Ünlü şarkıcı Shakira'dan duygulandıran paylaşım: Babasının ayaklarını öptü

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FİZİK TEDAVİSİNE DESTEK VERDİ

45 yaşındaki Shakira; hastanede tedavi altına alınan babası William Mebarak Chadid'in fizik tedavisine destek verirken çekilen bir videosuna Instagram sayfasında yer verdi.

'HAYAT BAZEN HASTANE ZİYARETLERİ İLE CADILAR BAYRAMI KOSTÜMLERİ ARASINDA'

Ünlü şarkıcı, 91 yaşındaki babasının bacaklarını hareket ettirmesine yardım ederken görüntülendiği o anları "Ve hayat bazen hastane ziyaretleri ile Cadılar Bayramı kostümleri arasında gerçekleşen şeylerdir" mesajı eşliğinde paylaştı. Shakira'nın paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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DOKTOR İZLEDİ

Videoda Shakira önce babasının bacaklarını kendisi elleriyle tutarak hareket ettirdi. Ardından da babasına cesaret verici sözler söyleyerek onun kendi başına bacaklarını hareket ettirmesini sağladı. O anlarda baba Mebarak'ın doktoru da kapının yanında durup baba ile kızı izledi.









ESKİ SEVGİLİSİ DE ZİYARET ETTİ

Bu arada Shakira'nın babası William Mebarak'ın ziyaretçilerinden biri de yollarını ayırdığı sevgilisi Gerard Pique oldu. Shakira'yı 20'li yaşlarındaki genç bir kadın uğruna terk eden Pique, william mebarak'ı ziyaret ettiğini çünkü hala bir aile olduklarını belirtti. Shakira'nın babası, İspanya'nın başkenti Madrid'de bir hastanede tedavi görüyor.

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FOTOĞRAFLAR: AVALON, INSTAGRAM