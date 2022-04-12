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100 milyon dolarlık rövanş

#Jonny Deep#Amber Heard#Mahkeme
100 milyon dolarlık rövanş

Johnny Depp’ten şiddet gördüğü gerekçesiyle evliliğini noktalayan Amber Heard, ünlü aktörle bir kez daha mahkemelik oldu. İngiltere’de açtığı davayı kaybeden Depp, bunun üzerine Heard’e karşı ABD’de 50 milyon dolarlık iftira davası açtı. Heard de ünlü aktöre 100 milyon dolarlık karşı davayla cevap verdi. Mahkeme bugün görülecek.

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İKİ yıl evli kalmalarına rağmen, aralarındaki sular hâlâ durulmayan Johnny Depp (58) ile Amber Heard (35), şimdi de kozlarını ABD mahkemelerinde paylaşmaya hazırlanıyor. İkilinin 2015-2017 yılları arasında süren inişli çıkışlı evliliği Amber Heard’ün, Johnny Depp’ten şiddet gördüğü yönündeki suçlamaları nedeniyle bitmiş, ünlü aktör bu suçlamalara karşılık İngiltere’de “iftira” davası açmıştı. Depp, kendisini “eşini döven biri” diye niteleyen 2018 tarihli haber nedeniyle The Sun’a ve gazetenin baş editörü Dan Wootton’a dava açmıştı. Ancak İngiltere’deki her iki dava da Johnny Depp aleyhine sonuçlanmış, mahkeme Amber Heard’ün haklı olduğuna karar vermişti. Başarılı aktör Johnny Depp, bir anda Hollywood’dan adeta aforoz edilmişti.

DAVA BUGÜN BAŞLIYOR

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Bu süreçte kariyeri oldukça zarar gören Johnny Depp, bu kez de eski eşi Amber Heard’e karşı ABD’de de dava açtı. Zira Amber Heard, Amerikan Washington Post gazetesi için kaleme aldığı bir makalede, Depp’in adını vermeden aile içi şiddete maruz kaldığını belirtmişti. Depp de bunun üzerine Heard’e karşı 50 milyon dolarlık iftira davası açtı. Heard ise bunun karşılığında Depp’e karşı 100 milyon dolar değerinde karşı davada bulundu. İkilinin mahkemesi bugün Virginia eyaletinde görülecek. 

ONUN İÇİN HEP SEVGİ BESLEDİM

Amber Heard, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Johnny, Washington Post’ta ev içi şiddet ve istismar deneyimlerimi paylaştığım yazım için bana dava açtı. Yazıda onun adını hiç kullanmadım. Sadece güçlü erkeklere karşı konuşan kadınlar için bunun bedelinin ne olduğuna dair fikirlerimi dile getirdim. Umarım bu süreç sonuçlanır ve yolumuza devam edebiliriz. Johnny için hep sevgi besledim ve tüm dünyanın gözü önünde geçmişte yaşadıklarımızın detaylarını paylaşmak bana acı veriyor.”

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#Jonny Deep#Amber Heard#Mahkeme

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