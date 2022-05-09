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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Suriyelilerin gönüllü dönüşü için 200 bin konutluk hamle

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suriyeli#Briket Ev
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Suriyelilerin gönüllü dönüşü için 200 bin konutluk hamle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Suriyelilerin gönüllü dönüşü projesinin detaylarını açıkladı. "57 bin briket evi tamamladık. Bu sayıyı daha da artırmamız mümkün olabilir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir adımı daha atıyoruz. Uluslararası kuruluşların desteğiyle Suriye topraklarında 13 ayrı yerde okuluyla, hastanesiyle tarımıyla 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Antalya'da 2015 yılında yapılan G20 zirvesine katılan liderlere Suriyeli sığınmacılar için süratle 1 milyon kişinin barınması için teklifte bulunmuştuk. Maalesef bu projeye destek vermediler. Türkiye bu yükün büyük bölümünü hem kendi sınırı içinde hem de Suriye topraklarında üstlenmek zorunda kaldı. 57 bin briket evi tamamladık. Bu sayıyı daha da artırmamız mümkün olabilir. Yeni bir adımı daha atıyoruz. Uluslararası kuruluşların desteğiyle Suriye topraklarında 13 ayrı yerde okuluyla, hastanesiyle, tarımıyla 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz. Ülkemizde yaşayan 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü temin etmektir. Kurumuzun yaptığı çalışmalar bu geri dönmek isteyen sığınmacı Suriyelilerin 1 milyondan fazla olduğudur. Kimse ülkesini, evini, işini ailesini bağlarını sebepsiz yere terk edip bilinmezliğe yola çıkmaz. Bizim insani, vicdani, tarihi görevimizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suriyeli#Briket Ev

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