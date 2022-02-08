Ve beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldi

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Ünlü aktör Alec Baldwin'in hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olan kazanın ardından sular durulmuyor. Dünyanın aylardır konuştuğu korkunç olayda yeni ortaya çıkan gelişmeyle Alec Baldwin bir kez daha yıkılacak gibi görünüyor...

Rust filminin setinde doktor olarak görev alan Cheryln Schaefer, film setindeki deneyiminden sonra artık çalışamayacağını iddia ederek filmin yapımcılarına ve birkaç çekim ekibi üyesine dava açtı. Davada, Schaefer’ın, sanıkların eylemleri ve eylemsizliğinin sonucu olarak yaşamının tüm yönlerini etkileyen muazzam bir şok, travma ve şiddetli duygusal sıkıntı yaşadığı, bu travmanın tıp mesleğine geri dönmesine mâni olduğu öne sürülüyor.

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Shaefer'ın kaybettiği kazanca ek olarak ruh sağlığı tedavisi için yaptığı harcamaların ve “duygusal travma sonucu kaybettiği hayattan zevk alabilme kabiliyetinin” telafisi için tazminat talep ediliyor.

Çekimlerin yapıldığı Santa Fe County bölgesinde açılan davada Yardımcı Yönetmen Dave Halls, sahne donanımı sorumlusu Sarah Zachry, silah sorumlusu Hannah Gutierrez Reed, ateşli silah tedarikçisi Seth Kenney’in yanı sıra filmin yapım şirketi ve çekildiği mekânın temsilcisi de sorumlu tutuluyor.

Schaefer, Halyna Hutchins'i öldüren merminin tabancaya Gutierrez Reed tarafından konduğunu ayrıca Zachry’nin Reed'in provadan önce tabancayı kullanmasına yardım ettiği iddia ediliyor. Söylenenlere göre Gutierrez Reed'in dolu silahı Halls'a teslim ederken silahın açıkça "soğuk" olduğunu, yani içinde mermi bulunmadığını beyan etmiş, ardından yardımcı yönetmen silahı oyuncu Alec Baldwin'e vermişti. Baldwin bu davada sorumlu tutulmuyor.





YENİDEN DOLDURULAN BOŞ KOVANLAR ARAYA KARIŞMIŞ OLABİLİR

Schaefer, silah tedarikçisi Kenney'nin yakın geçmişte Gutierrez Reed'in babası Thell Reed’le birlikte çalıştıklarını, Thell'in Kenney'e "boş kovanları yeniden doldurarak oluşturulan canlı mermiler" sağladığını iddia etti. Yeniden doldurulan mermilerin üzerlerinde “Starline Brass” markası olduğu, bu markanın "canlı mermi üretmediği" belirtildi. İddiaya göre Halyna Hutchins'i vuran merminin yeniden doldurulmuş bir mermiydi. Ayrıca Thell’in Kenney'den söz konusu mermileri geri istediği, ancak mermiler Kenney’nin elinden çıkmadığı iddia edildi.

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Halyna Hutchins'in vurulduğu provadan önce, Gutierrez Reed tabancayı boş mermilerin yanı sıra en az bir dolu mermiyle doldurdu. Ancak Schaefer’a göre, Gutierrez Reed’in dolu mermilerle boş mermileri ayırt edebilmesi gerekiyordu, çünkü boş mermilerin içinde sallandığında ses çıkaran boncuklar bulunuyordu. İddia göre Zachry ve Gutierrez Reed çekimler sırasında farklı kutulardan mühimmatı birbiriyle karıştırıyor, karışık mühimmatı bel çantalarında gevşek bir şekilde taşıyordu.





FİLMİN ÇEKİLDİĞİ ÇİFTLİĞİN SORUMLUSU SİLAH YASAĞINI UYGULAMADI

Davada filmin çekildiği çiftliğin temsilcisi Shannon Hughes, iddiaya göre çiftliğin patlayıcıları ve kişisel ateşli silahları yasaklayan kurallarını düzgün bir şekilde uygulamadığı için suçlanıyor. Hughes'un Rust filminin çekildiği zamanın çoğunda “orada olduğu” ve yapım şirketi ve acente çalışanlarının araba sürerken çiftliğin yollarına ve hız kurallarına uymamalarına rutin şekilde itirazlarını sunduğu, ancak çiftliğin ateşli silahları yasaklayan kurallarının bariz bir şekilde çiğnenmesine hiç tepki göstermediği öne sürülüyor.

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