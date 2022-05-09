Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut finansmanında üç müjde birden

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE VURGUSU



Dünyanın ve bölgemizin savaşların, çatışmaların, siyasi ve ekonomik krizin kıskacından geçtiği şu dönemde, Türkiye rotasından şaşmadan hedefine ilerliyor. Diğer ülkelerden farklı olarak biz, geçtiğimiz 20 yılda inşa ettiğimiz altyapı ile 2023 hedefleri ve 2053 vizyonuyla sembolleştirdiğimiz yol haritamıza bağlı kalmayı başardık. Artık her alanda kendi ayaklarının üstünde durabilen, tüm dostlarına ve kardeşlerine destek verebilen bir Türkiye var. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını adım adım ilerletiyoruz. Hiçbir oyunun bizi hedefimizden uzaklaştırmasına izin vermiyoruz. Gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığı sınamaların Türkiye'nin en az kayıpla geride bırakması elbette birilerinde rahatsızlığa yol açıyor. Bir yandan demokrasi ve kalkınma reformlarımızı hayata geçirirken diğer yandan da milletimizle birlikte bu kirli oyunları bozarak bu günlere geldik.





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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacılarla ilgili net mesaj Haberi Görüntüle

Hak ve özgürlük alanlarını geliştirerek, ülkemizi vesayetin boyunduruğundan milletimizle kaldırdık. Ülkemizin bağrına yerleştirilmiş FETÖ'yü canımızı ortaya koyarak milletimizle tepeledik. İnsanlığın yakın tarihte yaşadığı koronavirüs salgınının üstesinden sağlık sistemimizin gücü ve milletimizle beraber el ele geldik. İnşallah bugünkü ve bundan sonraki sınamaları da 85 milyon hep birlikte aşarak bizden sonraki nesillere ulaştıracağız. Dar gelirli insanlarımızın alım güçlerindeki düşüşün farkındayız. Ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha düzelteceğiz. Sadece geçtiğimiz ay milletimizin farklı kesimlerine sağladığımız destek tutarının 5,3 milyar liradır. Elektrik tüketim desteği için geçtiğimiz sene 2,5 milyon aileye kaynak teslim sağladık. Ekonomi programımızın merkezinde istihdamı korumak ve geliştirmek vardır. Üretim tarafında oldukça iyi bir yerdeyiz. Ülkemizi tüm alanlarla Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkartmak için yaptığımız yatırımların meyvelerini toplama vaktidir.



"TÜRKİYE'Yİ YÖNLENDİRME DEVRİ BİTMİŞTİR"



Enerji fiyatlarında 10 kata varan artışlar, ürün maliyetlerinde ciddi artışlara yol açıyor. Bununla birlikte bazı ürünlerdeki artışlar, ne enerji, ne döviz kuruyla izah edilecek seviyelerdedir. Açgözlülükten, fırsatçılıktan kaynaklanan fiyat artışları hukuk değil, ahlak meselesidir.

Denetimleri sıkılaştırdık. Stokçuluk ve fiyatları etkilemeyle ilgili cezaları da yeniden düzenliyoruz. Ayrıca üretim maliyetlerini dengeleyerek fiyatları istikrara kavuşturmak üzere hazırlıklar yapıyoruz. Sabırla, azimle, inançla yürüdüğümüz bu yolun sonu, ülkemizin refahına, milletimizin huzuruna çıkmaktadır. Yeter ki kendimize güvenerek umudumuzu canlı tutarak hedeflerimizi büyüterek daha çok çalışalım, daha çok üretelim. İşte o zaman aydınlık bir geleceğin bizi beklediğini göreceğiz. Siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemize, ülke yönetimindeki 30 yıla yaklaşan yönetimimize güveniyoruz. Yalanlarla, iftiralarla dışarıdan yazılmış senaryolarla Türkiye'yi yönlendirme devri artık bitmiştir.





Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili müjdemiz var. Ülkemizde 1 milyon üzerindeki konutla vatandaşlarımızı uygun şartlarla ev sahibi yapmıştık. Son dönemde küresel ekonomide ham madde fiyatlarında görülen fahiş yükselişlerle konut satışlarında azalmalar yaşandı. Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paket getiriyoruz.İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. İkinci paket konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılıp döviz hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların merkez bankasına satılarak alınmasıyla bu paketten yararlanabilecekler. Üçüncü paket inşaat sektörüne yöneliktir. Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık.TOKİ'nin projelerine de hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik projeler için TOKİ'ye 30 milyar TL'lik destek sağlayacağız. TOKİ'nin projelerine de hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik projeler için TOKİ'ye 30 milyar TL'lik destek sağlayacağız. Rezerv alanlarla yapılan uygun maliyetle desteklenen konutlarda 5 yıl süreyle satışına izin verilmeyecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları konut arzını artırmak için vereceğimiz diğer bir alandır. Vatandaşlarımızı hızlı güvenli ve ekonomik şekilde konut sahibi yapmayı amaçlayan bu destek ve konut adımlarının hayırlı olmasını diliyoruz.Çip krizi sebebiyle pasaport üretimini gerçekleştirebileceğimiz altyapıyı Türkiye'de kurduk. Ağustos ayı itibariyle vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak olan yeni pasaportumuzun da milletimize hayırlı olmasını diliyorum.Bu topraklarda yaşayanlar da canını ve onurunu kurtarmak için gelenleri el görmemiş, dışlamamış hele hele husumet asla beslememiştir. Sık sık dile getirdiğimiz gibi bizim devletimizin sınırları başkadır, milletimizin sınırları bambaşkadır. Tarih ve medeniyet birlikteliğimizin olduğu coğrafyalardaki kardeşlerimizle çok yakın bağlarımızın olduğunu kimse inkar edemez. Hiçbir zaman bu kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağını koparmadık. 1. Dünya Savaşı ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra binlerce insan Anadolu'ya geldi. Farklı kökenlere sahip kardeşlerimizin Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kendilerine yeni bir hayat kurdular. Cumhuriyet dönemi boyunca da her yerde başı dara düşen kardeşlerimize kapılarımız açık oldu. Şimdi Bay Kemal ne diyor: Biz bunları tekrar Suriye'ye süreceğiz. Bunları yapamayacaksın. Bunları yapmaya hiçbirinizin gücü yetmez. Zira biz Ensar kökeniyle yetişmişiz. Suriyeli kardeşimize sahip çıktık, sahip çıkacağız Bay Kemal. Asla taviz vermeyeceğiz. Ancak inanalar kardeştir ve kardeşliğimizi koruyacağız.Mesela Körfez savaşı başladığında Irak'tan ülkemize gelen 1 milyon kişi savaşın ardından ülkelerine döndü. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde briket evleri yapıyoruz. Bunların inşası devam ediyor. Çatışmaları halen devam ettiği, toprak bütünlüğünün hala sağlanamadığı Suriye'nin istikrarını sağlaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 4 milyon kişinin de İdlib başta olmak üzere bulundukları yerde kalmasını sağlıyoruz. Antalya'da 2015 yılında yapılan G20 zirvesine katılan liderlere Suriyeli sığınmacılar için süratle 1 milyon kişinin barınması için teklifte bulunmuştuk. Maalesef bu projeye destek vermediler. Türkiye bu yükün büyük bölümünü hem kendi sınırı içinde hem de Suriye topraklarında üstlenmek zorunda kaldı. 57 bin briket evi tamamladık. Bu sayıyı daha da artırmamız mümkün olabilir. Yeni bir adımı daha atıyoruz. Uluslararası kuruluşların desteğiyle Suriye topraklarında 13 ayrı yerde okuluyla, hastanesiyle tarımıyla 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz. Ülkemizde yaşayan 1 milyon Suriyelinin geri dönüşümünü temin etmektir. Kurumuzun yaptığı çalışmalar bu geri dönmek isteyen sığınmacı Suriyelilerin 1 milyondan fazla olduğudur. Kimse ülkesini, evini, işini ailesini bağlarını sebepsiz yere terk edip bilinmezliğe yola çıkmaz. Bizim insani, vicdani, tarihi görevimizdir.Bir süre sonra batı ülkeleri desteklerini, Suriye halkı yerine bu ülkedeki terör örgütüne yönlendirdi. Bu terör örgütüne binlerce araç, silah gönderdiler. Suriye'de Rejim'in zulmüne karşı çıkmanın yanı sıra tüm terör örgütleriyle en etkin mücadeleyi Türkiye yürütmüştür, yürütmeye devam edecektir. Ülkemiz içindeki Suriyeli sığınmacılar ile diğer statülerde yaşayan yabancıları da yakından takip ediyoruz. Kurallara uymayanları da geldikleri yerlere gönderiyoruz. Bu şekilde ülkesine gönderilen Suriyeli sayısı 20 bini bulmuştur. Çeşitli yollarla sınırlarımıza giren ve ülkelerine gönderdiğimiz göçmen sayısı 2016'dan bu güne kadar 320 bini aşmıştır. Ukrayna krizi öncesi son 7 yılda AB ülkelerine ulaşan çoğu Suriye ve Irak kökenli sayısı 1 milyon olarak ifade ediliyordu. Savaştan ülkelerini terk edip AB ülkelerine giden Ukraynalı sayısı 4 milyonu aştı. Ülkemize gelen Ukraynalı sayısı da 100 bini aştı. Görüldüğü gibi sığınmacı sorunu sadece bizim ülkemize mahsus değildir. Tüm dünyanın meseledir. Dün onların dedelerini nasıl bağrımıza basmışsak, bugün bize sığınanlara aynı şekilde davranıyoruz. Mazlumları katillere teslim etmedik, etmeyeceğiz. Suriyelilere ya da diğer ülkelerden gelen vatandaşlara hiçbir kaynak tahsis edilmemektedir. Gönüllü dönüşler için gereken imkanları sağladıkça, ülkemizdeki Suriyeli sayısının makul sayılara gerileyeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.Biz 2023 hedeflerimizden, 2053 vizyonumuzdan asla şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlediği gençlik kaplarının başvuruları başladı. Bu kamplardan yararlanma sınırı 25 yaşa yükselttik. Bu yıl yaklaşık 200 bin gencimizi bu kamplarda hizmetler verilecek. Ayrıca cumartesi günü Rize-Artvin havalimanın açılışını yapacağız. Dünyada 5 tane deniz üzerine kurulu havalimanı vardır, bunlardan 2 tanesi bizdedir. Bu açılış töreninde Aliyev kardeşim de bizle birlikte olacak.