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Yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi hesaplamalarını yaptık... İşte çekilecek krediye göre ödenecek taksit tutarları

#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Konut
Yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi hesaplamalarını yaptık... İşte çekilecek krediye göre ödenecek taksit tutarları
Burak TAŞÇI

Ev alma hayali kuranlara yönelik olarak müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Bakanlar Kurulu toplantısında aldıkları kararları açıkladı. Erdoğan, konut alacaklara yönelik iki kredi kampanyası yapıldığını duyurdu. Vatandaşlar yüzde 0.89 ve 0.99 faiz oranlarıyla 10 yıl vadeli olarak 2 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. İşte çekilecek krediye göre ödenecek taksit ve toplam tutar…

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Ev sahibi olmak isteyenler için kredi paketlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan konut alacaklara kamu bankalarından cazip faiz oranlarıyla uzun vadede kredi sunulacağını açıkladı.

Avantajlı krediler yüzde 0.89 ile yüzde 0.99 faiz oranlarında kullandırılacak.

İLK EV VE BİRİNCİ EL ŞARTINA YÜZDE 0.99 FAİZ

"İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak olanlara yönelik birinci el konutlarda (sıfır konut) uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacak.

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BİRİNCİ VE İKİNCİ EL KONUTA ALTIN VE DÖVİZ ŞARTLI FAİZ YÜZDE 0.89

İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk Lirası’na dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankaları birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi verilecek. Böylece liralaşma politikasının da devamlılığı sağlanmış olacak.

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KONUTA OLAN TALEP ARTIYOR

Konut satışlarındaki istikrarlı artış devam ediyor. Yeni evlenenler, boşananlar, yatırım için ev alanların sayıları artış gösteriyor. Bununla birlikte sıfır konut arzında bir miktar daralma görülse de bunun önüne geçmek için de paket açıklandı. “İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi”yle de 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40’ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projesi sahibi KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerinin tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları halinde krediden yararlanabilecekler. Bunun için de 20 milyar liralık kaynak ayrıldı.

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İşletmeler bu destekten yararlanmak için 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt edecek, bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşacak ve kredi veren kuruluşa bildirmek zorunda olacak.

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NE KADAR ÖDENECEK?

Çekilecek krediye göre ödenecek taksit ve toplam tutarı hesapladık. 100 bin lira kredide yüzde 0.89 faizle aylık ödeme 1359 lira oluyor.

İşte hesaplama tabloları

Yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi hesaplamalarını yaptık... İşte çekilecek krediye göre ödenecek taksit tutarları

Yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi hesaplamalarını yaptık... İşte çekilecek krediye göre ödenecek taksit tutarları

Yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi hesaplamalarını yaptık... İşte çekilecek krediye göre ödenecek taksit tutarları

 

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#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Konut

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