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HaberlerDünya HaberleriGözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!
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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 07 Aralık 2021 - 12:06 | 

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!

Dünya, aylardır ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Halyna Hutchins'i film çekimi sırasında yanlışlıkla öldürmesini konuşuyor. Olayın baş aktörü Alec Baldwin gözyaşları içinde yaptığı açıklamanın ardından attığı adım ile herkesi şaşırttı.

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Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor.
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Daha önce trajedi ile ilgili paylaşım yapan olayın baş aktörü Alec Baldwin sessizliğini bozmuş ve ABC'ye özel açıklamasında çok konuşulacak bir iddia ortaya atmıştı.
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Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Baldwin, 'Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem' demişti.
4AYLARDIR CEVABI BEKLENİYORDU

AYLARDIR CEVABI BEKLENİYORDU

ABD kamuoyu bir süredir merminin silaha bilerek konulup konulmadığı üzerinde duruyordu. ABC sunucusu, Baldwin'e gerçek merminin sete nasıl girdiğini de sordu.
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Ünlü oyuncu ise bu soruya, "Hiçbir fikrim yok" yanıtını verdi ve devam etti: 'Birisi silaha gerçek bir mermi koydu. O merminin sette bile olmaması gerekiyordu'
6SAVCIDAN UYARI GİBİ AÇIKLAMA

SAVCIDAN UYARI GİBİ AÇIKLAMA

Ekim ayında yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konulardan biri olmaya devam eden olay ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
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Baldwin'in bu açıklaması sonrası olayı araştıran Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies'ten konu ile ilgili bir çıkış gelmiş, Baldwin dahil setteki kimsenin temize çıkmadığının altını çizerek soruşturma tamamlandığında herhangi bir kişinin hakim karşısına çıkabileceğini belirtmişti.
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Katıldığı televizyon programında suçsuz olduğunun altını çizen Baldwin savcının bu çıkışı sonrası herkesi şaşırtan bir adım attı ve Twitter hesabını kapattı.
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Konu ile ilgili aktör kanadından bir açıklama bulunmazken bunun savcının açıklamaları sonrası Baldwin'in sessiz kalması için atılmış bir adım olabileceği belirtiliyor. Zira ünlü aktör bu hesabı yaşanan trajedi sonrası ilk açıklamaları yapmak için kullanmıştı.
10KİMLER HAKİM KARŞISINA ÇIKABİLİR

KİMLER HAKİM KARŞISINA ÇIKABİLİR?

Bu tip davalarda uzmanlaşmış bir avukat olan Michael L. Mandell olay ile ilgili dava açılmasına kesin gözüyle bakıldığının altını çizdi ve hakim karşısına çıkması muhtemel isimleri açıkladı.
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Ülke basınına konuşan Mandell davanın prodüksiyon şirketi, Alec Baldwin ve Rust'un diğer yapımcılarını hedef alacağını belirtti ve Baldwin'in yapımcılardan biri olmasının onun yargılanma ihtimalini artırabileceğinin altını çizdi.
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Mandell davanın iş güvenliğini baz alacağına kesin gözüyle bakıldığını bu nedenle filmin yapımcılarına karşı açılamasının beklendiğini de sözlerine ekledi.
13AVUKATLARI DEVREDE

AVUKATLARI DEVREDE

Geçtiğimiz günlerde ABD basını çok konuşulacak yeni bilgilere ulaştı. Deadline soruşturmanın merkezindeki isimleri açıklamıştı. Söz konusu habere göre, silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls ve filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed davanın baş aktörleri konumunda.
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Deadline bu iki ismin avukat tuttuklarını, Gutierrez'in eski ABD Başsavcısı Jason Bowles tarafından temsil edildiğini, Halls'ın avukatlığını ise eski Bölge Savcısı Lisa Torraco'nun üstlendiğini sayfalarına taşıdı. Bu hamle savcılığın bu iki ismi suçlamaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı.
15DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

Savcının hedefindeki isimlerden birisi olarak lanse edilen Rust'ın yardımcı yönetmeni David Halls, 21 Ekim'de Santa Fe setinde yaşanan çekimden bu yana ilk açıklamasını yaptı.
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Kazaya neden olan silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls bu konuya değinmedi ve 'Umarım bu trajedi endüstriyi değerlerini yeniden değerlendirmeye sevk eder' ifadesini kullandı.
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Ancak 2019'da yine sette yaşanan bir silah kazası nedeniyle işini kaybeden Halls'in polise verdiği itirafları onu davanın en kilit isimlerinden birisi yapıyor.
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Fox News'ın elde ettiği tutanaklara dayandırdığı haberine göre, Halls detektiflere olayda bir güvenlik açığı olduğu itirafında bulunuyor.
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