Bıçağın üstünde 'ölüme kadar' yazıyordu: Sana ihtiyacım var, lütfen kes beni!

Haberin Devamı

EVLİLİK İKİ YILDA BİTTİ, KAVGASI BEŞ YILDIR SÜRÜYOR

Söz konusu olan ünlü çift, evlilikleri iki yılda bittiği halde aralarındaki hesaplaşmayı bir türlü sona erdiremeyen 58 yaşındaki Johnny Depp ile 35 yaşındaki eski eşi Amber Heard. Depp'in, eski eşi aleyhine açtığı 100 milyon dolarlık iftira davasının dün gerçekleşen duruşmasında da mahkeme salonunda çiftin geçmişteki özel hayatına dair şaşkınlık yaratan fotoğraf ve videolar gösterildi. Özellikle de Johnny Depp'i mutfak dolaplarını tekmeleyip vururken gösteren ve Amber Heard tarafından gizlice çekilen video, duruşmaya damga vurdu. Bu arada, bir türlü "barış yolunu" bulamayan çiftin, 2011'de sette başlayan aşklarını 2015'te evliliğe taşıdığını 2017 yılında da resmen boşandığını hatırlatalım.

Haberin Devamı

HEARD GİZLİCE ÇEKMİŞ

Duruşmada, Amber Heard'ün avukatları, çiftin yıllar önce bir tartışma sırasında gizlice çekilen bir videosunu da gösterdi. Videoda Depp, küfür ederek duvara ve mutfak dolaplarına hem yumruk hem tekme atarken görülüyor. O sırada Heard de "Ne oldu?" diye soruyor. Videoda çiftin bulunduğu mutfaktaki eşyaların yere saçıldığı ve ortalığın da dağınık olması dikkat çekti. O sırada Amber Heard'ün "Yaptığım her şey için özür dilerim. Sana bir şey oldu mu?" dediği duyuluyor. Ardından da " Sanmıyorum" diye ekliyor. Videoda Johnny Depp, mutfak dolaplarını çarpıyor ve tekme atıyor. Duruşmada yayınlanan bu görüntüleri Amber Heard'ün gizlice çektiği ortaya çıktı. Hatta Heard, kameranın görüş açısını kapattığı için bir kahve kupasını da eline alıyor.

Gözden Kaçmasın Annemin tacizleriyle büyüdük... En kolayı fiziksel acıya dayanmaktı Haberi görüntüle

'DOLAPLARA VURDUM AMBER' A DEĞİL'

Depp videoyla ilgili olarak Heard'ün avukatı Benjamin Rottenborn'un kendisine yönelttiği "Bu sizin Batı Hollywood'daki eviniz. Videoaki de sizsiniz. Şiddet mi uyguluyordunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Açıkça görülüyor ki benim için kötü bir zamandı." Ünlü oyuncu ardından da dolaplara şiddet uyguladığını kabul edip Amber Heard'e vurmadığını savundu.

Haberin Devamı

Depp, eski eşinin bu görüntüleri gizlice çektiğini söyleyip sonunda da güldüğünü sözlerine ekledi. Sonra da "Eğer Bayan Heard o sırada korktuysa neden kaçmadı, neden görüntüleri çekiyordu?" diye sordu. Depp, avukatın kendisine yönelttiği "Sarhoş muydunuz?" sorusuna da "Bu bir olasılık" diye yanıt verdi.

'BENİ BIÇAKLA' DİYE YALVARMIŞ

Dünkü duruşmada Johnny Depp ile Amber Heard arasında geçen rahatsız edici bir tartışmanın ses kayıtları da jüriye dinletildi. O kayıtlarda Depp'in eski eşine kendisini bıçakla kesmesi için yalvardığı duyuluyor. O kayıtlar dinlenirken Depp'in gözlerini eliyle sildiği ve bir kağıt mendile uzandığı görüldü. Tam o anda eski eşi Amber Heard'ün de kendini hiç iyi hissetmediği ve gözyaşlarına teslim olmanın eşiğine geldiği dikkat çekti.

'SANA İHTİYACIM VAR, KES BENİ'

Söz konusu kayıtlarda Depp, alçak bir sesle "Benim bir yerimi kesmek ister misin?" diye soruyor. Heard ise ona "Kendini kesme, lütfen yapma. Bunu neden yapayım? Lütfen kendini kesme" diye yanıt veriyor. Depp'ten buna şöyle yanıt geliyor: "Sana ihtiyacım var. Kes beni." Tam o sırada çiftin bulunduğu odanın kapısının çalındığı ve bir hizmetlinin çifte seslendiği duyuluyor. Fakat ses kayıtlarında, hizmetliye kapıyı açmayan ve geri gönderen çiftin bıçakla ilgili tartışmayı sürdürdüğü dikkat çekiyor. Amber Heard defalarca Depp'ten bıçağı bıçağı yere bırakmasını istiyor. Heard, bıçağın dünyadaki en kötü şey olduğunu çok can yakıcı ve kirli olduğunu söylüyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Beni rehin alıp üç gün tecavüz etti Haberi görüntüle

'ÖLÜME KADAR'

Söz konusu bıçağın fotoğrafları da mahkeme heyetine sunuldu. Bıçağın üzerinde İspanyolca "Hasta la Muerte" (Ölüme Kadar" ve hemen yanında da Slim yazılı. Bu arada Amber Heard'ün eski eşi Johnny Depp'i "Slim" (ince, narin) takma adıyla çağırdığını da hatırlatalım.

JÜRİYE SUNULAN FOTOĞRAF

Depp, duruşmada alkol düşkünlüğü hakkında da konuştu. Özellikle de The Lone Ranger adlı filmin çekimleri sırasında alkol konusunda "ipin ucunu iyice kaçırdığını" belirtti ünlü oyuncu. O filmin çekimleri sırasında set bitip eve döndüğü her gün kendisini bekleyen bir bardak alkollü içki olduğunu da sözlerine ekledi. Heard'ün avukatı Depp'e sabah saatlerinde de bir alkollü içkiyi tüketip tüketmediğini sordu. Depp de buna insanın her saatte kendisini mutlu edebileceği yanıtını verdi. Bu yanıt salonda gülüşmelere neden oldu. Bu arada duruşmada Depp'in, alkol ve uyuşturucu nedeniyle kendinden geçtiği bir anda çekilen fotoğrafı da dikkate sunuldu.'

Haberin Devamı

'ONU YAKMADAN ÖNCE BOĞALIM'

Johnny Depp ile Amber Heard'ün kapalı kapılar ardında yaşadıkları her şeyin ortaya döküldüğü dava sırasında konuşulanlar sadece bunlar değildi. Depp'in, oyuncu arkadaşı Paul Bettany'ye daha evlenmelerinden önce Amber Heard hakkında gönderdiği bir mesaj da duruşmada okundu. Heard'ün avukatı Rottenborn tarafından yüksek sesle okunan mesajda Depp "Haydi Amber'ı yakalım" diye yazıyor. Yine Paul Bettany'ye gönderdiği bir başka mesajda da "Onu yakmadan önce boğalım" yazdığı görüldü.

MESAJI YAZDIĞINI KABUL ETTİ

Heard'ün avukatı, duruşma salonundaki herkesten özür dileyerek mesajları küfürlü kısımlarıyla birlikte okudu. Sonra da Depp'e "Doğru okudum mu?" diye sordu. Oyuncu da "Kesinlikle" diye yanıt verdi. Avukat Rottenborn daha sonra şunu söyledi: "Bunu, sonradan eşiniz olacak kadın hakkında yazdınız." Depp'in yanıtı ise kısa ve netti: "Evet!"

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Umarım cesedi otomobilin bagajında çürüyordur Haberi görüntüle

BİRLİKTE UYUŞTURUCU ALDIKLARINI SÖYLEDİ

Depp, sorular üzerine İngiliz aktör Paul Bettany ile iyi arkadaş olduklarını ve birlikte uyuşturucu aldıklarını söyledi.

WINONA İLE BÜYÜK AŞK

Johnny Depp, ilk evliliğini 1983 ile 1985 arasında Lori anne Allison ile yaptı. Çok konuşulan ilişkiler yaşadı. Bunlar arasında uzun süre gündemde kalanlardan biri Winona Ryder ile yaşadığı ilişki oldu. Dönemin iki genç yıldızı 1989 ile 1993 arasında birlikte oldu.

DİLLERE DESTAN AŞK YAŞADILAR

Depp daha sonra da top model Kate Moss ile yine dillere destan bir aşk yaşadı. Aslında ilişkileri sadece 4 yıl sürdü. Ama buna rağmen Depp ile Moss birbirlerine öyle çok yakıştırıldı ki aşkları hiç unutulmadı. 1994'te tanışan çift, 1998'e kadar birlikte oldu.

AMBER HEARD' E AŞIK OLUNCA ONDAN AYRILDI

Johnny Depp daha sonra iki çocuğu, Lily Rose ve Jack'in annesi Fransız oyuncu ve şarkıcı Vanessa Paradis ile birlikte oldu. 1998'de başlayan ilişkileri 2012'de bitti. Bunun nedeni de Johnny Depp'in Amber Heard'e aşık olmasıydı.

ÜNLÜ MODELLE KISA SÜREN İLİŞKİ

Amber Heard'e gelirsek... Güzel oyuncu, Depp ile romantik bir ilişkiye başladığı 2012 yılına kadar Tasya Van Ree ile birlikteydi. İkilinin ilişkisi 2008'de başladı. Heard, Johnny Depp ile yollarını ayırdıktan sonra 2016 yılında toh model Cara Delevingne ile kısa süren bir ilişki yaşadı.

ÇOK KONUŞULAN İLİŞKİ

Yine 2016 ile 2018 arasında Elon Musk ile adı anıldı. Hatta Musk ile Depp'i aldattığı bile ileri sürüldü. Fakat Heard bunu reddetti. Musk ise bu ayrılığın ardından gerçek aşk acısını yaşadığını söylemişti.

HEIDI KLUM'UN ESKİ SEVGİLİSİYLE DE ADI ANILDI

Bu arada Amber Heard'ün adı 2018'de Heidi Klum'un eski sevgilisi Vito Schnabel ile anıldı.

EN SON İLİŞKİSİ

Heard, 2020 ile 2021 arasında ise Bianca Butti ile birliktelik yaşadı. Bu arada Heard'ün geçen yıl taşıyıcı anne yöntemiyle bir kız bebek annesi olduğunu hatırlatalım.