Tüyler ürperten mesaj duruşmada ortaya çıktı: Umarım cesedi otomobilin bagajında çürüyordur

Haberin Devamı

BÜYÜ ÇABUK BOZULDU, ÖFKE DOLU AÇIKLAMALAR ARDI ARDINA GELDİ

Mahkeme salonlarında ya da kameralar karşısında birbirleri hakkında akıl almaz sözler sarf ettiler. Şiddet uygulamaktan tecavüze kadar uzanan geniş bir çerçevede suçlamalar yönelttiler birbirlerine. Hatta aralarından bazıları "onun beni öldüreceğinden bile korktum" diye itirafta bulundu.

MAGAZİN TARİHİNE GEÇEN OLAYLI AYRILIKLAR VE BOŞANMALAR

İşte ünlü çiftlerin, bazıları imkansız koşullarda başlayıp evliliğe uzanan ama sonra bütün kirli çamaşırların, içlerinde biriken öfkenin boşalmasıyla biten ve magazin tarihine pek de hoş olmayan bir şekilde geçen boşanmaları ya da ayrılıkları.

Haberin Devamı

GÖZÜ AİLESİNİ BİLE GÖRMEZ OLMUŞTU

Bu kavgalı gürültülü ayrılıkların son örneklerinden birini Johnny Depp ile Amber Heard sergiliyor. 58 yaşındaki Depp ile 35 yaşındaki Heard'ün aşkı, birlikte rol aldıkları The Rum Diaries filminin setinde başladı. O dönemde Depp, 14 yıldır Fransız oyuncu ve şarkıcı Vanessa Paradis ile iki çocuklu bir birliktelik sürdürüyordu. Hatta Paradis uğruna hayatını ikiye bölmeyi, yani yılın yarısını onun ülkesi Fransa'da geçirmeyi bile göze almıştı. Ama Amber Heard'e gönlünü kaptırınca gözü ailesini bile görmedi.

Set aşıkları Depp ve Heard, 2015'te evlendi. Mutlulukları 2 yıl bile sürmedi. Çift, birbirleri aleyhine çeşitli iddialarda bulunarak yollarını ayırdı. Ama yine de ortalık sakinleşmedi. Eski aşıklar, şimdi mahkeme salonlarında birbirleri hakkında dudak uçuklatan iddialarda bulunarak hesaplaşıyor. Depp'in eski eşi aleyhine açtığı iftira davası ABD'de Manhattan'da görülüyor. O süreçte de duyanları şaşırtan iddialar ardı ardına ortaya atılıyor. Amber Heard, Depp'in kendisine şiddet uyguladığını hatta zaman zaman tecavüz ettiğini de ileri sürdü. Zaten boşanmalarının ilk döneminde yüzünün morluk ve bere içindeki fotoğraflarını da gözler önüne sermişti. Şu sıralar görülen davada da birbirlerine karşı iddiaları bitmek bilmiyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Beni rehin alıp üç gün tecavüz etti Haberi görüntüle

TÜYLER ÜRPERTEN MESAJ: UMARIM CESEDİ BAGAJDA ÇÜRÜYORDUR

Davanın önceki gün görülen duruşmasında da yine şaşırtıcı iddialar havada uçuştu. Bunlar arasında en çarpıcı olanlardan biri de Johnny Depp'in yakın arkadaşı Isaac Baruch'a gönderdiği bir yazılı cep telefonu mesajıydı. Bu mesaj, mahkeme salonunda okundu ve Depp'in arkadaşı Baruch da mesajlaşmayı doğruladı. Depp'in mesajı gerçekten inanılmazdı. Bu yazılı mesajda Depp "Umarım Amber'ın cesedi şimdi otomobilin bagajında çürüyordur" yazılıydı. Yine aynı mesajda Depp, eski eşi Amber Heard'ü güzel bir hayatı yerle bir etmekle suçluyordu. Duruşmada bu mesajı doğrulayan Baruch kendisine yöneltilen "Depp'in, Heard'e şiddet uyguladığına tanık oldunuz mu?" sorusuna ise böyle bir şeye hiçbir zaman tanık olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Haberin Devamı

'CAN GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE EDİYORDUM'

Buna karşılık olarak da Amber Heard, taciz iddialarının bir adım daha ötesine geçti ve Depp ile evliyken bir dönem hayatından da endişe ettiğini ileri sürdü. Depp'in bilerek ve isteyerek ya da kontrolü kaybederek kendisini öldürmesinden korktuğunu belirtti. Bir zamanlar gözleri birbirlerinden başkasını görmeyen çiftin duruşmasında eski defterlerin başka sayfaları da açılacak görünüşe göre.

Fakat Johnny Depp ve Amber Heard, gösteri dünyasında bu şekilde "boğaz boğaza gelerek" boşanan tek ünlü çift değil. Sayfaları geriye doğru çevirelim ve o olaylı ayrılıkları bir hatırlayalım.

BRANGELINA'NIN ÖFKESİ DE BİTMEK BİLMEDİ

Olaylı boşanma denilince ilk anda akla gelen iki isim var: Angelina Jolie ve Brad Pitt. Bir dönem Brangelina olarak anılan çiftin boşanma süreci daha da önemlisi altı çocuklarının velayet mücadelesi, basının gündeminden çok uzun süredir düşmüyor. Jolie ve Pitt de tıpkı Depp ve Heard gibi film setinde birbirlerine aşık oldu. Hatta Pitt de meslektaşı Depp gibi yeni aşkı uğruna eşi Jennifer Aniston'dan boşandı. Brangelina çifti, altı çocuk ve 10 yıllık birlikteliğin ardından 2014'te evlendiler. Herkes birbirlerine çok yakıştırılan bu çiftin evliliğinin gerçekten de "ölüm onları ayırana kadar" süreceğini düşünürken boşanma kararı aldıklarını açıkladılar. Bu yasal süreç 2019'da tamamlandı. Ama altı çocuğun velayeti için giriştikleri yasal süreç bitmek bilmedi. Bu sırada eski çift arasındaki sular da hiç durulmadı.

Haberin Devamı

PITT'E ŞİDDET VE ALKOL BAĞIMLILIĞI SUÇLAMASI

Özellikle o süreçte çiftin kapalı kapılar ardındaki yaşamıyla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Angelina Jolie de tıpkı Amber Heard gibi Brad Pitt ile birlikteyken bir ara hem kendisinin hem çocuklarının can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi. Daha öncesinde Pitt'in, çocuklarına şiddet uyguladığını da ileri sürdü. Eski eşinin alkol sorunu olduğunu iddia ettiği Pitt, çiftin en büyük oğlu Maddox'a fiziksel şiddet uygulamakla suçlandı. Aklanana kadar çocuklarını görmesine izin verilmedi. Bir süre tedavi gören Pitt, sonra bir gözetmen eşliğinde çocuklarıyla görüşmeye başladı. Şu anda gelinen noktada eski çift arasındaki bu velayet sorunu net olarak çözülmüş değil. Dikkat çeken bir başka nokta da Angelina Jolie sık sık çocuklarıyla birlikte görüntülenirken Pitt'in hiç bu şekilde kameralara yansımıyor oluşu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Shiloh'nun kalbindeki acı büyük Haberi görüntüle

KORKUNÇ İDDİALARDA BULUNDU

Ayrılık sürecinden sonra bütün "kirli çamaşırlarını" ortaya saçan çiftlerden biri de Marilyn Manson ile eski nişanlısı Evan Rachel Wood. Özellikle de Wood'un eski nişanlısıyla ilgili iddiaları tecavüzden fiziksel şiddete korkunç ayrıntılar içeriyor. Wood'un anlattıklarına göre eski çiftin sadece üç yıl süren ilişkisi, korku filmlerini aratmayacak türdendi. Evan Rachel Wood, konuk olduğu bir belgeselde Marilyn Manson'ın kendisine uyku ilacı verdikten sonra tecavüz ettiğini ilk kez açıkladı. Sonra anlattıkları ise daha da inanılmazdı.

DOĞUM KONTROL YÖNTEMLERİNİ UYGULAMAK İSTEMEDİ

Evan Rachel Wood'un yine Phoenix Rising adlı belgeselde anlattığına göre Manson, doğum kontrol yöntemlerine sıcak bakmıyordu. Nişanlı oldukları sırada kendisinin 18, Manson'ın da 37 yaşında olduğunu hatırlatan Wood, bir keresinde hamile kaldığını ama bebeğini düşürdüğünü söyledi. Bu üzücü olayın yaşandığı gün Marilyn Manson kendisinden akşam yemeği hazırlamasını da istemişti. Evan Rachel Wood, daha sonra Jamie Bell ile kısa süreli bir evlilik yaşadı. Fakat ileri sürdüğüne göre ondan sonra da huzuru bir türlü bulamadı. Manson'ın kendisini küçük oğluyla tehdit ettiğini belirtti.

Gözden Kaçmasın Bana uyku hapı verip taciz ediyordu Haberi görüntüle

SEKRETERİYLE ALDATIP PORNO SİTELERE BİNLERCE DOLAR HARCADI

Bu örneklerden içerik olarak farklı olsa da bir döneme damgasını vuran ve üstündeki yıldızlar kazınınca çirkin gerçekler ortaya çıkan başka bir boşanma davası daha uzun süre basının manşetlerinde kalmıştı. Bir dönemin ünlü modeli Christie Brinkley, 1996 ile 2008 arasında Peter Cook ile evli kaldı. Başlarda mutlu giden evlilikleri pek de hoş olmayan bir şekilde sona erdi. Cook, eşi Christie Brinkley'i, sekreteriyle aldattığını itiraf etti. Hatta Cook'un internetteki porno sitelere 3 bin dolar harcadığı da ortaya çıktı.

ALDATILMANIN İNTİKAMINI ALMAK İSTEDİ

Kocası tarafından aldatılan bir kadın ne kadar ünlü ve zengin olursa olsun 'intikam' duygusu peşini bırakmıyor... Bunun bir örneğini de Demi Moore sergiledi. Kendisinden yaşça küçük eşi Ashton Kutcher ile evlenen Moore için hayat, aldatıldığını öğreninceye kadarher şey yolunda gidiyordu. Ama Kutcher'ın kendisini, genç kızlarla aldattığını öğrenince öfkeden deliye döndü. Moore, bir ara çektiği acıların bedelini ödetmeye de çalıştı. Aldatılmayı bir türlü içine sindiremeyen ve bir süre rehabilitasyon kliniğinde tedavi gören Moore, bütün servetine rağmen Kutcher'a bir fatura ödetmeye kararlıydı. Ünlü yıldızın bunun için bulduğu yöntem de Kutcher'dan nafaka istemek oldu. Sonra eski eşler arasındaki sorunlar çözüldü. Şimdi, Kutcher Mila Kunis ile evli ve iki çocuk babası. Bu arada Demi Moore'un dostça ayrıldığı eski eşi Bruce Willis ile hala dostane bir şekilde bağlantısını sürdürüyor.

KÖTÜ BİR FİLM GİBİ

Hollywood'un rüya çiftlerinden Denise Richards ile Charlie Sheen'in boşanması da kelimenin tam anlamıyla "kötü bir film" gibi oldu... Richards, can güvenliği olmadığını, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek boşanma davası açtı. İlk kavga, çiftin iki kızının velayeti yüzünden çıktı. Sonunda çocukların velayeti annelerine verildi. Ama boşandıktan bir süre sonra Richards'ın Sheen'in spermleriyle hamile kalmak istediği iddia edilince ortalık bir kez daha karıştı.

ESKİ KAYINVALİDESİNE 'CADI' DİYE HİTAP ETTİ

Bir dönem magazin basınında Sheen'in, eski eşi Denise Richards'ın annesine hakaret içeren mailler gönderdiği de konuşuldu. İddialara göre aktör Richards'ın annesine gönderdiği maillerde "cadı" diye hakaret ediyordu. Kanlı- bıçaklı olan çift sonunda duruldu. Sheen yeni bir evliliği adım attı ve bu evlilikten bir çocuk sahibi oldu. Ancak bu evlilik de yürümedi. Birkaç yıl önce HIV virüsü taşıdığını açıkladığında ise yanında eski eşi Denise Richards vardı.

ÇOCUKLARININ DADISIYLA ALDATILMAYI KABULLENMEDİ

Her ne kadar şu sıralar eski aşkı Jennifer Lopez ile mutlu bir nişanlılık süreci yaşasa da Ben Affleck'in, eski eşi Jennifer Garner'dan ayrılması da pek hoş olmadı. 2005 yılında evlenen çiftin birlikteliği dışarıdan bakınca gayet mutlu görünüyordu. Ama günün birinde Affleck'in, karısını çocuklarının dadısıyla aldattığı ortaya çıktı. Her ne kadar evliliklerini kurtarmaya çalışsalar da Garner, aldatılmayı kabullenemedi. Boşanma süreci 2015'te tamamlandı. Fakat onların boşanmaları tüm diğer ünlü çiftlerle kıyaslanınca gayet sakin bir şekilde gerçekleşti. Üç çocuklarının hatırına buluşuyor çift. Hatta Affleck bir dönem alkol sorunuyla mücadele ederken de yanında yine eski eşi vardı.

Gözden Kaçmasın O evlilikte tuzağa düşürülmüş gibiydim: Birbirimizin boğazına sarılacaktık Haberi görüntüle

'EVLİLİĞİM MUTSUZDU, ALKOLE SIĞINIYORDUM'

Jennifer Garner, eski eşi hakkında çok fazla konuşmadı. Ama Ben Affleck, katıldığı bir sohbet programında eski eşi Jennifer Garner ile ilişkisi hakkında da şunları söyledi. "Muhtemelen birbirimizin boğazına sarılarak ilişkimizi bitirirdik. Ben hâlâ alkol bağımlısı olurdum." Ben Affleck, alkol bağımlılığının nedenlerinden birini şöyle açıkladı programda: "Çünkü bu evlilikte kendimi tuzağa düşürülmüş, kapana kısılmış hissediyordum. Sürekli olarak 'Ayrılamam, çünkü çocuklarım var. Ama mutlu değilim, ne yapmalıyım?' diye soruyordum. Yaptığım şey bir şişe alkollü içki tüketmek ve sonunda kanepede uyuyakalmaktı" diye konuştu. Aslında alkolün, sorunlarının çözümü olmadığının farkında olduğunu da sözlerine ekledi Affleck.

Gözden Kaçmasın Çocuklarınızı da mı düşünmüyorsunuz? Ünlü çiftin aşk gösterisi tepki çekti Haberi görüntüle