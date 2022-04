Hayatının en acı günüydü, ağzından tek sözcük bile çıkmadı: Kendini odaya kapatmış!

Haberin Devamı

CENAZE TÖRENİNDEN SONRA NELER OLDU?

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle şapelin içindeki protokol sıralarında yalnız başınaydı Kraliçe 2. Elizabeth. Tepeden tırnağa siyahlar içindeydi. Pandemi önlemleri kapsamında siyah maskesini de taktığı için yüz ifadesi tam olarak görünmüyordu. Ama acısının büyüklüğü gözlerinden yansıyordu. Peki ya sonrası?

EN YAKININDAKİ SIRDAŞI ANLATTI

Eşini son yolculuğuna uğurladığı törenin ardından Kraliçe 2. Elizabeth o güne kadar Prens Philip ile birlikte yaşadığı evine döndüğünde neler oldu? İşte işin o kısmını da yıllardır yanından ayrılmayan, kostüm tasarımcısı ve daha da önemlisi sırdaşı Angela Kelly, kaleme aldığı kitabın güncellenmiş baskısında anlattı.

30 YILDIR KRALİÇE'NİN YANINDA

Tam 30 yıldır Kraliçe 2. Elizabeth'in giyiminden kuşamından sorumlu olan bunun yanı sıra kimsenin bilmediği sırlarını da bilen Angela Kelly, o en acı günde, kapalı kapılar ardında yaşananlara da kitabının sayfalarında yer verdi. Kelly'nin ilk olarak 2019 yılında piyasaya çıkan The Other Side of the Coin, The Queen, the Dresser and the Wardrobe adlı kitabı, 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü nedeniyle yenilenmiş haliyle okuruyla buluşuyor. Kitabın bu yeni versiyonunda Kraliçe 2. Elizabet'in özel hayatıyla ilgili çarpıcı ve yeni gelişmeler de yer alıyor.

CENAZE TÖRENİNDEN SONRA YAPTIKLARINI SATIRLARA DÖKTÜ

Angela Kelly kitabında, Kraliçe'nin 73 yıllık eşi Prens Philip'in geçen yıl nisan ayında gerçekleşen cenaze töreninden sonra yaşadıklarına ve neler yaptığına da yer verdi. Kraliçe 2. Elizabeth, koronavirüs pandemisi nedeniyle kısıtlı sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde kendisine ayrılan bölümde yapayalnız bir şekilde oturdu. Yanında ailesinden hiç kimse yer almadı. Törenin ardından da herkes evine gitti.

YARIM ASIRDAN DAHA UZUN SÜRE HAYATI PAYLAŞTILAR

St. George's Şapeli'nde düzenlenen cenaze töreninden sonra Windsor Şatosu'na giden Kraliçe, Angela Kelly'nin kitabında yazdığına göre paltosunu çıkardıktan sonra kimseyle konuşmadan oturma odasına gitti ve saatlerce oradan çıkmadı.

KENDİNİ OTURMA ODASINA KAPATTI

Kelly kitabında o anları şöyle anlattı: "Ona paltosunu ve şapkasını çıkarması için yardım ettim. Aramızda tek kelime bile konuşulmadı. Sonra Kraliçe, oturma odasına gitti ve kapıyı arkasından kapattı. Orada kendi düşünceleriyle yapayalnızdı."

HERKES KRALİÇE'NİN BÜYÜK KAYBINI BİLİYORDU

Angela Kelly kitabında Prens Philip'in öldüğü gün, tabutunun Windsor Şatosu'ndan çıkarılışına da yer verdi. Kelly'nin kitabında anlattığına göre Philip'in naaşı, onun yıllar önce bugün için tasarladığı araca yerleştirilirken Kraliçe'nin kuaförü, uşakları, şef aşçıları, hizmetçileri yani Windsor'da çalışan herkes oradaydı. Saygıdeğer bir insanı son yolculuğuna uğurlayan herkesin üzüntüsü ise yüz ifadelerine yansımıştı. Kelly, satırlarında şu görüşlere de yer verdi: "Eminim ki hepsi Kraliçe'nin bir eşi ve en iyi arkadaşını kaybettiğini düşünüyordu." Kelly kitabında o gün bütün bir ulusun, Kraliçe'nin acısını paylaştığını da yazdı.

ÇALIŞANLAR, TABUTU TAŞIYAN ARACIN ARDINDAN BİR SÜRE YÜRÜDÜ

Angela Kelly, yıllarca Prens Philip ile birlikte çalışan hizmetlilerin, tabutu taşıyan aracın ardından yürüdüklerini belirtti kitabında. "Edinburgh Dükü'nü son yolculuğuna uğurlayan bu çalışanlarını izlemek zordu" diye de ekledi.

Angela Kelly tam 30 yıldır 2. Elizabeth'in en yakınındaki kişilerden biri. Genellikle röportaj tekliflerini geri çeviren Kelly, gazetecilerle nadir görüşmelerinden birinde Kraliçe olan ilişkisini "Normal iki kadınız. Kıyafetlerden, makyajdan ve mücevherlerden konuşuyoruz" diye anlatmıştı. Angela Kelly, bir liman işçisinin kızı olarak Liverpool'da dünyaya geldi. Moda ve şapka tasarımcısı ve terzi olan 64 yaşındaki Kelly, giyim ve mücevher konusunda Kraliçe'nin kişisel danışmanı. 1994 yılından bu yana da 2. Elizabeth'in gişim kuşamıyla ilgili bütün ayrıntılardan sorumlu.

Angela Kelly, en çok Kraliçe'nin giydiği elbiselerin eteklerinin rüzgardan uçuşmasını engellemek için aldığı önlemle biliniyor. Eteklerin görünmeyen kısmına diktiği ağırlıklarla ne kadar rüzgar eserse essin giyen kişi herhangi bir "kazaya" uğramıyor. Torunu William'ın eşi Kate Middleton'ın aileye katıldığı ilk dönemde, giydiği eteklerin rüzgar nedeniyle açılmasından hoşlanmayan Kraliçe, onun gardrobunu düzenlemesi için de çok güvendiği Angela Kelly'yi görevlendirmişti. Kraliçe ile aynı ayak numarasına sahip olan Angelan Kelly, onun el yapımı yeni ayakkabılarını da ilk olarak kendisi giyiyor. Böylece Kraliçe'nin ayakkabıdan rahatsız olmasının da önüne geçiliyor.

İLK KEZ ÇOCUKKEN GÖRDÜ

Kraliçe Elizabeth, 73 yıl boyunca evli kaldığı Prens Philip ile ilk karşılaştığında henüz 8 yaşında bir çocuktu. Bu karşılaşma, o dönem prenses unvanını taşıyan Elizabeth'in kuzeni Prenses Marina'nın 1934 yılındaki düğününde olmuştu. Ülkenin tahtının veliahtı olan Elizabeth ile o dönemde deniz kuvvetlerinin başarılı bir üyesi olan Philip, daha sonra 1939'da Darmouth Kraliyet Deniz Koleji'nde bir araya geldiler. Philip, o gün genç Elizabeth'i bir kez daha etkilemeyi başardı.

ASKERİ GÖREVLERİNİ BIRAKTI

O dönemde henüz babası hayatta olan Prenses Elizabeth ile Philip, 1947 yılında evlendiler. Beş yıl sonra da Kral 6. George ölünde Elizabeth, 2. Elizabeth olarak tahta çıktı. Taç giyme töreni 1953 yılında yapıldı. Prens Philip, Elizabeth ile evlenirken deniz kuvvetlerindeki kariyerini de geride bıraktı. Kraliyet damadı olarak evliliğin ardından kendisine Edinburgh Dükü unvanı verildi.

Elizabeth'in 73 yıl boyunca evli kaldığı Prens Philip'e henüz 13 yaşındayken aşık olduğu söyleniyor. Çift evlenmeden önce Philip'in, geleceğin kraliçesine uygun bir eş olmadığı bile konuşuldu. Bu işin yürüyeceğinden pek de emin olmayanlar arasında Elizabeth'in, kendisiyle aynı adı taşıyan annesi ile babası Kral 6. George da vardı. Fakat çiftin evlenmesine sonunda razı olundu.

EVDE ONUN SÖZÜ GEÇERDİ

Elizabeth her ne kadar kamuoyu karşısında ailenin hakimi gibi görünse de evde Philip'in sözünün geçtiği hep konuşuluyordu. Ama öte yandan ülke yönetimiyle ilgili konularda da Elizabeth, eşini işine karıştırmıyordu. Elizabeth ile Philip'in dört tane çocuğu oldu: Charles, Anne, Andrew ve Edward. Her ikisi de hem torunlarını hem de onların çocuklarını görebilecek kadar uzun yaşadı. 73 yıl boyunca evli kalan 94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth aynı zamanda Kraliçe Victoria'ya ait olan 23 bin 266 gün tahtta kalma rekorunu da çoktan ele geçirdi.

ÇOCUKLARI ONLAR KADAR MUTLU EVLİLİK HAYATI YAŞAYAMADI

Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in evlilikleri zaman zaman sarsıntı geçirdi. Özellikle de Philip ile ilgili aldatma söylentileri bir dönem sık sık gündeme geldi. Fakat buna rağmen çift, "ölüm onları ayırıncaya kadar" evliliklerini sürdürdüler. Buna rağmen her ikisi de kendi çocuklarının mutlu ve uzun evlilikler sürdürdüğünü göremedi.

TORUNUNU VE KARISINI 'BALKONA' DAVET ETTİ

Bu arada eşini de alıp ABD'de yeni bir hayata başlayan torunu Prens Harry ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Harry ile Meghan geçen hafta sonu Kraliçe'ye sürpriz bir ziyaret yaptı. Hollanda'daki Invictus Games'e gitmek üzere ABD'den Avrupa'ya geçen çift, Londra'ya kısa bir süreliğine uğradı. O arada da hem Kraliçe 2. Elizabeth ile hem de Prens Charles ile kısa bir süre görüştüler. Bu gelişmenin ardından İngiliz basınında çarpıcı bir iddia yer aldı.

HARRY VE MEGHAN'IN UZATTIĞI 'ZEYTİN DALI'NA KARŞILIK

Buna göre Kraliçe de torunu ve eşinin uzattığı bu zeytin dalına karşılık olarak onları, haziran ayındaki Platin Jubile kutlamaları kapsamında Londra'ya davet etti. Eğer Harry ile Meghan bu daveti kabul ederlerse 2 Haziran'da yapılacak olan Trooping the Colour töreninde eskiden olduğu gibi Buckingham Sarayı'nın balkonunda yer alacaklar. Harry ile Meghan artık çalışan kraliyet ailesi üyesi olmadıkları için törenlerin odağında bulunmayacak ama Kraliçe'nin bu daveti bile ailedeki gergin ortamın yumuşatılması adına önemli bir adım olarak nitelendirildi.