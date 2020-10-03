Ünlü oyuncunun anne acısı: Hiçbir şey özlemimi azaltmıyor

Amber Heard, acısının hiç azalmadığını belirterek "Her ne kadar ona olan özlemimi de "mutlu yıllar" diyebilmeye özlemimi hiçbir şey azaltmasa da..." diye tamamladı mesajını. Heard mesajında bütün annelere selam da gönderdi. Takipçileri de Amber Heard'ün acısını paylaşıp kendi kayıplarıyla ilgili deneyimlerini paylaştı.