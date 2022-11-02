Friends yıldızı Matthew Perry’den şoke eden sözler… Kalbim durunca en büyük rolümü kaybettim!

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Chandler Bing ismi, sayısız izleyici için en sevdikleri dizinin, en sevdikleri karakterlerinden biri olması nedeniyle önemli. Dünya çapında milyonları ekran başına kilitleyen, her bölümü döne döne defalarca izlenen ve bittiğinde hayranlarını ağlatan Friends’den bahsediyoruz elbette. Ve onun sevgili Chandler’ı Matthew Perry’den.

Friends’in yıldız kadrosu yıllar içinde birçok başka yapımda oynadı, Jennifer Aniston tam bir dünya starına dönüştü, Matt LeBlanc ve Lisa Kudrow farklı komedi ve dramlarda yer alıp kariyerlerini ilerlettiler. Matthew Perry içinse işler her zaman yolunda gitmedi. KİTABI PİYASAYA DÜN ÇIKTI

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53 yaşındaki oyuncu, içki ve uyuşturucu bağımlılığıyla onlarca yıldır sürdürdüğü savaşını şok edici kitabı ‘Friends, Lovers ve The Big Terrible Thing'de anlattı. Piyasaya yeni çıkan kitaptaki detaylarsa oldukça çarpıcı ve okuyanı şaşırtacak cinsten.

Kitaptan bölümler çeşitli haber sitelerinde paylaşılmaya başladıkça ve Perry, kitabını tanıtmak için katıldığı televizyon programlarında yaşadıklarını açıkça dünyayla paylaşmaya başladıkça ismi de son günlerde manşetlerden inmedi.

“Odama çıktım ve saat tik takları başladı. Dördüncü gün aklımı yitiriyordum, bu her zaman iyileşme sürecimin en zor günü oldu benim için” diye başlıyordu kitabında anılarını anlatmaya Perry.

Onu her geçen gün ölüme sürükleyen bağımlılıklarından kurtulmak için başladığı rehabilitasyonun bir hapishane gibi olduğunu, kafasının ne çok karıştığını, çocukken babası tarafından nasıl terk edildiğini, annesinin sevgisine ne çok özlem duyduğunu anlattı. Geçen yıllar gerçekten de bir film şeridi gibiydi gözlerinin önünde. KAFASINI DUVARA VURARAK PARÇALAMIŞ!

Matthew Perry “Daha sonra ne olduğunu asla tam olarak açıklayamadım ama aniden kafamı duvara mümkün olduğu kadar sert bir şekilde vurmaya başladım” dedi. “Bir insan kafasını duvara ne kadar şiddetli vurabilirse o kadar.”

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Bu korkunç deneyim, birçok başka korkunç anın arasında eklenmişti. Biri durumu görünce yanına koşup sormuştu “Neden bunu yapıyorsun?” Matthew Perry, o günlerde bir sürü soruya cevap veremiyordu, cevaplarını bilmiyordu zaten. “Her yerde kan vardı” diye yazmıştı kitabına da. Nedenden çok sonuçtu ortadaki.

Bağırsaklarından geçirdiği zor bir ameliyatın ardından iki hafta komada kaldı. Yaşama şansının sadece yüzde 2 olduğunu söylemişlerdi ama Perry bu savaşı kazandı.

Yıldız oyuncu, iyileşme sürecinde kolostomi torbası kullandığını itiraf etti ve hastanede kaldığı süre boyunca çoğu zaman utanç verici durumlarla karşılaştığını itiraf etti. Aslında tüm bu yaşadıklarının temelinde tek bir şey vardı. HEPSİ DÖNÜP DOLAŞIP AYNI SEBEBE BAĞLANIYOR

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Yaşadığı sağlık sorunlarının neredeyse hepsi Friends'in akılalmaz başarısı döneminde başlayan bağımlılıklarıyla ilgiliydi.

Dizi popülaritesinin zirvesindeyken, Matthew çoktan ağrı kesi ilaçlara bağımlı hale gelmiş ve günde tam 55 hap birden içmeye başlamıştı. Kilosu bu ağır durumu kaldıramayacak kadar düşmüştü; “Sadece 58 kiloydum” diye anlatıyor o günlerini.

Kızarmış ekmeğin üzerine sürülmüş bir parça fıstık ezmesi yerken iki ön dişini birden kaybeden Perry, ikinci bir ameliyat geçirmek zorunda kaldığında tüm kötü alışkanlıklarını bırakmak mecburiyetiyle karşı karşıya kalmıştı ama zorlanıyordu. EN BÜYÜK İTİRAFI DÜN AKŞAM GELDİ

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Ancak Perry’nin en büyük ve en şoke edici itirafı dün akşam katıldığı, Stephen Colbert’in talk şov programı ‘The Late Show’da geldi. Matthew Perry, programda kitabını anlatırken yaşadığı en korkunç deneyimi ve bunun sonrasında hayatının rolünü nasıl kaçırdığını itiraf etti.

“Şimdiye kadar aldığım en büyük rolden vazgeçmek zorunda kaldım.” dediğinde aslında izleyiciler hangi filmden bahsettiğini hemen anladı. Zira Friends’in sevilen yıldızı, Ekim 2020'de sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve başrollerinde Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence ve Cate Blanchett gibi starların yer aldığı Don't Look Up'ta rol alacağını açıklamıştı.

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Stephen Colbert, 53 yaşındaki aktöre, onu neden bu filmde oynamadığını sorduğunda Perry, yaşadığı korkunç deneyimi dünyayla paylaştı. 5 DAKİKA BOYUNCA ÖLDÜ!

Perry, ameliyat için kullanılan anestezi yüzünden kalbinin durduğunu ve 5 dakika kadar aslında ‘tıbben’ öldüğünü söyledi. Onun hayata döndürmek isteyen doktorlar zamanla yarışmış ve kalbini tekrar çalıştırabilmek için ona 5 dakika kalp masajı yapmıştı.

Perry, bir kez daha bir mucizeyi yaşadı ve kalbi onu yarı yolda bırakmadı. Oysa bu korkunç anlarda tam 8 kaburgası kırılmış ve büyük acılar yaşamıştı.

Ve işte talihin bu son cilvesi onu büyük ses getiren bu filmden ve oynayacağı önemli filmden ayırmıştı.

"EN BÜYÜK ROLÜMÜ KAYBETTİM"

Oysa geçireceği büyük ameliyattan önce yapmaması gerektiğini bildiği halde bağımlısı olduğu ilaçlardan birini alan Perry, doktorlar bunu bilmeden anestezi verdikleri için ölümden dönmüş, bir kez daha aşamadığı bu durum yüzünden hem hayatını hem de kariyerini riske atmıştı.

Anestezi dozu, içmemesi gereken ilaçla reaksiyona girdiği için kalbi durdu. Ve 5 dakikalığına da olsa Perry bu dünyadan, sevdiklerinden, mesleğinden ve geri kalan her şeyden kopmuş oldu.

Perry, 10 saat sonra gözlerini farklı bir hastanede açmıştı. “Meryl Streep'le dört sahnem vardı” dedi pişmanlıkla. O sahnelerin hiçbirinde yer almadı. 9 MİLYON DOLAR HARCAMIŞ

Matthew Perry, ayık olmak için yaklaşık 9 milyon dolar harcadı.

15 kez rehabilitasyona girdi.

Son 18 aydır tüm bağımlılıklarından arınmış durumda.