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Son dakika: Ve Alec Baldwin konuştu... Dünya bu sözleri konuşuyor
Dünya, aylardır ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Halyna Hutchins'i film çekimi sırasında yanlışlıkla öldürmesini konuşuyor. Olayın baş aktörü Alec Baldwin sessizliğini bozdu. İlk kez bir televizyon röportajında konuşan Baldwin flaş açıklamalara imza attı.
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor.
Daha önce trajedi ile ilgili paylaşım yapan olayın baş aktörü Alec Baldwin sessizliğini bozdu. Yıldız isim Ekim ayındaki olay sonrası ilk kez bir televizyon röportajında o güne dair soruları yanıtladı.
TRAJEDİDE KORKUNÇ İDDİA
ABD kamuoyu bir süredir merminin silaha bilerek konulup konulmadığı üzerinde duruyordu. ABC sunucusu, Baldwin'e gerçek merminin sete nasıl girdiğini de sordu.
HEDEFRE İKİ İSİM VAR
Bu açıklama sonrası gözler bir kez daha filmin silah sorumlusu ve yardımcı yönetmen David Halls'a çevrildi. Zira silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls ve filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed davanın baş aktörleri konumunda.
2019'da yine sette yaşanan bir silah kazası nedeniyle işini kaybeden Halls'in itirafları da gün yüzüne çıktı. Fox News'ın elde ettiği tutanaklara dayandırdığı haberine göre, Halls detektiflere olayda bir güvenlik açığı olduğu itirafında bulunuyor.
Söz konusu trajedinin yemek molasından sonra gerçekleştiğini belirten yardımcı yönetmen 'gerekli kontrolleri yapmalıydım' ifadesini kullandı ve olayda bir kasıt olmadığının altını çizdi.
Henüz kimsenin suçlanmadığı davanın seyri hakkında ipuçları veren Savcı, 'suçlamalar masada' sözleri ile olay ile ilgili bir veya birden fazla kişinin hakim karşısına çıkabileceğinin sinyalini vermişti.
Savcı, sette 'muazzam miktarda mermi' bulunduğunu ve bu mühimmatın niteliğine ilişkin soruşturma yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.
YEMİNLİ İFADE ORTAYA ÇIKTI
Kazaya sahne olan Rust filminin kameramanlarından Reid Russell'ın olayı soruşturan dedektiflere verdiği ifadede Baldwin söz konusu silahı kameraya doğrultarak prova yapıyordu.
Yeminli ifade ile ayrıca, çekim gününde sette bir kargaşa olduğunu ve kamera ekibinin birkaç üyesinin ödeme ve konaklama konusunda bir anlaşmazlık yüzünden prodüksiyonu terk ettiğini de ortaya çıkardı.
Rust'ın baş elektrikçisi Serge Svetnoy, ise yaptığı bir Facebook gönderisinde, Hutchins ölürken kollarını tuttuğunu ve ölümünden 'ihmal ve profesyonelliksizliği' sorumlu tuttuğunu söyledi.