Haberin DevamÄ±

ÃœnlÃ¼ aktÃ¶r Alec Baldwin'in hem baÅŸrolÃ¼nde oynadÄ±ÄŸÄ± hem de yapÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸu Rust filminin setinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yÃ¶netmeniÂ Halyna Hutchinsâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan kazanÄ±n ardÄ±ndan sular durulmuyor.

DÃ¼nyanÄ±n aylardÄ±r konuÅŸtuÄŸu korkunÃ§ olayÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±lan davalara bir yenisi daha eklendi.

Business Insider'da yer alan habere gÃ¶re, Hutchins'in ailesi Alec Baldwin'e ve set gÃ¼venliÄŸinden sorumlu kiÅŸilere dava aÃ§tÄ±.

Dava dosyasÄ±nda Baldwin'in ve set gÃ¼venliÄŸinden sorumlu olan kiÅŸilerin gÃ¶revlerini yapmadÄ±ÄŸÄ± ve kazanÄ±n bu nedenle yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± yer aldÄ±.

42 yaÅŸÄ±ndaki Hutchins, 21 Ekim'de Bonanza Creek ÇiftliÄŸi'ndeki bir kilise binasÄ±nda sahne kurarken Alec Baldwin'in silahÄ±ndan çÄ±kan kurÅŸun ile can vermiÅŸti.

New Mexico Birinci Adli BÃ¶lge Mahkemesinde aÃ§Ä±lan dava, ayrÄ±ca Baldwin'in Hutchins'i Santa Fe, New Mexico, film setinde 'pervasÄ±zca vurup Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼' iddia ediyor.

Dava dosyasÄ±nda ÅŸu ifadeler yer alÄ±yor;

'DavalÄ± Baldwin ve bu davadaki diÄŸer sanÄ±klar, Rust filmini Ã§ekmek iÃ§in gerÃ§ek silahlar kullanÄ±rken endÃ¼stri standardÄ± gÃ¼venlik kontrollerini gerÃ§ekleÅŸtirmede ve temel silah gÃ¼venliÄŸi kurallarÄ±na uymada baÅŸarÄ±sÄ±z oldular ve bunun Ã¶lÃ¼mcÃ¼l sonuÃ§larÄ± oldu.'

Haberin DevamÄ±

ProdÃ¼ktÃ¶rlerin programa uymak iÃ§in acele ettiÄŸi ve Ã§ok sayÄ±da gÃ¼venlik ihlali ÅŸikayetini gÃ¶rmezden geldiÄŸini iddia eden dosyada ''Halyna Hutchins yaÅŸamayÄ± hak ediyordu ve davalÄ±lar, sette her bireyin gÃ¼venliÄŸini koruma gÃ¶revlerini kutsal kabul etselerdi, onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã¶nleme gÃ¼cÃ¼ne sahip olurlardÄ±' ifadeleri yer aldÄ±.

Â

Hutchins ailesinin avukatÄ± Brian Panish dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Baldwin'in ve davada adÄ± geÃ§en 20'den fazla sanÄ±ÄŸÄ±n 'pervasÄ±z davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n' ve 'maliyet dÃ¼ÅŸÃ¼rme Ã§abalarÄ±nÄ±n' trajedinin ana nedenleri olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Panish filmin silah sorumlusu Hannah Guitterez-Reed ve yÃ¶netmen yardÄ±mcÄ±sÄ± Dave Halls'un da dava aÃ§Ä±lan kiÅŸiler arasÄ±nda olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Baldwin'i ve Rust'Ä±n diÄŸer yapÄ±mcÄ±larÄ±nÄ± temsil eden avukat ise 'DualarÄ±mÄ±z Halyna'nÄ±n ailesiyle birlikte. GerÃ§ek mÃ¼himmatÄ±n oraya nasÄ±l ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlemek iÃ§in yetkililerle iÅŸbirliÄŸi yapmaya devam ediyoruz' dedi.

Haberin DevamÄ±

'SÄ°LAHIN GÃœVENLÄ° OLDUÄžU SÃ–YLENMÄ°ÅžTÄ°'

YaÅŸanan trajik olay sonrasÄ± Baldwin polis sorgusuna alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Mahkeme kayÄ±tlarÄ±na gÃ¶re Alec Baldwin'in sette ateÅŸlediÄŸi silahÄ± kendisine bir yÃ¶netmen yardÄ±mcÄ±sÄ± "gÃ¼venli olduÄŸu sÃ¶ylenerek" verdi.

YÃ¶netmen yardÄ±mcÄ±sÄ± Dave Halls, silahÄ± Baldwin'e verirken iÃ§inde gerÃ§ek patlayÄ±cÄ± mÃ¼himmat olduÄŸunu bilmiyordu. KayÄ±tlara gÃ¶re Halls, bu sebeple silahÄ±n boÅŸ olduÄŸu anlamÄ±na gelecek ÅŸekilde "SoÄŸuk silah" diye baÄŸÄ±rarak silahÄ± aktÃ¶re teslim etti.

Baldwin "kaza" olarak tarif ettiÄŸi olay sonrasÄ± ilk aÃ§Ä±klamasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ÅŸok ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Alec Baldwin ÅŸu ifadelere yer vermiÅŸti;

Haberin DevamÄ±

'Bir anne, eÅŸ ve Ã§ok sevdiÄŸimiz bir meslektaÅŸÄ±mÄ±z olan Halyna Hutchins'in hayatÄ±na mal olan kaza nedeniyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸoku ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ anlatacak kelime bulamÄ±yorum. Bu trajedinin nasÄ±l yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamak iÃ§in yapÄ±lan polis soruÅŸturmasÄ±na tÃ¼m desteÄŸimi veriyorum. EÅŸi ile de konuÅŸtum. Ona ve aileye desteÄŸimin yanlarÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledim. EÅŸi, oÄŸullarÄ± ve Halyna'yÄ± tanÄ±yan ve seven herkes iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸÄ±yorum.'