Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki dava sürüyor: Buna karşılıklı taciz denir

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EVLİLİK BİTTİ, HESAPLAŞMA BİTMEDİ

Bir zamanlar her yerde el ele göz göze görüntülenen Johnny Depp ile Amber Heard'ün boşanmasının üzerinden beş yıl geçti ama eski çiftin hesaplaşması bitmek bilmiyor.

ESKİ ASİSTANINDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Depp'in; eski eşi Amber Heard aleyhine açtığı iftira davası Manhattan'da devam ediyor. Basının da büyük ilgi gösterdiği dava kapsamında, çiftin geçmişte iletişimde bulunduğu kişiler de tanık olarak ifade veriyor. Davanın dünkü duruşmasında Amber Heard'ün eski asistanı konuştu. Onun açıklamaları da çiftle ilgili bugüne kadar pek bilinmeyen bazı ayrıntıları gözler önüne serdi.

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HEARD'ÜN ESKİ ASİSTANI ANLATTI

Geçmişte Amber Heard'ün özel sekreterliğini yapan Kate James, dün duruşmada dinlenen tanıklardan biriydi. Video konferans yöntemiyle soruları yanıtlayan James, Heard ve eski eşi Johnny Depp'in ilişkisiyle ilgili tanık olduklarını ve kendi deneyimlerini anlattı. Kate James yaptığı konuşmada, yanında çalıştığı süre içinde Amber Heard'ün eski eşi Johnny Depp'den şiddet gördüğüne hiç tanık olmadığını söyledi. Eski sekreteri, konuşmasında tam tersine Amber Heard'e yönelik hoş olmayan sözler sarf etti.

'ZAM İSTEDİM, YÜZÜME TÜKÜRDÜ'

Kate James, Amber Heard'ün yanında çalıştığı sırada güzel oyuncuyu sık sık sarhoş ya da uyuşturucu etkisi altında gördüğünü belirtti. Bir keresinde de öfke nöbetine kapılıp kendisine sabah saat 04:00'da telefon mesajları gönderdiğini anlattı. Kate James'in anlattıkları bununla da sınırlı kalmadı. Heard'ün eski sekreteri; ücretini yeterli bulmadığı için daha yüksek maaş istediğini anlattı. Fakat Amber Heard'ün buna karşılık olarak yüzüne tükürdüğünü ileri sürdü.

'KENDİ ANNESİNE VE KARDEŞİNE BİLE SÖZLÜ TACİZDE BULUNUYORDU'

Kate James, duruşmada Depp hakkında ise "Sakindi, neredeyse utangaçtı. Tamamen Güneyli bir beyefendi gibiydi" diye konuştu. Konuşmasında Johnny Depp'in sakin taraf olduğunu tekrarlayan Kate James, Amber Heard'ün ise kendi öz annesine ve kardeşine bile sık sık sözlü tacizde bulunduğunu söyledi. Hatta Heard'ün kız kardeşine tıpkı 'tekme atılmış bir köpek gibi' davrandığını da iddia etti.

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'ELBİSELERİNİ KURU TEMİZLEMEDEN BEN ALIYORDUM'

2012 ile 2015 arasında Amber Heard'ün yanında çalıştığını söyleyen Kate James, başlangıç olarak saati 25 dolardan ücretlendirilmek üzere anlaştıklarını söyledi. Görevleri arasında Heard'ün Hollywood'daki ajansı ile konuşmanın yanı sıra elbiselerini kuru temizlemeden almanın da bulunduğunu sözlerine ekledi.

'KÖR BİR ÖFKEYE KAPILIYORDU'

Kate James'in anlattığına göre Amber Heard, hakkında haber çıkan her derginin iki kopyasını aldırıyordu. Bunları garajda saklamak ve Johnny Depp'in görmesini önlemek de görevleri arasındaydı. Eğer bu konuda bir aksama olursa, yani dergileri garajda saklamayı unutursa Amber Heard'ün 'kör bir öfkeye' kapıldığını da anlattı güzel oyuncunun eski özel sekreteri.

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'SOKAKTA GEZERKEN AĞLAYARAK BENİ ARADI'

Kate James, Amber Heard ile Johnny Depp'in ilişkisiyle ilgili gözlemlerini de anlattı. Ona göre ilişkide güvensiz olan taraf Amber Heard idi. Genç kadın, Heard'ün sık sık kendisini telefonla arayıp Depp'ten şikayet ettiğini de anlattı. Hatta bir keresinde Heard'ün, New York'ta yalnız başına sokakta yürürken ağlayarak kendisini aradığını sözlerine ekledi. Sonra da şöyle konuştu: "Ona içeri girmesini söyledim. Çünkü paparazzi tarafından o şekilde görüntülenmesinden endişe etmiştim."

'KARŞILIKLI TACİZ'

Duruşmada Amber Heard ile Johnny Depp'in bir dönem gittikleri evlilik terapistinin tanıklığına da yer verildi. Çiftin 2015 yılında görüşmeler yaptığı terapist Laurey Anderson; Heard ile Depp'in ilişkisini "karşılıklı taciz" olarak nitelendirdi. Anderson, her ikisinin de çocukluk yıllarında istismara uğradığını ileri sürdü.

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'ONU KAVGA EDEREK YANINDA TUTMAK İSTİYORDU'

Evlilik terapistinin değerlendirmesine göre Amber Heard, Johnny Depp'in kendisini terk etmesi fikrinden rahatsızlık duyuyordu. Onu bulunduğu yerde tutmak için de çareyi onunla kavga etmekte bulmuştu. Bu arada Anderson, Heard'ün kendisine eski eşiyle ilgili söylediği bazı ayrıntıları da tekrarladı tanıklığı sırasında. Buna göre Heard bir keresinde Depp'in kendisine "Kimse senden hoşlanmıyor. Benim sayemde ünlü olmak istiyorsun. Artık sana aşık değilim" dediğini de anlattı.

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'BABAM ANNEME ŞİDDET UYGULARDI'

Bu arada Amber Heard ile Johnny Depp'in her ikisinin de çocukluk dönemlerinde aileleriyle ilgili bazı travmalar yaşandığı biliniyor. Heard, 2020 yılındaki duruşmalardan birinde, babası David'in annesi Paige'e yönelik şiddet eğilimi olduğunu anlatmıştı. "Biz büyürken babam anneme karşı şiddet uygulandı. Birbirlerini severlerdi ama babam, annem ölünceye kadar ona şiddet uyguladı" diye konuştu. Heard'ün annesi 2020 yılının yaz aylarında hayata veda etti. Oyuncu, babası David'in bir türlü çözülemeyen bir alkol ve uyuşturucu bağımlılığı sorunu olduğunu ama buna rağmen onu çok sevdiğini de ifade etmişti.

Bu arada Heard'ün, annesi ölmeden birkaç yıl önce ona yazdığı mesajlardan birinde Johnny Depp ile ilişkisini her an patlamak üzere olan bir trende yolculuk etmeye benzettiği de ortaya çıkmıştı. Depp'in değişken bir ruh hali olduğunu belirten Heard mesajında "O trenin her an patlayabileceğini hissediyorum ama trenden inmek istemiyorum, aşkımı geride bırakmak istemiyorum" diye yazmıştı.

JOHNNY DE HER ÇOCUK GİBİ AĞLARDI

Bu arada Manhattan'da görülen duruşmada Johnny Depp'in ablası Christie Dembrowski de tanık olarak dinlendi ve oyuncunun çocukluğunun da tıpkı eski eşi Amber Heard gibi travmalarla dolu olduğunu söyledi. 61 yaşındaki Dembrowski, ifadesini verirken hem kendisi gözyaşlarını tutamadı hem de kardeşi Johnny çok duygusallaştı. Christie Dembrowski, küçükken annelerinden duygusal ve fiziksel şiddet gördüklerini anlattı. Dembrowki, annelerinin gergin bir kadın, buna karşılık babalarının ise kibar ve sakin bir insan olduğunu anlattı. Depp'in ablası, anne ve babalarının tamamen farklı kişilik yapılarına sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Aktörün ablası, çocukluklarına dair sözlerini sürdürürken duygusallaşan Depp bakışlarını yerden kaldırmadı.