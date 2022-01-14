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Alec Baldwin davasında yeni gelişme! Gözler yeniden ünlü oyuncunun üzerinde...

#Alec Baldwin#Halyna Hutchins#Rust
Alec Baldwin davasında yeni gelişme Gözler yeniden ünlü oyuncunun üzerinde...

Ünlü oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olduğu kaza sonrası açılan soruşturma kapsamında arama emri çıkarılan telefonunu hala polislere teslim etmedi. Öte yandan filmin zırhcısı ve davanın kilit ismi Hannah Gutierrez Reed açtığı davada Baldwin'in sette bir çok yanlış yaptığını iddia etmesi ile tüm gözler yeniden ödüllü oyuncuya çevrildi.

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Ünlü oyuncu Alec Baldwin Rust filminin çekimleri sırasında yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Trajik olay sonrası başlarılan soruşturmada yetkililer oyuncunun cep telefonuna el konulması için 16 Aralık'ta arama emri çıkardı.

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TELEFONUNU ISRARLA VERMİYOR

Alec Baldwin'in kendine iletilen resmi talebe rağmen hala telefonunu yetkililwere vermediği bildirildi. Santa Fe County Şerif ofisinden yapılan açıklamada, "Bugüne kadar cep telefonu yetkililere teslim edilmedi" dedi. Oyuncunun telefonu vermek istememesi şimdiklerin üzerine çekilmesine neden oldu.

Alec Baldwin davasında yeni gelişme Gözler yeniden ünlü oyuncunun üzerinde...

YETKİLİLER KANIT OLABİLECEĞİNE İNANIYOR

Yetkililer ünlü oyuncunun telefonunda, New Mexico'daki film setinde 42 yaşındaki görüntü yönetmenini ölümcül şekilde yaralayan bir prop silahının patladığı olayla ilgili kanıt olabileceğine inanıyor.

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'KAMERA AÇILARINI ÇALIŞIYORDUK' DEMİŞTİ

Baldwin olay sonrası ABC News'e verdiği ilk röportajda tetiği çekmediğini söyledi ve tabancanın ve Hutchins ile kamera açılarını prova ederken patladığını söyledi. Müfettişler Baldwin'in telefonda işte bu çekilen görüntüler, resimler veya filmle ilgili diğer bilgileri aradıklarını söylediler.

SOSYAL MEDYADAN YALANLAMIŞTI

Üç kez Altın Küre kazanan ünlü oyunca daha bir kaç gün önce Instagram hesabından açıklama yapmış ve "Telefonumla ilgili emirlere veya talepler uymadığıma dair herhangi haberler yalandır" demişti.

Alec Baldwin davasında yeni gelişme Gözler yeniden ünlü oyuncunun üzerinde...

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAKİ BİR DİĞER İSİM DE DAVA AÇIYOR

Öte yandan "Rust" zırhcısı Hannah Gutierrez Reed, Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan çekimin ardından filmin silah ve mühimmat tedarikçisini dava edeceğini açıkladı.

24 yaşındaki Hannah Gutierrez Reed, New Mexico eyalet mahkemesinde açılan davaya göre, aksesuar tedarikçisi Seth Kenney ve şirketi PDQ Arm and Prop LLC'den tazminat talep ediyor.

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Reed ayrıca kurucusu Seth Kenney'nin kendisine canlı mermilerle karıştırılmış bir sahte mühimmat önbelleği sattığını iddia ediyor.

Açılan davada Baldwin, sahne dekor ustası Sarah Zachry ve yönetmen yardımcısı Dave Halls da dahil olmak üzere birçok kişinin yanlış yaptığını ima eden detaylar da davanın seyrini değiştirebilecek gibi görünüyor.

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#Alec Baldwin#Halyna Hutchins#Rust

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