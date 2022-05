Son Dakika: Tenis dünyasının yeni Rafael Nadal'ı: Carlos Alcaraz! 2 yılda büyük sıçrama; kırdığı rekorlar, Real Madrid hayranlığı...

Haberin Devamı

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen açık tenis turnuvası tek erkekler finalinde, Alman Alexander Zverev'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, spor dünyasında tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Turnuvanın çeyrek finalinde Rafael Nadal, yarı finalinde ise Novak Djokovic'i eleyerek adından söz ettiren 19 yaşındaki raket, Madrid'deki turnuvayı kazanan en genç tenisçi oldu. İki hafta önce de Barcelona'daki ATP turnuvasını da kazanan Alcaraz'ın hayat hikayesi de birçok ilginç anektodu içinde barındırıyor...

2021'DE İLK 100'E GİRDİ

2003 doğumlu olan Carlos Alcaraz, bir dönem İspanya içi sıralamada ilk 40'ta yer alan babasından etkilendi ve 4 yaşında ilk kez tenisle tanıştı. Tenis dünyasında ismini ilk duyurduğu turnuva, 2014'te Fransa'da oynadığı uluslararası U12 turnuvası oldu. 2018 yılında henüz 15 yaşındayken profesyonel olan Alcaraz, ITF Men's World Tennis Tour'da 3, ATP Challenger Tour'da 4 kez şampiyon oldu ve 2021 yılı Mayıs ayında dünya sıralamasında ilk 100'e girmeyi başardı.

Haberin Devamı

İDOLÜ SÜRPRİZ DEĞİL: RAFAEL NADAL

Birçok İspanyol tenisçi gibi, Alcaraz'ın da idol olarak gördüğü isim herkesin malumuydu: Rafael Nadal... Henüz 17 yaşındayken verdiği bir röportajda Nadal hakkında konuşan Alcaraz, "Rafa ile bu zamana kadar pek konuşma şansım olmadı ancak karakteri, tavrı ve tenise olan tutkusu nedeniyle o benim idolüm" ifadelerini kullanmıştı.

EN BÜYÜK SIÇRAMAYI ABD AÇIK'TA YAPTI

2021 yılında ismini daha çok duyurmaya başlayan Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'a tek erkeklerde katılan en genç ve Madrid Açık'ta maç kazanan en genç tenisçi oldu. Aynı yıl ABD Açık'ta dünya 3 numarası Stefanos Tsitsipas'ı mağlup ederek kariyerinin en önemli galibiyetini aldı. Alcaraz, turnuvada çeyrek final oynama başarısı gösterdi ve tenis dünyasında en üst sıralara doğru hızlı bir yükselişe geçti. 1 Kasım tarihinde dünya sıralamasında ilk 35 içerisinde kendisine yer buldu ve 35 kişi arasındaki en genç isim olmayı başardı...

Haberin Devamı

2022 YILINDA ZİRVEYİ GÖRDÜ

2022 yılı ise Alcaraz için genç yaşta zirveyi gördüğü yıl oldu... 2021 yılında ilk 100'e girdikten sonra gösterdiği başarıyla 2022 yılındaki ilk turnuva olan Avustralya Açık'a 31. seribaşı olarak katılan İspanyol raket, ilk kez bir Grand Slam turnuvasına seribaşı olarak katılmış oldu ancak Alcaraz'ın bu başarısı, üçüncü turda Matteo Berrettini'ye kaybetmesiyle sona erdi. Turnuvadan erken elenmesine karşın, New York Times'ın attığı "spordaki en heyecan verici yeni nesil yeteneklerden biri" başlığı, Alcaraz'ın önlenemez yükselişinin mihenk taşlarından biri haline geldi.

BASAMAKLARI TEK TEK ÇIKTI! ŞAMPİYONLUKLAR VE TARİHİ BAŞARI...

Haberin Devamı

Avustralya Açık sonrası Rio Açık'ta şampiyon olan ve dünya sıralamasında ilk 20'ye giren Alcaraz, sonrasında Miami Açık ve Barcelona Açık tarihinin en genç şampiyonu oldu. İspanyol raket, kariyer zirvesini ise Madrid Açık'ta yaptı...

ÖNCE NADAL'I YENDİ! BİR GALİBİYETTEN FAZLASI...

Barcelona Açık'ın ardından dünya sıralamasında ilk 10 içerisine giren Alcaraz, Madrid'de vitrine çıkışını büyük bir sükse ile yaptı. Zaferlerinin arasında, idolü Rafael Nadal'ı mağlup etmesi de vardı... Çeyrek finale kadar rahat maçlar çıkarak Alcaraz, çeyrek finalde idolü Nadal ile karşı karşıya geldi. Setleri 6-2, 1-6, 6-3 ile kazanan Alcaraz, yarı finale yükselmeyi başardı.

Haberin Devamı

İspanyol raketin Rafael Nadal'a karşı kazandığı zafer, bir maç galibiyetinden fazlasıydı. Rafael Nadal'ı toprak kortta yenen en genç tenisçi olan Alcaraz ayrıca, Rafael Nadal'ın İspanyol raketlere karşı 25 maçlık yenilmezliğine de son vermiş oldu. Bu galibiyetin bir başka anlamı ise, Alcaraz'ın doğum gününde elde etmiş olmasıydı...

NADAL: "ALCARAZ'IN KARİYERİ DURDURULAMAZ OLACAK"

Galibiyetin sonrasında duygularını kısaca anlatan Alcaraz, "Rafa'yı, tarihin en iyi oyuncusunu toprak kortta yenmek benim için çok şey ifade ediyor. Bu galibiyet, sıkı çalışmalarımın sonucu" diye konuştu.

Maçtan sonra Rafael Nadal, vatandaşına övgüler yağdırdı. "Kariyerinin durdurulamaz olduğunu düşünüyorum" diyen Nadal, "Başarı için tüm özelliklere sahip. Tutkusu var. Çok çalışmaktan çekinmeyecek kadar alçakgönüllü ve Carlos iyi bir adam. Bana, 17 ya da 18 yaşındaki çocukken olduğumdan daha fazla şey hatırlatıyor. Ben çok mutluyum. Şüphesiz ki önümüzdeki birkaç ay içinde büyük bir rakip olacak. Dürüst olmak gerekirse, ülkemin böyle bir yıldıza sahip olması harika. Biz tenisseverler için önümüzdeki yıllarda önemli başarılar için savaşan harika bir oyuncunun keyfini yaşamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

NADAL SONRASI DJOKOVIC! TARİHTE BİR İLK...

Alcaraz'ın yarı finaldeki rakibi ise, dünya 1 numarası Novak Djokovic'ti. Rakibini 6-7, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup eden İspanyol tenis finale yükseldi. Bu maç Alcaraz'ı, Rafael Nadal ve Novak Djokovic'i üst üste yenen ilk tenisçi yaptı.

"1 NUMARA OLMAK İÇİN ÖNÜMDE HALA 8 OYUNCU VAR"

Hem Nadal hem de Djokovic'i art arda mağlup ettikten sonra duygularını paylaşan Alcaraz, "Geçen yıl büyük turnuvalarda büyük oyuncularla oynama deneyimini ilk kez yaşadım ve çok şey öğrendim. Ancak şimdi her şey farklı. Her an kazanabileceğime inanarak, kazanacağımı bilerek sahaya çıkıyorum. Rafa ve Novak'ı art arda yenmek harika bir duygu. Tarihin en iyi 2 oyuncusunu yendikten sonra 3 numaralı Zverev'i yenmek için sahaya çıkacağım. Bunu, hayatımın en iyi haftası olarak söyleyebilirim. Dünya 1 numarasını yenebildim ancak halen 9. sıradayım. 1 numara olmam için önümde hala 8 oyuncu var" diye konuştu.

"BU TÜR OYUNCULARA KARŞI OYNAMAYA HAZIRIM"

"Maçların belirleyici anlarında iyi oyuncularla en iyi oyuncular arasındaki farkı anlamaya başlıyor ve onlara karşı nasıl hareket etmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz" diyerek sözlerini sürdüren Alcaraz, "Bu konuda fark yaratmak istiyorum çünkü kilit maçlarda belirleyici olmak istiyorum. Agresif olup kaybedersem, sadece bir maç için sahaya çıktığımı düşünüp boşveririm. Fakat büyük oyunculara karşı oynayıp strateji geliştirirsem, kişisel olarak da gelişmek durumunda kalacağım ve daha iyisini yapmam gerektiği hissiyle korttan ayrılacağım. Ne olursa olsun maç içinde tüm seçenek ve stratejileri uygulamak istiyorum. Dürüst olmak gerekirse zor anları, stresi ve sahadaki her durumu yönetmeyi artık daha iyi yapıyorum. Bu tür oyunculara karşı oynamaya hazırım" ifadeleri kullandı.

FİNALDE ZVEREV'İ YENDİ! 1990'DAN BERİ İLK KEZ...

İspanyol oyuncunun elde ettiği bu özgüven, finalde Alexander Zverev karşısında fazlasıyla işe yarayacaktı. Dünya 3 numarası olan Zverev karşısında üstün bir oyun sergileyen Carlos Alcaraz, 6-3 ve 6-1'lik setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Nadal ve Djokovic'e karşı elde ettiği galibiyetlerde olduğu gibi, Zverev'e karşı elde ettiği zafer de Alcaraz'ın tarihe geçmesine neden oldu. 19 yaşındaki İspanyol raket, dünya 4 numarası Rafael Nadal, dünya 1 numarası Novak Djokovic ve dünya 3 numarası Zverev'i yenerek ATP Tour tarihinde 1990'dan beri ilk beş sıradaki oyuncudan üçünü mağlup eden en genç raket unvanını elde etti.

Alcaraz ayrıca, bu yıl kazandığı dört turnuvanın üçünün tarihindeki en genç şampiyon olmayı başardı: Rio de Janeiro, Miami ve Madrid.

"ALCARAZ BİRÇOK GRAND SLAM KAZANACAK"

Maçın ardından Alcaraz'a övgüler yağdıran Zverev, "Şu anda dünyanın en iyi oyuncususun. Çok genç yaşta olmana rağmen hepimizi yenmeyi başardın. Bu, tenis için o kadar güzel bir durum ki... Birçok Grand Slam kazanacak, 1 numaraya yükselecek bir süper yıldızımız var." diye konuştu.

"RAFA'NIN KAZANMASI BANA GÜÇ VERDİ"

Madrid'deki turnuvayı kazanmasının kendisi için önemini, idolü olan Rafael Nadal'la bağdaştırarak anlatan Carlos Alcaraz, "Rafa'nın bu turnuvayı kazandığını izlemek, bu an için çok çalışmam gerektiği konusunda bana güç verdi. Bu, benim için harika bir an. İzlediğim ilk turnuvayı bugün burada kazanmak benim açımdan oldukça duygusal... Henüz 19 yaşındayım ve arka arkaya uzun ve zorlu maçlar oynayabilmemin anahtarı bu. Fiziksel olarak bu maçlar için oynamaya hazır olduğumu düşünüyorum.

6. SIRAYA YÜKSELDİ

Madrid Açık'taki tarihi zaferin Carlos Alcaraz için bir başka anlamı da, şampiyonluğun ardından dünya 6 numarasına yükseleceği... İdolü Rafael Nadal'ın tahtına oturmak için henüz 19 yaşındayken büyük bir sıçrama yapan Alcaraz, hayallerini kısa sürede gerçekleştirmeye başladı.





"BİRÇOK PARTİYE GİDEMEDİM AMA..."

Kariyerine ve geleceğine dair konuştuğunda ise Alcaraz, küçük yaşlardan bu yana başarılı olmak için yaptığı fedakarlıklardan bahsediyor... "Birçok partiye gidemedim ancak her şeyden önemlisi, bir şeyler kaçırmış gibi hissetmiyorum" diyen genç tenisçi, "Eve gelene kadar birçok çalışma ve fedakarlık yapıyorum ancak eve geldiğimde profesyonel bir tenisçi olduğumu unutuyorum. Normal bir adam olarak içeri giriyorum. Parayla ailem ilgileniyor. Ufak tefek şeyler almamda sorun yok ancak güzel bir araba almak istiyorsam, ailemi ikna etmek için çaba sarf ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Maç öncesindeki yemek rutininden de bahseden Alcaraz, "Maçlardan önceki gece genellikle pirinç ve balık yerim. Maçtan 1.5 saat önce de %100 kakao kremalı makarna, enerji vermesi için de hurma ve zeytinyağı tüketiyorum" diyerek listelemişti.

FERRERO: "KENDİNE ÖZGÜ BİR KARİYER OLUŞTURMAK İSTİYOR"

Tenis dünyasındaki bütün spot ışıklarını üstüne toplamayı başaran Alcaraz, buna karşın karşılaştırmalardan hoşlanmayan bir sporcu... İspanyol raketin antrenörlüğünü yapan efsane tenisçilerden Juan Carlos Ferrero, "Genellikle Carlos'un yeni Rafael Nadal olacağını söyleyen çok insan var. Bunlardan biri de benim... Carlos da buna alıştı ancak ilk başlarda bu karşılaştırmalardan hiç hoşlanmıyordu. Onu buna alıştıran, karşılaştırıldığı kişinin idolü Nadal olması... Her zaman çok çalışmak ve kendine özgü bir kariyer oluşturmak için kendi yolunda ilerliyor" diyerek konuyu özetlemişti.

Carlos Alcaraz da hocasının kendisi için önemine vurgu yaparak "Juan Carlos'un benimle birlikte çalışması inanılmaz çünkü o, diğer antrenörlerin yapamayacağı birçok şeye katkıda bulunabilir. Örneğin sahada zor anlar yaşadığımda bu durumdan çıkmam için bana tavsiyelerde bulunabilir" ifadelerini kullanmıştı.

REAL MADRİD TARAFTARI

Tenis dışında golf ve futbola da ilgi duyan 19 yaşındaki Alcaraz, sıkı bir Real Madrid taraftarı... Djokovic'le oynadığı maçtan sonra televizyon kamerasına yazdığı söz, onun Real Madrid'e olan sevgisinin bir yansıması olarak dikkat çekti.





Maçın ardından Real Madrid efsanesi Juanito'nun 1986 yılında söylediği 'Santiago Bernabeu'da 90 dakika uzun bir süredir" sözüne atıfta bulunan 19 yaşındaki Alcaraz, eline aldığı kalemle televizyon kamerasına yöneldi ve "Madrid'de bir maç her zaman uzundur" cümlesini yazdı.