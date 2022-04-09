Ireland Baldwin dayanamadı: Babamın eşinin kaç çocuk doğuracağı beni ilgilendirmez!

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AİLEYE YENİ BİR ÜYE DAHA KATILIYOR

Hollywood'un emektarlarından Alec Baldwin, bir süredir gündemden düşmüyor. Rol aldığı Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne, yönetmeni Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olduğu için manşetlere çıkan Baldwin son olarak da ailelerine katılacak yedinci bebek ile dikkatleri üzerine çekti.

EN BÜYÜK KIZININ DÜŞÜNCESİ DE MERAK UYANDIRDI

Alec Baldwin'in, ikinci eşi Hilaria Baldwin ile evliliğinden bir çocuk sahibi daha olacağı duyulduktan sonra da gözler hem çifte hem de oyuncunun eski eşi Kim Basinger'dan dünyaya gelen büyük kızı Ireland Baldwin'e çevrildi.

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'BABAMIN HAYATI BENİ İLGİLENDİRMEZ'

Model, oyuncu ve senaryo yazarı olan Ireland Baldwin, Instagram üzerinden bir canlı yayına katıldı. O sırada da kendisine babası Alec Baldwin ile eşi Hilaria'nın yedinci bebeklerini beklemesiyle ilgili sorular soruldu. Ireland Baldwin, o yayının ardından da sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaptı. Baldwin, babası ve eşinin kaç tane çocuk sahibi olacağının kendisini ilgilendirmediğini vurguladı.

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'KIZGIN VE YORGUNUM'

Resmi olarak hem babasının soyadı olan Baldwin'i hem de annesi Kim Basinger'ın soyadını kullanan genç kadın, mesajının ilk cümlesinde "Buna nasıl başlayacağımı bilemiyorum" diye yazdı. Kızgın ve yorgun olduğunu belirten Ireland Baldwin, aslında görüşlerini aktarmak için bir sözcüyle anlaşabileceğini belirtip bunun çok gereksiz ve daha da önemlisi pahalı olduğunun altını çizdi.

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KENDİ HAYATINA ODAKLANDIĞINI BELİRTTİ

Ireland Baldwin "Babam ve onun ailesiyle ilgili sayısız mesaj alıyorum. Bu beni ilgilendirmez" diye yazdı. Babasının ailesinin ne kadar büyüdüğüyle ilgilenmediğini belirtip "umurumda değil" diyen Ireland Baldwin kendi hayatına odaklandığını da vurguladı. Sinema dünyasının tanınmış bir ailesine mensup olan Baldwin, Oregon'da müzisyen sevgilisi Andre Allen Anjos ve altı köpekleriyle birlikte anne ve babasından bağımsız bir hayat sürdürdüğünü de satırlarına ekledi.

"Kendi işime bakıyorum" diyen Ireland Baldwin, insanların nasıl para kazandığıyla ilgili soruları da sık sık sorduğunu belirtti. Genç kadın buna da "modellik ve senaryo yazarlığı" yaptığını yazarak yanıt verdi.

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Ireland Baldwin'in babası Alec ile üvey annesi Hilaria Baldwin geçen hafta yedinci bebeklerini beklediklerini sosyal medyadan duyurdu. Çiftin, Carmen (8), Rafael (6) Leonardo (5) Romeo (3) Eduorda (18 aylık) ve Maria Lucia (18 aylık) adında altı tane çocuğu bulunuyor. Baldwin çiftinin, Eduardo'nun dünyaya gelmesinden sadece beş ay sonra aralarına katıldığını açıkladıkları Maria Lucia uzun süre merak konusu olmuştu. Sonradan o bebeğin taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiği ortaya çıktı.

BOYU 1.80'İN ÜZERİNDE

Alec Baldwin ile 1993-98 arasında evli kaldığı Kim Basinger'ın kızı olan Ireland Basinger Baldwin, Hollywood'un en uzun boylu ünlülerinden biri olarak biliniyor. 1.85 cm boyundaki Baldwin, bir ara oyunculuğu denedikten sonra modellikte karar kıldı. Kendisinin açıkladığına göre buna bir de senaryo yazarlığını ekledi. 2013 yılında ünlü bir ajansla modellik sözleşmesi imzalayan Baldwin, aynı yıl annesi Kim Basinger ile birlikte Grudge Match adlı yapımda kamera karşısına geçti ve onun oynadığı karakterin gençliğini canlandırdı.

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ÖNCE İSTEMEDİ AMA...

Ireland Baldwin, henüz 17 yaşındayken aslında anne ve babası gibi gösteri dünyasında kariyer yapmanın kendisini korkuttuğunu anlatmıştı bir röportajında. O dönemde hem Kim Basinger'a hem de Alec Baldwin'e ve onların hayatlarına bakıp "Aman Tanrım, ne berbat bir durum. Böyle takip edilmek istemiyorum" diye düşündüğünü söylemişti. Fakat o da "armut dibine düşer" misali Hollywood'dan fazla uzaklaşmadı.

HAILEY BALDWIN BIEBER'IN KUZENİ

Ireland Baldwin, Hollywood'un ünlü ailelerinden birine mensup. Amcaları Stephen ve Daniel Baldwin de tıpkı babası Alec gibi oyuncu. Justin Bieber ile evli olan Hailey Baldwin de Ireland'ın kuzeni.

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ONUN VELAYETİ İÇİN ANNE VE BABASI UZUN BİR MÜCADELE VERMİŞTİ

Ireland Baldwin, Kim Basinger ile Alec Baldwin'in evliliğinden dünyaya gelen tek çocukları. Ünlü çift, Ireland henüz 7 yaşındayken boşanmaya karar verdi. Boşanma sürecinde de Ireland'ın velayeti için aralarında uzun süren bir hukuk mücadelesi başladı. Sonunda kızlarının velayeti annesinde kaldı.

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ARALARI BOZUKTU

Ireland Baldwin ile babası Alec yıllar önce pek de hoş olmayan bir şekilde haberlere konu olmuştu. Baldwin, 2007 yılında en büyük kızı Ireland'ı "kaba, pervasız, bir şişman domuz" diye nitelendirmişti. O dönemde Alec Baldwin ile eski eşi Kim Basinger arasında fırtınalı bir ilişki vardı. Bir gün Alec, eski eşini arayarak kızıyla konuşmak istedi. Ancak Ireland o sırada başka bir odadaydı ve onun aramasına yanıt vermedi. Bunun üzerine Baldwin de kızını kaba sözlerle tanımladı. Olay basına yansıyınca da büyüdü. Fakat baba- kız sonradan aralarını düzeltti.