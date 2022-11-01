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Ünlü şarkıcı Shakira'dan duygulandıran paylaşım: Babasının ayaklarını öptü

Güncelleme Tarihi:

#Shakira#Gerard Pique#William Mebarak Chadid
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 17:33

Son dönemde futbolcu sevgilisi Gerard Pique'den ayrılığıyla gündemde olan ünlü şarkıcı Shakira, şimdi de paylaştığı sımsıcak bir videoyla hayranlarının kalbini kazandı.

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FİZİK TEDAVİSİNE DESTEK VERDİ
45 yaşındaki Shakira; hastanede tedavi altına alınan babası William Mebarak Chadid'in fizik tedavisine destek verirken çekilen bir videosuna Instagram sayfasında yer verdi.

Ünlü şarkıcı Shakiradan duygulandıran paylaşım: Babasının ayaklarını öptü

'HAYAT BAZEN HASTANE ZİYARETLERİ İLE CADILAR BAYRAMI KOSTÜMLERİ ARASINDA'
Ünlü şarkıcı, 91 yaşındaki babasının bacaklarını hareket ettirmesine yardım ederken görüntülendiği o anları "Ve hayat bazen hastane ziyaretleri ile Cadılar Bayramı kostümleri arasında gerçekleşen şeylerdir" mesajı eşliğinde paylaştı. Shakira'nın paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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Ünlü şarkıcı Shakiradan duygulandıran paylaşım: Babasının ayaklarını öptü

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DOKTOR İZLEDİ
Videoda Shakira önce babasının bacaklarını kendisi elleriyle tutarak hareket ettirdi. Ardından da babasına cesaret verici sözler söyleyerek onun kendi başına bacaklarını hareket ettirmesini sağladı. O anlarda baba Mebarak'ın doktoru da kapının yanında durup baba ile kızı izledi.

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Ünlü şarkıcı Shakiradan duygulandıran paylaşım: Babasının ayaklarını öptü
Shakira bir ara babasının ayaklarının altını öptü.

Ünlü şarkıcı Shakiradan duygulandıran paylaşım: Babasının ayaklarını öptü

ESKİ SEVGİLİSİ DE ZİYARET ETTİ
Bu arada Shakira'nın babası William Mebarak'ın ziyaretçilerinden biri de yollarını ayırdığı sevgilisi Gerard Pique oldu. Shakira'yı 20'li yaşlarındaki genç bir kadın uğruna terk eden Pique, william mebarak'ı ziyaret ettiğini çünkü hala bir aile olduklarını belirtti. Shakira'nın babası, İspanya'nın başkenti Madrid'de bir hastanede tedavi görüyor.

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FOTOĞRAFLAR: AVALON, INSTAGRAM

 

 

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#Shakira#Gerard Pique#William Mebarak Chadid

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