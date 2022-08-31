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Kendisi 40'ların sonunda ama 25 yaşından büyük sevgilisi olmuyor: Eski sevgilileri de hemen başkasıyla evleniyor

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#Leonardo Dicaprio#Camila Morrone#Al Pacino
Kendisi 40ların sonunda ama 25 yaşından büyük sevgilisi olmuyor: Eski sevgilileri de hemen başkasıyla evleniyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 17:04

Sadece kariyeri değil gözlerden uzak tutmak için büyük çaba harcadığı özel hayatı da çok uzun zamandır milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor. İlerleyen yaşına rağmen ısrarla evlenmeye yanaşmaması, değiştirdiği ama genel olarak birbirine benzeyen sevgilileri, özellikle de sevgilileri ile arasındaki yaş farkı. 

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25 YAŞINDAN BÜYÜK SEVGİLİSİ OLMUYOR
Kendisi yıllar içinde yaş alıyor ama hep belli bir yaşın altındaki kadınlarla romantik ilişki yaşıyor. İşin ilginç yanı, sevgilileri 25 yaşına geldiğinde onlardan ayrılıp yeni aşklara yelken açması.Bundan daha ilginç olan ise ondan ayrılan sevgilileri,çok kısa süre içinde kendilerini nikah masasına oturmaya ikna edecek biriyle tanışıp evleniyor. Bir başka deyişle ondan ayrılan hayatının aşkını bulup çok vakit yitirmeden evleniyor. Kim mi bu ünlü? Gelin bakalım.

Kendisi 40ların sonunda ama 25 yaşından büyük sevgilisi olmuyor: Eski sevgilileri de hemen başkasıyla evleniyor

'MÜZMİN BEKAR' UNVANI LEONARDO'YA GEÇTİ 
Bir zamanlar "Hollywood'un müzmin bekarı" olarak anılan George Clooney vardı... Basın ve kamuoyu tarafından merakla takip edilen ilişkiler yaşasa da sanki bir daha hiç evlenmeyecek gibi bir görüntü sergiliyordu. İlk evliliğini 1989 ile 1993 arasında Talia Balsam ile yapan Clooney, sonunda 2014'te Amal Alamuddin ile tanıştı ve gerçekten aradığını bulduğuna inanıp evlendi. Çift, ikizleriyle birlikte mutlu bir hayat sürdürüyor. Clooney evlendiğinde 50 yaşını geride bırakmıştı. Onun evlenmesinden sonra ise "müzmin bekar" unvanı Leonardo DiCaprio'ya geçti. Görünüşe göre de 47 yaşındaki aktör, bu unvanı uzun süre kimseye kaptırmayacak: Elbette beklenmedik bir gelişme olmazsa.

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Kendisi 40ların sonunda ama 25 yaşından büyük sevgilisi olmuyor: Eski sevgilileri de hemen başkasıyla evleniyor

KENDİSİNDEN 22 YAŞ GENÇ
Ama gelen son haberler bu durumun bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Leonardo DiCaprio, 2017 yılından bu yana birlikte olduğu model sevgilisi Camila Morrone ile yollarını ayırdı. Çift, tam beş yıl birlikte olmuşlardı. İddialara göre DiCaprio ile Morrone bir kez daha sessizce yollarını ayırmaya karar verdiler. Ünlü aktör ve kendisinden 22 yaş genç sevgilisiyle ilgili çarpıcı gerçekler de var bu arada ve bu bir kez daha gündeme geldi.

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DAHA ÖNCE DE AYRILDIKLARI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ: 2019 yılında Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone'nin ayrıldığı iddiaları da gündeme gelmişti. Bunun nedeni ise DiCaprio'nun Kendall Jenner ile bir barda son derece samimi şekilde görüntülenmesiydi. O sırada Morrone, Marakeş Film Festivali'nin konuğu olarak Fas'ta bulunuyordu. Fakat sonra DiCaprio ile Morrone'nin ayrılmadığı ortaya çıktı.

Kendisi 40ların sonunda ama 25 yaşından büyük sevgilisi olmuyor: Eski sevgilileri de hemen başkasıyla evleniyor

YILLAR ÖNCE AL PACINO SAYESİNDE TANIŞTILAR
İkili ilk tanıştıklarında Morrone sadece 12 yaşında bir çocuktu. 2008 yılında onları tanıştıran ise Camila Morrone'nin annesi Lucila Sola'nın erkek arkadaşı ünlü aktör Al Pacino oldu. Elbette o dönemde aralarında bir şey yaşanmadı. Ama aradan yıllar geçip Camila Morrone 20'li yaşlarına gelince DiCaprio ile aşk yaşamaya başladılar.

Morrone ile DiCaprio'nun ilişkisi beş yıl sürdü. Romantik ilişki başladığında Morrone 20 yaşındaydı. Şimdi sona erdiğinde ise 25 yaşına girdi. Bu durum Leonardo DiCaprio'nun aşk hayatıyla ilgili çarpıcı bir durumu da bir kez daha gözler önüne serdi.

Kendisi 40ların sonunda ama 25 yaşından büyük sevgilisi olmuyor: Eski sevgilileri de hemen başkasıyla evleniyor


ESKİ SEVGİLİLERİNİN ÇOĞU ONDAN AYRILIR AYRILMAZ BAŞKALARIYLA EVLENDİ
Kendisi yaş alsa da birlikte olduğu kadınlar hep genç kalıyor. Başka bir deyişle DiCaprio, 25 yaşına gelen sevgilileri ile yollarını ayırıyor. İşin daha da ilginci ondan ayrılan eski sevgilileri çok kısa süre içinde hayatlarının aşkını bulup evleniyor.Gelin Leonardo DiCaprio'nun çok konuşular aşklarını ve eski sevgililerinin ayrılığın ardından nasıl bir hayat sürdüklerini hatırlayalım.

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İlerleyen yaşına rağmen henüz evlilik planları yapmayan ve bu yüzden Hollywood'un müzmin bekarı olarak tanınan Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone, 2017 yılında flört etmeye başladı. Sonra aralarına kısa süreli bir ayrılık giren çift, yeniden barıştı. DiCaprio ile Morrone'nin ilişkisi, sadece çiftin hayranlarının değil ünlü oyuncunun annesinin de ilgi odağındaydı. Bunun nedeni de DiCaprio'nun annesi Irmelin Inderbirken'in, oğlunun artık yuva kurmasını istemesiydi iddialara göre. Yine bu konuda ileri sürülenlere göre DiCaprio'nun annesi Irmelin, Camila Morrone'yi de iyi bir gelin adayı olarak görüyordu.

Kendisi 40ların sonunda ama 25 yaşından büyük sevgilisi olmuyor: Eski sevgilileri de hemen başkasıyla evleniyor


İLK MEDYATİK AŞKI
2000'lerin başında Leonardo DiCaprio, kariyerinde hızla yükselirken bir yandan da özel hayatıyla gündemin ilk sıralarını işgal etmeye başladı. Bu dönemde en çok konuşulan ilişkisini model Gisele Bundchen ile yaşadı. DiCaprio ile Bundchen aşk yaşamaya başladıklarında aktör 25 yaşındaydı. Moda dünyasında adını duyurmaya başlayan Gisele Bundchen ise 18 yaşına girmişti. Herkesin evlilik ya da en azından bir nişan haberi beklediği bu ilişki 2000 ile 2005 arasında sürdü. Gisele Bundchen, 23 yaşına girdiğinde ikili yollarını ayırdı.

ONUN UĞRUNA HAMİLE SEVGİLİSİNİ TERK ETTİ:  Bundchen bu ilişkinin bir yıl sonrasında Tom Brady ile romantik bir ilişkiye başladı. Çift, 2009 yılında evlendi. İki çocuklu mutlu evlilikleri sürüyor. Bu arada onunla tanışan Brady'nin hamile sevgilisi Bridget Moynahan'ı terk ettiğini de hatırlatalım. 

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HERKES 'BU KEZ EVLENİR' DEMİŞTİ
Sonra Leonardo DiCaprio için başka bir dönem başladı. Yine kariyerinin parlak dönemlerinde olan bir modelle, İsrailli Bar Refaeli ile çıkmaya başladı. Üstelik de Bundchen'den ayrıldığı aynı yıl içinde. O sırada Refaeli 20 yaşındaydı. İlişkileri beş yıl sürdü. Bar Refaeli 25 yaşına girdiğinde ilişki de bitti. Leonardo DiCaprio ile Bar Refaeli nişanlanmıştı. Herkes bu kez aktör için evliliğe kesin gözüyle bakıyordu ama yine olmadı.

AYRILDIKTAN SONRA BAŞKASIYLA EVLENDİ: İlk evliliğini 2003 ile 2005 arasında Arik Weinstein ile yapan Refaeli, DiCaprio ile yollarını ayırdıktan beş yıl sora Adi Ezra ile evlendi. Şimdi üç çocuk annesi.

Kendisi 40ların sonunda ama 25 yaşından büyük sevgilisi olmuyor: Eski sevgilileri de hemen başkasıyla evleniyor

İLİŞKİ KISA SÜRDÜ
Leonardo DiCaprio kısa süreli ilişkilerinden birini oyuncu Blake Lively ile yaşadı. 2011 yılındaki Cannes Film Festivali'nde tanışan ikili aynı yıl kısa bir birliktelik yaşadı. Sadece 11 ay süren bu romantik ilişki sırasında Lively 23 yaşındaydı.

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O DA SONRASINDA HAYATININ AŞKINI BULDU: Lively, bu kısa ilişkinin ardından Ryan Reynolds ile aşk yaşamaya başladı. Çift, 2012 yılında evlendi. Üç çocuklu mutlu bir evlilikleri var.

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Kendisi 40ların sonunda ama 25 yaşından büyük sevgilisi olmuyor: Eski sevgilileri de hemen başkasıyla evleniyor


10 AYLIK İLİŞKİ SIRASINDA 23 YAŞINDAYDI
DiCaprio, Lively ile ilişkisi bittikten sonra gönül defterine yine moda dünyasından birinin adını yazdı: Erin Heatherton. İlişki sadece 10 ay sürdü. O sırada Heatherton, 22 yaşındaydı.

NİŞAN HABERİ GELDİ: Erin Heatherton, DiCaprio ile yollarını ayırdıktan sonra evlenmeye sayılı eski sevgililerinden biri. Fakat ondan da geçen mart ayında bir nişan haberi gerdi. Heatherton, Karol Kocemba ile nişanlandığı haberini sosyal medyadan paylaştı. 

Kendisi 40ların sonunda ama 25 yaşından büyük sevgilisi olmuyor: Eski sevgilileri de hemen başkasıyla evleniyor

ALDATILDIĞI İÇİN AYRILDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ
Bunun hemen ardından 2013 ile 2014 arasına model Toni Garrn ile bir ilişkiye başladı Leonardo DiCaprio. Alman model, ilişki başladığında 20, bittiğinde ise 21 yaşındaydı. İddialara göre Toni Garrn, aktör tarafından aldatıldığı için ilişkiyi bitirdi.

O DA EVLENDİ: Toni Garrn, 2020 yılında Alex Pettyfer ile evlendi. Onun da mutlu bir evliliği var.

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ROTAYI HOLLYWOOD'A ÇEVİRDİ
Bu ilişkinin ardından Leonardo DiCaprio, rotayı yine Holllwood'a çevirdi. Rol aldığı Baywatch dizisiyle tanınan Kelly Rohrback ile 2015 yılı içinde başlayıp biten bir ilişki yaşadı. O sırada Rohrbach, 25 yaşındaydı.

ŞİMDİ BİR ÇOCUK ANNESİ: Kelly Rohrbach, 2019 yılında Steuart Walton ile evlendi. Bir çocuk annesi oldu.

Kendisi 40ların sonunda ama 25 yaşından büyük sevgilisi olmuyor: Eski sevgilileri de hemen başkasıyla evleniyor


BİR YIL DA ÜNLÜ MODELLE BİRLİKTE OLDU
Bunun ardından DiCaprio, 2016 ile 2017 arasında model Nina Agdal ile romantik bir ilişki yaşadı. İlişki başladığında 24 yaşında olan Agdal ile DiCaprio, dünyanın gözde tatil beldelerinde samimi pozlarda görüntülendi. Nina Agdal, 25 yaşına girdiğinde ilişki bitti.

O HENÜZ EVLENMEDİ AMA YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI; Agdal'ın adı son dönemde Logan Paul ile birlikte anılıyor.

Kendisi 40ların sonunda ama 25 yaşından büyük sevgilisi olmuyor: Eski sevgilileri de hemen başkasıyla evleniyor

TEK İSTİSNA SON SEVGİLİSİ
Leonardo DiCaprio'nun sevgilileriyle ilgili başka bikr çarpıcı gerçek daha var. Camila Morrone hariç, 2000'lerin başından bu yana birlikte olduğu sevgililerinin fiziksel özellikleri birbirine benziyor. Hepsi ince, uzun boylu, sarışın ve mavi gözlü. Bir tek son sevgilisi Camila Morrone bu konuda istisna.

Kendisi 40ların sonunda ama 25 yaşından büyük sevgilisi olmuyor: Eski sevgilileri de hemen başkasıyla evleniyor

GENÇLİK AŞKLARINDAN BİRİ BRIDGET HALL
Elbette DiCaprio'nun gönül defterinde adı yazılı olan ünlüler sadece bunlar değil. Geçmişte de yani kariyerinin ilk dönemlerinde de bazı ilişkiler yaşadı aktör. Bunlardan biri model Bridget Hall oldu. İkili, 1994 yılında ilişki yaşadı. Bu arada Hall'un DiCaprio'dan sadece 3 yaş genç olduğunu hatırlatalım.

Kendisi 40ların sonunda ama 25 yaşından büyük sevgilisi olmuyor: Eski sevgilileri de hemen başkasıyla evleniyor

ESKİ SEVGİLİSİ YAŞITIYDI
DiCaprio'nun aynı kuşaktan sevgililerinden biri de Kristen Zang oldu. 1996 yılında birlikte olan ikili, DiCaprio'nun kariyeri için önemli bir dönüm noktası olan Titanik filminin gösterime girmesinden kısa bir süre önce ayrıldı. Zang, aktör gibi 1974 doğumlu.

SÖYLENTİLER DE VAR: DiCaprio ile birlikte görüntülenmeseler de Demi Moore, Helena Christensen, Miranda Kerr, Amber Valetta, Eva Herzigova, Anne Vyalitsyna, Kat Torres, Naomi Campbell hatta Rihanna bile onunla aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi.

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#Leonardo Dicaprio#Camila Morrone#Al Pacino

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