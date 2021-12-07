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Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!
Dünya, aylardır ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Halyna Hutchins'i film çekimi sırasında yanlışlıkla öldürmesini konuşuyor. Olayın baş aktörü Alec Baldwin gözyaşları içinde yaptığı açıklamanın ardından attığı adım ile herkesi şaşırttı.
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor.
Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Baldwin, 'Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem' demişti.
Ünlü oyuncu ise bu soruya, "Hiçbir fikrim yok" yanıtını verdi ve devam etti: 'Birisi silaha gerçek bir mermi koydu. O merminin sette bile olmaması gerekiyordu'
Baldwin'in bu açıklaması sonrası olayı araştıran Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies'ten konu ile ilgili bir çıkış gelmiş, Baldwin dahil setteki kimsenin temize çıkmadığının altını çizerek soruşturma tamamlandığında herhangi bir kişinin hakim karşısına çıkabileceğini belirtmişti.
Konu ile ilgili aktör kanadından bir açıklama bulunmazken bunun savcının açıklamaları sonrası Baldwin'in sessiz kalması için atılmış bir adım olabileceği belirtiliyor. Zira ünlü aktör bu hesabı yaşanan trajedi sonrası ilk açıklamaları yapmak için kullanmıştı.
Ülke basınına konuşan Mandell davanın prodüksiyon şirketi, Alec Baldwin ve Rust'un diğer yapımcılarını hedef alacağını belirtti ve Baldwin'in yapımcılardan biri olmasının onun yargılanma ihtimalini artırabileceğinin altını çizdi.
AVUKATLARI DEVREDE
Geçtiğimiz günlerde ABD basını çok konuşulacak yeni bilgilere ulaştı. Deadline soruşturmanın merkezindeki isimleri açıklamıştı. Söz konusu habere göre, silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls ve filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed davanın baş aktörleri konumunda.
DİKKAT ÇEKEN İTİRAF
Savcının hedefindeki isimlerden birisi olarak lanse edilen Rust'ın yardımcı yönetmeni David Halls, 21 Ekim'de Santa Fe setinde yaşanan çekimden bu yana ilk açıklamasını yaptı.
Ancak 2019'da yine sette yaşanan bir silah kazası nedeniyle işini kaybeden Halls'in polise verdiği itirafları onu davanın en kilit isimlerinden birisi yapıyor.