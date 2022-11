Eve gidince kocam 'Git yüzünü yıka' diyecek: Galiba orta yaş krizi yaşıyorum

KOMŞU TARLADA ÇALIŞIRKEN KEŞFEDİLDİ: Birçok top model gibi Cindy Crawford'un da bir keşfedilme öyküsü var. Onun kaderini değiştirip bugünlere getiren gelişme, 1982 yılının yaz aylarında yaşandı. Crawford, komşu bir çiftlikte çalışırken, yerel bir haber fotoğrafçısı tarafından fark edildi ve görüntülendi. Bir yıl sonra da adı daha sonra Elite Model Look olarak değiştirilen Look of the Year adlı modellik yarışmasına katıldı. Bu yarışmanın ardından onu bugünlere taşıyacak olan kariyerine başladı.