Ünlü oyuncunun anne acısı: Hiçbir şey özlemimi azaltmıyor
Ünlü oyuncunun anne acısı... Bir süredir eski eşiyle olaylı ve gerilimli bir boşanma süreci yaşayan ünlü oyuncu bir yandan da annesini yitirmenin acısıyla başa çıkmaya çalışıyor. Oyuncu, ölümünden sonda ilk kez annesinin doğum gününü onsuz kutladı.
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Geçtiğimiz mayıs ayında hayata veda eden annesinin doğum gününü ilk kez onsuz kutlayan oyuncu hissettiklerini de duygusal bir sosyal medya paylaşımında dile getirdi.
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Geçtiğimiz mayıs ayında annesi Paige'i kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran Amber Heard bu kez de onun doğum gününü kutladı. Kız kardeşiyle birlikte açık havada annesinin doğum günü için bir anı köşesi oluşturan Heard, o sırada çekilen fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından paylaştı. Heard "Dün annemin doğum günüydü. 'En zoru ilkidir' derler. Umarım bu doğrudur" diye yazdı.
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Amber Heard, acısının hiç azalmadığını belirterek "Her ne kadar ona olan özlemimi de "mutlu yıllar" diyebilmeye özlemimi hiçbir şey azaltmasa da..." diye tamamladı mesajını. Heard mesajında bütün annelere selam da gönderdi. Takipçileri de Amber Heard'ün acısını paylaşıp kendi kayıplarıyla ilgili deneyimlerini paylaştı.
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Amber Heard, boşanma sürecinde olduğu eski eşi Johnny Depp ile Londra'da karşı karşıya geldiği duruşmaların ardından Türkiye tatili yapmıştı. Bodrum, İstanbul ve Kapadokya'da birçok tarihi ve turistik yeri gezmişti.
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ANNESİNİN ÖLÜMÜNÜ BÖYLE DUYURMUŞTU
Son dönemde hep eski eşiyle yaşadığı olaylı boşanma süreciyle gündemde olan ünlü oyuncu şimdi annesini kaybetmenin acısı içinde hayata tutunmaya çalışıyor.
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Johnny Depp ile olaylı boşanmasının yankıları hala süren 34 yaşındaki Amber Heard, annesi Paige Heard'ü kaybetti. Ünlü oyuncu büyük acısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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Annesiyle çekilen iki fotoğrafını paylaşan Heard annesinin kaybe nedeniyle derin bir acı içinde olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu "Bizi çok erken bıraktı" yazarak "Kalbimizin en derin yerinde her zaman özlenecek" dedi.
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Amber Heard "Onun kızı olmaktan her zaman gerçek anlamda gurur duydum" diyerek annesinin ışığıyla aydınlanmanın büyük bir hediye olduğunu belirtti. İnanılmayacak kadar acılı zamanlar geçirdiğini de sözlerine ekleyen Heard "Bizi hayatta tutacak olan sevgidir" diyerek notunu bitirdi.
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Güzel oyuncu, hem kendisi hem de kardeşi Whit adına, zor zamanlarında yanlarında olan herkese teşekkür etti.Heard'ün annesi Paige 64 yaşındaydı. Güzel oyuncunun babası ise hayatta ve kızları yardımıyla acısını hafifletmeye çalışıyor.
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Amber Heard, acı haberi duyurduktan üç gün sonra yeğeniyle çekilen bu pozunu paylaştı.
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Heard, son dönemde Johnny Depp ile olaylı boşanmasıyla gündeme geliyordu.