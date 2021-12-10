Rust film ekibinden mektup! İddiaları reddettiler...

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Film ekibi İddiaların aksine sette morallerinin oldukça yüksek olduğunu belirterek bu gibi iddiaların 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in trajik ölümünün esas sorumlusu olan “film endüstrisindeki çağın gereksinimlerini karşılamayan ateşli silah ve güvenlik uygulamalarında” reform yapılması gerektiği gerçeğini gizlemeyi amaçladığını söylediler.

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SETTE İŞ MORALİ YÜKSEKTİ



“RUST ekibinin bir kısmından” başlıklı, altında yirmi beş kişinin imzası bulunan, Alec Baldwin’in Instagram hesabından yayınlan mektupta şu sözlere yer verildi:



“Sette iş morali yüksekti. Oyuncular ve ekip arasında kahkahalar ve iyi düşünceler yaygındı. Yönetmenden yapım asistanlarına kadar tüm departmanlar birlikte iyi çalışıyor, işbirliği yapıyor ve ortak sanatsal hedeflere ulaşmak için birbirlerine yardım ediyordu. İyi şeyler ürettik, güzel görüntüler, harika performanslar yakaladık ve bunu yapmaktan gurur duyduk. Biz birbirimize destek oluyoruz ve olayı araştıran müfettişlerle işbirliği yapıyoruz. Bizim ve meslektaşlarımız hakkında yapacağınız spekülasyon ve genellemelerinizde soruşturma sonuçlanana kadar anlayışlı olmanızı rica ediyoruz.”

“HOŞNUTSUZ BİR KAÇ KİŞİ HEPİMİZİ TEMSİL ETMİYOR”



CNN’e konuşan ikinci yardımcı yönetmen Tim Barrera bu mektubun “bir dış güçten tamamen bağımsız bir grup çalışması” olduğunu ve bu zamana kadar deneyimleri hakkında kimseyle konuşmamalarının nedeninin birleşik bir cepheye ihtiyaçları olduklarını düşünmeleri olduğunu söyledi. Barrera, kendi imzasını attığı mektubun arkasında olduğunu ve üzerinde adı geçen herkesin yazımına katıldığını ve mektuba isimlerini koymayı kabul ettiğini söyledi.



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Mektup , bazı ekip üyelerinin çekimle ilgili sorunları olduğunu ve Hutchins’in ölümünden önce ayrıldığını kabul ediyor, ancak “büyük çoğunluğumuz kaldı, hiçbir zaman protesto ya da istifa etme gereği duymadık. İşyerimizden keyif alıyorduk. Bu hoşnutsuz birkaç kişi, hepimizin görüşlerini durumu temsil etmiyor,” diye ekliyor.

BALDWIN SORUMLULUKTAN KAÇAMAZ



Baldwin’e ve diğer yapımcılara ihmal nedeniyle dava açan ışık teknisyeni Serge Svetnoy’un avukatı, mektuba yanıt vermesi istenince, “Çekimde yer alan çalışkan birçok ekip üyesi Rust setinde günlük olarak meydana gelen ciddi güvenlik ihlallerinden habersizdi. Yapımcı olarak Alec Baldwin, güvenli olmayan koşulları biliyordu veya bilmesi gerekiyordu. Ayrıca, silahı başka bir insana doğrultup tetiği çekerek ölümcül atışı ateşleyen kişiydi. Sorumluluktan kaçamaz,” açıklamasında bulundu.



Alec Baldwin, 21 Ekim’de film çekimi sırasında gerçek mermi içeren bir silahı ateşlemesi sonucu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş, 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza yaralanmıştı. Mahkeme belgelerine göre Baldwin, kendisine verilen silahın içinde gerçek mermi olmadığını sandığını söyledi.