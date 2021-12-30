Bu dizide oynayanÄ±n yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lmedi: UÃ§akta olay Ã§Ä±karan kadÄ±n da onlardan biriymiÅŸ

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GERÃ‡EK HAYAT Ã‡OK FARKLIYDI

Her ne kadar bu Ã¼nlÃ¼ dizi, oynayanlarÄ± ÅŸÃ¶hrete ulaÅŸtÄ±rdÄ±ysa da gerÃ§ek hayatlarÄ±nda hiÃ§biri aynÄ± oranda mutlu olamadÄ±. Hepsi yaÅŸamlarÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitli dÃ¶nemlerinde adlarÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± seks kasetleri, tutuklanmalar, uyuÅŸturucu tedavileri gibi olaylarla manÅŸetlere Ã§Ä±ktÄ±. Son olarak da o dizide kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§enlerden biri bir uÃ§akta olay Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¼ndeme geldi ve soluÄŸu karakolda aldÄ±.

POLÄ°SÄ°YE OLAYLAR, SEKS KASETLERÄ°, TUTUKLANMALAR

SÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz bu Ã¼nlÃ¼ dizi Ã¼lkemizde Sahil GÃ¼venlik adÄ±yla gÃ¶sterilen Baywatch. 1989 ile 2001 arasÄ±nda Ã§eÅŸitli dÃ¶nemlerde ekrana gelen bu dizi en parlak dÃ¶nemini de 1990'larda yaÅŸadÄ±. BaÅŸta Pamela Anderson olmak Ã¼zere kadrosunda yer alan David Hasselhoff, Yasmine Bleeth, Jeremy Jackson, Brooke Burns, Nicole Eggert bu diziyle kariyerlerinde Ã¶nemli bir dÃ¶nemece girdi. Fakat sonradan hepsi Ã¶zel hayatlarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k zorluklar yaÅŸadÄ±. BazÄ±larÄ± skandala varan olaylarla manÅŸetlere Ã§Ä±ktÄ±.

Dizinin ilk sezonunda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçen Patricia Cornwall, bir uçak seyahati sÄ±rasÄ±nda 80 yaÅŸÄ±nda bir yolcuya maske takmadÄ±ÄŸÄ± için saldÄ±rdÄ±. Cornwall'Ä±n görüntüleri ilk olarak sosyal medyada yayÄ±ldÄ±. Tampa'dan Atlanta'ya giden bir uzakta maskesi olmayan 80 yaÅŸÄ±ndaki bir yolcuyla tartÄ±ÅŸmaya girdi Cornwall. OlayÄ±n ardÄ±ndan FBI tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± suçlamasÄ±yla tutuklandÄ±.Her ne kadar Patricia Cornwall Baywatch'ta (Sahil Güvenlik) kÄ±sa bir süre rol almÄ±ÅŸ olsa da uçakta yaÅŸanan bu olay diziyi ve oynayanlarÄ± da akÄ±llara getirdi. Ä°ÅŸte o dizinin önemli rollerini üstlenen ve isimlerini bu sayede duyuran oyuncularÄ±n 'bu dizide oynayanÄ±n yüzü gülmüyor' dedirten zor günleri.

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Nicole Eggert, Baywatch dizisinde, 1992 ile 1994 arasÄ±nda Summer Quinn karakterini canlandÄ±rdÄ±. Bu sayede kariyerinde iyi bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakalasa da bunun devamÄ±nÄ± getiremedi bir tÃ¼rlÃ¼. Ã–zellikle de finansal konularda ardÄ± ardÄ±na olumsuzluklar yaÅŸadÄ±.

BORCUNU Ã–DEMEK Ä°Ã‡Ä°N EVÄ°NÄ° SATTI

2013 yÄ±lÄ±nda iflas baÅŸvurusunda bulundu. BorÃ§larÄ±nÄ± Ã¶deyebilmek iÃ§in Los Angeles'taki evini sattÄ±. Eggert; Baywatch'tan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra aralarÄ±nda Splash, Tattoo Nightmares ve Celebrity Fight Club gibi yapÄ±mlarda gÃ¶rev aldÄ±. Ama o eski Ã¼nÃ¼nÃ¼ bir tÃ¼rlÃ¼ geri getiremedi.

O ZAMANLAR Ã‡OCUK OYUNCUYDU

Baywatch dizisinin Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zÄ± olarak tanÄ±ndÄ± Jeremy Jackson. 1991 ile 1999 arasÄ±nda Mitch Buchannon karakterinin oÄŸlu Hobie'yi canlandÄ±rdÄ±. O dÃ¶nemde sadece 10 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Bu diziyle adÄ±nÄ± duyurduktan sonra sinema ve TV dÃ¼nyasÄ±ndaki birÃ§ok kÃ¼Ã§Ã¼k oyuncunun baÅŸÄ±na geleni yaÅŸadÄ± o da. GenÃ§ yaÅŸta alkol ve uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± oldu.

'ONLARI GERÃ‡EK DOST SANDIM'

O dÃ¶nemi bir rÃ¶portajÄ±nda ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ± Jackson: "Baywatch'ta oynarken muhtemelen 2 ya da 3 milyon dolar para kazanmÄ±ÅŸtÄ±m. Kendi hayatÄ±mÄ± mahvetmek iÃ§in bir sÃ¼rÃ¼ imkanÄ±m vardÄ±. Ã‡ok paraya sahiptim, Ã§evremde gerÃ§ekten dostum olmayan ama benim Ã¶yle sandÄ±ÄŸÄ±m Ã§ok insan vardÄ±. Bunun sonucu olarak beni tamamen aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru Ã§eken bir sarmalÄ±n iÃ§ine girdim."

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Ã–NCE BÄ°R ADAMI, SONRA BÄ°R KADINI BIÃ‡AKLADI

Bu kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã¶nce bir adamÄ± sonra da bir kadÄ±nÄ± bÄ±Ã§aklamak suÃ§undan tutuklandÄ± Jackson. Bu ikinci olayÄ±n ardÄ±ndan 270 gÃ¼n hapis ve beÅŸ yÄ±l denetimli serbestlik cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

ESKÄ° EÅžÄ° ARTIK BÄ°R EVSÄ°Z

Jeremy Jackson, 2012 ile 2014 arasÄ±nda model Loni Willison ile evlendi. Fakat bu evlilik her ikisine de mutluluk getirmedi. Willison, son yÄ±llarda "evsiz model" olarak tanÄ±nÄ±yor. Kariyerini bÄ±rakan Willison, Los Angeles'ta eski gÃ¼nlerinin Ã§ok uzaÄŸÄ±nda bir durumda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor sÄ±k sÄ±k.

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KÃ–TÃœ ALIÅžKANLIKLARDAN KURTULMAK Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK UÄžRAÅžTI

Baywatch dizisinde Caroline Holden karakterini oynayan Yasmine Bleeth'e gelirsek... 1993 ile 1997 arasÄ±nda dizinin kadrosunda yer alan Bleeth, Matthew Perry, Don Johnson gibi yÄ±ldÄ±zlarla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± romantik iliÅŸkilerle gÃ¼ndeme geldi bir sÃ¼re. Fakat kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klar onun da peÅŸini bÄ±rakmadÄ±. 2000 yÄ±lÄ±nda tedavi olduÄŸu klinikte tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir striptiz kulÃ¼bÃ¼ sahibiyle evlendi.

UZUN ZAMANDIR KAMERALARIN UZAÄžINDA

Bir dÃ¶nem sÄ±k sÄ±k gÃ¶z altÄ±na alÄ±nan Yasmine Bleeth, uzun zamandÄ±r kameralarÄ±n uzaÄŸÄ±nda. UyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± tedavisi gÃ¶rdÃ¼kten sonra, bu tÃ¼r maddelerden uzak kalmanÄ±n hayatÄ±nÄ±n en Ã¶nemli amacÄ± haline geldiÄŸini sÃ¶yleyen Bleeth "Bundan sonra da her zaman bÃ¶yle olacak" diye konuÅŸmuÅŸtu yÄ±llar Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda.

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HAVUZA GÄ°RERKEN BOYNUNU KIRDI

Dizide 2001 yÄ±lÄ±na kadar Jessie Owens karakterini oynayan Brooke Burns'e gelirsek... Onun baÅŸÄ± genellikle saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla derde girdi. 2005 yÄ±lÄ±nda evinin havuzuna girerken boynunu kÄ±rdÄ± ve uzun sÃ¼re tedavi gÃ¶rdÃ¼. GeÃ§irdiÄŸi operasyonlarÄ±n ardÄ±ndan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu.

ZOR GÃœNLER GEÃ‡Ä°RDÄ°

Burns o dÃ¶nem hakkÄ±nda "Boynumu kÄ±rmak, muhtemelen hayatÄ±m boyunca karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±m en yÄ±kÄ±cÄ± olaydÄ±. Bu sadece benim hayatÄ±mÄ± deÄŸil, hareket yeteneÄŸimi ve Ã§ocuklarÄ±ma annelik yapabilmemi de tehdit eden bir durumdu" diye konuÅŸmuÅŸtu. Brooke Burns, uzun bir sÃ¼renin ardÄ±ndan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu.

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EVLÄ°LÄ°KLERÄ°, Ã‡OCUKLUK YILLARINDA UYGULADIÄžI TACÄ°ZLER, HIZLI HAYATI

Baywatch (Sahil GÃ¼venlik) dizisinin en parlak yÄ±ldÄ±zÄ± DavidÂ Hasselhoff ile birlikte Pamela Anderson'dÄ±. Magazin basÄ±nÄ±nda en Ã§ok Ã¶ne Ã§Ä±kan kiÅŸi de Anderson oldu her zaman. YaptÄ±ÄŸÄ± beÅŸ evliliÄŸin yanÄ± sÄ±ra ortaya Ã§Ä±kan seks kasetleri, sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hÄ±zlÄ± hayat tarzÄ±yla hep gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda yer aldÄ± Pamela Anderson.

HALA GÃœNDEMDEN DÃœÅžMÃœYOR

ArdÄ±ndan zor geÃ§en Ã§ocukluÄŸuyla ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ± konuÅŸuldu. Her ne kadar sevgi dolu bir ebeveyni olsa da altÄ± yaÅŸÄ±ndan 10 yaÅŸÄ±na kadar kendisinden sorumlu bir bebek bakÄ±cÄ±sÄ± kadÄ±nÄ±n tacizine uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Anderson. Sonra da 12 yaÅŸÄ±ndayken, 25 yaÅŸÄ±nda biri tarafÄ±ndan taciz edildiÄŸini anlattÄ±. Anderson son olarak beÅŸinci evliliÄŸiyle gÃ¼ndeme geldi. Los Angeles'taki pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± hayatÄ± geride bÄ±rakÄ±p memleketi Kanada'nÄ±n sakin bir bÃ¶lgesine taÅŸÄ±nan Anderson'Ä±n evlendiÄŸi kiÅŸinin eski sevgilisi onu yuvasÄ±nÄ± yÄ±kmakla suÃ§ladÄ±.

Ä°Ã‡LERÄ°NDEN EN ÅžANSLISI

Baywatch dizisinin baÅŸrol oyuncularÄ±ndan biri de David Hasselhoff'tu. O dÃ¶nemde genÃ§liÄŸinin ve kariyerinin en parlak dÃ¶nemindeydi oyuncu. Daha Ã¶nce Ã¼lkemizde Kara ÅžimÅŸek adÄ±yla yayÄ±nlanan Knightrider dizisinde "konuÅŸan arabasÄ±" ile birlikte maceradan maceraya koÅŸuyordu. 1982 ile 86 arasÄ±nda ekrana gelen bu diziden sonra rol aldÄ±ÄŸÄ± Baywatch onun kariyeri iÃ§in iyi bir geliÅŸme oldu. Fakat o da belki de ÅŸimdi hatÄ±rlamak istemeyeceÄŸi olaylarla gÃ¼ndeme geldi.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN VÄ°DEOSU OLAY OLDU

Ã–zellikle de alkol baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla uÄŸraÅŸtÄ± Hasselhoff. Hem de Ã§ok uzun sÃ¼re. 2000'li yÄ±llarda sosyal medyaya dÃ¼ÅŸen bir video ise bÃ¼yÃ¼k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ kopardÄ±. 3 MayÄ±s 2007'de, Hasselhoff'un evinde ciddi bir ÅŸekilde sarhoÅŸ gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ bir video yayÄ±nlandÄ±. Videoyu Ã§eken kÄ±zÄ± Taylor Ann'in, onu sorguladÄ±ÄŸÄ± ve alkolÃ¼ kullanmayÄ± bÄ±rakmasÄ±nÄ± istediÄŸi duyulabiliyordu. AyrÄ±ca babasÄ±nÄ±, o sÄ±rada rol aldÄ±ÄŸÄ± The Producers'Ä±n Las Vegas yapÄ±mÄ±ndaki yerini tehlikeye atabileceÄŸi konusunda uyarÄ±yordu.

ÅžÄ°MDÄ° BÄ°RAZ DAHA SAKÄ°N

SÄ±zan klibin ardÄ±ndan Hasselhoff, Taylor Ann tarafÄ±ndan kaydedildiÄŸini ve sarhoÅŸken nasÄ±l davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rebildiÄŸini ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yayÄ±lmasÄ±na kendisinin izin verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Hasselhoff, ÅŸimdi daha sakin bir yaÅŸam sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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