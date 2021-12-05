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HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Alec Baldwin açıklamıştı... Ve savcıdan beklenen adım geldi!
GeriDünya Son dakika: Alec Baldwin açıklamıştı... Ve savcıdan beklenen adım geldi!
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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 05 Aralık 2021 - 12:41 | 

Son dakika: Alec Baldwin açıklamıştı... Ve savcıdan beklenen adım geldi!

Ünlü aktör Alec Baldwin'in 'yanlışlıkla' filminin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin yankıları sürerken, Savcı uzun bir aradan sonra ilk defa konuştu ve flaş bir bilgi paylaştı.

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Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setindeki ölümlü trajik kazanın yankıları sürüyor.
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Filmin görüntü yönetmeni Hutchins'in ölümüne neden olan merminin silaha nasıl girdiği gizemini korurken Alec Baldwin'den çok konuşulacak sözler gelmişti.
3BALDWINDEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER

BALDWIN'DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER

63 yaşındaki aktör ABC'ye verdiği röportajda 'Biri o silaha gerçek mermi koydu. Biliyorum ki o kişi ben değilim' demiş ve suçsuz olduğunu belirtmişti.
4VE SAVCI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

VE SAVCI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Alec Baldwin'in Western filmi Rust'ın setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla öldürmesini araştıran Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies'ten konu ile ilgili flaş bir çıkış geldi.
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Savcı Altwies, Baldwin dahil setteki kimsenin temize çıkmadığının altını çizerek soruşturma tamamlandığında herhangi bir kişinin hakim karşısına çıkabileceğini belirtti.
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Yayınlanan yazılı açıklamada 'bazı kişilerin Rust setindeki eylemleri veya eylemsizliklerinden dolayı suçlu bulunabileceği' bilgisi yer aldı. Altwies'in bu sözleri Baldwin'in ABC'deki röportajında kullandığı ifadelere cevap olarak yorumlandı.
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KİMLER HAKİM KARŞISINA ÇIKABİLİR?

Bu tip davalarda uzmanlaşmış bir avukat olan Michael L. Mandell olay ile ilgili dava açılmasına kesin gözüyle bakıldığının altını çizdi ve hakim karşısına çıkması muhtemel isimleri açıkladı.
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Ülke basınına konuşan Mandell davanın prodüksiyon şirketi, Alec Baldwin ve Rust'un diğer yapımcılarını hedef alacağını belirtti ve Baldwin'in yapımcılardan biri olmasının onun yargılanma ihtimalini artırabileceğinin altını çizdi.
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Mandell davanın iş güvenliğini baz alacağına kesin gözüyle bakıldığını bu nedenle filmin yapımcılarına karşı açılamasının beklendiğini de sözlerine ekledi.
10AVUKATLARI DEVREDE

AVUKATLARI DEVREDE

Geçtiğimiz günlerde ABD basını çok konuşulacak yeni bilgilere ulaştı. Deadline soruşturmanın merkezindeki isimleri açıklamıştı.
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Söz konusu habere göre, silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls ve filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed davanın baş aktörleri konumunda.
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Deadline bu iki ismin avukat tuttuklarını, Gutierrez'in eski ABD Başsavcısı Jason Bowles tarafından temsil edildiğini, Halls'ın avukatlığını ise eski Bölge Savcısı Lisa Torraco'nun üstlendiğini sayfalarına taşıdı. Bu hamle savcılığın bu iki ismi suçlamaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı.
13DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

Savcının hedefindeki isimlerden birisi olarak lanse edilen Rust'ın yardımcı yönetmeni David Halls, 21 Ekim'de Santa Fe setinde yaşanan çekimden bu yana ilk açıklamasını yaptı.
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Kazaya neden olan silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls bu konuya değinmedi ve 'Umarım bu trajedi endüstriyi değerlerini yeniden değerlendirmeye sevk eder' ifadesini kullandı.
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Ancak 2019'da yine sette yaşanan bir silah kazası nedeniyle işini kaybeden Halls'in polise verdiği itirafları onu davanın en kilit isimlerinden birisi yapıyor.
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Fox News'ın elde ettiği tutanaklara dayandırdığı haberine göre, Halls detektiflere olayda bir güvenlik açığı olduğu itirafında bulunuyor.
17POLİSTEN BALDWİNE KONUŞMA EMRİ

POLİSTEN BALDWİN'E 'KONUŞMA' EMRİ

Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili ilk defa kameralar önüne geçen Alec Baldwin çok konuşulacak bir detayı paylaşmıştı. Dava hakkında sorulara cevap vermeyen Baldwin bunun nedeni olarak polislerin kendisine verdiği 'konuşma' emrini göstermişti.
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Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan, Baldwin'in kanlı kıyafetinin ve söz konusu silahın delil olarak alındığı belirtiliyor.
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