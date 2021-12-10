Rust film ekibinden mektup! İddiaları reddettiler...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
On binlerce kişiyi bu taktikle dolandırmışlar 2 milyar dolar iddiası...On binlerce kişiyi bu taktikle dolandırmışlar! 2 milyar dolar iddiası...#Kripto Para
Omicron sonrası Uğur Şahinden flaş aşı çıkışıOmicron sonrası Uğur Şahin'den flaş aşı çıkışı! #Kovid Aşısı
Uçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmışUçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… 'Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış'#Sağlık
Kadına tacizin cezası artacak Erdoğan: Yeni yargı paketini Meclise sunacağız'Kadına tacizin cezası artacak!' Erdoğan: Yeni yargı paketini Meclis'e sunacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cehennemi yaşadılar... Acil çağrı geldi: Hayatınız tehlikede, kaçınCehennemi yaşadılar... Acil çağrı geldi: Hayatınız tehlikede, kaçın!#Avustralya
Ülkede yaşayan Türkler anlatıyor Omicronun çıktığı Güney Afrikada neler oluyor Ülkede yaşayan Türkler anlatıyor! Omicron'un çıktığı Güney Afrika'da neler oluyor? #Koronavirüs
Aylardır beklenen açıklama geldi Alec Baldwin paylaştı...Aylardır beklenen açıklama geldi! Alec Baldwin paylaştı...#Alec Baldwin
Altın fiyatlarında kritik gün Yatırımcılar saat 16:30a dikkat...Altın fiyatlarında kritik gün! Yatırımcılar saat 16:30'a dikkat...#Altın
Ormanı yakarken suçüstü yakalanmıştı Hakim ifadesini hatırlatınca...Ormanı yakarken suçüstü yakalanmıştı! Hakim ifadesini hatırlatınca...#Antalya
Katliam gibi kaza: En az 53 ölü... Görüntüler dünyayı şoke ettiKatliam gibi kaza: En az 53 ölü... Görüntüler dünyayı şoke etti#Meksika
Uzman çavuşu nişanlısı öldürmüştü... Savunmasını yaparken gözyaşlarına boğuldu: İğrenç detaylarUzman çavuşu nişanlısı öldürmüştü... Savunmasını yaparken gözyaşlarına boğuldu: İğrenç detaylar#Cinayet
Yıllar önce sevgilisinin kocası onları yatakta basmıştı: Aşk arıyor ama çok da korkuyorYıllar önce sevgilisinin kocası onları yatakta basmıştı: Aşk arıyor ama çok da korkuyor #Brad Pitt
Geri adım yok Dünyayı ayağa kaldıran açıklama: Ekim füzeleri...Geri adım yok! Dünyayı ayağa kaldıran açıklama: Ekim füzeleri...#Rusya
Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusuYaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
İşte en çok aranacak meslekler... 2022de bu alanlarda çalışanlar yaşadıİşte en çok aranacak meslekler... 2022'de bu alanlarda çalışanlar yaşadı!#Sektör
HABERLERDünya Haberleri

Rust film ekibinden mektup! İddiaları reddettiler...

#Alec Baldwin#Rust#Mektup
Rust film ekibinden mektup İddiaları reddettiler...

ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin'in film çekimleri sırasında yanlışlıkla Halyna Hutchins'i öldürmesi sonrası sette ihmal iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili aylardır net bir açıklama gelmezken Rust film ekibi açık bir mektup yayınlayarak iddiaları reddetti.

Haberin Devamı

Film ekibi İddiaların aksine sette morallerinin oldukça yüksek olduğunu belirterek bu gibi iddiaların 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in trajik ölümünün esas sorumlusu olan “film endüstrisindeki çağın gereksinimlerini karşılamayan ateşli silah ve güvenlik uygulamalarında” reform yapılması gerektiği gerçeğini gizlemeyi amaçladığını söylediler.

Gözden Kaçmasın

Ve Alec Baldwin konuştu... Dünya bu sözleri konuşuyorVe Alec Baldwin konuştu... Dünya bu sözleri konuşuyorHaberi görüntüle

SETTE İŞ MORALİ YÜKSEKTİ

RUST ekibinin bir kısmından” başlıklı, altında yirmi beş kişinin imzası bulunan, Alec Baldwin’in Instagram hesabından yayınlan mektupta şu sözlere yer verildi:

“Sette iş morali yüksekti. Oyuncular ve ekip arasında kahkahalar ve iyi düşünceler yaygındı. Yönetmenden yapım asistanlarına kadar tüm departmanlar birlikte iyi çalışıyor, işbirliği yapıyor ve ortak sanatsal hedeflere ulaşmak için birbirlerine yardım ediyordu. İyi şeyler ürettik, güzel görüntüler, harika performanslar yakaladık ve bunu yapmaktan gurur duyduk. Biz birbirimize destek oluyoruz ve olayı araştıran müfettişlerle işbirliği yapıyoruz. Bizim ve meslektaşlarımız hakkında yapacağınız spekülasyon ve genellemelerinizde soruşturma sonuçlanana kadar anlayışlı olmanızı rica ediyoruz.”

Gözden Kaçmasın

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttıGözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!Haberi görüntüle

“HOŞNUTSUZ BİR KAÇ KİŞİ HEPİMİZİ TEMSİL ETMİYOR”

CNN’e konuşan ikinci yardımcı yönetmen Tim Barrera bu mektubun “bir dış güçten tamamen bağımsız bir grup çalışması” olduğunu ve bu zamana kadar deneyimleri hakkında kimseyle konuşmamalarının nedeninin birleşik bir cepheye ihtiyaçları olduklarını düşünmeleri olduğunu söyledi. Barrera, kendi imzasını attığı mektubun arkasında olduğunu ve üzerinde adı geçen herkesin yazımına katıldığını ve mektuba isimlerini koymayı kabul ettiğini söyledi.

Rust film ekibinden mektup İddiaları reddettiler...

Mektup, bazı ekip üyelerinin çekimle ilgili sorunları olduğunu ve Hutchins’in ölümünden önce ayrıldığını kabul ediyor, ancak “büyük çoğunluğumuz kaldı, hiçbir zaman protesto ya da istifa etme gereği duymadık. İşyerimizden keyif alıyorduk. Bu hoşnutsuz birkaç kişi, hepimizin görüşlerini durumu temsil etmiyor,” diye ekliyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Alec Baldwin açıklamıştı... Ve savcıdan beklenen adım geldiAlec Baldwin açıklamıştı... Ve savcıdan beklenen adım geldi!Haberi görüntüle

BALDWIN SORUMLULUKTAN KAÇAMAZ

Baldwin’e ve diğer yapımcılara ihmal nedeniyle dava açan ışık teknisyeni Serge Svetnoy’un avukatı, mektuba yanıt vermesi istenince, “Çekimde yer alan çalışkan birçok ekip üyesi Rust setinde günlük olarak meydana gelen ciddi güvenlik ihlallerinden habersizdi. Yapımcı olarak Alec Baldwin, güvenli olmayan koşulları biliyordu veya bilmesi gerekiyordu. Ayrıca, silahı başka bir insana doğrultup tetiği çekerek ölümcül atışı ateşleyen kişiydi. Sorumluluktan kaçamaz,” açıklamasında bulundu.

Rust film ekibinden mektup İddiaları reddettiler...

Alec Baldwin, 21 Ekim’de film çekimi sırasında gerçek mermi içeren bir silahı ateşlemesi sonucu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş, 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza yaralanmıştı. Mahkeme belgelerine göre Baldwin, kendisine verilen silahın içinde gerçek mermi olmadığını sandığını söyledi. 

Gözden Kaçmasın

Cehennemi yaşadılar... Acil çağrı geldi: Hayatınız tehlikede, kaçınCehennemi yaşadılar... Acil çağrı geldi: Hayatınız tehlikede, kaçın!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Alec Baldwin#Rust#Mektup

BAKMADAN GEÇME!

Uçakta hayat kurtaran doktor anlatıyor… Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış

Uçakta hayat kurtaran doktor anlatıyor… 'Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış'

#Sağlık
İşte en çok aranacak meslekler... 2022de bu alanlarda çalışanlar yaşadı

İşte en çok aranacak meslekler... 2022'de bu alanlarda çalışanlar yaşadı!

#Sektör
İşleri bırakıp memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı

İşleri bırakıp memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Anneleri