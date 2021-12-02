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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER, BBC TÜRKÇE
Haber Giriş: 02 Aralık 2021 - 08:01 | 

Son dakika: Ve Alec Baldwin konuştu... Dünya bu sözleri konuşuyor

Dünya, aylardır ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Halyna Hutchins'i film çekimi sırasında yanlışlıkla öldürmesini konuşuyor. Olayın baş aktörü Alec Baldwin sessizliğini bozdu. İlk kez bir televizyon röportajında konuşan Baldwin flaş açıklamalara imza attı.

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Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor.
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Ekim ayında yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konulardan biri olmaya devam eden olay ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
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Daha önce trajedi ile ilgili paylaşım yapan olayın baş aktörü Alec Baldwin sessizliğini bozdu. Yıldız isim Ekim ayındaki olay sonrası ilk kez bir televizyon röportajında o güne dair soruları yanıtladı.
4GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

ABC röportajı sırasında zaman zaman ağlayarak konuşan Baldwin, "Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem" dedi.
5TRAJEDİDE KORKUNÇ İDDİA

TRAJEDİDE KORKUNÇ İDDİA

ABD kamuoyu bir süredir merminin silaha bilerek konulup konulmadığı üzerinde duruyordu. ABC sunucusu, Baldwin'e gerçek merminin sete nasıl girdiğini de sordu.
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Ünlü oyuncu ise bu soruya, "Hiçbir fikrim yok" yanıtını verdi ve devam etti: "Birisi silaha gerçek bir mermi koydu. O merminin sette bile olmaması gerekiyordu"
7HEDEFRE İKİ İSİM VAR

HEDEFRE İKİ İSİM VAR

Bu açıklama sonrası gözler bir kez daha filmin silah sorumlusu ve yardımcı yönetmen David Halls'a çevrildi. Zira silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls ve filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed davanın baş aktörleri konumunda.
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Deadline bu iki ismin avukat tuttuklarını, Gutierrez'in eski ABD Başsavcısı Jason Bowles tarafından temsil edildiğini, Halls'ın avukatlığını ise eski Bölge Savcısı Lisa Torraco'nun üstlendiğini sayfalarına taşıdı. Bu hamle savcılığın bu iki ismi suçlamaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı.
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2019'da yine sette yaşanan bir silah kazası nedeniyle işini kaybeden Halls'in itirafları da gün yüzüne çıktı. Fox News'ın elde ettiği tutanaklara dayandırdığı haberine göre, Halls detektiflere olayda bir güvenlik açığı olduğu itirafında bulunuyor.
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Silahın içinde mermi bulunmadığı konusunda oyuncuları ve ekibi uyarmak için kullanılan 'Soğuk silah' terimini kullandığını da itiraf eden Halls daha sonra öğren yemeği molası verildiğini belirtti.
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Söz konusu trajedinin yemek molasından sonra gerçekleştiğini belirten yardımcı yönetmen 'gerekli kontrolleri yapmalıydım' ifadesini kullandı ve olayda bir kasıt olmadığının altını çizdi.
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Mahkeme kayıtlarına göre, Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtti. Yardımcı yönetmen ise ifadesinde, silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söyledi.
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Henüz kimsenin suçlanmadığı davanın seyri hakkında ipuçları veren Savcı, 'suçlamalar masada' sözleri ile olay ile ilgili bir veya birden fazla kişinin hakim karşısına çıkabileceğinin sinyalini vermişti.
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Kamuoyundan gelen baskılar sonucu böyle bir açıklama yapan savcı detaya girmekten kaçındı. Ancak savcının açıklamaları ile günlerdir iddia boyutunda olan olay resmiyet kazandı.
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Savcı, sette 'muazzam miktarda mermi' bulunduğunu ve bu mühimmatın niteliğine ilişkin soruşturma yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.
16SAATLER ÖNCE ATIŞ TALİMİ YAPMIŞLAR

SAATLER ÖNCE ATIŞ TALİMİ YAPMIŞLAR!

63 yaşındaki aktörün yanlışlıkla Hutchins'i öldürmesine neden olan silahın, olaydan birkaç saat önce ekip üyeleri atış talimi için kullanıldığı da gelen bilgiler arasında.
17YEMİNLİ İFADE ORTAYA ÇIKTI

YEMİNLİ İFADE ORTAYA ÇIKTI

Kazaya sahne olan Rust filminin kameramanlarından Reid Russell'ın olayı soruşturan dedektiflere verdiği ifadede Baldwin söz konusu silahı kameraya doğrultarak prova yapıyordu.
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Russell'ın ifadesinde bundan kısa bir süre sonra silah sesinin duyulduğu bilgisi yer aldı. Kameraman Hutchins'in bir süre bacaklarını hissetmemeye başladığını söylediğini belirtti.
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Yeminli ifade ile ayrıca, çekim gününde sette bir kargaşa olduğunu ve kamera ekibinin birkaç üyesinin ödeme ve konaklama konusunda bir anlaşmazlık yüzünden prodüksiyonu terk ettiğini de ortaya çıkardı.
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Yeminli ifadede, 'Reid, kamera ekibinin ödeme ve barınma ile ilgili sorunlar yaşadığını belirtti' ifadeleri yer aldı. Kameraman Russel'ın altı kişinin ayrıldığını söylediğini de sözlerine ekledi.
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Rust'ın baş elektrikçisi Serge Svetnoy, ise yaptığı bir Facebook gönderisinde, Hutchins ölürken kollarını tuttuğunu ve ölümünden 'ihmal ve profesyonelliksizliği' sorumlu tuttuğunu söyledi.
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Prova sırasında Baldwin, silahı ateşledi ve Halyna Hutchins'i göğsünden vurdu. Onun tam arkasında duran yönetmen Joel Souza da omuzundan yaralandı. Olaydan hemen sonra yapılan 911 aramasının kaydı ortaya çıktı.
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911 aramasını yapan filmin senaryo danışmanı Mamie Mitchell'e hatta beklemesi söyleniyor Mitchell'in ise o sırada 'Yardımcı yönetmen bana bağırdı ve öğlen yemeğinde revizeleri sordu. Gördünüz mü? Silahları kontrol etmeliydi. sözlerini sarf ettiği kayıtta net olarak duyuluyor.
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