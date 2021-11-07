Son dakika: Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Suçluyu açıkladı!
Ünlü aktör Alec Baldwin'in 'yanlışlıkla' filminin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin yankıları sürerken, Holywood korkunç bir iddia ile sarsıldı. Davanın seyrini değiştirebilecek iddia sonrası yüm gözler o isme çevrildi.
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Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setindeki trajik kaza ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı.
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TÜM OKLAR ONU GÖSTERİYORDU...
Hutchins'in ölümüne neden olan merminin silaha nasıl girdiği gizemini korurken tüm oklar setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'i gösteriyor. 24 yaşındaki Gutierrez-Reed gündeme bomba gibi düşen açıklamalara imza attı.
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KORKUNÇ SÖZLER
Avukatı aracılığı ile yazılı bir kamuoyu açıklaması yapan Reed kazanın olduğu gün söz konusu silahı kontrol ettiğini belirtti ve 'Asıl soru bu kurşunu oraya kim neden koydu olmalı' dedi.
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Reed'in bu sözleri kısa sürede olay ile ilgili 'kaza mı sabotaj mı' sorusunun sorulmasına neden oldu. Bu durumun davanın seyrini değiştirebileceği de gelen bilgiler arasında.
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SUÇLUYU AÇIKLADI
Eski ABD Başkanı Trump muhafazakar radyo sunucusu Chris Stigall'ın podcast'inde Rust olayına ve Baldwin'in rolüne değindi. Trump canlı yayında yaptığı açıklamalar ile tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Baldwin için ' Onu yıllarca izledim, o sorunlu bir adam' ifadelerini kullanan Trump, silahın içerisindeki kurşunların onun tarafından yerleştirilmiş olabileceğini öne sürdü.
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BALDWIN'E KÖTÜ HABER
ABD basınında yer alan haberlere göre, Hutchins'in kocası avukat tuttu ve trajediyi mahkemeye taşıma kararı aldı.
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Aynı haberlere göre, 'ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme' iddiası ile açılacak olan dava aralarında Alec Baldwin'in de olduğu pek çok kişiyi hakim karşısına çıkacak.
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BAŞKA KİMLER YARGILANABİLİR?
Bu tip davalarda uzmanlaşmış bir avukat olan Michael L. Mandell olay ile ilgili dava açılmasına kesin gözüyle bakıldığının altını çizdi ve hakim karşısına çıkması muhtemel isimleri açıkladı.
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Ülke basınına konuşan Mandell davanın prodüksiyon şirketi, Alec Baldwin ve Rust'un diğer yapımcılarını hedef alacağını belirtti ve Baldwin'in yapımcılardan biri olmasının onun yargılanma ihtimalini artırabileceğinin altını çizdi.
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Mandell davanın iş güvenliğini baz alacağına kesin gözüyle bakıldığını bu nedenle filmin yapımcılarına karşı açılamasının beklendiğini de sözlerine ekledi.
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AVUKATLARI DEVREDE
Geçtiğimiz günlerde ABD basını çok konuşulacak yeni bilgilere ulaştı. Deadline soruşturmanın merkezindeki isimleri açıklamıştı.
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Söz konusu habere göre, silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls ve filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed davanın baş aktörleri konumunda.
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Deadline bu iki ismin avukat tuttuklarını, Gutierrez'in eski ABD Başsavcısı Jason Bowles tarafından temsil edildiğini, Halls'ın avukatlığını ise eski Bölge Savcısı Lisa Torraco'nun üstlendiğini sayfalarına taşıdı. Bu hamle savcılığın bu iki ismi suçlamaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı.
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DİKKAT ÇEKEN İTİRAF
Savcının hedefindeki isimlerden birisi olarak lanse edilen Rust'ın yardımcı yönetmeni David Halls, 21 Ekim'de Santa Fe setinde yaşanan çekimden bu yana ilk açıklamasını yaptı.
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Kazaya neden olan silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls bu konuya değinmedi ve 'Umarım bu trajedi endüstriyi değerlerini yeniden değerlendirmeye sevk eder' ifadesini kullandı.
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Ancak 2019'da yine sette yaşanan bir silah kazası nedeniyle işini kaybeden Halls'in polise verdiği itirafları onu davanın en kilit isimlerinden birisi yapıyor.
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Fox News'ın elde ettiği tutanaklara dayandırdığı haberine göre, Halls detektiflere olayda bir güvenlik açığı olduğu itirafında bulunuyor.
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POLİSTEN BALDWİN'E 'KONUŞMA' EMRİ
Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili ilk defa kameralar önüne geçen Alec Baldwin çok konuşulacak bir detayı paylaşmıştı. Dava hakkında sorulara cevap vermeyen Baldwin bunun nedeni olarak polislerin kendisine verdiği 'konuşma' emrini göstermişti.
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Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan, Baldwin'in kanlı kıyafetinin söz konusu silahla delil olarak alındığı belirtildi.
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SON FOTOĞRAF
Öte yandan Rust'ın baş elektrikçisi Serge Svetnoy, Halyna Hutchins'in setteki son fotoğrafının olduğunu söylediği bu kareyi kişisel Facebook hesabından paylaştı.