söz konusu olabilir. Huntley Taylor, Insider'a yaptığı açıklamada bu durumu şu sözlerle açıkladı: "Amber Heard daha riskli bir yaklaşım benimsedi. İstismar iddiaları çok uçlardaydı. Eğer jüri üyeleri ona inanırsa, büyük bir tazminat kazanabilir, Depp de cezalandırılabilir. Ancak eğer jüri üyeleri ona inanmazsa, cezayı da Heard çeker. Bu nedenle Heard'ün güvenilirliği jüri üyelerinin kararlarında en önemli faktör gibi görünüyor."

Haberin Devamı

Amber Heard'e yakın kaynakların Insider'a aktardığına göre, aktris mahkemede olmak istemiyor. Depp ise daha önce birçok kez yaşananları kendi bakış açısından kamuoyuna anlatmak istediğini dile getirmişti. Zaten bu davayı da öncelikle Depp açtı. Mart 2019'da verdiği dilekçede Heard'ün makalesiyle kendisini karaladığını belirten Depp, asıl şiddete uğrayanın kendisi olduğunu savundu. Heard bu iddiaları reddederek Depp'e karşı dava açtı. Aktörün beraberlikleri sırasında kendisine defalarca fiziksel şiddet uyguladığını savundu. Virginia'da görülen mahkemede iki tarafın da suçlamaları aynı anda değerlendiriliyor.





"MAALESEF KURBANDAN AKTRİSLİĞE KAYIYOR"

Blank Rome avukatlık şirketinin evlilik ve aile hukukundan sorumlu eş başkanı Brett Ward da Heard'ün kürsüde oyuncu gibi algılandığını ve bu durumun jüri nezdindeki güvenilirliğine zarar verebileceğini belirtti. Ward, "Maalesef gerçek şiddet olaylarından bahsederken ifadeleri kurbandan aktrisliğe kayıyor ve bu çok büyük bir sorun" dedi.

Heard'ün Depp'in attığı tokatla yere düştüğünde halısının ne kadar kirli olduğunu fark ettiğini söylediği noktaya dikkat çeken Ward, "Heard'ün bu olaylara dair bazı tanımlamaları kulağa monolog gibi gelme eğiliminde" diye konuştu.

Haberin Devamı

Los Angeles merkezli hukuk şirketi Ramey Law PC'nin kurucularından Christa Ramey de benzer bir görüş dile getirdi. Saldırı kurbanlarının yaşadıklarını böyle detaylı bir biçimde hatırlamasının çok yaygın görülen bir durum olmadığını ifade eden Ramey, "Kurbanların yaşadıklarına dair hafızaları genelde parçalıdır. Zihniniz sizi korumak için uğraşır. Bu nedenle hatıralarınızı beyninizin farklı yerlerine gömer. Hatırladıklarınızı başı, ortası ve sonu olan bir hikâye gibi anlatamazsınız" dedi.

DEPP "BUNLARI CİDDİYE ALMAYIN" DİYOR

Duruşmalarda Depp tanık kürsüsündeyken Heard adeta heykel gibi oturarak konuşulanları dinlemişti. Depp ise tam ters bir tavır sergiledi; önündeki kağıtlara karalamalar yaptı, avukatlarıyla şakalaştı, Heard'ün bazı sözlerine karşı kıs kıs güldü ve masasının üzerinde bulunan ayıcık şekerlemelerinden yedi.

Haberin Devamı

Amber Heard kürsüde ağlarken Johnny Depp'in yediği bu renkli şekerlemeler olay oldu. Amber Heard kürsüde ağlarken Johnny Depp'in yediği bu renkli şekerlemeler olay oldu.

HeraldPR kurucusu ve kriz durumlarında halkla ilişkiler yönetimi uzmanı Juda Engelmayer, Depp'in yaklaşımını hiçbir müşterisine tavsiye etmeyeceğini ancak aktörün bu şekilde hareket etmesinin ardında bir strateji olabileceğini belirtti. Engelmayer'e göre bu tavır, jüriye ve dışarıdaki Depp destekçilerine Heard'ün iddialarının ciddiye alınmaması gerektiğini anlatmayı amaçlıyor.

Engelmayer, "Eğer bunun başını derde sokacak bir şey olduğunu düşünseydi, daha ciddiye alınırdı. Halbuki gülümsüyor, kahkaha atıyor ve hatta neredeyse hiç umurunda değilmiş gibi davranıyor. Bu da hayran kitlesine yardımcı oluyor" dedi. Depp'in aynı yaklaşımı tanık sandalyesinde de ortaya koyduğunu, Heard'ün avukatlarına kısa ve düz yanıtlar verdiğini hatırlatan Engelmayer, "Johnny Depp duruşmalar boyunca bütün oyunculuk becerilerini kullanıyor. Birkaç şaka yapması, komik yanıtlar vermesi... Kariyeri boyunca öğrendiği her şeyi kazanmak için uygulamaya koyuyor" diye konuştu.

Baker ise Depp'in, Heard'ün avukatı Benjamin Rottenborn'la olan "Evet Bay Rottenborn", "Buna da itiraz edin Bay Rottenborn" şeklindeki diyaloglarının sosyal medyada takdir topladığını ancak jüri nezdinde ters tepebileceğini ve itici bulunabileceğini belirtti.

JÜRİ BU HAFTAYI HEARD'ÜN ANLATTIKLARINI DÜŞÜNEREK GEÇİRİYOR

Hatırlanabileceği son olarak geçtiğimiz perşembe günü Heard kürsüye çıktı ve gözyaşları içinde şiddet suçlamalarını yineledi. Ardından duruşmalara 16 Mayıs'a kadar ara verildi. O tarihten itibaren Depp'in avukatlarının Heard'e çapraz sorgusu başlayacak. Bu planlama, jüri üyelerinin bu haftayı Heard'ün ifadesini düşünerek geçireceği ve bunun da Heard'ün inanılırlığını artıracağı şeklinde yorumlanıyor.

Withers Worldwide'dan medya ve itibar hukuku uzmanı Amber Melville-Brown, "Jüri son olarak Amber Heard'ün ifadesini dinledi. Duydukları halen kulaklarında çınlıyor. Eğer onu güvenilir bulurlarsa ve verilen arada anlattıkları üzerine kafa yorarlarsa, bu Heard'ün avantajına olabilir" dedi.

Ama bu aynı zamanda bir dezavantajı da beraberinde getiriyor. Ramey, Depp'in avukatlarının Heard'ün ifadesi üzerinde çalışmak ve çapraz sorguya hazırlanmak üzere fazladan zaman bulabileceğini belirtti.

Heard'ün avukatlarının şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardığını söyleyen Huntley Taylor, Heard'ü değerlendiren klinik psikolog Dawn Hughes'un Depp'in şiddetinin yapısına ilişkin ifadelerinin aktörün avukatlarının inşa ettiği anlatının temelini zayıflattığını ve jüriye duymak üzere oldukları ifadelere dair bir ön izleme imkânı tanıdığını belirtti.

Huntley Taylor, şöyle devam etti: "Psikolog Amber Heard'ün hikayesine dair bir çerçeve çizdi, o da şimdi bu hikâyeyi anlatıyor. Ona inanmak jürinin Johnny Depp'in hem istismar çeşitleri hem de miktarı bağlamında fazlasıyla istismarcı olduğuna inanmasını gerektiriyor."

Engelmayer ise Heard'ün ifadesinin başarılı bir psikolog tarafından anlatıldığı için daha güvenilir bulunmasının söz konusu olabileceğini söyledi ve ekledi: "Bence yapmak istedikleri şey Amber Heard'ün ve ifadesinin kendi adına konuşmasından ziyade, önce bir uzmanı tanık kürsüsüne oturtup size nasıl düşünmeniz gerektiğini önceden bildirmesini sağlamak."

İKİSİ DE HENÜZ İKNA EDEMEMİŞ OLABİLİR

Şu ana kadar jüri Depp'i de Heard'ü de fazla sevmemiş olabilir. Jüri üyeleri ikisinin de yüzde 100 gerçeği söylemediğini, asıl doğrunun iki oyuncunun anlattıklarının ortasında bir yerlerde olduğunu düşünebilir.

Huntley Taylor, Depp'in Heard'ün avukatlarına verdiği keskin yanıtların yarattığı olumsuz etki nedeniyle, jürinin Heard hakkındaki yargısını çapraz sorguya dek ertelemiş olabileceğini söyledi. Huntley Taylor ayrıca tarafların birbirlerinin sözlerini kesmesinin de jüriyi sinirlendirmiş olabileceğini belirtti ve ekledi:

"Jüri üyeleri akışı engelleyen ya da önemi bilgileri duymalarına engel olan kuralların bazılarını sevmezler. Tanıklar ifadelere kendilerinden bir şey kattığı zaman bunu fark ederler."

Huntley Taylor #MeToo hareketinin de davada rol oynayabileceğini ve Heard'e bir avantaj sağlayabileceğini belirtti. Hollywood ve ötesindeki taciz ve istismara dair seslerin yükselmesinin jürinin istismar kurbanı olduğunu iddia eden kadınların yanında yer almasını sağlayabileceğini belirten Huntley Taylor, "Jüri üyelerinin kurbanı suçlama eğilimleri azaldı. Bu genel olarak heard'e yarıyor. Ama Depp'in iddiaları da Heard'le aynı söylemi içeriyor. Depp sadece hakkındaki suçlamaları reddetmiyor, 'Asıl kurban benim' diyor. Özünde kendi #MeToo iddiasını ortaya atıyor" derken jürinin kimin iddiasını benimseyeceğinin güvenilirlik meselesi olduğunu ifade etti.

DAVAYI HEARD KAZANSA DA DEPP AMACINA ULAŞTI

Bununla birlikte uzmanlar, jürinin kararından bağımsız olarak, Depp'in kariyerini kurtarma çabalarında kısmen başarılı olmuş olabileceğini belirtti.

Baker, Depp'in jürinin fikrini önemsemiyor olabileceğini hatta nihai amacının davayı kazanmak bile olmayabileceğini öne sürdü. Depp'in bu davayı olaylara dair kendi perspektifini anlatmak, üzerindeki "karısını döven adam" yaftasını kaldırmak ve kariyerini yeniden eski günlerine döndürmek amacıyla da açmış olabileceğini ifade eden Baker, "Nihayetinde kendi hikayesini mahkemede anlatabilmek için on milyonlarca dolar avukatlık ücreti ödedi" dedi.

Gerçekten de Depp için mesele en başından itibaren kişisel ve profesyonel düzeyde itibarını kurtarma çabasıydı. Karayip Korsanları ve Fantastik Canavarlar serilerindeki rollerini kaybetmesi ve küçük bütçeli bağımsız filmler dışında teklif alamaması, Depp'in 50 milyon dolarlık tazminat talebinin de temelini oluşturuyordu.

Hem Ramey hem de Ward, Heard'ün davayı kazanacağını ancak bu sayede Depp'in Hollywood'daki yerini yeniden kazanmasının kolaylaşacağını söyledi.

Depp hakkındaki kanıtların çok güçlü olduğunu söyleyen Ward, "İstismar suçlamalarının haber olmasından iki yıl sonra yayımlanan makalenin kariyerini mahveden asıl şey olduğunu savunması biraz güç olacak" dedi. Ancak Ward, dava sayesinde Heard'ün suçlamalarına ilişkin şüpheler doğmasının, Depp'in önümüzdeki dönemde yeniden oyunculuğa başlamasını sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.

Ward, "Bu noktada bir adaletsizlik var ki Johnny Depp bağımsız bir filmde ya da daha küçük bir prodüksiyonda bile rol alsa Heard'den daha fazla ücret alabilir. Ama burası Hollywood, burada böyle bir yaş ve cinsiyet ayrımcılığı var" dedi.,

"HADİ ARTIK EVLERİNİZE GİDİN VE BİRBİRİNİZDEN UZAK DURUN"

Engelmayer ise dava sayesinde Depp'in halen kadınları da içeren çok büyük bir hayran kitlesi olduğunun anlaşıldığını belirtti. Bu kitlenin aktöre inandığını, onu desteklediğini ve Heard'ün suçlamalarının yalan olduğunu düşündüğünü belirten Engelmayer, "Depp'i artık aile filmlerinde göremeyebiliriz ama etik anlamda tartışmalı rolleri canlandırdığı bir kariyeri olacak. Johnny Depp, film stüdyolarına ve reklamcılara seyircilerin gönlünü kazanabileceğini gösteriyor. Bence en önemli dönüm noktası da bu. Bu bir ceza davası değil" diye konuştu.

Ramey de duruşmalar boyunca Depp'i desteklemek için mahkeme önüne koşan hayranları, kamuoyunun aktörün arkasında olduğuna işaret ettiğini belirtti. Ramey, "Mahkemenin sonucu ne olursa olsun Johnny Depp kazandı. Halkın gözündeki itibarını geri kazandı, nokta" dedi.

Huntley Taylor ise jüri üyelerinin ilişkinin "toksik" olduğuna ve her iki tarafın da şiddet uyguladığına kanaat getirmesinin yüksek ihtimal olduğunu söyledi.

Huntley Taylor, "Jüri üyelerinin, tarafların ikisinin de birbirine şiddet uyguladığını düşünmesi hem Depp hem de Heard'ü eve eli boş göndermesi mümkün. Jüri üyeleri, 'Yettiniz artık siz, hadi süslü püslü evlerinize gidin ve birbirinizden uzak durun' diyebilir" ifadelerini kullandı.

İlişki terapisti ve klinik sosyal hizmetler uzmanı Dr. Darcy Sterling ise Depp ve Heard'ün çift terapisi için görüştüğü Dr. Laurel Anderson'ın gündeme getirdiği "karşılıklı istismar" ifadesine yönelik tepkileri değerlendirdi. Sterling, "Sadece fiziksel istismardan bahsettiğimizi farz edersek, bir kurbanın kendini korumak için ellerini kaldırdığı durumlarda bu ifade kullanılmamalı. Ama fiziksel istismara neredeyse her zaman duygusal istismar da eşlik eder. Bununla birlikte istismarın faili her zaman sadece tek taraf değildir" dedi. Hem Depp'in hem de Heard'ün davranışlarının fevkalade kötü olduğunu da sözlerine ekleyen Sterling, "İkisi de suçunun farkında değil gibi görünüyor. Bir kişinin kurban diğerinin fail olduğu açık durumları anlamlandırmak her zaman daha kolaydır. Ama keşke hayat böyle olsa. Benim 27 yıllık kariyerimdeki vakaların çoğunda sorunların kaynağı tek bir partner değildi" diye konuştu.

Insider'ın "Johnny Depp's performance in court won over the internet, but legal expert says it may not charm the jury" ve "Amber Heard over-acted on the stand, but Johnny Depp's defamation lawsuit is still hers to lose, experts say" ve Entertainment Weekly'nin "Experts weigh in on Johnny Depp and Amber Heard trial: Possible outcomes, 'mutual abuse,' and more" başlıklı haberlerinden derlenmiştir.