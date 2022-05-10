163 yıl sonra aynı tehdit... Bilim insanlarından 'Güneş patlaması' uyarısı

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Koronavirüsün yaralarını saran dünyaya ABD'den dikkat çeken bir uyarı geldi.

Bilim insanları hafta sonu yaşanan bir Güneş patlamasının Dünya'yı etkileyebileceğini duyurdu.

Geçen ay son beş yılda görülen en güçlü güneş patlamasının yaşandığı Güneş'in son derece aktif bir dönemde olduğunu belirten uzmanlar dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Koronal kütle atılımları (CME'ler), güneşten çıkan büyük plazma ve manyetik alan bulutlarıdır. Bu bulutlar herhangi bir yönde patlayabilir ve daha sonra güneş rüzgarını sürerek o yönde devam edebilir.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) analistler, bugün (10 Mayıs) 'Dünya'nın manyetik alanına kısa bir darbe indirebileceğine' inandıklarını açıkladı.

Bu patlamanın büyük bir hasara neden olması beklenmiyor. Ancak bilim insanları Güneş'in artan aktivitesinin, elektrik şebekelerine zarar verebilecek, uyduları devre dışı bırakabilecek ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlara ve uzay ekipmanlarına zarar verebilecek kapasiteye ulaşabileceğini duyurdu.

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'İNTERNET KESİNTİSİNE NEDEN OLABİLİR'

ABD'nin önce gelen eğitim kurumlarından California Üniversitesi’nde görev yapan bilişim uzmanı Sangeetha Abdu Jyothi, gezegenimizin küresel Internet kesintisi tehdidi ile karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

Güneş'te yaşanabilecek patlamalar veya fırtınaların böyle bir etkisi olabileceğinin altını çizen Jyothi, bu durumun 10 yıl içeresinde yaşanabileceğinin altını çizmişti.

Jyothi'ye göre, bu tip patlamalar sonrası ortaya çıkan iyonize parçalar ve elektromanyetik dalgalanmalar gezegenimizin manyetik alanda bozulmalara yol açabilecek kapasitede.

Dünya'nın manyetik alanında yaşanacak bozulmaların ise direkt olarak elektronik cihazları etkileyebileceği belirtiliyor.

EN SON 163 YIL ÖNCE YAŞANDI

1859 yılında yani günümüzden 163 yıl önce gezegenimizin benzer bir durum ile karşılaştığını anımsatan uzmanlar o dönem Avrupa ve Kuzey Amerika’daki telgraf ağlarının ciddi bir şekilde etkilendiğinin altını çiziyor.

163 yıl önce yaşanan bu durum oldukça büyük bir iletişim krizine yol açmıştı. Neredeyse her şeyin internet üzerinden yapıldığı günümüzde ise bu tehdit daha da büyük.

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Uzmanlar bu durumu 'kâbus senaryosu' olarak nitelendiriyor. Zira küresel internetin günlerce kesilmesi demek, on milyarlarca dolarlık zarar anlamına geliyor.

Ayrıca bu durumun GPS sistemlerinin devre dışı kalmasına ve geniş ölçekli elektrik kesintilerine de yol açabileceği belirtiliyor.