Bölge savcısından şoke eden açıklama: Tetiği Alec Baldwin çekmemiş olabilir!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika: Prof. Dr. Şenden hava durumu uyarısı Yağışlı hava geliyor...Son dakika: Prof. Dr. Şen'den hava durumu uyarısı! Yağışlı hava geliyor...#Hava Durumu
Emekli polis Altun: Banka, polis, altın diyorsa telefonu hemen kapaEmekli polis Altun: Banka, polis, altın diyorsa telefonu hemen kapa#Telefon Dolandırıcıları
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı#Unkapanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını 18 Martta gerçekleştirme kararı aldıkCumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rus basını duyurdu: Topçu saldırısı başladıRus basını duyurdu: Topçu saldırısı başladı#Ukrayna
FETÖnün kritik isimlerindendi... Yusuf Bekmezci hastanede öldüFETÖ'nün kritik isimlerindendi... Yusuf Bekmezci hastanede öldü#Fetö
Bölge savcısından şoke eden açıklama: Tetiği Alec Baldwin çekmemiş olabilirBölge savcısından şoke eden açıklama: Tetiği Alec Baldwin çekmemiş olabilir!#Alec Baldwin
Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandıAltın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?#Altın Fiyatları
Milyonlarca kez izlendi, dünya konuştu Belçika ve Kanadadan aradılarMilyonlarca kez izlendi, dünya konuştu! 'Belçika ve Kanada'dan aradılar'#İstanbul
Herkesi kandıran genç kadın Annanın gerçek yalanları...Herkesi kandıran genç kadın! Anna'nın gerçek yalanları...#Anna Delvey
İdo Tatlıses o mesajı neden sildiİdo Tatlıses o mesajı neden sildi?#İdo Tatlıses
Igor Tudorun takımından müthiş organizasyon Mourinho çılgına döndü, kırmızı gördüIgor Tudor'un takımından müthiş organizasyon! Mourinho çılgına döndü, kırmızı gördü#Hellas Verona-Roma
Kenan Işıkın son durumunu yakın arkadaşı anlattıKenan Işık'ın son durumunu yakın arkadaşı anlattı#Kenan Işık
Kibariye’nin davalık olan Bodrum’daki villası sonunda satıldı.Kibariye’nin davalık olan Bodrum’daki villası sonunda satıldı. #Kibariye
Teleçakalla nasıl konuşmak lazımTeleçakalla nasıl konuşmak lazım#Teleçakal
HABERLERDünya Haberleri

Bölge savcısından şoke eden açıklama: Tetiği Alec Baldwin çekmemiş olabilir!

#Alec Baldwin#Halyna Hutchins#Bölge Savcısı
Bölge savcısından şoke eden açıklama: Tetiği Alec Baldwin çekmemiş olabilir

Dünya aylardır ünlü aktör Alec Baldwin'in hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olan kazayı konuşmaya devam ediyor. Gelen karşılıklı açıklamalar ve ardı ardına açılan davalarla birlikte giderek çözümsüzlüğe sürüklenen olayda New Mexico bölge savcısının yaptığı açıklama ise soruşturmaya yeni bir boyut katabilir...

Haberin Devamı

Ünlü aktör Alec Baldwin'in hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olan kazanın ardından sular durulmuyor.

Yaşanan trajedinin baş aktörü Alec Baldwin olayın ardından sessizliğini bozmuş ve ABC'ye özel açıklamasında çok konuşulacak bir iddia ortaya atmıştı. Baldwin gözyaşlarıyla verdiği özel röportajda tetiği kendisinin çekmediğini söylemiş ve 'Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem' demişti.

Olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen hala aralanmayan gizem perdesi ve son olarak Halyna Hutchins’in ailesinin de Baldwin2e dava açmasıyla birlikte her şey kördüğüm olmaya başlarken gelen bir haber ise herkesi şaşkına çevirdi.

Bölge savcısından şoke eden açıklama: Tetiği Alec Baldwin çekmemiş olabilir

Haberin Devamı

Olayın yaşandığı New Mexico eyaletinin Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies, Vanity Fair dergisine yaptığı açıklamada sette ateşlenen silahın tetiğini Baldwin'in çekmemiş olabileceğini söyledi.

Gözden Kaçmasın

Ve beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldiVe beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldiHaberi görüntüle

Mary Carmack-Altwies, Baldwin'in geçen aralık ayında ABC'ye verdiği röportajı izlediğini ve ünlü aktörün bu esnada tetiği çekmediğini iddia ettiği kısın dikkatini çektiğini söyledi. "Silahın horozunu tetiği çekmeden ve silahı emniyete almadan geriye doğru çekmek mümkün. Böylece horozu yarıya kadar çekip emniyet kapalı değilken bırakırsanız ateşleme iğnesi kurşunun harekete geçmesini sağlayan primer kısmına çarpmış olabilir." diyen savcı silahın bu şekilde ateş almış olabileceğini ve Baldwin'in gerçekten de tetiği hiçbir zaman çekmemiş olabileceğini söyledi.

Alec Baldwin yaşanan talihsiz kazanın ardından defalarca tetiği kendisinin çekmediğini iddia etmişti.

Savcı Carmack-Altwies, bunun üzerine Baldwin'in silah ateş almadan önce sadece horozunu geriye çektiği iddiasını araştırmak üzere kendi başına harekete geçti. Bölge savcısı "Silahlar hakkında, özellikle de 1850'lerden kalma bir altıpatlar hakkında hiçbir bilgim yoktu. Bu yüzden de bu duyduklarım beni çok şaşırttı ve harekete geçmek istedim." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Bölge savcısından şoke eden açıklama: Tetiği Alec Baldwin çekmemiş olabilir

Mary Carmack-Altwies, soruşturmayı yürüten görevlilerden silahı savcılık ofisine getirmelerini istedi ve burada silahın herhangi bir mekanik bozukluğu olup olmadığı araştırılmak için silah iki kez ateşlendi. Burada silahın horozunun içindeki mermiyi ateşlemiş olabileceği bir kez daha görüldü. Ancak silahla ilgili resmi rapor FBI analizinden sonra açıklanacak.

Gözden Kaçmasın

Halyna Hutchinsin ailesi, Alec Baldwine dava açtıHalyna Hutchins'in ailesi, Alec Baldwin'e dava açtıHaberi görüntüle

Tüm bu gelişmelere rağmen Rust filminin senaryo danışmanı kasım ayında Baldwin'e tetiği kasti olarak çektiği iddiasıyla dava açmıştı.

Baldwin'e son darbe de bu hafta başında geldi. Geçen salı günü Halyna Hutchins’in ailesi de Baldwin'e dava açarak Baldwin'in ve set güvenliğinden sorumlu olan kişilerin görevlerini yapmadığı ve kazanın bu nedenle yaşandığını iddia etti.

Haberin Devamı

Bölge savcısından şoke eden açıklama: Tetiği Alec Baldwin çekmemiş olabilir

Alec Baldwin'se bu son gelişmelerin ardından sessizliğini koruyor.

Gözden Kaçmasın

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttıGözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!Haberi görüntüle

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alec Baldwin#Halyna Hutchins#Bölge Savcısı

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle