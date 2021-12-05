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Son dakika: Alec Baldwin açıklamıştı... Ve savcıdan beklenen adım geldi!
Ünlü aktör Alec Baldwin'in 'yanlışlıkla' filminin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin yankıları sürerken, Savcı uzun bir aradan sonra ilk defa konuştu ve flaş bir bilgi paylaştı.
BALDWIN'DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER
63 yaşındaki aktör ABC'ye verdiği röportajda 'Biri o silaha gerçek mermi koydu. Biliyorum ki o kişi ben değilim' demiş ve suçsuz olduğunu belirtmişti.
Savcı Altwies, Baldwin dahil setteki kimsenin temize çıkmadığının altını çizerek soruşturma tamamlandığında herhangi bir kişinin hakim karşısına çıkabileceğini belirtti.
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KİMLER HAKİM KARŞISINA ÇIKABİLİR?
Bu tip davalarda uzmanlaşmış bir avukat olan Michael L. Mandell olay ile ilgili dava açılmasına kesin gözüyle bakıldığının altını çizdi ve hakim karşısına çıkması muhtemel isimleri açıkladı.
Mandell davanın iş güvenliğini baz alacağına kesin gözüyle bakıldığını bu nedenle filmin yapımcılarına karşı açılamasının beklendiğini de sözlerine ekledi.
Söz konusu habere göre, silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls ve filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed davanın baş aktörleri konumunda.
DİKKAT ÇEKEN İTİRAF
Savcının hedefindeki isimlerden birisi olarak lanse edilen Rust'ın yardımcı yönetmeni David Halls, 21 Ekim'de Santa Fe setinde yaşanan çekimden bu yana ilk açıklamasını yaptı.
Ancak 2019'da yine sette yaşanan bir silah kazası nedeniyle işini kaybeden Halls'in polise verdiği itirafları onu davanın en kilit isimlerinden birisi yapıyor.
POLİSTEN BALDWİN'E 'KONUŞMA' EMRİ
Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili ilk defa kameralar önüne geçen Alec Baldwin çok konuşulacak bir detayı paylaşmıştı. Dava hakkında sorulara cevap vermeyen Baldwin bunun nedeni olarak polislerin kendisine verdiği 'konuşma' emrini göstermişti.