Eve gidince kocam 'Git yüzünü yıka' diyecek: Galiba orta yaş krizi yaşıyorum

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ŞAKAYLA KARIŞIK İTİRAF

Sonra aradan zaman geçti... Evlendi, çoluk çocuğa karıştı. Artık 50'li yaşlarının ilk yarısını geçti, 60'a doğru ilerliyor. Ama yine de moda dünyasındaki yeri tam olarak doldurulmuş değil. Hatta kendisiyle aynı kariyer yolculuğunu seçen kızı ve oğlu bile ondan boşalan "tahta" oturamadı henüz. Moda dünyasının "yaşayan efsanelerinden biri" olarak nitelendirilen ünlü modelden beklenmedik bir itiraf geldi... Son dönemde zamanı kullanmayla ve stres yönetimiyle ilgili bazı sorunlar yaşadığını anlatan model, biraz şakayla karışık "Belki de sadece orta yaş krizi yaşıyorum" dedi.

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Bu sözünü ettiğimiz ünlü model, 1980'lerin, 90'ların popüler kültür hafızasındaki yerini hâlâ koruyan Cindy Crawford'dan başkası değil. Bugün 56 yaşında, iki çocuk annesi bir yetişkin olan Crawford; hayatıyla ilgili bazı itiraflarda bulundu. Haute Living adlı yayın organına konuşan Crawford, "belki de bir orta yaş krizinden geçtiğini" söyledi. Rande Gerber ile 1998 yılından bu yana mutlu bir evlilik yürüten Cindy Crawford, stresle başa çıkabilmek ve zamanını doğru planlayabilmek için uzman bir eğitmen ile çalıştığını anlattı.

'BELKİ DE SADECE BİR ORTA YAŞ KRİZİNDEN GEÇİYORUM'

Crawford "Bu yıl bir eğitmenle çalışmaya başladım. Onunla konuştuğumuz şeylerden biri de zaman. Özellikle nerelerde kendimi sıkışmış hissediyorum, beni neler strese sokuyor" dedi. Ünlü model, bu tür bir eğitmenle çalışmaya başlamasının nedenini de "50'li yaşlarımda, hayatımı daha konforlu bir şekilde yaşamak istiyorum" sözleriyle anlattı. Bütün bunların üzerine biraz da şakayla karışık "Belki de sadece bir orta yaş krizinden geçiyorum" dedi.

ZAMANA HÜKMETMEK ÖNEMLİ: Hayatı boyunca hep organize olmuş bir şekilde yaşadığını anlatan Cindy Crawford bu konuda şunları söyledi: " Diyelim ki sabah egzersizimi saat 9.30'da bitiriyorum, sonra da günün ilk telefon görüşmesi saat 10:00'da geliyor. Yani duşumu almak ve kendimle baş başa olabilmek için yarım saatim kalıyor. Ama o sırada kocam benimle konuşmak istiyor. O sırada kendimi saatime bakıp 'üç dakikam var' diye düşünürken buluyorum. Kocam da bundan rahatsız oluyor. Ya da makyaj yapmak için zamanım kalmadığını fark edip bu yüzden gerilim yaşıyordum."

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KENDİNE AİT 20 DAKİKA

Crawford, hayatı boyunca hep böyle planlı yaşadığını sözlerine ekledi. Çok uzun zaman önce, istediği her şeyi yapabilmenin tek yolunun, kurşun kalemle not almak olduğunu anlattı ünlü model. Sonra şöyle konuştu: " Örneğin, çocuklarım küçükken bile evde ilk uyanan kişi olmayı çok severdim. Çünkü o 20 dakika boyunca kimsenin bana ihtiyacı olmazdı."

'TOZUN İÇİNDEKİ ÖZGÜRLÜK DUYGUSU'

Bunca yıldır hep planlı ve kontrollü bir şekilde yaşayan Cindy Crawford; kızı Kaia Gerber ile bir arkadaşının davetiyle gittiği Burning Man Festivali'nde ise bambaşka bir deneyim yaşadığını, kendini özgür hissettiğini gizlemedi. O iki gün boyunca istediği her şeyi yapabileceğini hissettiğini anlatan ünlü model, başlarda o kadar tozun ve kirin içinde kendini rahatsız hissedeceğini düşündüğünü ama böyle olmadığını ifade etti. İşte Crawford'un bu konudaki sözleri: "Vahşi bir şeydi... Özgürleştiriciydi, çünkü kendinizin dışına çıkıyorsunuz. Kıyafetinizin iyi görünüp görünmediğini düşünmeden kendinizi iyi hissediyorsunuz. Böyle bir deneyimi sadece bir aylığına, Afrika'da bir oyun parkında kaldığım sırada yaşamıştım. Sadece küçük bir aynam vardı ve onu kullanarak dişlerimi fırçalayabilirdim." Cindy Crawford, Burning Man Festivali'nin tozlu ortamında bir sükunet duygusu hissettiğini sözlerine ekledi.

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İNSANLAR GERÇEK YÜZÜMÜ GÖRDÜKLERİNDE ŞAŞIRACAK DİYE DÜŞÜNÜRDÜM

İlk gençlik yıllarından bu yana modellik yapan Cindy Crawford, mesleği gereği dış görünüşüne özen gösterse de özel hayatında daha rahat olduğunu gizlemedi. Fakat yine de 'görünüm" baskısı hissettiğini söyledi. "Modellik ilginç, çünkü aniden diğer insanlar, sizin çekici olduğunuzu düşünür. Ama siz fotoğraf çekimine giden bütün o süreci bilirsiniz. O yüzden bazen insanların benim gerçek yüzümü gördüklerinde şaşıracaklarını düşünürdüm. Hatta kendim için bile... 'Bu gece Cindy Crawford mu olmalıyım yoksa sadece Cindy olabilir miyim?' diye düşündüğüm oldu. Çünkü saçımı ve makyajımı yapıp, Cindy Crawford olmak için iki saate ihtiyacım var" diye konuştu top model.

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'KOCAM YÜZÜMÜ YIKAMAMI İSTEYECEK'

Kendi deyişiyle ne büyük bir şans ki kocası Rande Gerberonu olduğu gibi seviyor ve öyle görmek istiyor. Cindy Crawford, röportaj ve fotoğraf çekimi için yapılan hazırlıkların ardından eve gittiğinde kocasının kendisine neler söyleyeceğini de anlattı: "Bana gidip yüzümü yıkamamı ve beni makyajsız halimle görmek istediğini söyleyecek." Yine de söylediğine göre moda endüstrisinin bu konudaki baskısından tam olarak kurtulabilmiş değil. Özellikle de birileri kendisini "yaşlanmayan güzel" olarak tanımladığında. Zaten kendisi de bu tanımlamayı kabul etmiyor.

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'NEDEN 25 YAŞINDA GİBİ GÖRÜNMEYE ÇALIŞAYIM Kİ?'

Kadınlara yönelik bir kozmetik markasının kurucu ortaklarından olan Crawford bu konudaki görüşlerini de şöyle ifade ediyor: "Benim 'yaşlanmayan' bir kadın olduğum doğru değil. Yaş almak gerçekten zor. İçinde yaşadığımız, gençliğe takıntılı kültürü bir kenara bırakın. Bu yüzden kendi güzellik markamla diğer kadınlara anlatmak istediğim şeyi kendime de hatırlatıyorum. 25 yaşında değilim ki neden 25 yaşında gibi görünmeye çalışayım? Neden birinin beni 25 yaşındaymışım gibi görmesini isteyeyim ki? "

'BEN EVRİLDİM, YAPTIĞIM İŞLER DE EVRİLDİ'

Crawford, aynaya baktığında gördüklerinden her zaman memnun olmasa da yine de edindiği hayat deneyimi açısından mutlu. Modellik yapmaya başladığı ilk dönemde kendisine "25 yaşına geldiğinde ne yapacağını" sorduğunu belirtti Crawford. "Çünkü bu konuda örnek alabileceğim kimse yoktu. Sonra aniden 26, 27, 30, 35 , 40 yaşlarında modellik yaptığımı fark ettim. Hatta 56 yaşında hâlâ modellik yapıyorum." Cindy Crawford, artık model olarak eskisi kadar sık çalışmadığını sözlerine ekledi ve "Hayatın farklı evrelerini kucaklamayı öğrendim. Ben evrim geçirdim, yaptığım işler de evrim geçirdi.

Cindy Crawford, 1966 yılında ABD, Illinois'deki DeKalb'de dünyaya geldi. 1984 yılında liseyi bitirdikten sonra , Northwestern Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümüne girdi. Ama okula sadece bir yarı yıl devam etti. 16 yaşında modellik yapmaya başladı. 1986'da New York'a yerleşti. İşte ondan sonra da kariyerinde koşar adım ilerlemeye başladı. 1980'lerin sonunda TV dünyasına adım attı. 1995 yılında da ilk sinema filmi Fair Game'de William Baldwin ile kamera karşısına geçti.

1980'ler ve 90'ların en parlak modellerinden biri olan Crawford, ilk evliliğini yine o dönemde kariyerinin zirvesinde olan Richard Gere ile yaptı. 1991'de başlayan bu evlilik 1995'te sona erdi.

İKİNCİ EVLİLİĞİ, 1998'DEN BU YANA SÜRÜYOR

Crawford daha sonra 1998'de kendisi de eski bir model olan iş insanı Rande Gerber ile evlendi. Bu evlilikten dünyaya gelen çocukları Presley ve Kaia da moda dünyasında kariyer yapmaya başladı.

KOMŞU TARLADA ÇALIŞIRKEN KEŞFEDİLDİ: Birçok top model gibi Cindy Crawford'un da bir keşfedilme öyküsü var. Onun kaderini değiştirip bugünlere getiren gelişme, 1982 yılının yaz aylarında yaşandı. Crawford, komşu bir çiftlikte çalışırken, yerel bir haber fotoğrafçısı tarafından fark edildi ve görüntülendi. Bir yıl sonra da adı daha sonra Elite Model Look olarak değiştirilen Look of the Year adlı modellik yarışmasına katıldı. Bu yarışmanın ardından onu bugünlere taşıyacak olan kariyerine başladı.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, SPLASH NEW