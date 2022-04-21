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96 yıla neler sığdırdı! Manolya ağacının önünde yeni yaş pozu

#Kraliçe 2. Elizabeth#İngiltere Kraliçesi#Trooping The Colour
96 yıla neler sığdırdı Manolya ağacının önünde yeni yaş pozu

Dünyanın en uzun süre tahtta kalan monarkı unvanını elinde tutan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, bugün tam 96 yaşına giriyor. 21 Nisan 1926 tarihinde dünyaya gözlerini açan 2. Elizabeth, yeni yaşını Sandringham'da ailesiyle birlikte sakin bir şekilde kutlayacak.

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MANOLYA AĞACININ ÖNÜNDE
Onun 1943 yılından bu yana hiç kaçırmadığı etkinlikleri düzenleyen Royal Windsor Horse Show da Kraliçe'nin çok sevdiği midillileriyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Geçen ay Windsor Kalesi'nde çekildiği belirtilen fotoğrafta Kraliçe, bir manolya ağacının önünde iki tane beyaz midilliyle birlikte görülüyor. Son dönemde sağlığı bozulduğu için bazı etkinliklere katılamayan bazılarını da iptal eden 2. Elizabeth mümkün olan her zamanda at binmeyi ihmal etmiyor.

96 yıla neler sığdırdı Manolya ağacının önünde yeni yaş pozu

BÜYÜK KUTLAMA HAZİRAN AYINDA
Kraliçe 2. Elizabeth için bu yılın ayrı bir önemi var. O da tahta çıkışının 70'inci yılını kutluyor olması. Platin Jübile etkinlikleri kapsamında hem Kraliçe'nin doğum günü hem de tahttaki 70'inci yılı özel etkinliklerle kutlanacak. Bu arada her ne kadar doğum günü 21 Nisan olsa da Kraliçe'nin yeni yaşıyla ilgili yoğun kutlamayı 2 Haziran'da Trooping the Colour adlı etkinlikle kutladığını da ekleyelim.

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96 yıla neler sığdırdı Manolya ağacının önünde yeni yaş pozu


AMCASI AŞK UĞRUNA TAHTI BIRAKINCA
Dünyanın en uzun süre tahtta kalan monarşi üyesi olma unvanını elinde tutan Kraliçe 2. Elizabeth'in yaşamı da aslında benzerine filmlerde ya da romanlarda rastlanacak türden. Amcasının aşkı uğruna tahtı bırakması, onun yerine babasının kral olması. Sonra da ailenin büyük çocuğu olduğu için babasının ölümünden sonra tahta kendisinin geçmesi. Belki de amcası Kral VIII. Edward, Wallis Simpson uğruna tahtını bırakmasaydı bugün Kraliçe Elizabeth de çocukları da çok başka bir konumda olacaklardı.

96 yıla neler sığdırdı Manolya ağacının önünde yeni yaş pozu

BİR KIZ KARDEŞİ VARDI
Tam adı Elizabeth Alexandra Mary olan Kraliçe 2. Elizabeth, 21 Nisan 1926'da dünyaya geldi. Amcası 8. Edward, 11 Aralık 1936'da, yani Elizabeth henüz 10 yaşındayken tahtı kardeşi George'u bıraktı. O andan itibaren de Prenses Elizabeth, ülkesinin tahtının gelecekteki varisi haline geldi. Kral 6. George ile eşi Elizabeth Bowes Lyon'ın, bir de Margaret adında bir kızı daha vardı.

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96 yıla neler sığdırdı Manolya ağacının önünde yeni yaş pozu

ÖZEL OKUL OLUŞTURULDU
Amcasının tahtı bırakmasından ve babasının kral olmasında sonra Elizabeth ve ailesi Kensington Sarayı'ndan Buckingham Sarayı'na taşındı. Özel bir eğitim gören Elizabeth, özellikle de atlara meraklıydı çocukken. Bu merakı halen de sürmekte. Elizabeth Eton College'nin başkan rektörü Henry Marten'dan anayasa tarihine ilişkin dersler aldı. Dadısı ile konuşmak için Fransızca öğrenmeye başladı. Sonradan o özel okulun öğrencisi oldu. Bu okul özel olarak onun kendi yaşıtları ile temasta olması için oluşturulmuştu.

96 yıla neler sığdırdı Manolya ağacının önünde yeni yaş pozu

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARI
Babasının tahta geçmesinden kısa bir süre sonra 2. Dünya Savaşı patlak verdi. Bu süreçte Londra'da bombalanmaya başlayınca deneyimli politikacı Rab Hailsham, Elizabeth ile kardeşi Margaret'in Kanada'ya götürülmesini teklif etti. Fakat o dönemde Ana Kraliçe olarak anılan annesi Elizabeth, ne çocuklarını göndermek ne de kendisi gitmek istedi. Kocasının yanında kalmakta ısrar etti. Bu süreçte Elizabeth ile Margaret, İskoçya'daki Balmoral Şatosu'nun nispeten güvenli ortamında kaldı. Oradan Sonra Norfolk'a, Sandringham House'a taşındılar.

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96 yıla neler sığdırdı Manolya ağacının önünde yeni yaş pozu

1947'DE EVLENDİLER
9 Kasım 1947'de, uzaktan kuzeni olan, eski Yunanistan ve Danimarka prensi, Kraliyet Deniz Kuvvetleri teğmenlerinden Philip Mountbatten ile nişanlandığı ilan edildi. Prenses Elizabeth ile Prens Philip, 20 kasım 1947'de Westminster Abbey'de evlendiler; Kral VI. George düğünden önce Prens Philip'e Edinburgh Dükü, Merioneth Kontu ve Greenwich Baronu unvanlarını verdi.

Kraliçe 2. Elizabeth çalkantılı bir hayat yaşadı. Özellikle 1992 yılı ağır bir yıl oldu. Kraliçe'nin ailesinin otoritesine Prens Charles'ın, Prenses Anne'in ve Prens Andrew'ün ailelerindeki söylenti ve her üçünün boşanma süreçleri ciddi etkiledi. Ayrıca, büyük yangın Windsor Sarayı'nın bir bölümünü yok etti.

96 yıla neler sığdırdı Manolya ağacının önünde yeni yaş pozu

KENYA'DA BULUNUYORLARDI
Elizabeth, babası öldüğünde Prens Philip ile birlikte Sagana'da kalıyordu. Babasının ölüm haberi önce Nairobi'deki yetkilileri gönderildi. Fakat telgrafın deşifre edilmesi uzun sürdüğü için Elizabeth de babasının ölümünü saatler sonra öğrendi. Kral'ın ölümü önce Prens Philip'e açıklandı. O da karısına babasını kaybettiğini söyledi. Royally Obsessed adlı yayının sunucusu olan Rachel Bowie de Elizabeth'in o sırada fotoğrafçılar tarafından görüntülenmek istemediğini söyledi. Elizabeth ve Philip kraliyet turunun geri kalanını iptal ettikten sonra hemen Londra'ya dönmek için hazırlıklara başladı. Fakat babasının ölüm haberinin şokunu yaşayan Elizabeth o birkaç günde hiçbir fotoğrafçı tarafından görüntülenmedi. 

Kocasıyla birlikte çıktığı bir yolculukta, Kenya'nın Sagana kentinde bulundukları sırada, 6 Şubat 1952'de babasının öldüğü ve yerine kendisinin geçtiği haberini aldı. İlk Parlamento açış konuşmasını 4 Kasım 1952'de yaptı. 1953 yılında resmî olarak taç giydi ve gerçekleştirilen tören tarihte ilk kez televizyonda yayınlandı.

96 yıla neler sığdırdı Manolya ağacının önünde yeni yaş pozu

HAZIRLIKLAR 14 AY SÜRDÜ
Kraliçe 2. Elizabeth, babasının ölümü nedeniyle 2 Şubat 1952'te tahta çıktı. Taç giyme töreni ise bir yıl sonra yapıldı. Bu törende de bir ilk yaşandı. Tören, TV'den yayınlandı. Westminister Abbey'deki tören 2 Haziran 1953'te gerçekleşti. Bu gösterişli törenin hazırlıkları ise 14 ay sürdü.

96 yıla neler sığdırdı Manolya ağacının önünde yeni yaş pozu


DIANA'NIN ÖLÜMÜ DÖNEMİNDE ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU
Onun Prenses Diana'nın 1997 Ağustos'unda trajik ölümüne sakin yaklaşımı ve beş gün milli yas günlerinde kral ailesinin saraydan dışarı çıkmaması Büyük Britanyalıların çoğunluğunun hoşuna gitmedi. Aile kamuoyu karşısına Diana'nın ölümünden bir gün önce çıktı, ancak bununla birlikte Britanya basınının keskin eleştirisine maruz kaldı.

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#Kraliçe 2. Elizabeth#İngiltere Kraliçesi#Trooping The Colour

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