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Film setindeki ölümlü kazada flaş gelişme: Ünlü aktör Alec Baldwin'in telefonu için arama emri çıkarıldı!

#Alec Baldwin Yanlışlıkla Görüntü Yönetmenini Öldürdü#Halyna Hutchins#Telefon
Film setindeki ölümlü kazada flaş gelişme: Ünlü aktör Alec Baldwinin telefonu için arama emri çıkarıldı

Ünlü aktör Alec Baldwin'in Rust filminin setinde yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak öldürmesi dünya çapında ses getirmişti. Olayın korkunç detayları bir bir açığa çıkmasına rağmen hala aydınlatılamamış sırlarla ve akılalmaz ayrıntılarla dolu soruşturma sürüyor. Mahkemeden gelen son kararsa Alec Baldwin'e bir kez daha zor anlar yaşatacağa benziyor...

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Dünya, aylardır ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Halyna Hutchins'i film çekimi sırasında yanlışlıkla öldürmesini konuşuyor. Olayın baş aktörü Alec Baldwin gözyaşları içinde yaptığı açıklamalar yapmış, Hutchins'in ölümüne neden olan merminin silaha nasıl girdiği konusundaki gizem ise bir türlü giderilememişti.

Olayla ilgili yasal soruşturma sürerken soruşturmayı yürüten yetkililerden hem Baldwin'i hem de tüm dünyayı şaşırtan yeni bir hamle geldi. 

Daha önce trajedi ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan olayın baş aktörü Alec Baldwin sessizliğini geçtiğimiz günlerde bozmuş, yaşananlardan sonra ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklamalar yapmıştı. Baldwin, "Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem" demiş, merminin silaha nasıl girdiğine yönelik soruya da "Hiçbir fikrim yok. Birisi silaha gerçek bir mermi koydu. O merminin sette bile olmaması gerekiyordu." cevabını vermişti.

Film setindeki ölümlü kazada flaş gelişme: Ünlü aktör Alec Baldwinin telefonu için arama emri çıkarıldı

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Olayla ilgili soruşturmayı yürüten New Mexico eyaletindeki mahkeme flaş bir kararla Baldwin'in cep telefonunda soruşturmayla bağlantılı bir kanıt olabileceği gerekçesiyle arama emrini çıkardığını açıkladı. soruşturmanın dedektifi Alexandria Hancock, Baldwin'den telefonunu teslim etmesini istediklerini, ancak aktör ve avukatlarının önce arama emri talep ettiklerini söyledi.

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Mahkeme, Baldwin'in telefonunda, yürütülen soruşturmayla bağlantılı bir kanıt olabileceğine hükmetti. Arama emrinin Baldwin'in filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed ile konuşmalarında sarf etmiş olabileceği sözler üzerine çıkarıldığı tahmin ediliyor.

Film setindeki ölümlü kazada flaş gelişme: Ünlü aktör Alec Baldwinin telefonu için arama emri çıkarıldı

Arama emrine göre, polis filmin prodüksiyonuyla ilgili herhangi bir metin mesajı, resim, video, arama veya diğer bilgileri arıyorlar. Alec Bladwin filmin aynı zamanda yapımcısı da olduğu için tüm bu konulardan da sorumlu.

Baldwin'in verdiği ifadede filmin silah uzmanı Hanna Gutierrez Reed'in kendisine farklı silah modelleri gösterdiği ve buna ilişkin e-postalar olduğunu söylemesi üzerine harekete geçen yetkililer olayla ilgili soruların bu konuşmalar yoluyla çözülebileceğine inanıyor.

Baldwin'in telefonundaki yazışmalarda ve yollanan maillerde Hannah Gutierez-Reed'den 'daha büyük bir silah' istediği iddiaları ortaya atıldı ve bunun da soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bir durum olabileceği düşünülüyor.

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Film setindeki ölümlü kazada flaş gelişme: Ünlü aktör Alec Baldwinin telefonu için arama emri çıkarıldı

Baldwin'in savunmasını yapan avukatı Aaron Dyer ise telefonda bulunacak kanıtların oyuncunun suçsuzluğunu kanıtlayacağına inandıklarını belirtti.

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