ÃœnlÃ¼ Ã§iftin hesaplaÅŸmasÄ± bitmiyor: Beni rehin alÄ±p Ã¼Ã§ gÃ¼n tecavÃ¼z etti

Haberin DevamÄ±

BÄ°TMEYEN HUKUK SAVAÅžI

Johnny Depp ve uÄŸruna 14 yÄ±llÄ±k yuvasÄ±nÄ± yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± Amber Heard'Ã¼n, oynadÄ±klarÄ± The Rum Diaries adlÄ± filmin setinde baÅŸlayan aÅŸklarÄ± Ã¶nce evliliÄŸe sonra da Hollywood'un en uzun sÃ¼reli hukuk savaÅŸÄ±na uzandÄ±. 2015 ile 2017 arasÄ±nda evli kalan 58 yaÅŸÄ±ndaki Johnny Depp ile 35 yaÅŸÄ±ndaki Amber Heard bir kez daha mahkeme salonunda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

SUÃ‡LAMALAR ARDI ARDINA

Bu yasal sÃ¼recin "ilk perdesi" geÃ§en yÄ±l Ä°ngiltere'de gerÃ§ekleÅŸti. Bu sÃ¼reÃ§te kariyeri de zarar gÃ¶ren Depp, kendisi hakkÄ±nda "eÅŸini dÃ¶ven bir adam" nitelemesini kullanan The Sun gazetesine karÅŸÄ± bir iftira davasÄ± aÃ§tÄ±. Bu davanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¶nemde, Amber Heard ile Johnny Depp, Londra'daki mahkeme salonunda, deyim yerindeyse bir tÃ¼r gÃ¶vde gÃ¶sterisi yaptÄ±. O davayÄ± kaybeden kiÅŸi Depp oldu. Fakat olay orada noktalanmadÄ±. Eski eÅŸi Heard aleyhine 50 milyon dolarlÄ±k bir iftira davasÄ± aÃ§tÄ±. Bu hamleye Heard'den de yanÄ±t geldi: O da Depp aleyhine 100 milyon dolarlÄ±k bir iftira davasÄ± aÃ§tÄ±. Ä°ÅŸte o davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± dÃ¼n ABD'nin Virginia kentindeki Fairfax County Courthouse'da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Eski Ã§iftin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi duruÅŸmaya, yine birbirleri aleyhine yÃ¶nelttikleri suÃ§lamalar damgasÄ±nÄ± vurdu.

Haberin DevamÄ±

'KORSAN KOSTÃœMÃœNÃœN ARDINA GÄ°ZLENEN GERÃ‡EK' Ä°DDÄ°ASI

Johnny Depp ile Amber Heard'Ã¼n avukatlarÄ± da iki Ã¼nlÃ¼ye yÃ¶nelik ilginÃ§ nitelemelerde bulundu. Depp'in avukatlarÄ± Amber Heard'Ã¼n, hayatÄ±nÄ±n performansÄ±nÄ± sergilemeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rÃ¼p gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ± "yalan sÃ¶ylemekle" itham etti. Bu arada Amber Heard'Ã¼n avukatlarÄ± da Depp'i kast ederek "bu duruÅŸmanÄ±n korsan kostÃ¼mÃ¼ ve ÅŸÃ¶hretin ardÄ±na gizlenen gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sereceÄŸini" ileri sÃ¼rdÃ¼.Â

Amber Heard, 2018'de The Washington Post için yazdÄ±ÄŸÄ± makalede ismini vermeden Johnny Depp'i kendisine ÅŸiddet uygulamakla suçlamÄ±ÅŸtÄ±. Fakat her ne kadar açÄ±kça belirtmese de herkes Heard'ün o makalede kimden söz ettiÄŸini anlamÄ±ÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

DEPP'Ä°N AVUKATLARI: SALDIRGAN TARAF HEARD

DuruÅŸmada ilk olarak sÃ¶z alan Johnny Depp'in avukatlarÄ± Heard'Ã¼n sÃ¼rekli tekrarladÄ±ÄŸÄ± "duygusal, fiziksel, cinsel ÅŸiddet ve taciz" iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±. Depp'in avukatlarÄ±ndan Benjamin Chew, Amber Heard'Ã¼n "bu iliÅŸkideki saldÄ±rgan taraf" olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Chew, buna kanÄ±t olarak da Johnny Depp'in geÃ§miÅŸte iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Winona Ryder, Kate Moss ve iki Ã§ocuk sahibi olduÄŸu Vanessa Paradis'nin hiÃ§bir zaman oyuncuya yÃ¶nelik ÅŸiddet iddiasÄ±nda bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Avukat, tanÄ±klÄ±klarÄ±n da Amber Heard'Ã¼n "Johnny Depp beni taciz etti" suÃ§lamalarÄ±nÄ±n yalan olduÄŸunu ortaya Ã§Ä±karacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Haberin DevamÄ±

'DEPP'E ÅžÄ°ÅžE FIRLATTI'

Depp'in diÄŸer avukatÄ± Camille Vasquez de Ã§iftin iliÅŸkisinde yaÅŸanan tek ÅŸiddet olayÄ±ndan zarar gÃ¶ren kiÅŸinin de aktÃ¶r olduÄŸunu sÃ¶yledi. Avukat, Avustralya'da bulunduklarÄ± sÄ±rada Amber Heard'Ã¼n Depp'e ÅŸiÅŸe fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun sonucunda da aktÃ¶rÃ¼n elinden yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bu durumun tÄ±bbi raporlarla kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

ÃœÃ‡ GÃœN BOYUNCA REHÄ°N ALIP TECAVÃœZ ETTÄ° Ä°DDÄ°ASI

DuruÅŸma sÄ±rasÄ±nda Amber Heard'Ã¼n avukatlarÄ± Johnny Depp aleyhine Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± iddialarda bulundu. Heard'Ã¼n avukatlarÄ±ndan Elaine Bredehoft, Depp'in, 2015 yÄ±lÄ±nda Avustralya'da bulunduklarÄ± sÄ±rada gÃ¼zel oyuncuyu Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca rehin aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tecavÃ¼z ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Ä°ddianÄ±n dudak uÃ§uklatan kÄ±smÄ± ise bu sÄ±rada Depp'in bir likÃ¶r ÅŸiÅŸesi de kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±ydÄ±.

Haberin DevamÄ±

DURUÅžMALAR ALTI HAFTA SÃœRECEK

Bredeford'un iddialarÄ± bununla da sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸildi. Avukat, yine 2015'te yani evliliklerinin ilk yÄ±lÄ±nda bu kez Bahamalar'da Depp'in, Heard'e tacizde bulunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. AltÄ± hafta sÃ¼rmesi beklenen duruÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda Heard'Ã¼n de Depp'in kendisine yÃ¶nelik sÃ¶zlÃ¼, duygusal, fiziksel ve cinsel tacizleri hakkÄ±nda konuÅŸacaÄŸÄ± belirtildi.

YAPTIKLARININ SORUMLULUÄžUNU ÃœSTLENMÄ°YOR'

Heard'Ã¼n avukatlarÄ± Ã¼nlÃ¼ oyuncunun aslÄ±nda Depp'in gerÃ§ek kiÅŸiliÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermeyi hiÃ§ istemediÄŸini fakat bunun olacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. Heard tarafÄ±ndan gelen diÄŸer iddialar ÅŸu ÅŸekildeydi: Johnny, Amber'Ä±n hayatÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rmak, yÄ±kmak istedi. O, Amber'Ä± tahrip etti. Ä°ÅŸte yaptÄ±ÄŸÄ± bu."Â Amber Heard'Ã¼n avukatlarÄ±ndan Ben Rottenborn Depp'i "takÄ±ntÄ±lÄ± bir eski koca" olarak nitelendirdi. Depp'in kariyerinin dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§tiÄŸini buna karÅŸÄ±lÄ±k Heard'Ã¼n ise kariyerinde yÃ¼kselmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Rottenborn, Johnny Depp'in, geÃ§miÅŸte yaptÄ±klarÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu almak yerine duruÅŸmalarÄ± "sabun kÃ¶pÃ¼ÄŸÃ¼ TV dizilerine Ã§evirmeye" Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Haberin DevamÄ±

Johnny Depp ile Amber Heard, 2011'de birlikte rol aldÄ±klarÄ± The Rum Diaries filminin setinde tanÄ±ÅŸÄ±p birbirlerine aÅŸÄ±k oldular. 2015 yÄ±lÄ±nda evlendiler ama 15 ay sonra aralarÄ±ndaki büyü bozuldu. Yasal olarak boÅŸanmalarÄ± da 2017 yÄ±lÄ±nda gerçekleÅŸti. O süreçte Amber Heard, Depp'in kendisine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. Bunu kanÄ±tlamak için yüzündeki bereler ve morluklarla çekilen fotoÄŸraflarÄ± basÄ±na servis edildi.

Johnny Depp, ilk evliliÄŸini 1983te Lori Anne Allison ile yaptÄ±, iki yÄ±l sonra boÅŸandÄ±. Depp, FransÄ±z oyuncu ve ÅŸarkÄ±cÄ± Vanesa Paradis ile 14 yÄ±l birlikte oldu. Ä°ki Ã§ocuk sahibi olan Ã§ift, Depp'in Rum Diaries filmindeki rol arkadaÅŸÄ± Amber Heard'e aÅŸÄ±k oyunca bu birliktelik bitti. BÃ¼tÃ¼n bu olup bitenlere raÄŸmen Paradis, zorlu boÅŸanma davasÄ± sÄ±rasÄ±nda eski sevgiliSi ve iki Ã§ocuÄŸunun babasÄ±na destek oldu. Paradis, 27 MayÄ±s'ta el yazÄ±sÄ±yla yazÄ±p imzaladÄ±ÄŸÄ± bir mektubu Ã¼nlÃ¼ Magazin sitesi TMZ'ye gÃ¶nderdi. Paradis'in mektubunda ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:'Ä°lgilenenlerin dikkatine, Johnny Depp benim iki Ã§ocuÄŸumun babasÄ±dÄ±r. Ã‡ok hassas, sevgi dolu ve sevilen bir insandÄ±r. TÃ¼m kalbimle inanÄ±yorum ki, son duyduÄŸumuz suÃ§lamalar son derece Ã§irkindir. TÃ¼m yÄ±llar boyunca tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m Johnny asla bana fiziksel olarak kÃ¶tÃ¼ davranmadÄ±. Bu iddialarÄ±n 14 mÃ¼kemmel yÄ±l boyunca birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m adamla hiÃ§bir ilgisi yok. Sevgilerimle, Vanessa Paradis'.

ELON MUSK Ä°LE ALDATTI Ä°DDÄ°ALARI

Bu arada bir dÃ¶nem de Amber Heard'Ã¼n, Depp'i Elon Musk ile aldattÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± ortaya atÄ±ldÄ±. Hatta evli olduklarÄ± sÄ±rada Depp Ã§ekim iÃ§in ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±ndayken Heard'Ã¼n, Elon Musk'Ä± evine aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Ã§ekildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler de basÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler asansÃ¶rÃ¼n gÃ¼velik kamerasÄ± tarafÄ±ndan kaydedildi. Musk ise Amber Heard ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda Ã§iftin zaten ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸunu iddia etti. Heard ve Musk'Ä±n sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlarÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ±n ne zaman Ã§ekildiÄŸi tam olarak bilinmezken, Musk'Ä±n buluÅŸmaya baÅŸlayana kadar Heard ile Depp'in zaten ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸu konusunda Ä±srarcÄ± olduÄŸu ve ikilinin arasÄ±nÄ± kendisinin aÃ§madÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Bu arada bütün bu olaylar Johnny Depp'in kariyerine büyük zarar verdi. Depp, baÅŸrolünü üstlendiÄŸi Fantastic Beasts adlÄ± yapÄ±mÄ±n kadrosundan çÄ±karÄ±ldÄ±. Ancak 57 yaÅŸÄ±ndaki Depp, iÅŸini kaybetmesine raÄŸmen yine de 10 milyon dolarlÄ±k ücretini alacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Bu olayÄ±n ardÄ±ndan Depp'in hayranlarÄ± Amber Heard'ün de rol aldÄ±ÄŸÄ± Aquaman serisinin kadrosundan çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Fakat böyle bir geliÅŸme olmadÄ±.

Ã–DÃœL ALMASI ELEÅžTÄ°RÄ°LDÄ°

Johnny Depp geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda Ä°spanya'da dÃ¼zenlenen 69'uncu San Sebastian Film Festivali'nde YaÅŸam Boyu BaÅŸarÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼ aldÄ±. O sÄ±rada gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan iki Ã§ocuk babasÄ± Depp, Hollywood'da yÄ±llar boyu yaÅŸanan taciz olaylarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme taÅŸÄ±yan #metoo (ben de) hareketini gÃ¼ndeme getirerek "iÅŸin Ã§Ä±ÄŸÄ±rÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savundu. Depp "Ortaya Ã§Ä±kan Ã§eÅŸitli hareketler var. Eminim ki bunlarÄ±n temelinde iyi niyet var. Ancak ÅŸu anda iÅŸler o kadar kontrolden Ã§Ä±ktÄ± ki, emin olun kimse gÃ¼vende deÄŸil. Bu linÃ§ kÃ¼ltÃ¼rÃ¼, bu bir anda yargÄ±ya varma yarÄ±ÅŸÄ±; aÄŸÄ±zlardan Ã§Ä±kan kirli hava gibi. Bu sadece bana yÃ¶nelik deÄŸil. Erkek ya da kadÄ±n birÃ§ok insanÄ±n baÅŸÄ±na geldi. Ne yazÄ±k ki insanlar bir noktadan sonra, aslÄ±nda Ã¶yle olmamasÄ±na raÄŸmen sorunun kendilerinde olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸlÄ±yorlar" dedi.

Bu arada Johnny Depp'in San Sebastian Film Festivali'nde "YaÅŸam Boyu BaÅŸarÄ± Ödülü almasÄ± kadÄ±n haklarÄ± için mücadele eden dernekler ve sinema sektörünün kadÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ± tarafÄ±ndan da eleÅŸtirildi. Ä°spanya KadÄ±n Film YapÄ±mcÄ±larÄ± ve Görsel-Ä°ÅŸitsel Medya DerneÄŸi baÅŸkanÄ± Cristina Andreu, aÄŸustos ayÄ±nda Associated Press'e verdiÄŸi demeçte, bu ödülün Depp'e verilmesinin "festival ve festivalin yönetimi hakkÄ±nda çok kötü ÅŸeylere iÅŸaret ettiÄŸini" söyledi.

Â

Johnny Depp'in, FransÄ±z ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu Vanessa Paradis ile olan uzun beraberliÄŸinden Lily Rose adÄ±da 22 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ± ve 20 yaÅŸÄ±nda Jack adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor.Â

KoronavirÃ¼s karantinasÄ± dÃ¶neminde annesini yitiren Amber Heard, geÃ§en yÄ±l sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde anne oldu. TaÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ±naÂ Oonagh Paige adÄ±nÄ± verdi. Pagie, gÃ¼zel oyuncunun kaybettiÄŸi annesinin adÄ±ydÄ±.Â









Â