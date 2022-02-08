Ve beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Üsküdarda 5 katlı binadaki patlama anı kameradaÜsküdar'da 5 katlı binadaki patlama anı kamerada#Istanbul
Kar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu 2 ay kritikKar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu? '2 ay kritik'#İklim Krizi
Skandal Yıldız futbolcunun kedisine işkence ettiği görüntüler sızdı Hapse girebilir...Skandal! Yıldız futbolcunun kedisine işkence ettiği görüntüler sızdı! Hapse girebilir...#Kurt Zouma
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Ali Yasakın ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
ABD eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffreyden CNN Türke özel açıklamalarABD eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den CNN Türk'e özel açıklamalar#James Jeffrey
Ünlü isimleri kapıcı çarptıÜnlü isimleri kapıcı çarptı!#Haldun Dormen
İşte Bozdağın masasındaki taslak... Nafakada yeni planİşte Bozdağ'ın masasındaki taslak... Nafakada yeni plan#Bekir Bozdağ
Kadıköyde zemin çökmesiyle çukura düşmüştü Korku dolu anları anlattıKadıköy'de zemin çökmesiyle çukura düşmüştü! Korku dolu anları anlattı#Çökme
Korkutan rapor Salgınla birlikte 10 milyon kişinin başına geldiKorkutan rapor! Salgınla birlikte 10 milyon kişinin başına geldi#UNESCO
Dünya bu sözleri konuşuyor: Ellerinde kan varDünya bu sözleri konuşuyor: Ellerinde kan var!#Astrazeneca
Ve beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldiVe beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldi#Alec Baldwin
Herkes onu konuşuyor.. Tinder Avcısına büyük şokHerkes onu konuşuyor.. Tinder Avcısı'na büyük şok! #Tinder
Kurban olayım başkanım, aman haKurban olayım başkanım, aman ha#İmamoğlu
Oyuncu Wilma Ellesin dolandırıcılık davasında kararOyuncu Wilma Elles'in dolandırıcılık davasında karar#Wilma Elles
Ormanın bir köşesinde ne yaptıkları merak konusu olduOrmanın bir köşesinde ne yaptıkları merak konusu oldu!#Shawn Mendes
HABERLERDünya Haberleri

Ve beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldi

#Alec Baldwin#Rust Film Seti#Halyna Hutchins
Ve beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldi

Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olan kazanın ardından açılan davalara bir yenisi daha eklendi. Rust Filminin set doktoru filmin yapımcılarına ve çekim ekibi üyelerine dava açtı. Filmin yapımcıları arasında Hutchinds’in ölümüne neden olan silahı ateşleyen Alec Baldwin de bulunuyor.

Haberin Devamı

Ünlü aktör Alec Baldwin'in hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olan kazanın ardından sular durulmuyor. Dünyanın aylardır konuştuğu korkunç olayda yeni ortaya çıkan gelişmeyle Alec Baldwin bir kez daha yıkılacak gibi görünüyor...

Rust filminin setinde doktor olarak görev alan Cheryln Schaefer, film setindeki deneyiminden sonra artık çalışamayacağını iddia ederek filmin yapımcılarına ve birkaç çekim ekibi üyesine dava açtı. Davada, Schaefer’ın, sanıkların eylemleri ve eylemsizliğinin sonucu olarak yaşamının tüm yönlerini etkileyen muazzam bir şok, travma ve şiddetli duygusal sıkıntı yaşadığı, bu travmanın tıp mesleğine geri dönmesine mâni olduğu öne sürülüyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Ünlü oyuncu Alec Baldwin katil olmuştu... Rust filminden bir trajedi dahaSon dakika: Ünlü oyuncu Alec Baldwin katil olmuştu... Rust filminden bir trajedi daha!Haberi görüntüle

Shaefer'ın kaybettiği kazanca ek olarak ruh sağlığı tedavisi için yaptığı harcamaların ve “duygusal travma sonucu kaybettiği hayattan zevk alabilme kabiliyetinin” telafisi için tazminat talep ediliyor.

Ve beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldi

Çekimlerin yapıldığı Santa Fe County bölgesinde açılan davada Yardımcı Yönetmen Dave Halls, sahne donanımı sorumlusu Sarah Zachry, silah sorumlusu Hannah Gutierrez Reed, ateşli silah tedarikçisi Seth Kenney’in yanı sıra filmin yapım şirketi ve çekildiği mekânın temsilcisi de sorumlu tutuluyor.

Schaefer, Halyna Hutchins'i öldüren merminin tabancaya Gutierrez Reed tarafından konduğunu ayrıca Zachry’nin Reed'in provadan önce tabancayı kullanmasına yardım ettiği iddia ediliyor. Söylenenlere göre Gutierrez Reed'in dolu silahı Halls'a teslim ederken silahın açıkça "soğuk" olduğunu, yani içinde mermi bulunmadığını beyan etmiş, ardından yardımcı yönetmen silahı oyuncu Alec Baldwin'e vermişti. Baldwin bu davada sorumlu tutulmuyor.

Ve beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldi

YENİDEN DOLDURULAN BOŞ KOVANLAR ARAYA KARIŞMIŞ OLABİLİR

Schaefer, silah tedarikçisi Kenney'nin yakın geçmişte Gutierrez Reed'in babası Thell Reed’le birlikte çalıştıklarını, Thell'in Kenney'e "boş kovanları yeniden doldurarak oluşturulan canlı mermiler" sağladığını iddia etti. Yeniden doldurulan mermilerin üzerlerinde “Starline Brass” markası olduğu, bu markanın "canlı mermi üretmediği" belirtildi. İddiaya göre Halyna Hutchins'i vuran merminin yeniden doldurulmuş bir mermiydi. Ayrıca Thell’in Kenney'den söz konusu mermileri geri istediği, ancak mermiler Kenney’nin elinden çıkmadığı iddia edildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Rust film ekibinden mektup İddiaları reddettiler...Rust film ekibinden mektup! İddiaları reddettiler...Haberi görüntüle

Halyna Hutchins'in vurulduğu provadan önce, Gutierrez Reed tabancayı boş mermilerin yanı sıra en az bir dolu mermiyle doldurdu. Ancak Schaefer’a göre, Gutierrez Reed’in dolu mermilerle boş mermileri ayırt edebilmesi gerekiyordu, çünkü boş mermilerin içinde sallandığında ses çıkaran boncuklar bulunuyordu. İddia göre Zachry ve Gutierrez Reed çekimler sırasında farklı kutulardan mühimmatı birbiriyle karıştırıyor, karışık mühimmatı bel çantalarında gevşek bir şekilde taşıyordu.

 

Ve beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldi

FİLMİN ÇEKİLDİĞİ ÇİFTLİĞİN SORUMLUSU SİLAH YASAĞINI UYGULAMADI

Davada filmin çekildiği çiftliğin temsilcisi Shannon Hughes, iddiaya göre çiftliğin patlayıcıları ve kişisel ateşli silahları yasaklayan kurallarını düzgün bir şekilde uygulamadığı için suçlanıyor. Hughes'un Rust filminin çekildiği zamanın çoğunda “orada olduğu” ve yapım şirketi ve acente çalışanlarının araba sürerken çiftliğin yollarına ve hız kurallarına uymamalarına rutin şekilde itirazlarını sunduğu, ancak çiftliğin ateşli silahları yasaklayan kurallarının bariz bir şekilde çiğnenmesine hiç tepki göstermediği öne sürülüyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Alec Baldwin davasında yeni gelişme Gözler yeniden ünlü oyuncunun üzerinde...Alec Baldwin davasında yeni gelişme! Gözler yeniden ünlü oyuncunun üzerinde...Haberi görüntüle

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Alec Baldwin set kazası ile ilgili ilk kez konuştu
daha fazla video içinAlec Baldwin set kazası ile ilgili ilk kez konuştu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Alec Baldwin#Rust Film Seti#Halyna Hutchins

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi