Amber Heard'ün kızıyla mutfak keyfi: 'Kuzu'su da kucağında



BEBEK KUCAĞINDA

Taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olan Heard'ün bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Amber Heard'ün, geçen yıl kaybettiği annesinin adını verdiği minik Oonagh Paige'in görüntüsü, güzel oyuncunun mutlu haberi açıklamasından bir süre önce anne olduğu izlenimi yarattı. Johnny Depp ile olaylı bir şekilde boşanan 35 yaşındaki Amber Heard'ün bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni yağdı. Videoda, minik kızını kucağında tutan Amber Heard, meyve suyu içerken görülüyor.

İLGİNÇ BİR İSİM SEÇTİ

Amber Heard'ün kızının adı da merak konusu oldu. Güzel oyuncu annesinin adını yaşatmak için kızına verdiği Paige adının yanı sıra çok yaygın olmayan Oonagh ismini de seçti. Minik bebeğe verdiği bu isim İrlanda dilinde ve "kuzu" anlamına geliyor. Aslında bu ismin biraz daha farklı bir biçimde yazılan versiyonu yani "Oona" ünlü oyun yazarı Eugene O'Neill'ın da kızının adıydı. Oona daha sonra sinemanın unutulmaz yıldızlarından Charlie Chaplin'in eşi olarak da biliniyor. Oona Castilla Chaplin'in, kendisiyle aynı adı taşıyan torunlarından biri de Game of Thronez (Taht Oyunları) dizisinde rol almıştı. Amber Heard de kızına verdiği bu isimle, çocuklarına sıra dışı isim veren ünlüler arasına katıldı.





GERİ KALAN HAYATIMIN BAŞLANGICI

Amber Hear bir bebek sahibi olduğunu Instagram sayfasından duyurmuştu. Güzel oyuncu "Bu haberi paylaştığım için çok heyecanlıyım. Yıllar önce bir çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımda yapmak istedim. Kaderimizin en temel parçalarından birini bu şekilde düşünmenin biz kadınlar için ne kadar radikal olduğunu şimdi anlıyorum" diye yazdı. Paylaşımında "Umarım beşik almak için yüzük istememenin normalleştiği bir noktaya geliriz” diyen Heard, mesajını şöyle sürdürdü: "Bir yanım özel hayatımın kimseyi ilgilendirmediğini savunmak istiyor. Ayrıca işimin doğasının beni bunu kontrol altına almaya zorladığını da biliyorum. Kızım 8 Nisan 2021'de doğdu. Adı Oonagh Paige Heard. O, hayatımın geri kalanının başlangıcı."



ANNESİNİN ADI, KIZINDA YAŞAYACAK

Sağlık sorunları nedeniyle hamile kalamayan Amber Heard'ün kızını taşıyıcı anne dünyaya getirdi. Güzel oyuncunun doğum sürecine de tanık olduğu belirtildi. Amber Heard, kızına geçen yıl yitirdiği annesi Pagie'in adını verdi.





EVLİLİK İKİ YIL SÜRDÜ

Amber Heard, son dönemde eski eşi Johnny Depp ile yaşadığı karşılıklı suçlamalarla ilerleyen boşanma süreciyle gündemdeydi. Sadece iki yıl evli kalan Heard ve Depp'in boşanması ise birlikte geçirdikleri zamandan daha uzun sürdü deyim yerindeyse.

Johnny Depp ile Amber Heard'ün 2015 ile 2017 arasında süren evlilikleri çoktan bitti. Ama eski çift, birbirleriyle hesaplaşmayı tam olarak bitiremedi. Heard, Depp'ten şiddet gördüğünü ileri sürdü. Depp de kendisini "eşini döven biri" diye nitelendiren İngiliz The Sun gazetesine karşı açtığı tazminat davasını kaybetti. Bunun ardından önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastik Canavarlar (Fantastic Beasts) adlı filmin kadrosundan çıkarıldı. Her ne kadar filmden kovulsa da yapımcı şirketle anlaştığı 10 milyon dolarlık ücretini alacak Depp ama eski eşi Heard ile boşanma davası sırasında yaşananlar onun kariyerini de olumsuz etkiledi.



HESAPLAŞMA BİTMEDİ

Öte yandan Johnny Depp'in geçmişte eski eşi Amber Heard'ün de kariyerine darbe vurmak için bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Buna göre Depp, Heard'ün Jason Momoa ile başrol paylaştığı Aquaman filminin kadrosundan çıkarılması için girişimde bulundu. Johny Depp, Aquaman filminin yapımcılarından biri olan kız kardeşi Christie Dembrowzki'ye bir telefon mesajı göndererek Amber Heard'ün filmden kovulmasını istedi.

BİRBİRLERİNİN KARİYERİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Depp, kız kardeşine eski eşi Heard'ü kast ederek "Onun değiştirilmesini istiyorum" diye yazdı. Fakat belli ki yapım şirketi bunu ciddiyeB almadı. Çünkü Heard yeni çekilecek halkanın da kadrosunda yer alıyor. Bu arada Johnny Depp'in hayranları da aktörün Fantastik Canavarlar filminin kadrosundan çıkarılmasından sonra Heard'ün de Aquaman'den atılmasını isteyen bir imza kampanyası başlattı.

EYLEM PLANI

Johnny Depp'in, İngiliz The Sun gazetesine karşı açtığı davayı kaybetmesinden sonra önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastic Beasts serisinin üçüncü halkasından kovulduğu açıklandıktan sonra hayranları da hemen harekete geçti. İmza kampanyasında erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddet kurbanı olduğu belirtilerek "Bu durum kabul edilmeli ve buna karşı bir eylem planı oluşturulmalı" denildi.





DEPP'İN HAYRANLARI DA HAREKETE GEÇTİ

Kampanyanın sloganı ise "Doğru olanı yapın ve Amber Heard'ü Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarın" oldu.İmza kampanyasında erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddet kurbanı olduğu belirtilerek "Bu durum kabul edilmeli ve buna karşı bir eylem planı oluşturulmalı" denildi. Kampanyanın sloganı ise "Doğru olanı yapın ve Amber Heard'ü Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarın" oldu.



DEPP, DAVAYI KAYBETTİ

Ünlü aktör Johnny Depp’in, kendisini ‘karısını döven koca’ olarak niteleyen Sun gazetesine karşı açtığı iftira davası sonuçlandı. Dünyanın merakla takip ettiği davada, İngiliz mahkemesi Depp’in aleyhine karar verdi ve gazetenin haberinin ‘büyük ölçüde doğru olduğunun kanıtlandığını’ açıkladı. Geçen temmuz ayında 16 gün süreyle görülen duruşmalarda hem Heard hem de eski çiftin arkadaşları, akrabaları ile birkaç eski ve mevcut çalışanı dinlenmişti. Duruşma sürecinde, taraflar birbiri hakkında sert iddialar ileri sürmüş ve oldukça mahrem detaylar basına yansımıştı.

ŞİDDET GÖREN KADINLARIN SÖZCÜSÜ OLDU

Karara taraflardan yanıt gecikmedi. Depp, yargılamanın kusurlu olduğunu savunurken avukatları, kararın temyize götürüleceğini belitti. Diğer yandan Amber Heard için kararın sürpriz olmadığı söylendi. Sun gazetesi açıklamasında “Aile içi şiddet mağdurları asla susturulmamalı. Basın özgürlüğü için müthiş bir zafer” ifadesine yer verildi.



TÜRKİYE TATİLİ

Amber Heard, eski eyi Johnny Depp ile Londra'da görülen dava sonrasında Türkiye'ye gelip tatil yapmıştı. Aya Sofya'yı gezen Heard, daha sonra da Bodrum, Antalya ve Kapadokya'ya geçmişti. Heard, sosyal medye hesabından da bol bol paylaşım yapmıştı.

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