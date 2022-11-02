Ünlü çapkının 'en yaşlı' sevgilisi: Gizli buluşalım, görmesinler

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25 YAŞINA GELEN SEVGİLİSİNİ TERK EDİYOR

Leonardo DiCaprio ile Gigi Hadid, henüz samimi şekilde yani el ele göz göze görüntülenmiş değil. Ama belli ki ilişkileri usul usul ilerliyor. DiCaprio ile Hadid'in yakınlaşmasının bu kadar ilgi görmesinin nedeni ise sadece ikisinin de çok ünlü olması değil. Bugüne kadar hep 25 yaşından küçük kadınlarla aşk yaşayan 47'lik DiCaprio'nun bu kez görece "daha yaşlı" bir kadını, 27 yaşındaki bir çocuk annesi Gigi Hadid'i hayatına alması. Üstelik görünüşe göre Leo ile Gigi arasındaki yakınlık giderek artıyor.

OLAYLI AYRILIK

Son olarak; One Direction grubuyla ünlendikten sonra yoluna yalnız başına devam eden Zayn Malik ile birlikte olan Gigi Hadid, uzun süredir özel hayatına kimseyi almıyordu. Hadid, Malik'ten olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra bütün vaktini işi ve kızı Khai arasında paylaştırıyordu. Böylece yaşadığı zor ayrılığın ardından ilk kez bir özel ilişkiye başlamış oldu.

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CADILAR BAYRAMI PARTİSİNE KATILDILAR

Leonardo DiCaprio ile Gigi Hadid, kameralara yakalanmamak için özel bir çaba harcıyorlar. İkili, geçen hafta sonu da New York, Brooklyn'de bir Cadılar Bayramı partisinde görüldü. Page Six'in haberine göre Leonardo DiCaprio ile Gigi Hadid'in katıldığı partinin konukları arasında ünlü modelin kardeşi Bella Hadid ile Irina Shayk, sanat taciri Helly Nahmad gibi ünlüler de vardı.

ADIM ADIM GIGI'NİN PEŞİNDE

Leonardo DiCaprio ile Gigi Hadid, geçen eylül ayından beri bir yakınlaşma içinde. Sık sık partilere katılan ve birlikte vakit geçiren ikilinin sözcüleri, konuyla ilgili net açıklama yapmıyor. Yakın çevrelerine göre Leo ile Gigi birbirlerini tanımaya çalışıyorlar. Geçen ay, Gigi Hadid Milano Moda Haftası kapsamında İtalya'ya gittiğinde DiCaprio da kentin sokaklarında görüntülenmişti.

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EN SON SEVGİLİSİNİ DE 25 YAŞINA GİRDİĞİNDE TERK ETTİ: Bugüne kadar özel hayatıyla hiç gündemden düşmeyen Leonarda DiCaprio son olarak Camila Morrone'den ayrılmıştı. Ondan önce de fiziksel görüntüleri birbirlerine benzeyen yaşları da 25'i geçmeyen sevgilileriyle konuşuluyordu.

AL PACINO SAYESİNDE TANIŞTILAR

Morrone ile DiCaprio'nun ilişkisi beş yıl sürdü. Romantik ilişki başladığında Morrone 20 yaşındaydı. Şimdi sona erdiğinde ise 25 yaşına girdi. Bu durum Leonardo DiCaprio'nun aşk hayatıyla ilgili çarpıcı bir durumu da bir kez daha gözler önüne serdi. İkili ilk tanıştıklarında Morrone sadece 12 yaşında bir çocuktu. 2008 yılında onları tanıştıran ise Camila Morrone'nin annesi Lucila Sola'nın erkek arkadaşı ünlü aktör Al Pacino oldu. Elbette o dönemde aralarında bir şey yaşanmadı. Ama aradan yıllar geçip Camila Morrone 20'li yaşlarına gelince DiCaprio ile aşk yaşamaya başladılar.

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KENDİSİ YAŞLANIYOR, SEVGİLİLERİ GENÇ KALIYOR: Camila Morrone ile ayrılığı nedeniyle Leonardo DiCaprio'nun geçmişteki sevgilileri tekrar gündeme geldi. Sosyal medyada da dün en çok konuşulan konulardan biri DiCaprio'nun, sevgili seçimiydi. Genel olarak fiziksel benzerlikleri bir yana aktörün 25 yaşından büyük kadınlarla aşk yaşamaması da kimi zaman eleştirel, kimi zaman da esprili yorumlara neden oldu. Şimdi Leonardo'nun gönül defterinin sayfalarını bir karıştıralım ve eski sevgililerini, ne kadar süre romantik ilişki yaşadıklarını ve ayrılıktan sonra neler olduğunu bir hatırlayalım.

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ONUN UĞRUNA HAMİLE SEVGİLİSİNİ TERK ETTİ: Bundchen bu ilişkinin bir yıl sonrasında Tom Brady ile romantik bir ilişkiye başladı. Çift, 2009 yılında evlendi. İki çocuklu mutlu evlilikleri sürüyor. Bu arada onunla tanışan Brady'nin hamile sevgilisi Bridget Moynahan'ı terk ettiğini de hatırlatalım. Ama şimdi çiftin evliliği de yolun sonuna geldi.

2000'lerin başında Leonardo DiCaprio, kariyerinde hızla yükselirken bir yandan da özel hayatıyla gündemin ilk sıralarını işgal etmeye başladı. Bu dönemde en çok konuşulan ilişkisini model Gisele Bundchen ile yaşadı. DiCaprio ile Bundchen aşk yaşamaya başladıklarında aktör 25 yaşındaydı. Moda dünyasında adını duyurmaya başlayan Gisele Bundchen ise 18 yaşına girmişti. Herkesin evlilik ya da en azından bir nişan haberi beklediği bu ilişki 2000 ile 2005 arasında sürdü. Gisele Bundchen, 23 yaşına girdiğinde ikili yollarını ayırdı. Bundchen, son haftalarda eşi Tom Brady ile ayrılığıyla gündemde.

HERKES 'BU KEZ EVLENİR' DEMİŞTİ

Sonra Leonardo DiCaprio için başka bir dönem başladı. Yine kariyerinin parlak dönemlerinde olan bir modelle, İsrailli Bar Refaeli ile çıkmaya başladı. Üstelik de Bundchen'den ayrıldığı aynı yıl içinde. O sırada Refaeli 20 yaşındaydı. İlişkileri beş yıl sürdü. Bar Refaeli 25 yaşına girdiğinde ilişki de bitti. Leonardo DiCaprio ile Bar Refaeli nişanlanmıştı. Herkes bu kez aktör için evliliğe kesin gözüyle bakıyordu ama yine olmadı.

AYRILDIKTAN SONRA BAŞKASIYLA EVLENDİ: İlk evliliğini 2003 ile 2005 arasında Arik Weinstein ile yapan Refaeli, DiCaprio ile yollarını ayırdıktan beş yıl sora Adi Ezra ile evlendi. Şimdi üç çocuk annesi.

İLİŞKİ KISA SÜRDÜ

Leonardo DiCaprio kısa süreli ilişkilerinden birini oyuncu Blake Lively ile yaşadı. 2011 yılındaki Cannes Film Festivali'nde tanışan ikili aynı yıl kısa bir birliktelik yaşadı. Sadece 11 ay süren bu romantik ilişki sırasında Lively 23 yaşındaydı.

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O DA SONRASINDA HAYATININ AŞKINI BULDU: Lively, bu kısa ilişkinin ardından Ryan Reynolds ile aşk yaşamaya başladı. Çift, 2012 yılında evlendi. Üç çocuklu mutlu bir evlilikleri var. Çift, dördüncü bebeklerini bekliyor.

NİŞAN HABERİ GELDİ: Erin Heatherton, DiCaprio ile yollarını ayırdıktan sonra evlenmeye sayılı eski sevgililerinden biri. Fakat ondan da geçen mart ayında bir nişan haberi gerdi. Heatherton, Karol Kocemba ile nişanlandığı haberini sosyal medyadan paylaştı.

DiCaprio, Lively ile ilişkisi bittikten sonra gönül defterine yine moda dünyasından birinin adını yazdı: Erin Heatherton. İlişki sadece 10 ay sürdü. O sırada Heatherton, 22 yaşındaydı.

ALDATILDIĞI İÇİN AYRILDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Bunun hemen ardından 2013 ile 2014 arasına model Toni Garrn ile bir ilişkiye başladı Leonardo DiCaprio. Alman model, ilişki başladığında 20, bittiğinde ise 21 yaşındaydı. İddialara göre Toni Garrn, aktör tarafından aldatıldığı için ilişkiyi bitirdi.

O DA EVLENDİ: Toni Garrn, 2020 yılında Alex Pettyfer ile evlendi. Onun da mutlu bir evliliği var.

ŞİMDİ BİR ÇOCUK ANNESİ: Kelly Rohrbach, 2019 yılında Steuart Walton ile evlendi. Bir çocuk annesi oldu.

Bu ilişkinin ardından Leonardo DiCaprio, rotayı yine Holllwood'a çevirdi. Rol aldığı Baywatch dizisiyle tanınan Kelly Rohrbach ile 2015 yılı içinde başlayıp biten bir ilişki yaşadı. O sırada Rohrbach, 25 yaşındaydı.

O HENÜZ EVLENMEDİ AMA YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI; Agdal'ın adı son dönemde Logan Paul ile birlikte anılıyor.

Bunun ardından DiCaprio, 2016 ile 2017 arasında model Nina Agdal ile romantik bir ilişki yaşadı. İlişki başladığında 24 yaşında olan Agdal ile DiCaprio, dünyanın gözde tatil beldelerinde samimi pozlarda görüntülendi. Nina Agdal, 25 yaşına girdiğinde ilişki bitti.

Leonardo DiCaprio'nun sevgilileriyle ilgili başka bikr çarpıcı gerçek daha var. Camila Morrone hariç, 2000'lerin başından bu yana birlikte olduğu sevgililerinin fiziksel özellikleri birbirine benziyor. Hepsi ince, uzun boylu, sarışın ve mavi gözlü. Bir tek son sevgilisi Camila Morrone bu konuda istisna.

GENÇLİK AŞKLARINDAN BİRİ BRIDGET HALL

Elbette DiCaprio'nun gönül defterinde adı yazılı olan ünlüler sadece bunlar değil. Geçmişte de yani kariyerinin ilk dönemlerinde de bazı ilişkiler yaşadı aktör. Bunlardan biri model Bridget Hall oldu. İkili, 1994 yılında ilişki yaşadı. Bu arada Hall'un DiCaprio'dan sadece 3 yaş genç olduğunu hatırlatalım.

ESKİ SEVGİLİSİ YAŞITIYDI

DiCaprio'nun aynı kuşaktan sevgililerinden biri de Kristen Zang oldu. 1996 yılında birlikte olan ikili, DiCaprio'nun kariyeri için önemli bir

dönüm noktası olan Titanik filminin gösterime girmesinden kısa bir süre önce ayrıldı. Zang, aktör gibi 1974 doğumlu.SÖYLENTİLER DE VAR: DiCaprio ile birlikte görüntülenmeseler de Demi Moore, Helena Christensen, Miranda Kerr, Amber Valetta, Eva Herzigova, Anne Vyalitsyna, Kat Torres, Naomi Campbell hatta Rihanna bile onunla aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi.





UKRAYNALI GÜZELLİ AŞK SÖYLENTİSİ

Leonarda DiCaprio, Gigi Hadid ile aşy yaşadığı söylentileriyle gündeme gelmeden önce Ukraynalı model Maria Beregova ile yakınlaştığı ileri sürülmüştü. İkilinin, geçen yaz Fransa'nın gözde tatil bölgesi St. Tropez'de görüntülendiği basına yansımıştı.

İşin ilginç yanı kocasından bir süre önce boşanan Ukraynalı Maria Beregova'nın tekrar kızlık soyadını kullanmaya başlaması ve elbette yaşı! Leonardo DiCaprio'nun 25 yaşına gelen sevgililerinden ayrılıp daha genç bir yenisini bulduğunu ileri sürenleri heyecanlandıran ayrıntı da zaten Beregova'nın yaşı. Her ne kadar dünya sahnesinde biraz da eski kocası nedeniyle tanınan bir isim olsa da Maria Beregova henüz 22 yaşında. Fakat görünüşe göre Leo, rotayı Ukraynalı güzelden Gigi Hadi'e çevirdi.