Ünlü şarkıcı, anne olamadan hayata veda etti: 'O ölüm döşeğindeyken, hamile kaldığım için utandım'

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TRAJİK ANLAR

Onu zor zamanlarında eski grup arkadaşları da yalnız bırakmadı. Hasta yatağının başucundan ayrılmadılar. Genç şarkıcı, bu dünyaya veda etmeden önce yaşadıkları özel anları önce kendilerine sakladılar. Aradan geçen zamanın ardından da o hasta yatağının yanında yaşadıklarını anlatmaya başladılar. İşte bunlardan birinin ardından trajik bir anekdot çıktı.

HASTALIKLA BOĞUŞAN ARKADAŞINA MUTLU HABERİ VEREMEDİ

Bu anlatılan, 2002 ile 2013 arasında müzik dünyasında fırtınalar estiren Girls Aloud adlı müzik grubu üyelerinin kısa öyküsü. Geçen yıl, yakalandığı hastalık yüzünden, henüz 39 yaşında hayata veda eden Girls Aloud grubundan Sarah Harding'in hasta yatağının başucunda yaşanan bir olayı, grup arkadaşı Kimberley Walsh ilk kez anlattı. 40 yaşındaki Walsh, arkadaşı Sarah, bütün vücudunu saran hastalık yüzünden zor zamanlar geçirirken, üçüncü kez hamile kaldığını ama bu mutlu haberi onunla paylaşamadığını itiraf etti.

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ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kimberley Walsh, Sophie Ellix Bextor'ın sunduğu Spinning Plates adlı podcast yayınına konuk oldu. Grup arkadaşı Sarah Harding'in meme kanserine yakalandığı belli olduktan bir ay sonra üçüncü bebeğine hamile kaldığını öğrendiğini anlattı Walsh. Gördüğü kemoterapi tedavisi yüzünden anne olma şansını yitiren ve bu yüzden gözyaşı döken Harding'e yeni bir acı vermemek için bu mutlu haberi ondan sakladığını belirtti. Kimberley Walsh, arkadaşı Sarah hastalıkla mücadele ederken hamile kaldığı için kendini suçlu hissettiğini belirtti. 40 yaşındaki şarkıcı bütün bunları anlatırken de gözyaşlarını tutamadı.

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Kimserley Walsh, o dönemdeki duygularını şöyle anlattı: " Kişisel olarak bazı açılardan benim için çok zor zamanlardı. Sarah'nın durumunun kötü olduğunu öğrendikten bir süre sonra üçüncü kez hamile kaldım ve bunu ona söylemek istemedim" dedi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " Bu konu hakkında düşündüğüm zaman duygusallaşıyorum. Onun anne olamayacağını biliyordum. Sarah beni her gördüğünde çocuklarımın nasıl olduğunu soruyordu. Ona bir süre tekrar hamile olduğumu söylemedim. Bunun tuhaf olduğunu biliyordum. Ona bu harika haberi vermeliydim. Sonra şöyle düşündüm: 'Bunu ona şu anda söyleyemem."

'SARAH GERÇEĞİ ANLADI'

Fakat Walsh'un anlattığına göre Sarah Harding, sezgileriyle arkadaşının hamile olduğunu anladı. O anı da şöyle anlattı Walsh: "Ve Sarah, her zamanki Sarah idi. Beni aradı ve "Görüyorum ki yeni bir bebek sahibi olacaksın. Sen iyi misin?' diye sordu."Kimberley Walsh, arkadaşının bu sorusu üzerine gerçeği yani hamile olduğunu ona açıkladığını ekledi. "Ona hamilelik haberini vermediğim için utanç hissettim. Ama ona yeni bir acı vermeye dayanamazdım" dedi. Walsh, daha sonra online olarak Sarah Harding ile görüntülü görüşme yaptıklarını ve ardından kendini daha iyi hissettiğini sözlerine ekledi.

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'ASLA ANNE OLAMAYACAĞINI BİLİYORDU': Walsh; hastalıkla mücadele eden arkadaşı Sarah ile anne olmak hakkında konuştuklarını anlattı: "Anne olamayacağını biliyordu ve bu konu hakkında dürüst bir şekilde konuştuk. Sonunda Sarah bebeğimle tanıştı ve üç çocuğumla vakit geçirdi, bundan hoşlandı ve bana sorular sordu. Bu benim kalbimi kırdı. Ama aynı zamanda çocuklarım onunla vakit geçirdiği için de mutlu hissettim" diye konuştu.

'ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYACAĞIM İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜM'

Geçen yıl eylül ayında henüz 39 yaşındayken hayata veda eden Sarah Harding, biyografi kitabı Hear Me Out Sarah'da anne olmayla ilgili fikirlerini de yazmıştı. Harding, asla bebek sahibi olamayacağını öğrendiği zaman gözyaşlarına boğulduğunu itiraf etti satırlarında. Eski nişanlısı Tom Crane'den ayrılığını da "Hayatımın en büyük hatası" olarak nitelendirdi.

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Sarah Harding kitabında anne olamayacağını bilmenin, diğer grup arkadaşlarının anne olmalarını görmenin kendisini nasıl etkilediğini anlattı. Girls Aloud grubu üyeleri arasında ilk anne olan kişi Cheryl Cole idi.Bunu da Sarah Harding kitabında şöyle anlatmıştı. " Aramızdan ilk Cheryl'in çocuk sahibi olacağını aslı düşünmemiştik. Ve şimdi diğer üçünün de çocukları oldu. Ne kadar ömrüm kaldığını bile bilemezken çocuk sahibi olmadığın için endişelenmek garip ama durum böyle. Gerçek şu ki durumum iyi olsa bile gördüğüm onca kemoterapi yüzünden çocuk sahibi olmam mümkün değil."Harding, kitabında bu konuya dair "Gördüğüm tedavi çocuk sahibi olma şansımı öldürecek. Bunu sadece düşünmek bile beni ağlatıyor" satırlarına da yer vermişti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

2000'lerin başında, hem Girls Aloud adlı müzik grubu hem de hareketli özel hayatıyla gündemden düşmeyen Sarah Harding, meme kanserine yakalandığını, 2020 yılında sosyal medyadan duyurmuştu. 2019'un mayıs ayında sosyal medyadan aniden kaybolan Harding daha sonra bunun nedenini açıklamıştı. Sarah Harding, Ağustas 2020'de kanserle savaştığını açıkladı. Dünya bir yandan Covid 19 pandemisi ile mücadele ederken onun verdiği bu acı haber hayranları arasında şok etkisi yarattı.

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'ZAMANIN GELDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM': Sarah Harding, hayatındaki bu değişikliği anlatmak için doğru zamanın geldiğini de yazarak mesajını şöyle sürdürdü: "Bu yılın erken döneminde meme kanserine yakalandım. Birkaç hafta önce de yıkıcı haberi aldım. Kanser, ileri seviyede ve vücudumun diğer bölgelerine de sıçramış durumda. Şu anda haftalık kemoterapi seanslarına giriyorum. Hastalıkla olabildiğince güçlü bir şekilde savaşıyorum." Harding "Bu haberi sosyal medyada okumanın şoke edici olduğunu biliyorum. Benim niyetim de bu değildi" diye yazdı. Ünlü şarkıcı mesajını şöyle sürdürdü: "Ama geçen hafta benim hastanede görüldüğüm haberleri yayıldı. Ben de insanların neler olduğunu artık öğrenme zamanı geldiğini düşündüm."

Harding, Instagram hesabında yaptığı paylaşıma "Herkese merhaba. Umarım bu belirsiz zamanlarda herkes güvendedir" diyerek başladı.Bir dönem Magazin basınının gündeminde de ilk sıralarda yer alan Harding, uzun süredir sosyal medyada olmadığı için kendisini merak eden herkese teşekkür edip, bunun anlamının çok büyük olduğunu söyledi.

Harding bu şekilde kendisini merak eden hayranlarına da teşekkür etme şansı bulduğunu anlattı. Sarah Harding "Benim harika annem, ailem, yakın arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar" diye belirtti. Ardından da hastanede kendisiyle ilgilenen sağlık görevlilerine, doktorlara ve hemşirelere teşekkür ederek hepsinin "birer kahraman" olduğunu belirtti.

ACI HABERİ ANNESİ DUYURDU

Meme kanserinin saldırgan bir türüne yakalanan Harding, geçen yılın eylül ayında hayata veda etti. Acı haberi annesi Marie Hardman, kızının sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yaslı anne "Bugün güzel kızım Sarah'nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle paylaşıyorum. Geçen yıl boyunca gösterdikleri destek için herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu, Sarah için dünyalara bedeldi ve sevildiğini bilmek ona büyük bir güç ve rahatlık verdi. Bu korkunç hastalığa karşı verdiği mücadeleyle anılmak istemeyeceğini biliyorum. O bir yıldızdı ve umarım hastalığı yerine bununla hatırlanabilir" diye yazdı.

ARKADAŞLARI ACILARINI BÖYLE PAYLAŞMIŞTI: Sarah Harding'in Girl Aloud grubundaki arkadaşları da kendi sosyal medya sayfalarından, genç yaşta hayatını kaybeden şarkıcı için duydukları üzüntüyü ifade etti. Grup arkadaşı Nicola Roberts mesajında "Kesinlikle yıkıldım ve bu günün geldiğini kabul edemiyorum. Kalbim ağrıyor ve bütün gün birlikte yaptığımız her şey aklımdan geçti" diye yazdı. Roberts "Bir parçam ya da bir parçamız artık burada değil. Ve bu acı verici, son derece acımasız" diye devam etti. Girls Aloud grubunun diğer üyesi Nadine Coyle de sosyal medya paylaşımında çok üzgün olduğunu dile getirip "Bu kız hakkında ve onun benim için neler ifade ettiği hakkında kendimi ifade edecek kelime bulamıyorum. Birçoğunuzun da böyle hissettiğini biliyorum" diye yazdı.

KİTABI ÖLÜMÜNDEN KISA SÜRE ÖNCE YAYINLANDI

Sarah Harding, ölümünden kısa bir süre önce Hear Me Out (Bana Kulak Verin) adlı biyografisini de yayınladı. Yine sosyal medya üzerinden duyuruyu yapan Harding, amacının "gerçek Sarah Harding'i anlatmak olduğunu" belirtti. Gösteri dünyasının bütün o pırıltısı içinde gerçek kişiliğinin kaybolduğunu belirten Harding "tek unutulanın o gerçek Sarah olduğunu vurguladı ve "Sizden bütün istediğim ona kulak vermeniz" diyerek paylaşımını bitirdi.

'NE KADAR ÖMRÜM KALDIĞINI DÜŞÜNMEDEN YAŞAMIN KEYFİNİ ÇIKARMAK İSTİYORUM

Hastalığın bütün vücuduna yayıldığını daha önce açıklayan Harding kitabında, "geride ne kadar ömrü kaldığını hesaplamadan yaşamaya ve hayatının her anının keyfini çıkarmaya çalıştığını" yazmıştı.Ünlü şarkıcı, tedavinin sonuçlarına fazla odaklanmadığını, amacının hayatının geri kalanını mümkün olduğunca acısız ve rahat bir şekilde geçirmek olduğunu da ifade etti. Harding kitabında şu satırlara da yer verdi "Kaç ayım kaldığını bilmediğim bir evredeyim. Kim bilir, belki de herkese bir sürpriz yapacağım. Ama şu an olaylara bakışım böyle."

BAŞARILI MÜZİK GRUBU

Girls Aloud, 2002 yılında ITV1 kanalındaki Popstars: The Rivals adlı yetenek yarışmasında kurudu. Grupta Sarah Harding'in yanı sıra Cheryl Cole, Nadine Coyle, Nicola Roberts ve Kimberley Walsh yer alıyordu.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY