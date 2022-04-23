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Johnny Depp'e beklenmedik destek: O kadın, bir insanın mutlak felâketi... Erkekler de taciz kurbanı olur

#İreland Baldwin#Johnny Depp#Amber Heard
Johnny Deppe beklenmedik destek: O kadın, bir insanın mutlak felâketi... Erkekler de taciz kurbanı olur

Son yıllarda eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddiaları nedeniyle kariyeri düşüşe geçen ve karşılıklı açılan davalarda özel hayatının bütün ayrıntılarını anlatmak durumunda kalan Johnny Depp'e beklenmedik bir destek geldi.

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'HEARD' E TEPKİ YAĞDIRDI'
Oyuncu Alec Baldwin'in, bir dönemin ünlü yıldızı Kim Basinger ile evliliğinden dünyaya gelen 26 yaşındaki model kızı Ireland Baldwin, bir Instagram paylaşımında Depp'in eski eşi Amber Heard'ü "insanlık felaketi" olarak nitelendirip "Umarım Johnny saygınlığını ve hayatını ondan geri alır" diye yazdı.

Johnny Deppe beklenmedik destek: O kadın, bir insanın mutlak felâketi... Erkekler de taciz kurbanı olur

KENDİNİ TEMİZE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR
Johnny Depp ve Amber Heard, son dönemde dünya basınının gündeminden düşmüyor. Bunun nedeni de Depp'in, kendisi hakkında "bana şiddet uyguladı" iddialarını tekrarlayan Heard'e karşı açtığı iftira davası. ABD Virginia'da görülen davada, Depp ile Heard'ün birbirleri hakkında anlattıkları, kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatıcı. Her ikisi de bir diğerini, kendisine şiddet uygulamakla suçluyor. Depp ise eski eşinin iddiaları yüzünden kariyerinin de hayatının da yerle bir olduğunu ileri sürüp bir anlamda kendisini temize çıkarmaya çalışıyor.

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The Rum Diary filminin setinde tanışıp aşık olan Johnny Depp ile Amber Heard, bu duruşmalar sırasında kapalı kapılar ardında yaşadıkları en özel anları bile paylaşıyor. Bütün bunlar olurken diğer yandan da çiftle ilgili bitmeyen yorumlar yapılıyor, Depp ve Heard'ün hayranları da sosyal medya üzerinden bu mücadeleye katılıyor.

Johnny Deppe beklenmedik destek: O kadın, bir insanın mutlak felâketi... Erkekler de taciz kurbanı olur

'ERKEKLER DE TACİZ KURBANI OLUR'
Bu arada Johnny Depp'e hiç beklemediği bir destek geldi. Oyuncu Alec Baldwin'in 26 yaşındaki model kızı Ireland sosyal medya sayfasının "hikayeler" bölümünden 58 yaşındaki aktörü destekleyen bir paylaşım yaptı. "Ben tam da bu şekilde kadınlar tanıyorum. Manipülatif, soğuk... Ve bunlar tüm dünyayı bir erkeğin aleyhine çevirmek için kadınlıklarını kullanıp kurbanı oynuyorlar. Çünkü "erkekler çok kötüdür" demeyi bir tür havalı hareket sayan bir toplumda yaşıyoruz" diye yazdı Baldwin. Ireland Baldwin "Erkekler de taciz kurbanı olabilir" diye devam etti.

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'BİR İNSANIN MUTLAK FELÂKETİ'
Ardından Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'ü "bir insanın mutlak felâketi" olarak nitelendirdi. Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Amber Heard korkunç bir insan ve umarım ki Johnny, saygınlığını ve hayatını geri alır. Umarım Karayip Korsanları'nın beşinci filminde de oynar."

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Johnny Deppe beklenmedik destek: O kadın, bir insanın mutlak felâketi... Erkekler de taciz kurbanı olur


KARŞILIKLI İDDİALAR BİTMİYOR
Mahkeme salonu dışında çiftin ünlü ya da ünsüz hayranları konuyla ilgili görüşlerini dile getirirken Depp ve Heard de duruşmalarda özel hayatlarıyla ilgili bazıları bugüne kadar hiç bilinmeyen ayrıntıları ortaya seriyor. Gelin eski çiftin yaptığı o açıklamaların en çarpıcı olanlarını bir hatırlayalım:

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Johnny Deppe beklenmedik destek: O kadın, bir insanın mutlak felâketi... Erkekler de taciz kurbanı olur

DÜĞÜN BOYU UYUŞTURUCU ALDI: Depp, Amber Heard'ün düğünlerinde bile ağır uyuşturucular kullandığını ileri sürdü. Depp'in duruşmada anlattıklarına göre Heard; 2015 yılındaki düğünlerinde konuklar arasında bulunan arkadaşlarıyla birlikte durmadan uyuşturucu aldı. Düğünün büyük bir bölümünde de öylece oturup bakışlarını boşluğa dikti.

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Johnny Deppe beklenmedik destek: O kadın, bir insanın mutlak felâketi... Erkekler de taciz kurbanı olur

'KIZIM DÜĞÜNE GELMEDİ': Johnny Depp, 2015 yılının şubat ayındaki düğününe, Fransız oyuncu ve şarkıcı Vanessa Paradis ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lily Rose'un da katılmadığını söyledi. Bunun nedenini de "Kızım ile Bayan Heard'ün ilişkisi çok da iyi değildi" diyerek ifade etti.

Johnny Deppe beklenmedik destek: O kadın, bir insanın mutlak felâketi... Erkekler de taciz kurbanı olur

FRANCO İLE ALDATTIĞINDAN ŞÜPHELENİP ÖZÜR DİLEMİŞ: Duruşmayla ilgili konuşulan ayrıntılardan biri de Depp'in, evli oldukları dönemde, Heard'ün kendisini aldattığını düşünmesiyle ilgili itirafı oldu. Depp, Amber Heard'ün kendisini, The Adderall Diaries filmindeki rol arkadaşı James Franco ile aldattığını düşündüğünü söyledi. Fakat sonda da Heard'e bir mesaj gönderip özür dilediğini de ekledi. Depp'in eski eşine gönderdiği "Bir kez daha kendimi utanç ve pişmanlıktan ibaret bir yerde buldum. Elbette üzgünüm. Ne olduğunu ve neden olduğunu bilmiyorum ama bunu bir daha asla yapmayacağım" satırlarından oluşan mesajı da duruşmada okundu.

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'FRANSIZ GASPÇI' İFADESİ ŞAŞIRTTI: Bu arada Depp'in, iyi dostu olan Elton John'a gönderdiği bir elektronik posta da duruşmada gün yüzüne çıktı. Söz konusu mektupta Depp, iki çocuğu Lily Rose ile Jack'in o dönemde aşık olduğu Amber Heard'ü çok sevdiklerini belirtip bu yüzden hissettiği gerginlikten kurtulduğunu da ifade ediyor. Bu noktada çarpıcı olan ayrıntı ise Depp'in hayatında en uzun süre birlikte olduğu, çocuklarının annesi Fransız şarkıcı ve oyuncu Vanessa Paradis için yazdığı satırlar. Depp, "beni uyuşturucu alışkanlığımdan kurtarmak için çabaladı" diye tanımladığı Elton John'a yazdığı mektupta eski sevgilisi Paradis'i "Fransız gaspçı" olarak tanımlamış.

Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard'in kan donduran ses kayıtları ortaya saçıldı: Sana ihtiyacım var, lütfen kes beni!Sadece iki yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşanan ünlü çiftin geçmişteki özel hayatıyla ilgili "ortaya dökülenler" duyanları şaşırtmaya devam ediyor. Birbirlerini şiddet uygulamakla suçlayan çiftin duruşması dün de devam etti. Davanın dünkü duruşmasında da gizli çekilen videolar, duvarlara ve dolaplara atılan tekmeler ön plana çıktı. Ünlü oyuncunun eski eşine kendisini bıçaklaması için yalvardığı ses kayıtları da duruşma salonunda dinletildi. Söz konusu olan ünlü çift, evlilikleri iki yılda bittiği halde aralarındaki hesaplaşmayı bir türlü sona erdiremeyen 58 yaşındaki Johnny Depp ile 35 yaşındaki eski eşi Amber Heard. Depp'in, eski eşi aleyhine açtığı 100 milyon dolarlık iftira davasının dün gerçekleşen duruşmasında da mahkeme salonunda çiftin geçmişteki özel hayatına dair şaşkınlık yaratan fotoğraf ve videolar gösterildi.
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#İreland Baldwin#Johnny Depp#Amber Heard

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