ÃœnlÃ¼ oyuncu travmatik Ã§ocukluÄŸunu anlattÄ±: Annemin tacizleriyle bÃ¼yÃ¼dÃ¼k... En kolayÄ± fiziksel acÄ±ya dayanmaktÄ±

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TRAVMALARLA DOLU Ã‡OCUKLUÄžUNU ANLATTI

58 yaÅŸÄ±ndaki Depp, eski eÅŸi Amber Heard aleyhine aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava kapsamÄ±nda travmalarla dolu Ã§ocukluÄŸu hakkÄ±nda konuÅŸtu. DiÄŸer bÃ¼tÃ¼n filmleri bir yana milyonlarÄ±n hafÄ±zasÄ±nda Karayip KorsanlarÄ±'nÄ±n Kaptan Sparrow'u olarak yer eden Johnny Depp, Ã§ocukken annesinin kendisine ve kardeÅŸlerini sÃ¼rekli olarak taciz ettiÄŸini, fiziksel ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

YILLAR Ã–NCESÄ°NE DÃ–NDÃœ

Johnny Depp, eski eÅŸi Heard'e karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± kapsamÄ±nda ABD, Virginia'daki Fairfax County Circuit'te gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada kelimenin tam anlamÄ±yla "Ã§ocukluÄŸuna ve ilk genÃ§liÄŸine dÃ¶ndÃ¼" ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± anlattÄ±.

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Tam adÄ± John Christopher Depp II olan ünlü oyuncu. Betty Sue Palmer ve John Christopher Depp'in oÄŸlu olarak dünyaya gözlerini açtÄ±. Dört çocuklu Depp çiftinin en küçük evladÄ±ydÄ± oyuncu. Annesi garson olarak çalÄ±ÅŸÄ±yordu, babasÄ± ise inÅŸaat mühendisiydi. Aile, Depp'in dünyaya geldiÄŸi Owensboro, Kentucky'de çok uzun süre yaÅŸamadÄ±. Johnny Depp henüz 7 yaÅŸÄ±ndayken Florida'ya taÅŸÄ±ndÄ±lar.

'EVÄ°MÄ°ZDE GÃœVENDE DEÄžÄ°LDÄ°K'

Johnny Depp duruÅŸmada, ergenlik Ã§aÄŸÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± Ã¼zerine yoÄŸunlaÅŸtÄ±. Fiziksel istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi Depp. Bunun boyutunun da "kendisine kÃ¼l tablasÄ± fÄ±rlatÄ±lmasÄ±ndan, kafasÄ±na topuklu ayakkabÄ±yla ya da telefonla vurulmasÄ±na" kadar uzandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizlemedi. Oyuncu, kendi evlerinde gÃ¼venliÄŸin hiÃ§bir Ã§eÅŸidinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

'FÄ°ZÄ°KSEL ACIYA DAYANMAK KOLAYDI'

Johnny Depp geÃ§miÅŸte kalan yÄ±llarÄ±nÄ± anlatÄ±rken fiziksel ÅŸiddetin, anneleri tarafÄ±ndan uygulanan sÃ¶zlÃ¼ ya da duygusal tacizin yanÄ±nda hiÃ§ Ã¶nemi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Oyuncu "O tokatlar yada vurmalar sadece kabullenmeyi ve baÅŸa Ã§Ä±kmayÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸiniz fiziksel acÄ±lardÄ±" dedi.

BABASININ SOÄžUKKANLI OLDUÄžUNU SÃ–YLEDÄ°

"Betty Sue" diyerek yani adÄ±yla sÃ¶z ettiÄŸi annesinin, babasÄ±na karÅŸÄ± da nazik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sert davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Johnny Depp. Ãœstelik de Ã§ocuklarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde. Fakat babasÄ±nÄ±n, annesinin bu tavÄ±rlarÄ±na karÅŸÄ± inanÄ±lmaz ÅŸekilde sakin ve sabÄ±rlÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi. Annesi canÄ±nÄ± yakarken babasÄ±nÄ±n sadece karÅŸÄ±sÄ±nda durup bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± karÄ±sÄ±na diktiÄŸini anlattÄ± Ã¼nlÃ¼ oyuncu.

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Oyuncu "BabamÄ±n, kontrolünü kaybedip anneme baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ya da vurduÄŸu hiçbir an olmadÄ±" diyerek sözlerini sürdürdü. Sonra da ÅŸunlarÄ± ekledi: "Babam beyefendiliÄŸini hiçbir zaman bozmadÄ±. En fazla duvarÄ± yumruklardÄ±."

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'BEÅž YAÅžINDA BÄ°R Ã‡OCUKKEN DÃœÅžÃœNÃœRDÃœM'

Johnny Depp, annesinin tÃ¼m ailesine uyguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddetle ilgili olarak henÃ¼z beÅŸ yaÅŸÄ±nda bir Ã§ocukken bile dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi duruÅŸmada: "BeÅŸ yaÅŸÄ±nda bir Ã§ocuk olarak babamÄ±n buna nasÄ±l dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ederdim. Onun neden annemi terk etmediÄŸini de. Babam sakinliÄŸini ve soÄŸukkanlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyabiliyordu. Ã‡ocuklarÄ±yla iliÅŸkisini koruyabiliyordu." Johnny Depp, bu sÃ¶zlerinin ardÄ±ndan babasÄ±nÄ± "Ä°yi bir adam" olarak tanÄ±mladÄ±.

'ANNEMÄ° TERK EDEREK EN DOÄžRU OLANI YAPTI'

Ã‡ocukluk ve yetiÅŸkinlik Ã§aÄŸlarÄ±nda annesinin yaptÄ±klarÄ±nÄ± ayrÄ±ntÄ±sÄ±yla anlatan Johhny Depp, sonunda ebeveyninin, 1978 yÄ±lÄ±nda, kendisi 15 yaÅŸÄ±ndayken boÅŸandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi. O sÄ±rada babasÄ±nÄ±n artÄ±k bu ÅŸekilde yaÅŸayamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini de belirtti. Depp, adÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± babasÄ±yla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir yorumda da bulundu duruÅŸmadaki tanÄ±klÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda. Her ne kadar babasÄ±nÄ± "kibar, sakin ve utangaÃ§ bir adam" olarak tanÄ±mlasa da ailesini terk ettiÄŸi iÃ§in onun bir yanÄ±nÄ±n "korkak" olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de gizlemedi.Â Oyuncu, ilerleyen yÄ±llarda bu fikrini deÄŸiÅŸtirdiÄŸini de saklamadÄ±. "Babam, annemi terk ederek kendisi iÃ§in en doÄŸru olanÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±" dedi.

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'BÄ°R DAHA ESKÄ°SÄ° GÄ°BÄ° OLMADI'

Johny Depp duruÅŸmada annesinin trajik sonunu da anlattÄ±. Betty Sue Palmer'Ä±n derin bir depresyona girdiÄŸini ve Ã§ok sayÄ±da hap iÃ§erek hayatÄ±na son vermek istediÄŸini anlattÄ±. Sonra da ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Hayatta kaldÄ± ama asma eskisi gibi olmadÄ±." Depp'in annesi 2016 yÄ±lÄ±nda hayata veda etti.

DuruÅŸmada Johnny Depp'in ablasÄ± Christie Dembrowski de tanÄ±k olarak dinlendi. 61 yaÅŸÄ±ndaki Dembrowski, ifadesini verirken hem kendisi gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ± hem de kardeÅŸi Johnny çok duygusallaÅŸtÄ±. Christie Dembrowski, küçükken annelerinden duygusal ve fiziksel ÅŸiddet gördüklerini anlattÄ±. Dembrowki, annelerinin gergin bir kadÄ±n, buna karÅŸÄ±lÄ±k babalarÄ±nÄ±n ise kibar ve sakin bir insan olduÄŸunu anlattÄ±. Depp'in ablasÄ±, anne ve babalarÄ±nÄ±n tamamen farklÄ± kiÅŸilik yapÄ±larÄ±na sahip olduÄŸunu da sözlerine ekledi. Aktörün ablasÄ±, çocukluklarÄ±na dair sözlerini sürdürürken duygusallaÅŸan Depp bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± yerden kaldÄ±rmadÄ±. Christie Dembrowski, kendisine yöneltilen "Anneniz Johnny'e hitap ederken bir takma isim kullanÄ±r mÄ±ydÄ±?" sorusuna da ÅŸöyle yanÄ±t verdi: "Tek gözlü" onun en sevdiÄŸi takma isimdi. Çünkü Johnny büyürken doktorlar gözlerinden birinde göz tembelliÄŸi olduÄŸunu söylemiÅŸti. O yüzden de o gözünün normal fonksiyonlarÄ±nÄ± yerine getirmesi için saÄŸlam gözünü kapatmÄ±ÅŸlardÄ± bir süre için." Dembrowski, annesinin kendilerine taktÄ±ÄŸÄ± bu isimlere alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve hayatlarÄ±nÄ±n normal bir parçasÄ± olarak gördüklerini de sözlerine ekledi. Christie Dembrowski, annelerinin kendilerine fiziksel ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± yani dövdüÄŸünü de belirtti. Fakat kendisinin sorun çÄ±karmamak ve cezalandÄ±rÄ±lmamak için dikkatli davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± de söyledi. Christi Dembrowski, annesi kendisini dövdüÄŸü zaman Johnny'nin de bütün çocuklar gibi aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

'KARÄ°YERÄ°M YIKILDI'

Johnny Depp duruÅŸmada Amber Heard ile olaylÄ± bir ÅŸekilde biten evliliÄŸi ve yaÅŸadÄ±klarÄ± tartÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda da konuÅŸtu. Oyuncu, Heard'Ã¼n kendisi hakkÄ±nda ortaya attÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet iddialarÄ±nÄ±n, kariyerini yerle bir ettiÄŸini belirtti. Depp "Bu iddialar yerkÃ¼re etrafÄ±nda dolaÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda, insanlara benim sarhoÅŸ, kokain baÄŸÄ±mlÄ±sÄ±, kadÄ±nlarÄ± dÃ¶ven biri olduÄŸumu sÃ¶ylediÄŸinde 50'li yaÅŸlarÄ±mda her ÅŸey bitti" diye tanÄ±mladÄ± durumu.

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'BANA Ä°Ã‡KÄ° ÅžÄ°ÅžESÄ° FIRLATTI'

Johnny Depp, Karayip KorsanlarÄ±'nÄ±n Ã§ekimi iÃ§in Avustralya'da bulunduÄŸu sÄ±rada yeniden iÃ§meye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve o dÃ¶nemde Amber Heard'Ã¼n bir Ã¶fke nÃ¶beti geÃ§irip kendisine iÃ§ki ÅŸiÅŸesi fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. ParmaÄŸÄ± kesilen Depp o anlarÄ± "Kan fÄ±ÅŸkÄ±rÄ±yordu. Sinir krizi nasÄ±l bir ÅŸey bilmiyorum ama muhtemelen ona en yakÄ±n hissettiÄŸim ÅŸey buydu" dedi.

DOKTORA YALAN SÃ–YLEMÄ°Åž

Ã–nce banyoya saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sonra da hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Johnny Depp, doktora da yalan sÃ¶ylediÄŸini itiraf etti. Sonra da bunun nedenini anlattÄ±: "Yalan sÃ¶yledim Ã§Ã¼nkÃ¼, Bayan Amber Heard'Ã¼n bana iÃ§ki ÅŸiÅŸesi fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve parmaÄŸÄ±mÄ± kestiÄŸini ifÅŸa etmek istemiyordum. Ona sorun yaratmak istemiyordum."

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KARARINI TELEFONDA SÃ–YLEMÄ°Åž

DÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen duruÅŸmada Johnny Depp ile Amber Heard'Ã¼n evliliklerini sonu ve oyuncunun annesinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili dÃ¶nemler de gÃ¼ndeme geldi. O sÄ±rada yaÅŸananlarÄ± Johnny Depp ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Amber'Ä± arayÄ±p annemin hastanede Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylemeye karar verdim. Ona dedim ki "Bak, bir karar verdim ve sanÄ±rÄ±m bu en doÄŸrusu."

'DIÅžKI' KONUSU GÃœNDEME GELDÄ°

Depp, Heard, Coachella Festivali'ndeyken bazÄ± eÅŸyalarÄ±nÄ± almak iÃ§in Ã§atÄ± katÄ±ndaki evlerine gittiÄŸini sÃ¶yledi. Ä°ÅŸte sÃ¶zÃ¼n burasÄ±nda yÄ±llar Ã¶nce Ã§ok konuÅŸulan "dÄ±ÅŸkÄ±" konusu da gÃ¼ndeme geldi. Daha Ã¶nce gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada Depp, eski eÅŸinin kendisinden intikam almak iÃ§in yataÄŸÄ±n kenarÄ±na dÄ±ÅŸkÄ±sÄ±nÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. O duruÅŸmada hakim, bunun evcil hayvanlara ait olduÄŸuna hÃ¼kmetmiÅŸti. Fakat Depp dÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmada o dÄ±ÅŸkÄ±nÄ±n kendi evcil kÃ¶peklerinden kaynaklanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onlarla yÄ±llarca yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak ikisinin de gayet temiz olduÄŸunu sÃ¶yledi.

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