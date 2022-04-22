Şaşırtan dava: Onun canını yakmaya çalışıyor

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ÖFKE BİTMİYOR

Fakat sonra "suların yönü değişti" ve yollarını ayırmaya karar verdiler. Zaten ne olduysa ondan sonra oldu. Çocuklarının velayeti için kelimenin tam anlamıyla birbirlerine girdiler. Görünüşe göre de işler giderek daha farklı bir hale, "öfke ile atıldığı iddia edilen adımlara" dönüştü.

MUTLU BAŞLADI, KÖTÜ BİTTİ

Evet... Bir dönem Brangelina olarak anılan Brad Pitt ve Angelina Jolie'den söz ediyoruz. Mr. and Mrs. Smith (Bay ve Bayan Smith) adlı filmin setinde başlayan ilişkilerini, 10 uzun yılın ardından evliliğe taşıdılar. Ama sonları masallardaki gibi olmadı, ilelebet mutlu yaşamadılar. Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin 2014'te başlayan evliliği 2019'da resmi olarak sona erdi. Ama görünüşe göre aralarındaki her şey -elbette iyi ve mutlu olanlar değil- bitmedi. Şimdi de Angelina Jolie ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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FBI ALEYHİNE DAVA AÇTI

Bu iddiaya göre Angelina Jolie, boşanmaları aşamasında ortaya attığı "Brad Pitt'in özel jette oğlu Maddox'a şiddet uyguladığı" iddiaları hakkında FBI'ın neden dava açmadığını öğrenmenin peşine düştü. Bu konuda daha fazla bilgi edinebilmek için de ismini vermeden FBI'a karşı dava açtı. Jolie'nin bu davayı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı'na (FBI) karşı Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası'na dayanarak açtığı belirtildi.

PITT'İN İŞLEDİĞİ SUÇUN ÜZERİ KAPATILDI İDDİASI

ABD basınına yansıyan haberlere göre davacı olarak açık açık Angelina Jolie'nin adı geçmiyor. Fakat Jane Doe takma adını kullanan davacının bilgi sahibi olmak istediği konulara bakıldığında bu kişinin yüksek ihtimalle ünlü yıldız olduğu belirtiliyor. Dava konusu olan nokta ise, Pitt'in yıllar önce özel bir jette, Maddox'a uyguladığı ileri sürülen aile içi şiddetin yeteri kadar soruşturulmaması. Davacının iddiasına göre FBI tarafından, Brad Pitt hakkında yeteri kadar araştırma yapılmadı ve aktörün suçunun üzeri kapatıldı.

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Söz konusu iddia daha önce de gündeme gelmişti. Buna göre Brad Pitt, ailece Avrupa'dan ABD'ye döndükleri özel uçakta en büyük oğlu Maddox'a şiddet uyguladı. Bunun sonucu olarak 2016 yılında FBI, Brad Pitt aleyhine bir soruşturma başlattı. Fakat aynı yılın kasım ayında bu soruşturma kapandı. Soruşturma devam ederken Pitt'in çocuklarını görmesine izin verilmedi. Tamamen aklandıktan sonra Brad Pitt, önce bir gözetmen eşliğinde sonra da kendi başına çocuklarını görme hakkı kazandı.

'AMACI BRAD'İ İNCİTMEK'

FBI'a karşı açılan bu dava hakkındaki iddialarla ilgili olarak Angelina Jolie ve Brad Pitt'in cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi. Fakat bazı kaynaklar bunu, Angelina Jolie'nin bilerek yaptığını ve asıl amacının Brad Pitt'in "canını yakmak" olduğunu ileri sürüyor. Bir kaynak, Angelina Jolie'nin, henüz tam sonuca ulaşmayan altı çocuğun velayeti mücadelesinde Pitt hakkında zarar verici bilgiler elde etmek için bu davayı açtığını öne sürdü. Söz konusu kaynak bu konuda şöyle konuştu: "Angelina, Brad'e karşı kullanmak üzere onu incitecek bazı bilgiler peşinde."

Bu arada Pitt hakkında FBI tarafından başlatılan soruşturma tamamlandıktan sonra hem oyuncunun kendisinin hem de eski eşi Angelina Jolie'nin bilgilendirildiğini de hatırlatalım.

AVUKAT: YORUM YAPMAYACAĞIM

FBI'a karşı açılan davanın avukatı Amanda Kramer, konu hakkında yorum yapmayacağını, Jane Doe olarak geçen kadının gerçek kimliğini de açıklamayacağını söyledi. Aynı şekilde FBI da bu konuda açıklama yapmadı. Bir FBI sözcüsü, politikalarının, "bekleyen davalar hakkında yorum yapılmasını yasakladığını" belirtti.

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Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki sular aradan geçen zamana rağmen bir türlü düzelmedi. Özellikle de Jolie, eski eşi hakkında duyanları şaşırtan iddialarda bulunmuştu. Jolie, geçen eylül ayında Brad Pitt ile ilişkisi ve evliliği süresince hem kendisinin hem de çocuklarının güvenliğinden endişe ettiğini söyledi. The Guardian'a konuşan 46 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie, Pitt ile süren velayet davası nedeniyle bu konu hakkında daha derin açıklamalar yapamayacağını da sözlerine ekledi.

VELAYET DAVASINI 'KORKUNÇ' DİYEREK NİTELEDİ

Brad Pitt ile altı çocuğun velayeti için aralarında süren davayı "korkunç" diye nitelendiren Angelina Jolie, Pitt ile en büyük oğlu Maddox arasında uçakta yaşandığı ileri sürülen şiddet olayına da değindi. Jolie, "Olaylar uçakta uygulanan sözlü ve fiziksel şiddetle başlamadı. Olay bundan çok daha karmaşık" diyerek sözlerini sürdürdü. Angelina Jolie, Brad Pitt'ten boşanma kararını kolay almadığının da altını çizdi röportajda. "Çocuklarımın babasından ayrılma kararı almak, öyle bir pozisyonda bulunmak bana çok şeye mal oldu" diyerek o süreçte yaşadığı zorlukları ifade etti. Jolie, "Ailem ve çocuklarımın babası için iyilik ve huzur diliyorum. Biz her zaman bir aile olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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DAHA ÖNCE DE AİLE İÇİ ŞİDDET İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Angelina Jolie, daha önce de Brad Pitt'in kendisine aile içi şiddet uyguladığını iddia etmişti. Altı çocuk annesi Angelina Jolie, devam eden boşanma davası kapsamında mahkemeye Brad Pitt'in ilişkileri boyunca kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü ve bununla ilgili belgeler de sürdü. Bu belgelerin tüm ayrıntıları bilinmese de Angelina Jolie'nin bu konuda kanıtları olduğu, hem kendisinin hem de yaşı küçük olanlar da dahil altı çocuğunun da ona tanıklık etmeye istekli olduğu belirtildi. Fakat daha sonra bu istek mahkeme tarafından kabul edilmedi.

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BRAD PITT'İ ARKADAŞLARI SAVUNDU

Jolie'nin, Pitt'e yönelik şiddet suçlamalarının, aktörün kalbini kırıp onu üzmekten başka bir işe yaramadığı ileri sürüldü. Brad Pitt'e yakın kaynaklar, boşanma davasının başından bu yana Angelina Jolie'nin bu tür suçlamalar yönelttiğini ancak bunların hiçbirinin kanıtlanmadığını, aktörün her birinden aklandığını savundular.

Brad Pitt ile Angelina Jolie, 2005 yılında başrollerini üstlendikleri Bay ve Bayan Smith filminin setinde tanıştılar. O sırada Jennifer Aniston ile evli olan Pitt, aşka teslim oldu ve eşinden boşanıp Jolie ile birlikte olmaya başladı. Çift, uzun ilişkileri sırasında hem biyolojik hem de evlatlık çocuk sahibi oldu.

Brad Pitt ile Angelina Jolie birlikte olmaya başladıklarında, güzel yıldız, en büyük çocuğu Kamboçyalı Maddox'ı evlat edinmişti. Çift, birlikte olduğu süre boyunca Etiyoplayı Zahara ile Vietnamlı Pax'ı evlat edildi. Bu arada Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç de biyolojik çocukları oldu.

ÇOCUKLARIN VELAYETİ YENİ BİR SAVAŞ BAŞLATTI

İlişkilerini 2014 yılına kadar evlenmeden sürdüren çift, aynı yıl evlendi. Törende çocukları da onları yalnız bırakmadı. Fakat, bir zamanlar Brangelina olarak anılar Angelina Jolie ile Brad Pitt, 2016 yılında yollarını ayırma kararı aldı. Boşanma süreci ise çocukların velayeti nedeniyle epey zorlu geçti.

JOLIE ÜÇ KEZ, PITT İKİ KEZ EVLENDİ

Ünlü oyuncu Jon Voight ile kendisi de oyuncu olan ancak çocuk sahibi olmasıyla birlikte mesleğinden uzaklaşan Marcheline Bertrand'ın, iki çocuğundan büyüğü olan Angelina Jolie, ilk evliliğini 1996 ile 1999 arasında Johnny Lee Miller ile yaptı. Ardından 2000 ile 2003 arasında Billy Bob Thortonile evli kaldı. Brad Pitt ile evliliği resmi olarak 2014'te başladı, ancak iki yıl sonra çift ayrılık kararı aldı. Brad Pitt ise ilk evliliğini 2000 ile 2005 arasında Jennifer Aniston ile yaptı. Çift bu evlilikten çocuk sahibi olmadı.